Жестокие казни в российской армии: командира 6-й мотострелковой дивизии армии РФ Аспанова задержали за убийства собственных солдат. ВИДЕО

В российской армии вновь разгорелся скандал, связанный с систематическими пытками и казнями военнослужащих. По свидетельствам самих солдат и материалам расследований, командиры 6-й мотострелковой дивизии использовали бесчеловечные методы наказания, которые привели как минимум к нескольким умышленным убийствам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, центральной фигурой в этих преступлениях называют Марата Аспанова, которого российские правоохранители задержали в 2024 году.

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Летом 2023 года военные 6-й мотострелковой дивизии записали видеообращение с фронта, в котором заявили, что командование относится к ним как к "мясному ресурсу". В обращении звучало имя командира Марата Аспанова, которого они называли ответственным за бесчеловечное обращение и "карательные методы" в отношении подчиненных.

Именно после этого обращения начались новые эпизоды преследования военнослужащих.

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Пытки подчиненных: подвал без воды и еды

Солдаты рассказали, что по приказу Аспанова по меньшей мере 19 военных в разное время бросали в подвал. Их держали там без воды, еды и возможности выйти в туалет. Это наказание применяли за мельчайшие нарушения дисциплины.

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Казни семи "неисправимых"

Семерых военных, которых Аспанов якобы признал "не подлежащими перевоспитанию", вывезли на линию фронта, заперли в подвале дома и забросали гранатами.

Тех, кто выжил после взрывов, расстреляли, а тела сожгли.

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Новые факты о Малышко и Тимонине

В ходе следствия стали известны и другие преступления. Один из причастных, военнослужащий Малышко, в 2022 году связал, а затем застрелил двух солдат. Суд признал его виновным и приговорил к 20 годам колонии строгого режима. Его лишили воинского звания, медали Жукова и ордена Мужества.

Его сообщника Романа Тимонина приговорили к 18 годам заключения.

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Где находится Аспанов

По сообщениям СМИ, организатора казней Марата Аспанова задержали в марте 2024 года. Летом того же года журналисты Суспільного смогли пообщаться с его женой, которая сообщила, что Аспанов находится в Донецке, в психиатрическом отделении больницы "на обследовании".

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