Новый Арестович? Зачем Виталий Ким предлагает уступить территории? || Без цензуры
В медийное пространство Украины снова возвращаются так называемые "голуби мира", которые продвигают нарративы о необходимости быстрого завершения войны. На этот раз в центре внимания оказался глава Николаевской ОГА Виталий Ким. В новом выпуске журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева проанализировала последние заявления чиновника и их скрытый политический контекст.
Основное внимание сосредоточено на недавнем интервью Кима изданию The Independent, которое вызвало немало вопросов у медиасообщества.
Ключевые аспекты разбора:
Кейс The Independent: Почему было выбрано именно это издание и какие специфические нарративы о "мирном соглашении" там продвигаются? Журналистка отмечает, что в материале происходит опасная подмена понятий о реальных гарантиях безопасности для Украины.
Синхронизация с Банковой: Являются ли эти заявления личной инициативой Кима, или он действует в рамках единой стратегии Офиса Президента? Данилюк-Ярмолаева ищет ответ на вопрос, является ли Ким "медийным пробным камнем" для проверки реакции общества.
Подготовка к избирательному циклу: Большое интервью Натальи Мосейчук и активизация в западных СМИ выглядят как попытка вернуть Виталия Кима в высшую политическую лигу. Разговоры о выборах в 2026 году становятся все громче.
Реальность против иллюзий: Как обещания "плана Маршалла" и "быстрой остановки войны" соотносятся с жестокой реальностью прифронтовой Николаевщины, которая продолжает страдать от обстрелов?
Журналистка отмечает, что за медийной картинкой "позитивного лидера" могут скрываться попытки подготовить электорат к сложным компромиссам, которые будут подаваться как безальтернативный путь к стабильности.
"Мы видим классическую медийную раскрутку перед избирательным циклом. Но готовы ли жители того же Николаева обменять гарантии безопасности на иллюзию быстрого мира?" - резюмирует Данилюк-Ярмолаева.
В.Кім (зібрання творів, том 1)
https://www.youtube.com/watch?v=-d9z89JIwx4&pp=ygUd0LfQsNC70ZbQt9C90LjQuSDQvdCw0YDQtNC10L_YBgI%3D Непотопаєма! Подруга БАТЬКІВ Єрмака КЕРУЄ Печерськом. Вона з АБ захищала ЛАРЬКИ. 6 років НА ПОСАДІ!
Голова Печерської районної державної адміністрації,https://pechersk.kyivcity.gov.ua/persons/nataliya-kondrashova Кондрашова Наталія Михайлівна . Народилася в селищі Леонідово Сахалінської області, Росія.
А от інфа про те, як Україна у 16 році побудувала три лінії оборони довжиною 600км, там на сході - з бетоними дотами, дзотами, камерами виживання, міними полями. І зеленский здав оте усе рашистам своїм розведеням в одностороньому порядку та просто перестати стріляти - https://www.radiosvoboda.org/a/news/27195752.html
І хтож обирав отих презедентів, як не українці.
Тепер чому палка з двох кінців....
Перший кінець - коли за парашою визнають окуповані території - автоматично у світі з'являється нове правило - сильний отримує усе, тому, ще адекватні політики стараються, щось втримати, але старі маразматики це руйнують....
Другий кінець - поставимо питання трохи по іншому - скільки Ви готові положити українців, щоб втримати їх? (мєнти, тцк, і т.д. - не враховуємо - вони не воюватимуть)
Вона хоч і дужееее помало, але нажаль, просувається.... Темп залежить від ЗСУ, але там люди закінчуються і дуже швидко... Що буде через пару місяців, років.... коли в селах вигребли майже все "м'ясо", що можна і не можна (за пару днів в селі тцкашиники з ментами по 3-4 рази були)....
Місяць тому інша жінка того самого віку розповідає що якби президентом був Порошенко, до здав би частину України пуйлу без супротиву і війни. Це їй сказала ще одна особа, яка нібито працювала в СБУ.
Висновок: зелене шобло готує нас до здачі окупованих територій та ганебних умов миру, а винен буде клятий Порошенко.
Квартал і кацапська пропаганда робили і роблять свою чорну справу, особливо враховуючи все ще велику кількість прихильників адіннарота і дружби з кацапами.
Як це все уживається в одній свідомості без активної фази шизофренії - медицина не має наразі пояснень...
Президент України В.Зеленський.
До х*ла, скабєєвої, солов'їного помета, арестовича долучився Кім?
Лапін про це гівно яскраво !!!
Например, не оставили ли "корреспонденты" где то жучек, не предпринимались ли попытки вербовки (учитывая прифронтовое положение), не сболтнул ли чиновник чего лишнего и т.д.
От молодець...
С_ка...
З другої сторони скажу що немає адекватних в "Слугах".
А те, що пітьма через Тромба намагається захопити без втрати близько мільйона своєї живої сили і двох років штурмів облаштовані оборонні рубежі в Донецькій області, щоби вивільнити ці сили з цього напрямку і скерувати їх для захоплення прибережної території України: Херсону, Миколаєва і Одеси, щоби відрізати Україну від моря, то це для тих кімів - справа надцята.
Цього Кіма потрібно негайно звільнити з його посади і судити, як зрадника.