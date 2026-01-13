Росіяни затримали підлітка в окупованому Маріуполі: інкримінують "держзраду", - росЗМІ. ВIДЕО

У тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники затримали підлітка. За даними рашистів, той нібито збирав дані про розташування військових частин РФ для української розвідки.

Про це повідомили російські пропагандистські ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

У ФСБ заявили, що затримано жителя міста 2008 р.н. Окупанти інкримінують йому "держзраду".

Російські силовики стверджують, що підліток "зв'язався з ГУР МО України через месенджер та збирав інформацію про розташування російських військових частин у Маріуполі".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нові масові поховання фіксують у Маріуполі, - Андрющенко. ФОТОрепортаж

Що відбувається в Маріуполі?

За даними західних ЗМІ, на окупованих територіях рашисти масово конфіскують квартири колишніх жителів та передають їх росіянам.

Відомо, що російські загарбники готують Маріуполь як хаб для нових наступів: під містом прокладають об'їзну дорогу для техніки, вантажів та військових колон.

Також росіяни облаштували нову військово-поліцейську базу в Маріуполі.

Читайте: Елітні підрозділи спецназу ФСБ та морської піхоти РФ перекидають в Маріуполь, - Андрющенко. ФОТО