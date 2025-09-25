Зеленський заперечив звинувачення у корупції та тиску на антикорупційні органи у Fox News: "Це неправда". ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський під час інтерв’ю телеканалу Fox News отримав запитання щодо корупції в Україні, можливих розкрадань міжнародної допомоги, причин відкладення виборів і спроб обмежити антикорупційні органи.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на відео, опубліковане народним депутатом Олексієм Гончаренком.

Ведучий також процитував статтю Politico, де йшлося про монополізацію влади та невдоволення в лавах "Слуги народу". У відповідь Зеленський заявив, що "це неправда". За його словами, саме його партія ухвалювала ключові антикорупційні реформи, а Європейський Союз підтверджує їхнє виконання.

Водночас він допустив проведення виборів лише після припинення вогню й за умови надання гарантій безпеки міжнародними партнерами. "Навіть якщо ми знайдемо спосіб змінити щось для проведення виборів, нам потрібні гарантії безпеки", - сказав президент.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський обговорив із Макроном посилення ППО та використання заморожених активів РФ. ВIДЕО

Слова Зеленського одразу розкритикував народний депутат Олексій Гончаренко. Він нагадав, що саме депутати від "Слуги народу" кілька місяців тому намагалися підпорядкувати НАБУ та САП, а зупинили ці кроки лише протести громадян. "І тепер Зеленський має нахабство розповідати, що він сам - головний захисник антикорупційних органів", - зазначив Гончаренко.

Нагадаємо, що The Economist опублікувало матеріал, у якому високопоставлений український чиновник критикує управління президента Володимира Зеленського та його команди.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна та Сирія підписали комюніке про відновлення дипломатичних відносин, - Зеленський

Видання пише про липневі акції біля Офісу президента, які отримали назву "картонкова революція". Це були перші масштабні антизеленські протести від початку війни, що показали кризу довіри між владою і суспільством. Видання зазначало, що влада намагалася обмежити роботу антикорупційних агентств після того, як їхні розслідування зачепили людей на вищих щаблях.

У матеріалі також ішлося про концентрацію влади в руках Зеленського та його керівника ОП Андрія Єрмака, тиск на незалежні ЗМІ та рекламодавців, судові переслідування опозиції, зокрема колишнього президента Петра Порошенка. Бізнесмени скаржаться на випадки шантажу й навіть вимагання грошей під загрозою сфабрикованих звинувачень у зв’язках із Росією.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський та Рютте обговорили розширення програми PURL