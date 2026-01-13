УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9587 відвідувачів онлайн
Новини Відео Окуповані території
5 326 4

Росіяни затримали підлітка в окупованому Маріуполі: інкримінують "держзраду", - росЗМІ. ВIДЕО

У тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники затримали підлітка. За даними рашистів, той нібито збирав дані про розташування військових частин РФ для української розвідки.

Про це повідомили російські пропагандистські ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

У ФСБ заявили, що затримано жителя міста 2008 р.н. Окупанти інкримінують йому "держзраду".

Російські силовики стверджують, що підліток "зв'язався з ГУР МО України через месенджер та збирав інформацію про розташування російських військових частин у Маріуполі".

Що відбувається в Маріуполі?

Автор: 

Маріуполь (3223) ФСБ (1527)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
За те в Україні за держзраду нікого не садять, тільки одна верховна зрада та особливо ОПСЖ чи як вони там вже називаються.
13.01.2026 09:50
13.01.2026 09:50 Відповісти
Вони всі, коли хватають за сраку, не громадяни України.
А Ізраїль вони не зраджують!
13.01.2026 10:06
13.01.2026 10:06 Відповісти
за держзраду відпускають під заставу як шуфрича....ось таке зелене паскудство
13.01.2026 10:10
13.01.2026 10:10 Відповісти
Зате в нас повно зрадників які вимагають провести референдум і віддати рашистам окуповані території з нашими людьми. А що з тими людьми зроблять рашисти їм насрати. Їм головне щоб відкрили кордони в Польщу бо скоро сезон клубніку збирати
13.01.2026 12:20
13.01.2026 12:20 Відповісти
 
 