Новый Арестович? Зачем Виталий Ким предлагает уступить территории? || Без цензуры

В медийное пространство Украины снова возвращаются так называемые "голуби мира", которые продвигают нарративы о необходимости быстрого завершения войны. На этот раз в центре внимания оказался глава Николаевской ОГА Виталий Ким. В новом выпуске журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева проанализировала последние заявления чиновника и их скрытый политический контекст.

Основное внимание сосредоточено на недавнем интервью Кима изданию The Independent, которое вызвало немало вопросов у медиасообщества.

Ключевые аспекты разбора:

  • Кейс The Independent: Почему было выбрано именно это издание и какие специфические нарративы о "мирном соглашении" там продвигаются? Журналистка отмечает, что в материале происходит опасная подмена понятий о реальных гарантиях безопасности для Украины.

  • Синхронизация с Банковой: Являются ли эти заявления личной инициативой Кима, или он действует в рамках единой стратегии Офиса Президента? Данилюк-Ярмолаева ищет ответ на вопрос, является ли Ким "медийным пробным камнем" для проверки реакции общества.

  • Подготовка к избирательному циклу: Большое интервью Натальи Мосейчук и активизация в западных СМИ выглядят как попытка вернуть Виталия Кима в высшую политическую лигу. Разговоры о выборах в 2026 году становятся все громче.

  • Реальность против иллюзий: Как обещания "плана Маршалла" и "быстрой остановки войны" соотносятся с жестокой реальностью прифронтовой Николаевщины, которая продолжает страдать от обстрелов?

Журналистка отмечает, что за медийной картинкой "позитивного лидера" могут скрываться попытки подготовить электорат к сложным компромиссам, которые будут подаваться как безальтернативный путь к стабильности.

"Мы видим классическую медийную раскрутку перед избирательным циклом. Но готовы ли жители того же Николаева обменять гарантии безопасности на иллюзию быстрого мира?" - резюмирует Данилюк-Ярмолаева.

+29
Тому що воно зайда, як і вся влада, обрана мутримнарітом. Україною керують ті, кому вона нах не потрібна.
03.02.2026 10:46 Ответить
+22
Війна до перемоги! Це вимога ЗСУ! Всі хто хоче здатись будуть оголошені ворогами і викинуті на смітник історії! Це війна з абсолютним злом, а в таких війнах не може бути компромісу, тільки перемога! Зло має бути переможене, покаране, знищене і тому має відбутись міжнародний трибунал по діям срср/росії в 20 та 21 століттях. Ця країна має бути визнана терористичною і забороненою назавжди.
03.02.2026 11:07 Ответить
+18
Якщо тебе пограбували з розбоєм та забрали якесь майно то це не значить, що відібране ти віддав злодіям і воно вже є його власністю.
03.02.2026 11:01 Ответить
Ну, багатьом тут подібні заяви сподобаються. Вони шукають простих відповідей на складні питання і такі як кім їх їм надають...
03.02.2026 10:45 Ответить
Добрий вечір. Ми з України.

В.Кім (зібрання творів, том 1)
03.02.2026 10:52 Ответить
Негайна капітуляція! Погодитися на всі вимоги росіян. Там багато притомних людей, з якими про все можна домовитися. Лише потрібно прибрати зеленського і обрати нормального президента. Території? Та кому вони потрібні ті терикони та купи цегли??? Головне, щоб люди не гинули. Ну не буде у нас кількох областей - і що? Цього ніхто навіть не помітить. А до нас повернуться всі справжні професіонали з Партії Регіонів. Вони швидко наведуть порядок, повиганяють всіх божевільних нацистів з влади, відновлять економічні зв'язки з РФ. І заживемо як у Білорусії - тихо, спокійно і заможно.
03.02.2026 11:23 Ответить
У росіян немає вимог в якомусь вигляді, в росіян є тільки терористичні лозунги про знищення України та українці. Навіть ті хто хотів би погодитись з росіянами змушені будуть погодитись на смерть, бо росіяни хочуть лише смерті українців. Денис Казанський на своєму Фейсбуці показував нещодавно відео про подружжя ждунів, які лишились в окупації щоб піти служити в російську армію, яких після приходу російських окупантів згвалтували і вбили. Дуже показовий випадок того що буває з тими хто шукає спільну мову з росіянами!
03.02.2026 11:43 Ответить
народився ще один новий капітулянт , "засвітився"... як консерва....
03.02.2026 12:03 Ответить
Засмердів.
03.02.2026 12:23 Ответить
товстоту не бачиш?
03.02.2026 19:15 Ответить
+100500.
03.02.2026 12:05 Ответить
Коли "справжні професионали" з т. зв. "Партії Регіонів" у 2014 році рвонули з України до своїх, хто на московію, хто в Ізраїль, в казні залишилися 113 000 (сто тринадцять) тисяч гривень і штабелі валюти разом з десятками кілограмів золота у їхніх підвалах, те, що вже не змогли вивезти, хоча вивозити почали заздалегідь. Чудовий приклад професійної роботи! У 2019 році хохли знову привели до влади ригів, молодих, зеленого кольору, та й старих, бойок, шуфричів, рабіновичів. Результат видно неозброєним оком. Яки нацистів треба викидати? Зеленського з шоблою? Я тільки за! Промосковський вбивця українців повинен бути викинутий і сидіти довічно. Як і його оточення.
03.02.2026 12:14 Ответить
Як у приказкі: "Голосуйте за Босого; він вас усіх взує!"
04.02.2026 11:08 Ответить
це так товсто шо аж тонко
03.02.2026 17:43 Ответить
Так-так, "будєм жить плохо, но нєдолґо"(с)...
04.02.2026 11:05 Ответить
"багатьом тут подібні заяви сподобаються" - не верзи <*******
04.02.2026 11:39 Ответить
🤮🤮🤮
03.02.2026 10:46 Ответить
Залізний нардеп
https://www.youtube.com/watch?v=-d9z89JIwx4&pp=ygUd0LfQsNC70ZbQt9C90LjQuSDQvdCw0YDQtNC10L_YBgI%3D Непотопаєма! Подруга БАТЬКІВ Єрмака КЕРУЄ Печерськом. Вона з АБ захищала ЛАРЬКИ. 6 років НА ПОСАДІ!
Голова Печерської районної державної адміністрації,https://pechersk.kyivcity.gov.ua/persons/nataliya-kondrashova Кондрашова Наталія Михайлівна . Народилася в селищі Леонідово Сахалінської області, Росія.

03.02.2026 11:24 Ответить
Технічно ми вже поступились територіями.
03.02.2026 10:46 Ответить
Якщо тебе пограбували з розбоєм та забрали якесь майно то це не значить, що відібране ти віддав злодіям і воно вже є його власністю.
03.02.2026 11:01 Ответить
Так говорили і про Карабах і Балтійські країни і про ГДР, та багато в світі є прикладів.
03.02.2026 11:07 Ответить
Та ну! Дійсно вважаєш що кацапи втримають окуповані території?
03.02.2026 11:09 Ответить
Вже 11 років втримують, дядьку. Просніться.
03.02.2026 11:11 Ответить
А протягом цього часу хтось реально пробував відібрати? А?
03.02.2026 11:22 Ответить
Подивись - от карта боьових дій у 14 році - там чітко видно як ЗСУ витісняє рашистів з України і скіки ще залишилось - зовсім трішки. І це коли ЗСУ воювало у кімнатних тапках та майже без зброї - бо біженець напризначав всіх силових міністрів генералів фсб - https://www.radiosvoboda.org/a/26969959.html
А от інфа про те, як Україна у 16 році побудувала три лінії оборони довжиною 600км, там на сході - з бетоними дотами, дзотами, камерами виживання, міними полями. І зеленский здав оте усе рашистам своїм розведеням в одностороньому порядку та просто перестати стріляти - https://www.radiosvoboda.org/a/news/27195752.html
І хтож обирав отих презедентів, як не українці.
03.02.2026 11:48 Ответить
Східну Європу 50 років контролювали. Все розсипалося на протязі одного-двох років, як картковий будинок.....
03.02.2026 12:21 Ответить
Тому потрібно віддавати і ті, на які Кацапія заявить права, бо не може взяти боєм?
03.02.2026 11:15 Ответить
Тут палка з двох кінців.
Тепер чому палка з двох кінців....
Перший кінець - коли за парашою визнають окуповані території - автоматично у світі з'являється нове правило - сильний отримує усе, тому, ще адекватні політики стараються, щось втримати, але старі маразматики це руйнують....
Другий кінець - поставимо питання трохи по іншому - скільки Ви готові положити українців, щоб втримати їх? (мєнти, тцк, і т.д. - не враховуємо - вони не воюватимуть)
Вона хоч і дужееее помало, але нажаль, просувається.... Темп залежить від ЗСУ, але там люди закінчуються і дуже швидко... Що буде через пару місяців, років.... коли в селах вигребли майже все "м'ясо", що можна і не можна (за пару днів в селі тцкашиники з ментами по 3-4 рази були)....
03.02.2026 12:11 Ответить
Судячи з його призвіща, його дід вже поступився теріторіями чучхеістам та кацапам.
03.02.2026 10:48 Ответить
БО ВОНИ УЖЕ ДОМОВИЛИСЬ. Папірець в обмін на території - ВСЕ ЯК ХОТІЛА РФ. Бо їх прижали за корупцію. ВСЕ. А він НЕЛОХ, а ви гої далі вмирайте сотнями за кожний метр - а вони потім просто відступлять на 200-300 км
03.02.2026 10:50 Ответить
Голуби мира? Как буд-то автор и подобные ему включая боневтика - ястребы войны. Так.....зеленая конъюнктурная плесень.
03.02.2026 10:52 Ответить
Скавулиш?
03.02.2026 11:00 Ответить
Хе-хе... Ще ні один кацап не зрозумів, що Ореста - це жіноче ім'я.
03.02.2026 12:11 Ответить
Ти вже точно не з шанця скиглиш.
03.02.2026 11:05 Ответить
Швидко здувся, обісранцю лапотний. ))
03.02.2026 11:12 Ответить
Сиди на унітазі і не вигулькуй, чмо обісцяне.
03.02.2026 11:22 Ответить
Опустити ти можеш хіба що сам себе, сєпарок.
03.02.2026 11:27 Ответить
Ти, обісранцю прокацаплений, здатен опустити лише свій кокошник собі в сраку.
03.02.2026 11:28 Ответить
Кацап, в українській мові немає слова "обіжайся". Прокол...
03.02.2026 12:13 Ответить
З такими питаннями звертайся до свого чоловіка, валянку обісцяний. 😁
03.02.2026 12:09 Ответить
Та ніхто про ці кордони і не каже, справа про віддати території укріпленого району разом з людьми, якщо мова йде про Краматорськослов'янську конгломерацію...а чуть не забув я сиджу в окопі серед Альп, так що можеш продовжувати свою методичку...
03.02.2026 11:20 Ответить
Де я казав про якесь відвоювання? Справа йде у добровільній віддачі своєї добре укріпленої території...
03.02.2026 11:29 Ответить
Весна 2025 року. Жіночка у віці розповідає що отой Порошенко навмисно зробив безвіз щоб молодь повиїжджала з України. Осінь 2025 року - Зеленський дозволяє молодим людям 18 - 22 років виїхати закордон.
Місяць тому інша жінка того самого віку розповідає що якби президентом був Порошенко, до здав би частину України пуйлу без супротиву і війни. Це їй сказала ще одна особа, яка нібито працювала в СБУ.
Висновок: зелене шобло готує нас до здачі окупованих територій та ганебних умов миру, а винен буде клятий Порошенко.
03.02.2026 10:56 Ответить
Найхимерніше, що ці самі люди одночасно безапеляційно впевнені, що Порошенко вигідно наживається на війні, і що зупинка війни йому теж дуже вигідна, щоб весьолий квартал від влади турнути і знову стати у руля. При цьому вони так само безапеляційно впевнені, що він "збитий льотчик" і що шансів у нього на виграш виборів немає.
Квартал і кацапська пропаганда робили і роблять свою чорну справу, особливо враховуючи все ще велику кількість прихильників адіннарота і дружби з кацапами.
Як це все уживається в одній свідомості без активної фази шизофренії - медицина не має наразі пояснень...
03.02.2026 13:52 Ответить
Поки Україною керує філія фсб (звільнення Малюка тому доказ) і війна їй вигідна, доти буде війна, щоб і хто б там не говорили.
03.02.2026 10:57 Ответить
"Україна може воювати ще 2-3 роки".
Президент України В.Зеленський.
03.02.2026 12:08 Ответить
Чим і ким?
03.02.2026 12:17 Ответить
.... було б цікаво почути від нього...
03.02.2026 12:19 Ответить
Приєднуюсь до Вашого запитання пану Президенту!
03.02.2026 12:38 Ответить
У славній когорті "голубів миру" поповнення?
До х*ла, скабєєвої, солов'їного помета, арестовича долучився Кім?
03.02.2026 10:59 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=mfimNXc3uZc

Лапін про це гівно яскраво !!!
03.02.2026 18:17 Ответить
Позитив критичних ситуацій полягає у розкриванні консервів.
03.02.2026 11:02 Ответить
Ну так одне зелене чмо навмисно дозволило визд 18-22 років, звісно і території віддадуть (чи вже віддали фактично)
03.02.2026 11:02 Ответить
Та знаємо, знаємо! Кацапота Пороха ненавидить.
03.02.2026 12:15 Ответить
немає кому прикопати
03.02.2026 11:06 Ответить
Хай частиною свого житла поступитися.
03.02.2026 11:07 Ответить
+1.
03.02.2026 12:40 Ответить
Войну виграти зараз не вдасться. У Штатів є дивне збочення - врятувати Росію. Вони вже декілька разів її рятували, коли просто тре було нічого не робити і вона сама б луснула. Зараз Росія сама не лусне. Треба масована допомога від Штатів. Вони цього робити не хочуть через ото своє збочення. Тобто зараз треба перенести вирішення питання на майбутне. Коли здохне *****. А щоб Рашка не встала с колєн, треба щоб з неї не знімали санкції. Ось за це і треба вести перемовини. Обміняти Донбас на неповернення бізнес ас южуал (чого бажае Трамп). Тобто сказати Трампу - гаразд, віддаємо кацапам Донецьку область, а за це хочемо посилення санкцій і гарантії їх незняття до повернення кордонів 91 року. Інакше втратимо і території і санкціонний тиск на Росію.
03.02.2026 11:08 Ответить
Та не переймайтесь Штатами аж занадто. "Здох Максім ну і фуй з ним!" В Вашингтоні трампісти можуть зустрічатися з ким завгодно але ... недовго. Все вказує на те що Новий рік ми будемо зустрічати без Трумпа, а в ********** економіка накриється мідним тазом. Так що "нам своє робить!" - зараз ефективно виснажуємо, а далі будемо забирати своє.
03.02.2026 11:20 Ответить
Нікуди Трамп не зникне, але навіть якщо так, он Байден був - сильно допоміг? Допоміг тіки щоб не здохли.
03.02.2026 17:38 Ответить
Він уже майже зник. Там нічого крім понтів. Від нього залишилась лише одна бундючна фраза - "я не дав їм ні-чо-го". І не дасть! І його наступники теж не дадуть, бо після нього залишиться така руїна, що їм буде не до нас...
03.02.2026 21:30 Ответить
Да этого жульмана давным давно надо было пристроить на нары...
03.02.2026 11:11 Ответить
його кориш Велічко наш мер вже на нарах,він збив на смерть молодого хлопця
03.02.2026 11:14 Ответить
Бо Зельоним не мир, а постійна війна потрібна. Інакше розірвуть, якщо не встигну здриснути.
03.02.2026 11:13 Ответить
Робити вибір між війною і територіями можна тільки сидячи в окопі. Всі Кіми, Арестовичи і більшість коментаторів тут - це пусте бла-бла ні про що.
03.02.2026 11:18 Ответить
Здоровий глузд то ІПСО
03.02.2026 11:28 Ответить
Здоровий глузд - це інтуїтивна, практична здатність людини приймати розсудливі рішення, базуючись на життєвому досвіді, загальноприйнятих знаннях та логіці, без емоційних упереджень. Він допомагає оцінювати ситуації та діяти раціонально, спираючись на базові уявлення про світ, і часто трактується як «тверезий розум».
03.02.2026 11:30 Ответить
А я ще пам'ятаю часи коли Марина розповідала що вона з древнього російського дворянського роду, агітувала за Януковича і мріяла про якнайшвидше об'єднання з РФ...
03.02.2026 11:31 Ответить
Он не предлагает, он анонсирует. Между армией и экономикой выбрали... воровать. Итог предсказуемый. По другому не могло быть. Одни лозунги остались вместо денег, армии и впк.
03.02.2026 11:37 Ответить
интересно, как украинская контрразведка смотрит на интервью чиновника такого уровня такому СМИ (учитывая кто владелец The Independent).
Например, не оставили ли "корреспонденты" где то жучек, не предпринимались ли попытки вербовки (учитывая прифронтовое положение), не сболтнул ли чиновник чего лишнего и т.д.
03.02.2026 11:37 Ответить
Це той, який своїми різнокольоровими шкарпетками сам захистив Миколаїв і зупинив кацапів???
От молодець...
С_ка...
03.02.2026 11:38 Ответить
Ця тварина хай дякує генералу Марченко за оборону Миколаїва.
З другої сторони скажу що немає адекватних в "Слугах".
03.02.2026 11:38 Ответить
Новий капітулянт "засвітився"...
03.02.2026 11:43 Ответить
В наративах кремля,озвучених старою клячею лавровим і Миколаївська область і обласний центр підпадає під назву новоросія.Мордор показує що їхнє бажання і Миколаїв,і Одесу включити в свій склад.Чи готове оце так зване Голова ОВА поступитись Миколаївщиною? Це він від себе висловив чи бачення ЗЕленського озвучив?
03.02.2026 11:49 Ответить
Зебіли, на кшталт того Кіма, для себе вже все давно вирішили: після короткого "перемир'я" з пітьмою вони хотіли б тихесенько здриснути за кордон з сім'ями і жити там довго й щасливо.
А те, що пітьма через Тромба намагається захопити без втрати близько мільйона своєї живої сили і двох років штурмів облаштовані оборонні рубежі в Донецькій області, щоби вивільнити ці сили з цього напрямку і скерувати їх для захоплення прибережної території України: Херсону, Миколаєва і Одеси, щоби відрізати Україну від моря, то це для тих кімів - справа надцята.
Цього Кіма потрібно негайно звільнити з його посади і судити, як зрадника.
03.02.2026 12:13 Ответить
Потому что это и есть целью квартального правления.
03.02.2026 12:14 Ответить
не новий арестович, а нікчемне, ссучєне зелене чьмо.
03.02.2026 12:33 Ответить
ой це кім поспішів з пропозицією для русні ,ну добре шо вилізла ця зеленська консерва...а у Миколаєві дуже достатньо патріотів ...кім ,тебе ку*ву прикопають !!!...
03.02.2026 13:42 Ответить
"Велике інтерв'ю Наталії Мосейчук" - дальше можно не читать....
03.02.2026 15:11 Ответить
Повторюю. Всі рівні влади потребують етнічної чистки. Це очевидно навіть тим хто в окулярах, а сліпі відчувають кишенею через "повернення податків" в вигляді соціальних виплат. Кім корумпований і постійно фігурує в корупційних розслідуваннях. В Україні потрібно взагалі заборонити Законом зайняття інородцями будь-яких посад під час воєнного стану, після його зняття встановити чітку квоту яка має відповідати % пропорційному до складу населення. У нас 80% етнічних українців і тому 80% керівних посад мають займати саме українці. Це називається представницька демократія. Ну от подивились який президент з єврея? Побачили кого він призначає і інтереси якого народу просуває? Робіть висновки і виправляйте ситуацію.
04.02.2026 01:48 Ответить
Zadacha vzhyat vsu Ukrainu u rossii
04.02.2026 06:01 Ответить
 
 