3 043 44

Зеленський заперечив звинувачення у корупції та тиску на антикорупційні органи у Fox News: "Це неправда". ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський під час інтерв’ю телеканалу Fox News отримав запитання щодо корупції в Україні, можливих розкрадань міжнародної допомоги, причин відкладення виборів і спроб обмежити антикорупційні органи.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на відео, опубліковане народним депутатом Олексієм Гончаренком.

Ведучий також процитував статтю Politico, де йшлося про монополізацію влади та невдоволення в лавах "Слуги народу". У відповідь Зеленський заявив, що "це неправда". За його словами, саме його партія ухвалювала ключові антикорупційні реформи, а Європейський Союз підтверджує їхнє виконання.

Водночас він допустив проведення виборів лише після припинення вогню й за умови надання гарантій безпеки міжнародними партнерами. "Навіть якщо ми знайдемо спосіб змінити щось для проведення виборів, нам потрібні гарантії безпеки", - сказав президент.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський обговорив із Макроном посилення ППО та використання заморожених активів РФ. ВIДЕО

Слова Зеленського одразу розкритикував народний депутат Олексій Гончаренко. Він нагадав, що саме депутати від "Слуги народу" кілька місяців тому намагалися підпорядкувати НАБУ та САП, а зупинили ці кроки лише протести громадян. "І тепер Зеленський має нахабство розповідати, що він сам - головний захисник антикорупційних органів", - зазначив Гончаренко.

Нагадаємо, що The Economist опублікувало матеріал, у якому високопоставлений український чиновник критикує управління президента Володимира Зеленського та його команди.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна та Сирія підписали комюніке про відновлення дипломатичних відносин, - Зеленський

Видання пише про липневі акції біля Офісу президента, які отримали назву "картонкова революція". Це були перші масштабні антизеленські протести від початку війни, що показали кризу довіри між владою і суспільством. Видання зазначало, що влада намагалася обмежити роботу антикорупційних агентств після того, як їхні розслідування зачепили людей на вищих щаблях.

У матеріалі також ішлося про концентрацію влади в руках Зеленського та його керівника ОП Андрія Єрмака, тиск на незалежні ЗМІ та рекламодавців, судові переслідування опозиції, зокрема колишнього президента Петра Порошенка. Бізнесмени скаржаться на випадки шантажу й навіть вимагання грошей під загрозою сфабрикованих звинувачень у зв’язках із Росією.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський та Рютте обговорили розширення програми PURL

Зеленський Володимир корупція
+41
брехливе мудило.
25.09.2025 11:25 Відповісти
+27
і знов збрехов підор
25.09.2025 11:27 Відповісти
+17
І таке воно вже 23 рокі на сцені і в житі.
Але муТрий нарІТ ,під гаслом ***** "аби не Порошенко!" обрав це на посаду "президент", і за півроку почав шукати " А хтож наголосував нам от це щастя?!
25.09.2025 11:37 Відповісти
брехливе мудило.
25.09.2025 11:25 Відповісти
І таке воно вже 23 рокі на сцені і в житі.
Але муТрий нарІТ ,під гаслом ***** "аби не Порошенко!" обрав це на посаду "президент", і за півроку почав шукати " А хтож наголосував нам от це щастя?!
25.09.2025 11:37 Відповісти
В історія знає позитивні відповіді на такі питання?
25.09.2025 11:26 Відповісти
Так що, вже й спитати не можна?
25.09.2025 12:05 Відповісти
Віримо, віримо. Це не вава, він білий і пухнастий, міндіча не знає, що таке корупція, дізнався з інтернету
25.09.2025 11:26 Відповісти
Дізнався, але щиро не зрозумів природу того явища.
Як казала Мері верещук: "ми навіть не розуміємо, про яку корупцію йдеться"
показати весь коментар
25.09.2025 11:32 Відповісти
25.09.2025 12:07 Відповісти
і знов збрехов підор
25.09.2025 11:27 Відповісти
Ну раз опротестовал тогда расходимся, конечно же такого не было.
25.09.2025 11:27 Відповісти
🤣
25.09.2025 11:43 Відповісти
Зе-невтік:
- О, кстаааті. Ще й на барьбу з корупцією дайте два мільярди! Ну що вам стоит? Ви ж багатий, а ми ваюем.
25.09.2025 11:28 Відповісти
Збрехав і не скривився!
Щоб тобі падло той язик відсох!
25.09.2025 11:30 Відповісти
Ну що він міг сказати? Признатися, як його фаворит творить в країні, що заманеться навіть без його згоди, ніби в часи середньовіччя?
25.09.2025 11:30 Відповісти
Борець з корупцієй очолив корупцію....
25.09.2025 11:30 Відповісти
А ніжкою тупнув від роздратування чи таки втримався?
25.09.2025 11:33 Відповісти
Сказав ведучому - "Вийди звідси, розбійник".
25.09.2025 13:36 Відповісти
Брифінг Петра Порошенка
https://www.youtube.com/watch?v=zCxMPL2nE2g

Справа Магамедрасулова: суд залишив детектива НАБУ під вартою. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
СБУ проводить слідчі дії у колишніх детективів НАБУ, - заява Бюро
Джерело: https://censor.net/ua/n3576045
25.09.2025 11:34 Відповісти
Підключити цю падлюку до детектора брехні, то детектор сгорить до біса.
25.09.2025 11:35 Відповісти
Вони там шо зовсім не дивляться тілімарафон у свїх Гамериках?
25.09.2025 11:35 Відповісти
воно бреше лише коли дихає. а дихає постійно
25.09.2025 11:35 Відповісти
Як завжди, бреше, як дише.
А хто ж в турборежимі підписував закон про підпорядкування НАБУ 100%-му генпрокурору Зеленського, папа римський? 😯
Хто передає оборонні контракти на десятки мільярдів своїм квартальним корєшам міндічам?
Мабуть, також папа римський.
25.09.2025 11:36 Відповісти
зе-Брехлива Потвора
25.09.2025 11:37 Відповісти
а коли воно не брехало?
25.09.2025 11:38 Відповісти
Володя, ти ж цим ротом <***** Єрмаку смокчеш хліб 🍞 їси!
25.09.2025 11:40 Відповісти
Підгорає! 😁
25.09.2025 11:40 Відповісти
от же 🤡 па* ло вчепилося у крісло *********** ...і смітунів немає ,десь поділися ...
25.09.2025 11:49 Відповісти
Сметуни...🤭
Частина з них таксує, частина зараз на маршруті, а частина радіє кешбеку і 1000 від Зе.
25.09.2025 13:20 Відповісти
Смішно прикриватися Європою. Європейці підтримують все і не бачать те що не треба, якщо це "своя сволочь".
25.09.2025 11:55 Відповісти
сам факт, що гниді в тупу брехливу пику кажуть що він мародер, вже чудово.
перелякане незадоволене гундосе зе!чмо!
25.09.2025 11:58 Відповісти
Це неправильний Fox News, для інших він все ще рятівник людства, кращий Черчілль в історії, тато Енштейна i Махатми Ганді.
25.09.2025 12:04 Відповісти
Есть тип людей , которые действительно верят в то,что они говорят или делают . Они не врут в их голове своя картина Мира в которой всё идеально и только они делают всё правильно и идеально,а все их недостойны,не ценят и желают им только плохое и во всём виноваты,если у них что-то не получается Это диагноз Narzisse
25.09.2025 12:02 Відповісти
Тобто, іншими словами, він заявляє, що корупція в Україні -- це норма життя. І він нічого тут змінювати не буде.

А заради чого ж ти прийшов у президенти, пане президент?
25.09.2025 12:04 Відповісти
Jesho nada bilo skazati , zub daiu *****......🤣
25.09.2025 12:06 Відповісти
Відео -- https://www.youtube.com/watch?v=_HpajejHpSY Прямой: ⚡Друг Зеленского распилил миллионы на ракете которую толком и не видели! Фламинго- фейк? / 5 КОЛОНКА (8:53)
25.09.2025 12:08 Відповісти
тридварас по старой привычке соврал
25.09.2025 12:08 Відповісти
Зеленському збрехати - як два пальці... Це всі знають!
25.09.2025 12:12 Відповісти
Вова не розуміє, що це був НАТЯК. Якби була реальна команда "фас" - його б там з лайном з'їли, розклав всі факти, від мівіни у бункері, бізнесу на болотах, дітей за кордоном до початку наступу, розмінованих кордонів та друзів-по-кварталу у закупках, і закінчуючи вбитим "під-особистим-контролем" Журавлем.
25.09.2025 12:18 Відповісти
🤡 чорт зелений , тьху ,тьху ,тьху на нього !!!
25.09.2025 12:18 Відповісти
Кварталіст ніколи не сприймає свою брехню, як брехню, а як виконання номеру для оплесків.
25.09.2025 12:21 Відповісти
В США проводили выборы по почте и онлайн во время Covid-19. Выборы провести не проблема безопасно ибо на фронте старлинк и для тех, кто выехал со страны тоже не проблема проголосовать онлайн. Проблема в том, что Зеленский не хочет проводить выборы, потому что боится не выиграть выборы и потерять власть. И придумывает любые отмазки, чтобы не проводить выборы. В конституции говориться, что выборы можно отложить в случае ведения военного положения, то бишь война началась и их физически не возможно проводить, и можно их отложить до поры, когда их можно провести. А ситуация стабильна и выборы уже давно следовало проводить. Просто не хочет уходить из власти. Власть - это наркотик. А еще наверное боится уголовного преследования. И денег море мутят себе. Судя по тому, что все себе позволяют. На права народа Украины - конституционные можно наплевать о праве на выбирать власть и или быть избранными. Просто Зеленский должен был проводить сразу выборы по сроку и тогда он мог бы даже выиграть, а пошла узурпация и все - народу такое в Украине никогда не нравится. Та и во всем мире такое никому не нравится и им к стани и не нравится, что такое не у них, а в Украине. Украина примером должна быть демократии и верховенства прав народа. А как всегда во власти узурпаторы и все портят. Просто нужно систему сделать такой, чтобы власти не имели доступа к казне и не могли управлять деньгами и тогда они и идти во власть не захотят. Нужно чтобы народ онлайн распоряжался бюджетом и распределял - сколько на какую сферу выделять. Потому что народ пользуется и защитой органов и медициной и армия защищает и образованием пользуется и всем остальным и народ будет справедливо распределять средства. Ввести систему онлайн и по почте управления государства народом, как в Швейцарии, только на свой лад сделать. И исправить систему. Потому что народ тут живет и народ должен для себя принимать законы и распределять все, потому что государство - это и есть народ!
25.09.2025 12:25 Відповісти
Це мабуть Порошенко давить на всіх антикорупціонерів. У кожного величного лідера повинен бути свій Байден. У Зеленського - це Порошенко.
25.09.2025 12:26 Відповісти
Киздить наче дихає.
25.09.2025 12:55 Відповісти
Ще ніколи не чув щоб хтось прийшов і сказав:"Я корупціонер!" Ще на початку каденції в 2019 були сигнали що в Офіс носять хабарі,навіть були кадри,зняті прихованою камерою.В Верховну Раду носились конверти про що казав Гео Лерос,в залежності хто я ку займає посаду і за що голосують правильно залежав гонорар.Тіщенко,Міндич,Чернишов це кристально чесні "Слуги" та друзі ЗЕленського.Та це ще не всі друзі,куми,призначенці ЗЕленським-Єрмаком.
25.09.2025 13:13 Відповісти
 
 