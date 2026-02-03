Новий Арестович? Нащо Віталій Кім пропонує поступитися територіями?|| Без цензури

У медійний простір України знову повертаються так звані "голуби миру", які просувають наративи про необхідність швидкого завершення війни. Цього разу в центрі уваги опинився голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. У новому випуску журналістка Марина Данилюк-Ярмолаєва проаналізувала останні заяви посадовця та їхній прихований політичний контекст.

Основна увага зосереджена на нещодавньому інтерв’ю Кіма виданню The Independent, яке викликало чимало запитань у медіаспільноти.

Ключові аспекти розбору:

  • Кейс The Independent: Чому було обрано саме це видання та які специфічні наративи про "мирну угоду" там просуваються? Журналістка зазначає, що в матеріалі відбувається небезпечна підміна понять щодо справжніх гарантій безпеки для України.

  • Синхронізація з Банковою: Чи є ці заяви особистою ініціативою Кіма, чи він діє в межах єдиної стратегії Офісу Президента? Данилюк-Ярмолаєва шукає відповідь на питання, чи є Кім "медійним пробним каменем" для перевірки реакції суспільства.

  • Підготовка до виборчого циклу: Велике інтерв’ю Наталії Мосейчук та активізація в західних ЗМІ нагадують спробу повернути Віталія Кіма у вищу політичну лігу. Розмови про вибори у 2026 році стають дедалі гучнішими.

  • Реальність проти ілюзій: Як обіцянки "плану Маршалла" та "швидкої зупинки війни" корелюються з жорстокою реальністю прифронтової Миколаївщини, яка продовжує потерпати від обстрілів?

Журналістка наголошує, що за медійною картинкою "позитивного лідера" можуть приховуватися спроби підготувати електорат до складних компромісів, які подаватимуться як безальтернативний шлях до стабільності.

"Ми бачимо класичну медійну розкрутку перед виборчим циклом. Але чи готові мешканці того ж Миколаєва обміняти безпекові гарантії на ілюзію швидкого миру?" - резюмує Данилюк-Ярмолаєва.

Топ коментарі
Тому що воно зайда, як і вся влада, обрана мутримнарітом. Україною керують ті, кому вона нах не потрібна.
03.02.2026 10:46 Відповісти
Війна до перемоги! Це вимога ЗСУ! Всі хто хоче здатись будуть оголошені ворогами і викинуті на смітник історії! Це війна з абсолютним злом, а в таких війнах не може бути компромісу, тільки перемога! Зло має бути переможене, покаране, знищене і тому має відбутись міжнародний трибунал по діям срср/росії в 20 та 21 століттях. Ця країна має бути визнана терористичною і забороненою назавжди.
03.02.2026 11:07 Відповісти
Якщо тебе пограбували з розбоєм та забрали якесь майно то це не значить, що відібране ти віддав злодіям і воно вже є його власністю.
03.02.2026 11:01 Відповісти
Ну, багатьом тут подібні заяви сподобаються. Вони шукають простих відповідей на складні питання і такі як кім їх їм надають...
03.02.2026 10:45 Відповісти
Добрий вечір. Ми з України.

В.Кім (зібрання творів, том 1)
03.02.2026 10:52 Відповісти
03.02.2026 11:07 Відповісти
Негайна капітуляція! Погодитися на всі вимоги росіян. Там багато притомних людей, з якими про все можна домовитися. Лише потрібно прибрати зеленського і обрати нормального президента. Території? Та кому вони потрібні ті терикони та купи цегли??? Головне, щоб люди не гинули. Ну не буде у нас кількох областей - і що? Цього ніхто навіть не помітить. А до нас повернуться всі справжні професіонали з Партії Регіонів. Вони швидко наведуть порядок, повиганяють всіх божевільних нацистів з влади, відновлять економічні зв'язки з РФ. І заживемо як у Білорусії - тихо, спокійно і заможно.
03.02.2026 11:23 Відповісти
У росіян немає вимог в якомусь вигляді, в росіян є тільки терористичні лозунги про знищення України та українці. Навіть ті хто хотів би погодитись з росіянами змушені будуть погодитись на смерть, бо росіяни хочуть лише смерті українців. Денис Казанський на своєму Фейсбуці показував нещодавно відео про подружжя ждунів, які лишились в окупації щоб піти служити в російську армію, яких після приходу російських окупантів згвалтували і вбили. Дуже показовий випадок того що буває з тими хто шукає спільну мову з росіянами!
03.02.2026 11:43 Відповісти
народився ще один новий капітулянт , "засвітився"... як консерва....
03.02.2026 12:03 Відповісти
Засмердів.
03.02.2026 12:23 Відповісти
товстоту не бачиш?
03.02.2026 19:15 Відповісти
03.02.2026 12:05 Відповісти
Коли "справжні професионали" з т. зв. "Партії Регіонів" у 2014 році рвонули з України до своїх, хто на московію, хто в Ізраїль, в казні залишилися 113 000 (сто тринадцять) тисяч гривень і штабелі валюти разом з десятками кілограмів золота у їхніх підвалах, те, що вже не змогли вивезти, хоча вивозити почали заздалегідь. Чудовий приклад професійної роботи! У 2019 році хохли знову привели до влади ригів, молодих, зеленого кольору, та й старих, бойок, шуфричів, рабіновичів. Результат видно неозброєним оком. Яки нацистів треба викидати? Зеленського з шоблою? Я тільки за! Промосковський вбивця українців повинен бути викинутий і сидіти довічно. Як і його оточення.
03.02.2026 12:14 Відповісти
Як у приказкі: "Голосуйте за Босого; він вас усіх взує!"
04.02.2026 11:08 Відповісти
це так товсто шо аж тонко
03.02.2026 17:43 Відповісти
Так-так, "будєм жить плохо, но нєдолґо"(с)...
04.02.2026 11:05 Відповісти
"багатьом тут подібні заяви сподобаються" - не верзи <*******
04.02.2026 11:39 Відповісти
🤮🤮🤮
03.02.2026 10:46 Відповісти
Залізний нардеп
https://www.youtube.com/watch?v=-d9z89JIwx4&pp=ygUd0LfQsNC70ZbQt9C90LjQuSDQvdCw0YDQtNC10L_YBgI%3D Непотопаєма! Подруга БАТЬКІВ Єрмака КЕРУЄ Печерськом. Вона з АБ захищала ЛАРЬКИ. 6 років НА ПОСАДІ!
Голова Печерської районної державної адміністрації,https://pechersk.kyivcity.gov.ua/persons/nataliya-kondrashova Кондрашова Наталія Михайлівна . Народилася в селищі Леонідово Сахалінської області, Росія.

03.02.2026 11:24 Відповісти
Технічно ми вже поступились територіями.
03.02.2026 10:46 Відповісти
Так говорили і про Карабах і Балтійські країни і про ГДР, та багато в світі є прикладів.
03.02.2026 11:07 Відповісти
Та ну! Дійсно вважаєш що кацапи втримають окуповані території?
03.02.2026 11:09 Відповісти
Вже 11 років втримують, дядьку. Просніться.
03.02.2026 11:11 Відповісти
А протягом цього часу хтось реально пробував відібрати? А?
03.02.2026 11:22 Відповісти
Подивись - от карта боьових дій у 14 році - там чітко видно як ЗСУ витісняє рашистів з України і скіки ще залишилось - зовсім трішки. І це коли ЗСУ воювало у кімнатних тапках та майже без зброї - бо біженець напризначав всіх силових міністрів генералів фсб - https://www.radiosvoboda.org/a/26969959.html
А от інфа про те, як Україна у 16 році побудувала три лінії оборони довжиною 600км, там на сході - з бетоними дотами, дзотами, камерами виживання, міними полями. І зеленский здав оте усе рашистам своїм розведеням в одностороньому порядку та просто перестати стріляти - https://www.radiosvoboda.org/a/news/27195752.html
І хтож обирав отих презедентів, як не українці.
03.02.2026 11:48 Відповісти
Східну Європу 50 років контролювали. Все розсипалося на протязі одного-двох років, як картковий будинок.....
03.02.2026 12:21 Відповісти
Тому потрібно віддавати і ті, на які Кацапія заявить права, бо не може взяти боєм?
03.02.2026 11:15 Відповісти
Тут палка з двох кінців.
Тепер чому палка з двох кінців....
Перший кінець - коли за парашою визнають окуповані території - автоматично у світі з'являється нове правило - сильний отримує усе, тому, ще адекватні політики стараються, щось втримати, але старі маразматики це руйнують....
Другий кінець - поставимо питання трохи по іншому - скільки Ви готові положити українців, щоб втримати їх? (мєнти, тцк, і т.д. - не враховуємо - вони не воюватимуть)
Вона хоч і дужееее помало, але нажаль, просувається.... Темп залежить від ЗСУ, але там люди закінчуються і дуже швидко... Що буде через пару місяців, років.... коли в селах вигребли майже все "м'ясо", що можна і не можна (за пару днів в селі тцкашиники з ментами по 3-4 рази були)....
03.02.2026 12:11 Відповісти
Судячи з його призвіща, його дід вже поступився теріторіями чучхеістам та кацапам.
03.02.2026 10:48 Відповісти
БО ВОНИ УЖЕ ДОМОВИЛИСЬ. Папірець в обмін на території - ВСЕ ЯК ХОТІЛА РФ. Бо їх прижали за корупцію. ВСЕ. А він НЕЛОХ, а ви гої далі вмирайте сотнями за кожний метр - а вони потім просто відступлять на 200-300 км
03.02.2026 10:50 Відповісти
Голуби мира? Как буд-то автор и подобные ему включая боневтика - ястребы войны. Так.....зеленая конъюнктурная плесень.
03.02.2026 10:52 Відповісти
Скавулиш?
03.02.2026 11:00 Відповісти
Хе-хе... Ще ні один кацап не зрозумів, що Ореста - це жіноче ім'я.
03.02.2026 12:11 Відповісти
Ти вже точно не з шанця скиглиш.
03.02.2026 11:05 Відповісти
Швидко здувся, обісранцю лапотний. ))
03.02.2026 11:12 Відповісти
Сиди на унітазі і не вигулькуй, чмо обісцяне.
03.02.2026 11:22 Відповісти
Опустити ти можеш хіба що сам себе, сєпарок.
03.02.2026 11:27 Відповісти
Ти, обісранцю прокацаплений, здатен опустити лише свій кокошник собі в сраку.
03.02.2026 11:28 Відповісти
Кацап, в українській мові немає слова "обіжайся". Прокол...
03.02.2026 12:13 Відповісти
З такими питаннями звертайся до свого чоловіка, валянку обісцяний. 😁
03.02.2026 12:09 Відповісти
Та ніхто про ці кордони і не каже, справа про віддати території укріпленого району разом з людьми, якщо мова йде про Краматорськослов'янську конгломерацію...а чуть не забув я сиджу в окопі серед Альп, так що можеш продовжувати свою методичку...
03.02.2026 11:20 Відповісти
Де я казав про якесь відвоювання? Справа йде у добровільній віддачі своєї добре укріпленої території...
03.02.2026 11:29 Відповісти
Весна 2025 року. Жіночка у віці розповідає що отой Порошенко навмисно зробив безвіз щоб молодь повиїжджала з України. Осінь 2025 року - Зеленський дозволяє молодим людям 18 - 22 років виїхати закордон.
Місяць тому інша жінка того самого віку розповідає що якби президентом був Порошенко, до здав би частину України пуйлу без супротиву і війни. Це їй сказала ще одна особа, яка нібито працювала в СБУ.
Висновок: зелене шобло готує нас до здачі окупованих територій та ганебних умов миру, а винен буде клятий Порошенко.
03.02.2026 10:56 Відповісти
Найхимерніше, що ці самі люди одночасно безапеляційно впевнені, що Порошенко вигідно наживається на війні, і що зупинка війни йому теж дуже вигідна, щоб весьолий квартал від влади турнути і знову стати у руля. При цьому вони так само безапеляційно впевнені, що він "збитий льотчик" і що шансів у нього на виграш виборів немає.
Квартал і кацапська пропаганда робили і роблять свою чорну справу, особливо враховуючи все ще велику кількість прихильників адіннарота і дружби з кацапами.
Як це все уживається в одній свідомості без активної фази шизофренії - медицина не має наразі пояснень...
03.02.2026 13:52 Відповісти
Поки Україною керує філія фсб (звільнення Малюка тому доказ) і війна їй вигідна, доти буде війна, щоб і хто б там не говорили.
03.02.2026 10:57 Відповісти
"Україна може воювати ще 2-3 роки".
Президент України В.Зеленський.
03.02.2026 12:08 Відповісти
Чим і ким?
03.02.2026 12:17 Відповісти
.... було б цікаво почути від нього...
03.02.2026 12:19 Відповісти
Приєднуюсь до Вашого запитання пану Президенту!
03.02.2026 12:38 Відповісти
У славній когорті "голубів миру" поповнення?
До х*ла, скабєєвої, солов'їного помета, арестовича долучився Кім?
03.02.2026 10:59 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=mfimNXc3uZc

Лапін про це гівно яскраво !!!
03.02.2026 18:17 Відповісти
Позитив критичних ситуацій полягає у розкриванні консервів.
03.02.2026 11:02 Відповісти
Ну так одне зелене чмо навмисно дозволило визд 18-22 років, звісно і території віддадуть (чи вже віддали фактично)
03.02.2026 11:02 Відповісти
Та знаємо, знаємо! Кацапота Пороха ненавидить.
03.02.2026 12:15 Відповісти
немає кому прикопати
03.02.2026 11:06 Відповісти
Хай частиною свого житла поступитися.
03.02.2026 11:07 Відповісти
+1.
03.02.2026 12:40 Відповісти
Войну виграти зараз не вдасться. У Штатів є дивне збочення - врятувати Росію. Вони вже декілька разів її рятували, коли просто тре було нічого не робити і вона сама б луснула. Зараз Росія сама не лусне. Треба масована допомога від Штатів. Вони цього робити не хочуть через ото своє збочення. Тобто зараз треба перенести вирішення питання на майбутне. Коли здохне *****. А щоб Рашка не встала с колєн, треба щоб з неї не знімали санкції. Ось за це і треба вести перемовини. Обміняти Донбас на неповернення бізнес ас южуал (чого бажае Трамп). Тобто сказати Трампу - гаразд, віддаємо кацапам Донецьку область, а за це хочемо посилення санкцій і гарантії їх незняття до повернення кордонів 91 року. Інакше втратимо і території і санкціонний тиск на Росію.
03.02.2026 11:08 Відповісти
Та не переймайтесь Штатами аж занадто. "Здох Максім ну і фуй з ним!" В Вашингтоні трампісти можуть зустрічатися з ким завгодно але ... недовго. Все вказує на те що Новий рік ми будемо зустрічати без Трумпа, а в ********** економіка накриється мідним тазом. Так що "нам своє робить!" - зараз ефективно виснажуємо, а далі будемо забирати своє.
03.02.2026 11:20 Відповісти
Нікуди Трамп не зникне, але навіть якщо так, он Байден був - сильно допоміг? Допоміг тіки щоб не здохли.
03.02.2026 17:38 Відповісти
Він уже майже зник. Там нічого крім понтів. Від нього залишилась лише одна бундючна фраза - "я не дав їм ні-чо-го". І не дасть! І його наступники теж не дадуть, бо після нього залишиться така руїна, що їм буде не до нас...
03.02.2026 21:30 Відповісти
Да этого жульмана давным давно надо было пристроить на нары...
03.02.2026 11:11 Відповісти
його кориш Велічко наш мер вже на нарах,він збив на смерть молодого хлопця
03.02.2026 11:14 Відповісти
Бо Зельоним не мир, а постійна війна потрібна. Інакше розірвуть, якщо не встигну здриснути.
03.02.2026 11:13 Відповісти
Робити вибір між війною і територіями можна тільки сидячи в окопі. Всі Кіми, Арестовичи і більшість коментаторів тут - це пусте бла-бла ні про що.
03.02.2026 11:18 Відповісти
Здоровий глузд то ІПСО
03.02.2026 11:28 Відповісти
Здоровий глузд - це інтуїтивна, практична здатність людини приймати розсудливі рішення, базуючись на життєвому досвіді, загальноприйнятих знаннях та логіці, без емоційних упереджень. Він допомагає оцінювати ситуації та діяти раціонально, спираючись на базові уявлення про світ, і часто трактується як «тверезий розум».
03.02.2026 11:30 Відповісти
А я ще пам'ятаю часи коли Марина розповідала що вона з древнього російського дворянського роду, агітувала за Януковича і мріяла про якнайшвидше об'єднання з РФ...
03.02.2026 11:31 Відповісти
Он не предлагает, он анонсирует. Между армией и экономикой выбрали... воровать. Итог предсказуемый. По другому не могло быть. Одни лозунги остались вместо денег, армии и впк.
03.02.2026 11:37 Відповісти
интересно, как украинская контрразведка смотрит на интервью чиновника такого уровня такому СМИ (учитывая кто владелец The Independent).
Например, не оставили ли "корреспонденты" где то жучек, не предпринимались ли попытки вербовки (учитывая прифронтовое положение), не сболтнул ли чиновник чего лишнего и т.д.
03.02.2026 11:37 Відповісти
Це той, який своїми різнокольоровими шкарпетками сам захистив Миколаїв і зупинив кацапів???
От молодець...
С_ка...
03.02.2026 11:38 Відповісти
Ця тварина хай дякує генералу Марченко за оборону Миколаїва.
З другої сторони скажу що немає адекватних в "Слугах".
03.02.2026 11:38 Відповісти
Новий капітулянт "засвітився"...
03.02.2026 11:43 Відповісти
В наративах кремля,озвучених старою клячею лавровим і Миколаївська область і обласний центр підпадає під назву новоросія.Мордор показує що їхнє бажання і Миколаїв,і Одесу включити в свій склад.Чи готове оце так зване Голова ОВА поступитись Миколаївщиною? Це він від себе висловив чи бачення ЗЕленського озвучив?
03.02.2026 11:49 Відповісти
Зебіли, на кшталт того Кіма, для себе вже все давно вирішили: після короткого "перемир'я" з пітьмою вони хотіли б тихесенько здриснути за кордон з сім'ями і жити там довго й щасливо.
А те, що пітьма через Тромба намагається захопити без втрати близько мільйона своєї живої сили і двох років штурмів облаштовані оборонні рубежі в Донецькій області, щоби вивільнити ці сили з цього напрямку і скерувати їх для захоплення прибережної території України: Херсону, Миколаєва і Одеси, щоби відрізати Україну від моря, то це для тих кімів - справа надцята.
Цього Кіма потрібно негайно звільнити з його посади і судити, як зрадника.
03.02.2026 12:13 Відповісти
Потому что это и есть целью квартального правления.
03.02.2026 12:14 Відповісти
не новий арестович, а нікчемне, ссучєне зелене чьмо.
03.02.2026 12:33 Відповісти
ой це кім поспішів з пропозицією для русні ,ну добре шо вилізла ця зеленська консерва...а у Миколаєві дуже достатньо патріотів ...кім ,тебе ку*ву прикопають !!!...
03.02.2026 13:42 Відповісти
"Велике інтерв'ю Наталії Мосейчук" - дальше можно не читать....
03.02.2026 15:11 Відповісти
Повторюю. Всі рівні влади потребують етнічної чистки. Це очевидно навіть тим хто в окулярах, а сліпі відчувають кишенею через "повернення податків" в вигляді соціальних виплат. Кім корумпований і постійно фігурує в корупційних розслідуваннях. В Україні потрібно взагалі заборонити Законом зайняття інородцями будь-яких посад під час воєнного стану, після його зняття встановити чітку квоту яка має відповідати % пропорційному до складу населення. У нас 80% етнічних українців і тому 80% керівних посад мають займати саме українці. Це називається представницька демократія. Ну от подивились який президент з єврея? Побачили кого він призначає і інтереси якого народу просуває? Робіть висновки і виправляйте ситуацію.
04.02.2026 01:48 Відповісти
Zadacha vzhyat vsu Ukrainu u rossii
