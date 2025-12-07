Понад 1600 дронів, близько 1200 КАБів та майже 70 ракет застосувала РФ проти України за тиждень, - Зеленський. ВIДЕО
Протягом тижня російські війська продовжували атакувати територію України із застосуванням дронів, керованих авіаційних бомб та ракет різних типів. Основні цілі ворожих ударів – інфраструктура.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив президент Володимир Зеленський.
Чим б'є РФ по Україні
"Практично щодня та щоночі наші екстрені служби ліквідовують наслідки російських обстрілів мирних українських міст і громад. Лише за цей тиждень було понад 1600 ударних дронів, близько 1200 керованих авіаційних бомб та майже 70 ракет різних типів, які Росія випустила по Україні. Основні цілі цих ударів – інфраструктура, що підтримує звичайне життя", - зазначив президент.
Нічна атака
Також Зеленський розповів про сьогоднішню російську атаку.
"Понад 240 дронів і п’ять балістичних ракет, є пошкодження в семи областях. На жаль, є загиблі у Словʼянську та на Чернігівщині. Мої співчуття рідним та близьким", - повідомив він.
Посилення ППО
Президент наголосив, що Україна продовжує працювати з партнерами, щоб у відповідь на ці удари наш захист посилювався.
"Пріоритет очевидний – більше систем та ракет ППО, більше підтримки для наших захисників. Кожна домовленість має реалізовуватися швидше. Дякую всім, хто працює на підтримку України", - додав він.
Що передувало?
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що по всій Україні оголошували повітряну тривогу. Було Зафіксовано зліт МіГ-31К. На Кременчук летіли швидкісні цілі. Також, за даними Повітряних сил, місто атакували дрони.
- Згодом стало відомо, що ворог завдав комбінованого удару по Кременчуку: є перебої зі світлом, водою та теплом.
- У ніч на 7 грудня 2025 року противник завдав комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування. Знищено 4 ракети із 5, знешкоджено 175 ворожих дронів, є влучання на 14 локаціях.
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