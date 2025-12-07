Более 1600 дронов, около 1200 КАБ и почти 70 ракет применила РФ против Украины за неделю, - Зеленский. ВИДЕО
В течение недели российские войска продолжали атаковать территорию Украины с применением дронов, управляемых авиационных бомб и ракет различных типов. Основные цели вражеских ударов – инфраструктура.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
Чем бьет РФ по Украине
"Практически каждый день и каждую ночь наши экстренные службы ликвидируют последствия российских обстрелов мирных украинских городов и общин. Только за эту неделю было более 1600 ударных дронов, около 1200 управляемых авиационных бомб и почти 70 ракет различных типов, которые Россия выпустила по Украине. Основные цели этих ударов – инфраструктура, поддерживающая обычную жизнь", – отметил президент.
Ночная атака
Также Зеленский рассказал о сегодняшней российской атаке.
"Более 240 дронов и пять баллистических ракет, есть повреждения в семи областях. К сожалению, есть погибшие в Славянске и на Черниговщине. Мои соболезнования родным и близким", - сообщил он.
Усиление ПВО
Президент подчеркнул, что Украина продолжает работать с партнерами, чтобы в ответ на эти удары наша защита усиливалась.
"Приоритет очевиден – больше систем и ракет ПВО, больше поддержки для наших защитников. Каждая договоренность должна реализовываться быстрее. Спасибо всем, кто работает в поддержку Украины", - добавил он.
Что предшествовало?
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что по всей Украине объявляли воздушную тревогу. Был зафиксирован взлет МиГ-31К. На Кременчуг летели скоростные цели. Также, по данным Воздушных сил, город атаковали дроны.
- Впоследствии стало известно, что враг нанес комбинированный удар по Кременчугу: есть перебои со светом, водой и теплом.
- В ночь на 7 декабря 2025 года противник нанес комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, морского и наземного базирования.Уничтожено 4 ракеты из 5, обезврежено 175 вражеских дронов, есть попадания в 14 локациях.
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