Мінус один ворожий БТР-82А та шестеро окупантів: бійці 33-ї ОМБр відбили механізований штурм поблизу Володимирівки. ВIДЕО
Українські воїни зупинили спробу російського прориву поблизу Володимирівки на Донеччині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці 33-ї окремої механізованої бригади відбили штурм окупантів, які намагалися прорватися на позиції Сил оборони. Для атаки ворог залучив щонайменше шість одиниць техніки з піхотою, однак наступ завершився провалом.
У результаті бою українські захисники знищили БТР-82А та пошкодили ще одну бронемашину. Ліквідовано шість російських солдатів, ще шестеро дістали поранення. Завдяки злагодженим діям наших бійців противник зазнав втрат і відступив.
"Сірий та вогкий ранок понеділка почався зі штруму, який окупанти розбили на дві хвилі. На полі бою спостерігали не менше 6-ти одиниць "замангаленої" техніки у напрямку села Володимирівка. Ворога зустріли бомбери та FPV "Легіонерів" ББС, а також птахи двох механізованих батальйонів бригади", - зазначають бійці у коментарі до опублікованого відео із фрагментами бойової роботи.
