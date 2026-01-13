РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10112 посетителей онлайн
Новости Видео Оккупированные территории - Крым и Донбасс
5 326 4

Россияне задержали подростка в оккупированном Мариуполе: инкриминируют "госпредательство", - росСМИ. ВИДЕО

Во временно оккупированном Мариуполе российские захватчики задержали подростка. По данным рашистов, тот якобы собирал данные о расположении воинских частей РФ для украинской разведки.

Об этом сообщили российские пропагандистские СМИ, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

В ФСБ заявили, что задержан житель города 2008 г.р. Оккупанты инкриминируют ему "государственную измену".

Российские силовики утверждают, что подросток "связался с ГУР МО Украины через мессенджер и собирал информацию о расположении российских воинских частей в Мариуполе".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Новые массовые захоронения фиксируют в Мариуполе, - Андрющенко. ФОТОрепортаж

Что происходит в Мариуполе?

Читайте: Элитные подразделения спецназа ФСБ и морской пехоты РФ перебрасывают в Мариуполь, - Андрющенко. ФОТО

Автор: 

Мариуполь (5603) ФСБ (1987)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
За те в Україні за держзраду нікого не садять, тільки одна верховна зрада та особливо ОПСЖ чи як вони там вже називаються.
показать весь комментарий
13.01.2026 09:50 Ответить
Вони всі, коли хватають за сраку, не громадяни України.
А Ізраїль вони не зраджують!
показать весь комментарий
13.01.2026 10:06 Ответить
за держзраду відпускають під заставу як шуфрича....ось таке зелене паскудство
показать весь комментарий
13.01.2026 10:10 Ответить
Зате в нас повно зрадників які вимагають провести референдум і віддати рашистам окуповані території з нашими людьми. А що з тими людьми зроблять рашисти їм насрати. Їм головне щоб відкрили кордони в Польщу бо скоро сезон клубніку збирати
показать весь комментарий
13.01.2026 12:20 Ответить
 
 