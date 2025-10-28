УКР
Мінус один ворожий БТР-82А та шестеро окупантів: бійці 33-ї ОМБр відбили механізований штурм поблизу Володимирівки. ВIДЕО

Українські воїни зупинили спробу російського прориву поблизу Володимирівки на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці 33-ї окремої механізованої бригади відбили штурм окупантів, які намагалися прорватися на позиції Сил оборони. Для атаки ворог залучив щонайменше шість одиниць техніки з піхотою, однак наступ завершився провалом.

У результаті бою українські захисники знищили БТР-82А та пошкодили ще одну бронемашину. Ліквідовано шість російських солдатів, ще шестеро дістали поранення. Завдяки злагодженим діям наших бійців противник зазнав втрат і відступив.

"Сірий та вогкий ранок понеділка почався зі штруму, який окупанти розбили на дві хвилі. На полі бою спостерігали не менше 6-ти одиниць "замангаленої" техніки у напрямку села Володимирівка. Ворога зустріли бомбери та FPV "Легіонерів" ББС, а також птахи двох механізованих батальйонів бригади", - зазначають бійці у коментарі до опублікованого відео із фрагментами бойової роботи.

Війська РФ активно застосовують важку техніку на Покровському напрямку, у Покровську вуличні бої, - Сили оборони

Донецька область (9933) БТР (291) бій (217) Покровський район (1149) Володимирівка (16) 33 окрема механізована бригада (5)
