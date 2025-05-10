Посилення ППО та вступ України до ЄС: Зеленський і Макрон провели двосторонню зустріч. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський у Будинку Городецького провів двосторонню зустріч із президентом Франції Емманюелем Макроном.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс президента.

Зеленський подякував Макрону за співлідерство в "Коаліції охочих" та його особисті зусилля для об'єднання партнерів України, насамперед США та країн Європи.

Лідери обговорили результати першої п’ятисторонньої зустрічі у форматі United Europe in Ukraine та засідання "Коаліції охочих", зокрема реалізацію рішення про те, що з 12 травня має розпочатися повне, безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів.

Зазначається, що Зеленський і Макрон також приділили увагу наповненню пакета санкцій проти Росії, якщо вона відмовиться.

Крім того, ішлося про актуальні оборонні потреби України й посилення ППО. Окрему увагу приділено зміцненню співпраці в галузі оборонної промисловості.

Лідери також обговорили шлях України до членства в ЄС. Зеленський зазначив, що Україна розраховує на підтримку Франції в ухваленні необхідних політичних рішень на рівні Євросоюзу та відкриття перших переговорних кластерів.

Зустріч Коаліції охочих 10 травня

Нагадаємо, у суботу, 10 травня 2025 року, у Києві розпочалася зустріч лідерів країн "Коаліції охочих".

До української столиці прибули президент Франції Емманюель Макрон, премʼєри Польщі та Великої Британії Дональд Туск і Кір Стармер, а також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Після зустрічі "Коаліції охочих" у Києві 10 травня президент України Володимир Зеленський та низка європейських лідерів поговорили телефоном з очільником Білого дому Дональдом Трампом.

За словами глави МЗС, Україна та всі союзники готові до повного безумовного припинення вогню на суші, в повітрі та на морі щонайменше на 30 днів починаючи вже з 12 травня.

Своєю чергою речник диктатора РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія обдумає пропозицію про 30-денне припинення вогню.

За підсумками зустрічі в Києві у суботу, 10 травня 2025 року, лідери Франції, Німеччини, Польщі, Великої Британії та України погодили спільну заяву.