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Засідання суду у справі полковника Червінського. ВIДЕО

Засідання суду у справі розвідника Романа Червінського.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 5 канал.

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Раніше ЗМІ повідомляли, що українські військові кілька місяців вербували пілота РФ для викрадення літака. Серед них, за даними ЗМІ, був Роман Червінський. Згодом, як зазначили в СБУ, "операція" проводилася попри заперечення СБУ та без згоди відповідних державних органів. У результаті ворог отримав дані про розміщення на аеродромі "Канатове" особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків. Це дало змогу ЗС РФ обстріляти летовище.

Згодом Червінський дав Цензор.НЕТ ексклюзивне інтерв'ю, де розповів про операцію на аеродромі "Канатове".

У квітні 2023 СБУ повідомила про підозру Червінському у справі про обстріл окупантами аеродрому "Канатове" на Кіровоградщині. Його затримали на Тернопільщині.

Генерал-майор Віктор Ганущак, у підпорядкуванні якого перебувала військова частина, в яку був зарахований на посаду заступника командира полковник Червінський, розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ, що операцію на аеродромі "Канатове" було погоджено з вищим керівництвом ЗСУ. Проте суд відмовився заслухати Ганущака та не приймав докази на користь Червінського.

Роман Червінський був одним із розвідників, які у 2020 організовували операцію із затримання російських найманців з ПВК "Вагнер", виманюючи їх у Білорусь. Там найманці мали б сісти на літак, який згодом українські спецслужби аварійно посадили б в Україні. Проте операція зірвалася. 24 червня 2021 президент Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців". Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання.

У грудні 2021 року розвідники ГУР МО Червінський та Семенюк розповіли про зраду операції. За словами Червінського, кілька людей з Офісу Президента могли "злити" інформацію щодо операції із затримання "вагнерівців". Також він розповів, що Офіс Президента погрожував ексрозвідникам кримінальними провадженнями.

Автор: 

суд (11698) Червінський Роман (148)


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Топ коментарі
+22
Червінський - один з найздібніших фахівців у розвідці. Утримуючи його під вартою, ОПа єрмака навмисне лишає Україну розробок, що шкодять ворогові. То хто тут вороги нашої держави питання навіть не стоїть.
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10.10.2023 17:31
+20
Подонки, блдь! Гнати цю ЗЕшоблу нах!!!
І це треба робити ВЖЕ, бо далі буде тільки гірше!
Вони користуються тим, що зараз війна і люди бояться збиратись та виступати проти!
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10.10.2023 17:20
+9
У судді скільки квартир в Києві.....
Чи має Громадянство РФії.....
????????????????????????????
А потім можна судити!!!!!
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10.10.2023 17:34
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Подонки, блдь! Гнати цю ЗЕшоблу нах!!!
І це треба робити ВЖЕ, бо далі буде тільки гірше!
Вони користуються тим, що зараз війна і люди бояться збиратись та виступати проти!
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10.10.2023 17:20 Відповісти
Так вони і є співучастниками терору , геноциду проти України і її громадян ! Цитата зе « какая різниця»де мільярди дерти , навіть на крові 🤢🤡:» я б втрачав 7 мільярдів»!
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10.10.2023 18:29 Відповісти
Червінський - один з найздібніших фахівців у розвідці. Утримуючи його під вартою, ОПа єрмака навмисне лишає Україну розробок, що шкодять ворогові. То хто тут вороги нашої держави питання навіть не стоїть.
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10.10.2023 17:31 Відповісти
У судді скільки квартир в Києві.....
Чи має Громадянство РФії.....
????????????????????????????
А потім можна судити!!!!!
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10.10.2023 17:34 Відповісти
Червінський, майбутній Герой України.. і депутат трьох скликань..
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10.10.2023 17:40 Відповісти
ЯКА ГАНЬБА!!
ЦЕ СУДИЛИЩЕ, а не суд....
Йде війна, а патріот держави за гратами....
Буде нам з чим розбиратися після перемоги...
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10.10.2023 17:53 Відповісти
Сотні-тисячі суддів бояться зермака-татарова-портнова.
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10.10.2023 18:29 Відповісти
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10.10.2023 18:30 Відповісти
б этом депутат страны Джордж Симион https://www.facebook.com/george.simion.unire сообщил в Facebook, передает "ДС".

"Официально. С болью в сердце сообщаем, что храбрый президент Украины Владимир Зеленский сегодня не прибудет в парламент Румынии", - написал он.

О том, почему отменено выступление главы украинского государства пока неизвестно
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10.10.2023 18:51 Відповісти
храброму зелезиденту ермак в трусики накакал, и ещё забрать могут как чауса в багажник
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10.10.2023 18:56 Відповісти
Судилище , устроенное зелёной властью !
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10.10.2023 20:19 Відповісти
 
 