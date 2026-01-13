Россияне задержали подростка в оккупированном Мариуполе: инкриминируют "госпредательство", - росСМИ. ВИДЕО

Во временно оккупированном Мариуполе российские захватчики задержали подростка. По данным рашистов, тот якобы собирал данные о расположении воинских частей РФ для украинской разведки.

Об этом сообщили российские пропагандистские СМИ, передает Цензор.НЕТ.

В ФСБ заявили, что задержан житель города 2008 г.р. Оккупанты инкриминируют ему "государственную измену".

Российские силовики утверждают, что подросток "связался с ГУР МО Украины через мессенджер и собирал информацию о расположении российских воинских частей в Мариуполе".

What's happening in Mariupol?

По данным западных СМИ, на оккупированных территориях рашисты массово конфискуют квартиры бывших жителей и передают их россиянам.

Известно, что российские захватчики готовят Мариуполь как хаб для новых наступлений: под городом прокладывают объездную дорогу для техники, грузов и военных колонн.

Также россияне обустроили новую военно-полицейскую базу в Мариуполе.

