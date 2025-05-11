Усиление ПВО и вступление Украины в ЕС: Зеленский и Макрон провели двустороннюю встречу. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский в Доме Городецкого провел двустороннюю встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис президента.
Зеленский поблагодарил Макрона за солидерство в "Коалиции желающих" и его личные усилия для объединения партнеров Украины, прежде всего США и стран Европы.
Лидеры обсудили результаты первой пятисторонней встречи в формате United Europe in Ukraine и заседания "Коалиции желающих", в частности реализацию решения о том, что с 12 мая должно начаться полное, безусловное прекращение огня минимум на 30 дней.
Отмечается, что Зеленский и Макрон также уделили внимание наполнению пакета санкций против России, если она откажется.
Кроме того, речь шла об актуальных оборонных потребностях Украины и усилении ПВО. Отдельное внимание уделено укреплению сотрудничества в области оборонной промышленности.
Лидеры также обсудили путь Украины к членству в ЕС. Зеленский отметил, что Украина рассчитывает на поддержку Франции в принятии необходимых политических решений на уровне Евросоюза и открытии первых переговорных кластеров.
Встреча "Коалиции желающих" 10 мая
Напомним, в субботу, 10 мая 2025 года, в Киеве началась встреча лидеров стран "Коалиции желающих".
В украинскую столицу прибыли президент Франции Эмманюэль Макрон, премьеры Польши и Великобритании Дональд Туск и Кир Стармер, а также канцлер Германии Фридрих Мерц.
После встречи "Коалиции желающих" в Киеве 10 мая президент Украины Владимир Зеленский и ряд европейских лидеров поговорили по телефону с главой Белого дома Дональдом Трампом.
По словам главы МИД, Украина и все союзники готовы к полному безусловному прекращению огня на суше, в воздухе и на море минимум на 30 дней начиная уже с 12 мая.
В свою очередь представитель диктатора РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия обдумает предложение о 30-дневном прекращении огня.
По итогам встречи в Киеве в субботу, 10 мая 2025 года, лидеры Франции, Германии, Польши, Великобритании и Украины согласовали совместное заявление.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Макрон пообіцяв Зеленському 450 бумерангів, для захисту Верховної Ради.
І ще 300 для захисту ОП.