5 326 4
Росіяни затримали підлітка в окупованому Маріуполі: інкримінують "держзраду", - росЗМІ. ВIДЕО
У тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники затримали підлітка. За даними рашистів, той нібито збирав дані про розташування військових частин РФ для української розвідки.
Про це повідомили російські пропагандистські ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
У ФСБ заявили, що затримано жителя міста 2008 р.н. Окупанти інкримінують йому "держзраду".
Російські силовики стверджують, що підліток "зв'язався з ГУР МО України через месенджер та збирав інформацію про розташування російських військових частин у Маріуполі".
Що відбувається в Маріуполі?
- За даними західних ЗМІ, на окупованих територіях рашисти масово конфіскують квартири колишніх жителів та передають їх росіянам.
- Відомо, що російські загарбники готують Маріуполь як хаб для нових наступів: під містом прокладають об'їзну дорогу для техніки, вантажів та військових колон.
- Також росіяни облаштували нову військово-поліцейську базу в Маріуполі.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А Ізраїль вони не зраджують!