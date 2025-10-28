Минус один вражеский БТР-82А и шесть оккупантов: бойцы 33-й ОМБр отбили механизированный штурм возле Владимировки. ВИДЕО

Украинские воины остановили попытку российского прорыва ввозле Владимировки в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы 33-й отдельной механизированной бригады отбили штурм оккупантов, которые пытались прорваться на позиции Сил обороны. Для атаки враг привлек, по меньшей мере, шесть единиц техники с пехотой, но наступление завершилось провалом.

В результате боя украинские защитники уничтожили БТР-82А и повредили еще одну бронемашину. Ликвидировано шесть российских солдат, еще шестеро получили ранения. Благодаря слаженным действиям наших бойцов противник понес потери и отступил.

"Серое и сырое утро понедельника началось со штрума, который оккупанты разбили на две волны. На поле боя наблюдали не менее 6 единиц "замангаленной" техники в направлении села Владимировка. Врага встретили бомберы и FPV "Легіонерів" ББС, а также "птички" двух механизированных батальонов бригады", - отмечают бойцы в комментарии к опубликованному видео с фрагментами боевой работы.

