Россияне задержали подростка в оккупированном Мариуполе: инкриминируют "госпредательство", - росСМИ. ВИДЕО
Во временно оккупированном Мариуполе российские захватчики задержали подростка. По данным рашистов, тот якобы собирал данные о расположении воинских частей РФ для украинской разведки.
Об этом сообщили российские пропагандистские СМИ, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
В ФСБ заявили, что задержан житель города 2008 г.р. Оккупанты инкриминируют ему "государственную измену".
Российские силовики утверждают, что подросток "связался с ГУР МО Украины через мессенджер и собирал информацию о расположении российских воинских частей в Мариуполе".
Что происходит в Мариуполе?
- По данным западных СМИ, на оккупированных территориях рашисты массово конфискуют квартиры бывших жителей и передают их россиянам.
- Известно, что российские захватчики готовят Мариуполь как хаб для новых наступлений: под городом прокладывают объездную дорогу для техники, грузов и военных колонн.
- Также россияне обустроили новую военно-полицейскую базу в Мариуполе.
А Ізраїль вони не зраджують!