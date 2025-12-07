Более 1600 дронов, около 1200 КАБ и почти 70 ракет применила РФ против Украины за неделю, - Зеленский. ВИДЕО

В течение недели российские войска продолжали атаковать территорию Украины с применением дронов, управляемых авиационных бомб и ракет различных типов. Основные цели вражеских ударов – инфраструктура.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

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Чем бьет РФ по Украине

"Практически каждый день и каждую ночь наши экстренные службы ликвидируют последствия российских обстрелов мирных украинских городов и общин. Только за эту неделю было более 1600 ударных дронов, около 1200 управляемых авиационных бомб и почти 70 ракет различных типов, которые Россия выпустила по Украине. Основные цели этих ударов – инфраструктура, поддерживающая обычную жизнь", – отметил президент.

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Ночная атака

Также Зеленский рассказал о сегодняшней российской атаке.

"Более 240 дронов и пять баллистических ракет, есть повреждения в семи областях. К сожалению, есть погибшие в Славянске и на Черниговщине. Мои соболезнования родным и близким", - сообщил он.

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Усиление ПВО

Президент подчеркнул, что Украина продолжает работать с партнерами, чтобы в ответ на эти удары наша защита усиливалась.

"Приоритет очевиден – больше систем и ракет ПВО, больше поддержки для наших защитников. Каждая договоренность должна реализовываться быстрее. Спасибо всем, кто работает в поддержку Украины", - добавил он.

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