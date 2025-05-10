Посилення ППО та вступ України до ЄС: Зеленський і Макрон провели двосторонню зустріч. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський у Будинку Городецького провів двосторонню зустріч із президентом Франції Емманюелем Макроном.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс президента.
Зеленський подякував Макрону за співлідерство в "Коаліції охочих" та його особисті зусилля для об'єднання партнерів України, насамперед США та країн Європи.
Лідери обговорили результати першої п’ятисторонньої зустрічі у форматі United Europe in Ukraine та засідання "Коаліції охочих", зокрема реалізацію рішення про те, що з 12 травня має розпочатися повне, безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів.
Зазначається, що Зеленський і Макрон також приділили увагу наповненню пакета санкцій проти Росії, якщо вона відмовиться.
Крім того, ішлося про актуальні оборонні потреби України й посилення ППО. Окрему увагу приділено зміцненню співпраці в галузі оборонної промисловості.
Лідери також обговорили шлях України до членства в ЄС. Зеленський зазначив, що Україна розраховує на підтримку Франції в ухваленні необхідних політичних рішень на рівні Євросоюзу та відкриття перших переговорних кластерів.
Зустріч Коаліції охочих 10 травня
Нагадаємо, у суботу, 10 травня 2025 року, у Києві розпочалася зустріч лідерів країн "Коаліції охочих".
До української столиці прибули президент Франції Емманюель Макрон, премʼєри Польщі та Великої Британії Дональд Туск і Кір Стармер, а також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.
Після зустрічі "Коаліції охочих" у Києві 10 травня президент України Володимир Зеленський та низка європейських лідерів поговорили телефоном з очільником Білого дому Дональдом Трампом.
За словами глави МЗС, Україна та всі союзники готові до повного безумовного припинення вогню на суші, в повітрі та на морі щонайменше на 30 днів починаючи вже з 12 травня.
Своєю чергою речник диктатора РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія обдумає пропозицію про 30-денне припинення вогню.
За підсумками зустрічі в Києві у суботу, 10 травня 2025 року, лідери Франції, Німеччини, Польщі, Великої Британії та України погодили спільну заяву.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Макрон пообіцяв Зеленському 450 бумерангів, для захисту Верховної Ради.
І ще 300 для захисту ОП.