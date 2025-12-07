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Новости Видео Обстрелы Украины
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Более 1600 дронов, около 1200 КАБ и почти 70 ракет применила РФ против Украины за неделю, - Зеленский. ВИДЕО

В течение недели российские войска продолжали атаковать территорию Украины с применением дронов, управляемых авиационных бомб и ракет различных типов. Основные цели вражеских ударов – инфраструктура.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

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Чем бьет РФ по Украине

"Практически каждый день и каждую ночь наши экстренные службы ликвидируют последствия российских обстрелов мирных украинских городов и общин. Только за эту неделю было более 1600 ударных дронов, около 1200 управляемых авиационных бомб и почти 70 ракет различных типов, которые Россия выпустила по Украине. Основные цели этих ударов – инфраструктура, поддерживающая обычную жизнь", – отметил президент.

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Ночная атака

Также Зеленский рассказал о сегодняшней российской атаке.

"Более 240 дронов и пять баллистических ракет, есть повреждения в семи областях. К сожалению, есть погибшие в Славянске и на Черниговщине. Мои соболезнования родным и близким", - сообщил он.

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Усиление ПВО

Президент подчеркнул, что Украина продолжает работать с партнерами, чтобы в ответ на эти удары наша защита усиливалась.

"Приоритет очевиден – больше систем и ракет ПВО, больше поддержки для наших защитников. Каждая договоренность должна реализовываться быстрее. Спасибо всем, кто работает в поддержку Украины", - добавил он.

Что предшествовало?

  • Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что по всей Украине объявляли воздушную тревогу. Был зафиксирован взлет МиГ-31К. На Кременчуг летели скоростные цели. Также, по данным Воздушных сил, город атаковали дроны.
  • Впоследствии стало известно, что враг нанес комбинированный удар по Кременчугу: есть перебои со светом, водой и теплом.
  • В ночь на 7 декабря 2025 года противник нанес комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, морского и наземного базирования.Уничтожено 4 ракеты из 5, обезврежено 175 вражеских дронов, есть попадания в 14 локациях.

Автор: 

Зеленский Владимир (24575) обстрел (33234) ракеты (4003) дроны (7409)
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Топ комментарии
+13
Цікаво б від гідранта почути таку статистику з Української сторони. Скільки ми за тиждень (чи хочаб за місяці) запустили власних КАБів, дронів і ракет. Чи соромно буде звітувати?
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07.12.2025 12:36 Ответить
+10
І шо? А чому цього всього у нас немає,проклятий ти пісюніст?
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07.12.2025 12:38 Ответить
+7
Статист відзвітував і... на Лондон! Пора!
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07.12.2025 12:48 Ответить

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