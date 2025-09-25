РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9554 посетителя онлайн
Новости Видео Коррупция в Украине Критика Зеленского
1 808 35

Зеленский опроверг обвинения в коррупции и давлении на антикоррупционные органы в Fox News: "Это неправда". ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью телеканалу Fox News получил вопросы о коррупции в Украине, возможных хищениях международной помощи, причинах отложения выборов и попытках ограничить антикоррупционные органы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на видео, опубликованное народным депутатом Алексеем Гончаренко.

Ведущий также процитировал статью Politico, где говорилось о монополизации власти и недовольстве в рядах "Слуги народа". В ответ Зеленский заявил, что "это неправда". По его словам, именно его партия принимала ключевые антикоррупционные реформы, а Европейский Союз подтверждает их выполнение.

В то же время он допустил проведение выборов только после прекращения огня и при условии предоставления гарантий безопасности международными партнерами. "Даже если мы найдем способ изменить что-то для проведения выборов, нам нужны гарантии безопасности", - сказал президент.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский обсудил с Макроном усиление ПВО и использование замороженных активов РФ. ВИДЕО

Слова Зеленского тут же раскритиковал народный депутат Алексей Гончаренко. Он напомнил, что именно депутаты от "Слуги народа" несколько месяцев назад пытались подчинить НАБУ и САП, а остановили эти шаги только протесты граждан. "И теперь Зеленский имеет наглость рассказывать, что он сам - главный защитник антикоррупционных органов", - отметил Гончаренко.

Напомним, что The Economist опубликовало материал, в котором высокопоставленный украинский чиновник критикует управление президента Владимира Зеленского и его команды.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина и Сирия подписали коммюнике о восстановлении дипломатических отношений, - Зеленский

Издание пишет об июльских акциях возле Офиса президента, которые получили название "картонная революция". Это были первые масштабные антизеленские протесты с начала войны, показавшие кризис доверия между властью и обществом. Издание отмечало, что власти пытались ограничить работу антикоррупционных агентств после того, как их расследования затронули людей на высших ступенях.

В материале также говорилось о концентрации власти в руках Зеленского и его руководителя ОП Андрея Ермака, давлении на независимые СМИ и рекламодателей, судебных преследованиях оппозиции, в том числе бывшего президента Петра Порошенко. Бизнесмены жалуются на случаи шантажа и даже вымогательства денег под угрозой сфабрикованных обвинений в связях с Россией.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский и Рютте обсудили расширение программы PURL

Автор: 

Зеленский Владимир (22025) коррупция (8637)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+22
брехливе мудило.
показать весь комментарий
25.09.2025 11:25 Ответить
+15
і знов збрехов підор
показать весь комментарий
25.09.2025 11:27 Ответить
+8
А ніжкою тупнув від роздратування чи таки втримався?
показать весь комментарий
25.09.2025 11:33 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
брехливе мудило.
показать весь комментарий
25.09.2025 11:25 Ответить
І таке воно вже 23 рокі на сцені і в житі.
Але муТрий нарІТ ,під гаслом ***** "аби не Порошенко!" обрав це на посаду "президент", і за півроку почав шукати " А хтож наголосував нам от це щастя?!
показать весь комментарий
25.09.2025 11:37 Ответить
В історія знає позитивні відповіді на такі питання?
показать весь комментарий
25.09.2025 11:26 Ответить
Так що, вже й спитати не можна?
показать весь комментарий
25.09.2025 12:05 Ответить
Віримо, віримо. Це не вава, він білий і пухнастий, міндіча не знає, що таке корупція, дізнався з інтернету
показать весь комментарий
25.09.2025 11:26 Ответить
Дізнався, але щиро не зрозумів природу того явища.
Як казала Мері верещук: "ми навіть не розуміємо, про яку корупцію йдеться"
показать весь комментарий
25.09.2025 11:32 Ответить
показать весь комментарий
25.09.2025 12:07 Ответить
і знов збрехов підор
показать весь комментарий
25.09.2025 11:27 Ответить
Ну раз опротестовал тогда расходимся, конечно же такого не было.
показать весь комментарий
25.09.2025 11:27 Ответить
🤣
показать весь комментарий
25.09.2025 11:43 Ответить
Зе-невтік:
- О, кстаааті. Ще й на барьбу з корупцією дайте два мільярди! Ну що вам стоит? Ви ж багатий, а ми ваюем.
показать весь комментарий
25.09.2025 11:28 Ответить
Збрехав і не скривився!
Щоб тобі падло той язик відсох!
показать весь комментарий
25.09.2025 11:30 Ответить
Ну що він міг сказати? Признатися, як його фаворит творить в країні, що заманеться навіть без його згоди, ніби в часи середньовіччя?
показать весь комментарий
25.09.2025 11:30 Ответить
Борець з корупцієй очолив корупцію....
показать весь комментарий
25.09.2025 11:30 Ответить
А ніжкою тупнув від роздратування чи таки втримався?
показать весь комментарий
25.09.2025 11:33 Ответить
Брифінг Петра Порошенка
https://www.youtube.com/watch?v=zCxMPL2nE2g

Справа Магамедрасулова: суд залишив детектива НАБУ під вартою. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
СБУ проводить слідчі дії у колишніх детективів НАБУ, - заява Бюро
Джерело: https://censor.net/ua/n3576045
показать весь комментарий
25.09.2025 11:34 Ответить
Підключити цю падлюку до детектора брехні, то детектор сгорить до біса.
показать весь комментарий
25.09.2025 11:35 Ответить
Вони там шо зовсім не дивляться тілімарафон у свїх Гамериках?
показать весь комментарий
25.09.2025 11:35 Ответить
воно бреше лише коли дихає. а дихає постійно
показать весь комментарий
25.09.2025 11:35 Ответить
Як завжди, бреше, як дише.
А хто ж в турборежимі підписував закон про підпорядкування НАБУ 100%-му генпрокурору Зеленського, папа римський? 😯
Хто передає оборонні контракти на десятки мільярдів своїм квартальним корєшам міндічам?
Мабуть, також папа римський.
показать весь комментарий
25.09.2025 11:36 Ответить
зе-Брехлива Потвора
показать весь комментарий
25.09.2025 11:37 Ответить
а коли воно не брехало?
показать весь комментарий
25.09.2025 11:38 Ответить
Володя, ти ж цим ротом <***** Єрмаку смокчеш хліб 🍞 їси!
показать весь комментарий
25.09.2025 11:40 Ответить
Підгорає! 😁
показать весь комментарий
25.09.2025 11:40 Ответить
от же 🤡 па* ло вчепилося у крісло *********** ...і смітунів немає ,десь поділися ...
показать весь комментарий
25.09.2025 11:49 Ответить
Смішно прикриватися Європою. Європейці підтримують все і не бачать те що не треба, якщо це "своя сволочь".
показать весь комментарий
25.09.2025 11:55 Ответить
сам факт, що гниді в тупу брехливу пику кажуть що він мародер, вже чудово.
перелякане незадоволене гундосе зе!чмо!
показать весь комментарий
25.09.2025 11:58 Ответить
Це неправильний Fox News, для інших він все ще рятівник людства, кращий Черчілль в історії, тато Енштейна i Махатми Ганді.
показать весь комментарий
25.09.2025 12:04 Ответить
Есть тип людей , которые действительно верят в то,что они говорят или делают . Они не врут в их голове своя картина Мира в которой всё идеально и только они делают всё правильно и идеально,а все их недостойны,не ценят и желают им только плохое и во всём виноваты,если у них что-то не получается Это диагноз Narzisse
показать весь комментарий
25.09.2025 12:02 Ответить
Тобто, іншими словами, він заявляє, що корупція в Україні -- це норма життя. І він нічого тут змінювати не буде.

А заради чого ж ти прийшов у президенти, пане президент?
показать весь комментарий
25.09.2025 12:04 Ответить
Jesho nada bilo skazati , zub daiu *****......🤣
показать весь комментарий
25.09.2025 12:06 Ответить
Відео -- https://www.youtube.com/watch?v=_HpajejHpSY Прямой: ⚡Друг Зеленского распилил миллионы на ракете которую толком и не видели! Фламинго- фейк? / 5 КОЛОНКА (8:53)
показать весь комментарий
25.09.2025 12:08 Ответить
тридварас по старой привычке соврал
показать весь комментарий
25.09.2025 12:08 Ответить
Зеленському збрехати - як два пальці... Це всі знають!
показать весь комментарий
25.09.2025 12:12 Ответить
 
 