Новий Арестович? Нащо Віталій Кім пропонує поступитися територіями?|| Без цензури
У медійний простір України знову повертаються так звані "голуби миру", які просувають наративи про необхідність швидкого завершення війни. Цього разу в центрі уваги опинився голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. У новому випуску журналістка Марина Данилюк-Ярмолаєва проаналізувала останні заяви посадовця та їхній прихований політичний контекст.
Основна увага зосереджена на нещодавньому інтерв’ю Кіма виданню The Independent, яке викликало чимало запитань у медіаспільноти.
Ключові аспекти розбору:
Кейс The Independent: Чому було обрано саме це видання та які специфічні наративи про "мирну угоду" там просуваються? Журналістка зазначає, що в матеріалі відбувається небезпечна підміна понять щодо справжніх гарантій безпеки для України.
Синхронізація з Банковою: Чи є ці заяви особистою ініціативою Кіма, чи він діє в межах єдиної стратегії Офісу Президента? Данилюк-Ярмолаєва шукає відповідь на питання, чи є Кім "медійним пробним каменем" для перевірки реакції суспільства.
Підготовка до виборчого циклу: Велике інтерв’ю Наталії Мосейчук та активізація в західних ЗМІ нагадують спробу повернути Віталія Кіма у вищу політичну лігу. Розмови про вибори у 2026 році стають дедалі гучнішими.
Реальність проти ілюзій: Як обіцянки "плану Маршалла" та "швидкої зупинки війни" корелюються з жорстокою реальністю прифронтової Миколаївщини, яка продовжує потерпати від обстрілів?
Журналістка наголошує, що за медійною картинкою "позитивного лідера" можуть приховуватися спроби підготувати електорат до складних компромісів, які подаватимуться як безальтернативний шлях до стабільності.
"Ми бачимо класичну медійну розкрутку перед виборчим циклом. Але чи готові мешканці того ж Миколаєва обміняти безпекові гарантії на ілюзію швидкого миру?" - резюмує Данилюк-Ярмолаєва.
В.Кім (зібрання творів, том 1)
https://www.youtube.com/watch?v=-d9z89JIwx4&pp=ygUd0LfQsNC70ZbQt9C90LjQuSDQvdCw0YDQtNC10L_YBgI%3D Непотопаєма! Подруга БАТЬКІВ Єрмака КЕРУЄ Печерськом. Вона з АБ захищала ЛАРЬКИ. 6 років НА ПОСАДІ!
Голова Печерської районної державної адміністрації,https://pechersk.kyivcity.gov.ua/persons/nataliya-kondrashova Кондрашова Наталія Михайлівна . Народилася в селищі Леонідово Сахалінської області, Росія.
А от інфа про те, як Україна у 16 році побудувала три лінії оборони довжиною 600км, там на сході - з бетоними дотами, дзотами, камерами виживання, міними полями. І зеленский здав оте усе рашистам своїм розведеням в одностороньому порядку та просто перестати стріляти - https://www.radiosvoboda.org/a/news/27195752.html
І хтож обирав отих презедентів, як не українці.
Тепер чому палка з двох кінців....
Перший кінець - коли за парашою визнають окуповані території - автоматично у світі з'являється нове правило - сильний отримує усе, тому, ще адекватні політики стараються, щось втримати, але старі маразматики це руйнують....
Другий кінець - поставимо питання трохи по іншому - скільки Ви готові положити українців, щоб втримати їх? (мєнти, тцк, і т.д. - не враховуємо - вони не воюватимуть)
Вона хоч і дужееее помало, але нажаль, просувається.... Темп залежить від ЗСУ, але там люди закінчуються і дуже швидко... Що буде через пару місяців, років.... коли в селах вигребли майже все "м'ясо", що можна і не можна (за пару днів в селі тцкашиники з ментами по 3-4 рази були)....
Місяць тому інша жінка того самого віку розповідає що якби президентом був Порошенко, до здав би частину України пуйлу без супротиву і війни. Це їй сказала ще одна особа, яка нібито працювала в СБУ.
Висновок: зелене шобло готує нас до здачі окупованих територій та ганебних умов миру, а винен буде клятий Порошенко.
Квартал і кацапська пропаганда робили і роблять свою чорну справу, особливо враховуючи все ще велику кількість прихильників адіннарота і дружби з кацапами.
Як це все уживається в одній свідомості без активної фази шизофренії - медицина не має наразі пояснень...
Президент України В.Зеленський.
До х*ла, скабєєвої, солов'їного помета, арестовича долучився Кім?
Лапін про це гівно яскраво !!!
Например, не оставили ли "корреспонденты" где то жучек, не предпринимались ли попытки вербовки (учитывая прифронтовое положение), не сболтнул ли чиновник чего лишнего и т.д.
От молодець...
С_ка...
З другої сторони скажу що немає адекватних в "Слугах".
А те, що пітьма через Тромба намагається захопити без втрати близько мільйона своєї живої сили і двох років штурмів облаштовані оборонні рубежі в Донецькій області, щоби вивільнити ці сили з цього напрямку і скерувати їх для захоплення прибережної території України: Херсону, Миколаєва і Одеси, щоби відрізати Україну від моря, то це для тих кімів - справа надцята.
Цього Кіма потрібно негайно звільнити з його посади і судити, як зрадника.