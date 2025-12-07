УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
16223 відвідувача онлайн
Новини Відео Обстріли України
1 199 15

Понад 1600 дронів, близько 1200 КАБів та майже 70 ракет застосувала РФ проти України за тиждень, - Зеленський. ВIДЕО

Протягом тижня російські війська продовжували атакувати територію України із застосуванням дронів, керованих авіаційних бомб та ракет різних типів. Основні цілі ворожих ударів – інфраструктура.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Чим б'є РФ по Україні

"Практично щодня та щоночі наші екстрені служби ліквідовують наслідки російських обстрілів мирних українських міст і громад. Лише за цей тиждень було понад 1600 ударних дронів, близько 1200 керованих авіаційних бомб та майже 70 ракет різних типів, які Росія випустила по Україні. Основні цілі цих ударів – інфраструктура, що підтримує звичайне життя", - зазначив президент.

Дивіться: Атака РФ на Кременчук: водопостачання частково відновили, найскладніша ситуація з опаленням. ФОТОрепортаж

Нічна атака

Також Зеленський розповів про сьогоднішню російську атаку.

"Понад 240 дронів і п’ять балістичних ракет, є пошкодження в семи областях. На жаль, є загиблі у Словʼянську та на Чернігівщині. Мої співчуття рідним та близьким", - повідомив він.

Також дивіться: Рашисти вдарили дронами по Новгороду-Сіверському: загинув чоловік, здійнялися пожежі. ФОТОрепортаж

Посилення ППО

Президент наголосив, що Україна продовжує працювати з партнерами, щоб у відповідь на ці удари наш захист посилювався.

"Пріоритет очевидний – більше систем та ракет ППО, більше підтримки для наших захисників. Кожна домовленість має реалізовуватися швидше. Дякую всім, хто працює на підтримку України", - додав він.

Що передувало?

  • Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що по всій Україні оголошували повітряну тривогу. Було Зафіксовано зліт МіГ-31К. На Кременчук летіли швидкісні цілі. Також, за даними Повітряних сил, місто атакували дрони.
  • Згодом стало відомо, що ворог завдав комбінованого удару по Кременчуку: є перебої зі світлом, водою та теплом.
  • У ніч на 7 грудня 2025 року противник завдав комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування. Знищено 4 ракети із 5, знешкоджено 175 ворожих дронів, є влучання на 14 локаціях.

Автор: 

Зеленський Володимир (28099) обстріл (34588) ракети (4460) дрони (8485)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
Цікаво б від гідранта почути таку статистику з Української сторони. Скільки ми за тиждень (чи хочаб за місяці) запустили власних КАБів, дронів і ракет. Чи соромно буде звітувати?
показати весь коментар
07.12.2025 12:36 Відповісти
+10
І шо? А чому цього всього у нас немає,проклятий ти пісюніст?
показати весь коментар
07.12.2025 12:38 Відповісти
+7
Статист відзвітував і... на Лондон! Пора!
показати весь коментар
07.12.2025 12:48 Відповісти

Завантаження...

 
 