Понад 1600 дронів, близько 1200 КАБів та майже 70 ракет застосувала РФ проти України за тиждень, - Зеленський. ВIДЕО

Протягом тижня російські війська продовжували атакувати територію України із застосуванням дронів, керованих авіаційних бомб та ракет різних типів. Основні цілі ворожих ударів – інфраструктура.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Чим б'є РФ по Україні

"Практично щодня та щоночі наші екстрені служби ліквідовують наслідки російських обстрілів мирних українських міст і громад. Лише за цей тиждень було понад 1600 ударних дронів, близько 1200 керованих авіаційних бомб та майже 70 ракет різних типів, які Росія випустила по Україні. Основні цілі цих ударів – інфраструктура, що підтримує звичайне життя", - зазначив президент.

Дивіться: Атака РФ на Кременчук: водопостачання частково відновили, найскладніша ситуація з опаленням. ФОТОрепортаж

Нічна атака

Також Зеленський розповів про сьогоднішню російську атаку.

"Понад 240 дронів і п’ять балістичних ракет, є пошкодження в семи областях. На жаль, є загиблі у Словʼянську та на Чернігівщині. Мої співчуття рідним та близьким", - повідомив він.

Також дивіться: Рашисти вдарили дронами по Новгороду-Сіверському: загинув чоловік, здійнялися пожежі. ФОТОрепортаж

Посилення ППО

Президент наголосив, що Україна продовжує працювати з партнерами, щоб у відповідь на ці удари наш захист посилювався.

"Пріоритет очевидний – більше систем та ракет ППО, більше підтримки для наших захисників. Кожна домовленість має реалізовуватися швидше. Дякую всім, хто працює на підтримку України", - додав він.

Що передувало?