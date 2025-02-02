Россия за эту неделю для ударов по Украине использовала почти 50 ракет, около 660 ударных дронов и более 760 управляемых авиабомб, - Зеленский. ВИДЕО
Ежедневно Россия атакует Украину дронами, ракетами, авиабомбами. За эту неделю - сотни ударов по нашим городам и громадам: почти 50 ракет, около 660 ударных дронов и более 760 управляемых авиабомб было выпущено врагом против наших людей.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Россия не остановится сама. Мир должен заставить ее завершить эту жестокую и неспровоцированную агрессию. Обязательно нужно укреплять нашу оборону. Нам нужна лучшая защита. ПВО, дальнобойное оружие, санкционное давление. Все это помогает защищать жизнь здесь, в Украине. Спасибо всем в мире, кто понимает важность этого и продолжает верить в наше государство и поддерживать.
Обстрелы Украины за неделю
1 февраля российские захватчики осуществили комбинированный ракетный обстрел: запустили по Украине 165 воздушных целей, среди которых баллистические и крылатые ракеты, управляемые авиационные боеприпасы и 123 ударные дроны-камикадзе типа "Shahed".
Утром 1 февраля 2025 года армия РФ ударила ракетой по жилому дому в Полтаве. Разрушен подъезд с 1 по 5 этаж, возник пожар. Повреждены восемнадцать рядом расположенных многоквартирных домов и детский сад.
По состоянию на 10:30 2 февраля, количество погибших возросло до 14 человек, из них 2 ребенка. Один человек умер в больнице.
В ночь на 1 февраля в Одессе прогремели взрывы во время воздушной тревоги. В результате российской атаки на Одессу серьезные повреждения получили по меньшей мере два культурных здания, которые находятся под охраной Конвенции ЮНЕСКО. Впоследствии стало известно, что повреждения различной степени получили 19 памятников архитектуры.
Также россияне атаковали предприятия и объекты энергетической инфраструктуры в Запорожской, Одесской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой и Киевской области.
Вечером пятницы, 31 января, в Одессе прогремела серия взрывов. Российские захватчики ударили ракетами по историческому центру Одессы. В Министерстве иностранных дел Норвегии подтвердили, что норвежские сотрудники посольства попали под обстрел в Одессе вечером 31 января.
В ночь на 31 января 2025 года российские войска запустили по Украине 102 ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами различных типов. Силы ПВО сбили 59 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов. В результате атаки РФ пострадали Сумская, Одесская и Черкасская области.
В ночь на 30 января 2025 года российские оккупанты атаковали Украину 81 ударным БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами различных типов. Российский беспилотник попал в многоквартирный дом в Сумах. Погибло 10 человек.
Также в результате вражеской атаки пострадали Черниговщина, Сумщина, Одесская и Полтавская области. Поражены промышленные предприятия, частные и многоквартирные дома, автотранспорт.
В ночь на 29 января 2025 года войска РФ атаковали Украину 57-ю ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами различных типов. Вследствие вражеской атаки пострадали Николаевская, Одесская, Харьковская, Киевская и Сумская области.
В ночь на 28 января российские оккупанты атаковали Украину 100 ударными БПЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами различных типов. В результате атаки БПЛА повреждены здания частных предприятий, инфраструктурных объектов, многоквартирные и частные дома, автотранспорт. Предварительно без жертв, пострадавшим оказывается помощь. Специальные службы ликвидируют последствия вражеской атаки в Одесской, Киевской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Харьковской областях.
В ночь на понедельник, 27 января 2025 года, войска РФ атаковали Украину 104 ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами различных типов. В результате атаки российских БпЛА пострадали Днепропетровская, Сумская, Ивано-Франковская и Киевская области. Поражены инфраструктурные объекты, многоквартирные и частные дома. Предварительно без жертв, пострадавшим оказывается помощь. Специальные службы ликвидируют последствия вражеской атаки.
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парабеллумчертежи и технологические карты горного велосипеда. В гараже сделаете?
ви руснявого дурачка тут не корчіть
Вспомнила бабка как девкой была. Южмаш ковал щит при покойном папе. На него вся красная империя работала.
1. Тем инженерам которые застали совок уже пришло время на пенсию. А станочники ЧПУ в 90-стые на рынках тачки таскали. Сейчас в моей стране утеряна инженерная школа ракетостроения. А на наладчиков роботизированных комплексов в Украине не учат за ненадобностью.
2. Только не говорите про нанометры. В Украине даже электролитный конденсатор и 226-й диод не выпускается. Элементная база отсутствует. Так же как выплавка чистого алюминия. Отвёрточная сборка беспилотников и переделка канадских скутеров в морские дроны это несколько иное.
У нас за ненадобностью отсутствует выпуск народной "Таврии". За велосипеды "Украина" и "Десна" врать не буду.
P.S Несколько ступеней выпущенные за 30 лет для проекта "Морской старт" это предсмертные судороги.
Те що ніхто не запустив в серію готові ракети просто, або небажання або ще якась ... незрозуміла х...ня
Постіно висловлюють якісь нові прични, остання що немає пального.... на мою думку то просто гроші ракету не можна втювахи бюджету за 10 млн якщо її собівартість 1 млн, тому що всюди є ціни орківських аналогів... а беспілотник який до війни коштував 30 тис. і де забрали бак для міндобрива і посадили БП можна продати за 130
парабеллумчертеж велосипеда.
Я им дал велосипед с завода. Им осталось провести предподажную подготовку. Накачать скаты прикрутить крылья, зеркало заднего вида и отрегулировать руль с высоту сидения. К переключению скоростей сказал - не лезть.
За словами https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%8F Саудівської Аравії, ракети мають https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%80%D0%B0%D0%BD іранське походження, а генерал-лейтенант https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A1%D0%A8%D0%90 ВПС США Джеффрі Л. Харрігіан, командувач авіації https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D0%B2%27%D1%8F%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F&action=edit&redlink=1 Центральної командування збройних сил у Катарі погоджується.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BD-2#cite_note-BBC-4 [4]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BD-2#cite_note-ABC-9 [9]