Жорстокі страти у російській армії: командира 6-ї мотострілецької дивізії армії РФ Аспанова затримали за вбивства власних солдатів. ВIДЕО
У російській армії знову спалахнув скандал, пов’язаний із системними катуваннями та стратою військовослужбовців. За свідченнями самих солдатів та матеріалами розслідувань, командири 6-ї мотострілецької дивізії використовували нелюдські методи покарання, які призвели до щонайменше кількох умисних убивств.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, центральною фігурою у цих злочинах називають Марата Аспанова, якого російські правоохоронці затримали у 2024 році.
Влітку 2023 року військові 6-ї мотострілецької дивізії записали відеозвернення з фронту, у якому заявили, що командування ставиться до них як до "м’ясного ресурсу". У зверненні звучало ім’я командира Марата Аспанова, якого вони називали відповідальним за нелюдське поводження та "каральні методи" щодо підлеглих.
Саме після цього звернення почалися нові епізоди переслідування військовослужбовців.
Катування підлеглих: підвал без води та їжі
Солдати розповіли, що за наказами Аспанова щонайменше 19 військових у різний час кидали у підвал. Їх тримали там без води, їжі та можливості вийти до туалету. Це покарання застосовували за найдрібніші порушення дисципліни.
Страти семи "неперевиховних"
Сімох військових, яких Аспанов нібито визнав такими, що "не підлягають перевихованню", вивезли на лінію фронту, замкнули у підвалі будинку й закидали гранатами.
Тих, хто вижив після вибухів, розстріляли, а тіла спалили.
Нові факти про Малишка та Тимоніна
Під час слідства стали відомі й інші злочини. Один із причетних, військовослужбовець Малишко, у 2022 році зв’язав, а потім застрелив двох солдатів. Суд визнав його винним і засудив до 20 років колонії суворого режиму. Його позбавили військового звання, медалі Жукова та ордена Мужності.
Його спільника Романа Тимоніна засудили до 18 років ув’язнення.
Де перебуває Аспанов
За повідомленнями ЗМІ, організатора страт Марата Аспанова затримали у березні 2024 року. Влітку того ж року журналісти Суспільного змогли поспілкуватися з його дружиною, яка повідомила, що Аспанов перебуває в Донецьку, у психіатричному відділенні лікарні "на обслідуванні".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
недопрацьовують аспанови на **********
Ніякої логічної ідеології чи мотивації, бо причин для війни немає.
***** треба, щоб холопи воювали, тому тільки жосткий примус через страх смерті.