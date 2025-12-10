Жорстокі страти у російській армії: командира 6-ї мотострілецької дивізії армії РФ Аспанова затримали за вбивства власних солдатів. ВIДЕО

У російській армії знову спалахнув скандал, пов’язаний із системними катуваннями та стратою військовослужбовців. За свідченнями самих солдатів та матеріалами розслідувань, командири 6-ї мотострілецької дивізії використовували нелюдські методи покарання, які призвели до щонайменше кількох умисних убивств.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, центральною фігурою у цих злочинах називають Марата Аспанова, якого російські правоохоронці затримали у 2024 році.

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Влітку 2023 року військові 6-ї мотострілецької дивізії записали відеозвернення з фронту, у якому заявили, що командування ставиться до них як до "м’ясного ресурсу". У зверненні звучало ім’я командира Марата Аспанова, якого вони називали відповідальним за нелюдське поводження та "каральні методи" щодо підлеглих.

Саме після цього звернення почалися нові епізоди переслідування військовослужбовців.

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Катування підлеглих: підвал без води та їжі

Солдати розповіли, що за наказами Аспанова щонайменше 19 військових у різний час кидали у підвал. Їх тримали там без води, їжі та можливості вийти до туалету. Це покарання застосовували за найдрібніші порушення дисципліни.

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Страти семи "неперевиховних"

Сімох військових, яких Аспанов нібито визнав такими, що "не підлягають перевихованню", вивезли на лінію фронту, замкнули у підвалі будинку й закидали гранатами.

Тих, хто вижив після вибухів, розстріляли, а тіла спалили.

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Нові факти про Малишка та Тимоніна

Під час слідства стали відомі й інші злочини. Один із причетних, військовослужбовець Малишко, у 2022 році зв’язав, а потім застрелив двох солдатів. Суд визнав його винним і засудив до 20 років колонії суворого режиму. Його позбавили військового звання, медалі Жукова та ордена Мужності.

Його спільника Романа Тимоніна засудили до 18 років ув’язнення.

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Де перебуває Аспанов

За повідомленнями ЗМІ, організатора страт Марата Аспанова затримали у березні 2024 року. Влітку того ж року журналісти Суспільного змогли поспілкуватися з його дружиною, яка повідомила, що Аспанов перебуває в Донецьку, у психіатричному відділенні лікарні "на обслідуванні".

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