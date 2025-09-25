Зеленский опроверг обвинения в коррупции и давлении на антикоррупционные органы в Fox News: "Это неправда". ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью телеканалу Fox News получил вопросы о коррупции в Украине, возможных хищениях международной помощи, причинах отложения выборов и попытках ограничить антикоррупционные органы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на видео, опубликованное народным депутатом Алексеем Гончаренко.

Ведущий также процитировал статью Politico, где говорилось о монополизации власти и недовольстве в рядах "Слуги народа". В ответ Зеленский заявил, что "это неправда". По его словам, именно его партия принимала ключевые антикоррупционные реформы, а Европейский Союз подтверждает их выполнение.

В то же время он допустил проведение выборов только после прекращения огня и при условии предоставления гарантий безопасности международными партнерами. "Даже если мы найдем способ изменить что-то для проведения выборов, нам нужны гарантии безопасности", - сказал президент.

Слова Зеленского тут же раскритиковал народный депутат Алексей Гончаренко. Он напомнил, что именно депутаты от "Слуги народа" несколько месяцев назад пытались подчинить НАБУ и САП, а остановили эти шаги только протесты граждан. "И теперь Зеленский имеет наглость рассказывать, что он сам - главный защитник антикоррупционных органов", - отметил Гончаренко.

Напомним, что The Economist опубликовало материал, в котором высокопоставленный украинский чиновник критикует управление президента Владимира Зеленского и его команды.

Издание пишет об июльских акциях возле Офиса президента, которые получили название "картонная революция". Это были первые масштабные антизеленские протесты с начала войны, показавшие кризис доверия между властью и обществом. Издание отмечало, что власти пытались ограничить работу антикоррупционных агентств после того, как их расследования затронули людей на высших ступенях.

В материале также говорилось о концентрации власти в руках Зеленского и его руководителя ОП Андрея Ермака, давлении на независимые СМИ и рекламодателей, судебных преследованиях оппозиции, в том числе бывшего президента Петра Порошенко. Бизнесмены жалуются на случаи шантажа и даже вымогательства денег под угрозой сфабрикованных обвинений в связях с Россией.

