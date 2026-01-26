Слідами Баканова: Куди подівся Єрмак? // Без цензури
У цьому відео Цензор.НЕТ розбираємо, куди зник Андрій Єрмак після гучної відставки та чому його раптове повернення до адвокатської діяльності — це не випадковість, а продумана стратегія самозахисту.
Про що йдеться у випуску:
Колишній керівник Офісу президента, багаторічний соратник Володимира Зеленського, який публічно обіцяв піти на фронт, насправді відновлює адвокатську ліцензію, паралельно намагаючись зняти арешти зі свого майна, накладені за поданням НАБУ та САП.
У відео журналістка Марина Данилюк-Ярмолаєва пояснює, які юридичні гарантії дає статус адвоката, чому вручити підозру адвокату значно складніше та як це може працювати як "щит" у потенційних кримінальних провадженнях.
Єрмак знову адвокат
- Нагадаємо, раніше повідомлялося, що колишній голова Офісу президента Андрій Єрмак, який після свого звільнення заявляв, що піде на фронт, відновив право на заняття адвокатською діяльністю.
Звільнення Єрмака
- Вранці, 28 листопада, ЗМІ заявили, що НАБУ та САП проводять обшуки в Андрія Єрмака.
- Згодом НАБУ офіційно підтвердило слідчі дії.
- Єрмак заявив, що жодних перешкод для слідчих немає.
- ЗМІ заявили, що підозра Єрмаку може бути пов’язана із кооперативом "Династія".
- Згодом Зеленський повідомив у зверненні до нації, що Андрій Єрмак написав заяву про відставку з посади голови Офісу Президента.
- За даними ЗМІ, 5 грудня Єрмак відвідав центральний офіс Служби зовнішньої розвідки. Можливо, він домовлявся за документи прикриття для виїзду з України.
Основним є те, що адвокати наділені окремими елементами імунітету спеціального суб'єкта у кримінальному провадженні проти них.
Так, статус адвоката передбачає особливий порядок проведення оперативно-розшукових заходів, слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні. Зокрема:
1) повідомлення про підозру адвокату здійснює Генеральний прокурор, його заступник чи керівник обласної прокуратури;
2) клопотання про надання дозволу на проведення стосовно адвоката ОРЗ чи слідчих дій до суду подає Генеральний прокурор, його заступник чи керівник обласної прокуратури;
3) при проведенні слідчої дії чи застосовуванні заходу забезпечення кримінального провадження має бути завчасно повідомлена рада адвокатів регіону за місцем проведення такої процесуальної дії.
Зокрема, під час обшуку в адвоката за законом має бути присутній представник ради адвокатів регіону. Коли ця вимога не дотримується, арешт майна може бути скасований. На недотримання цієї гарантії адвокатської діяльності вказала АП ВАКС в ухвалі від 27.07.2023 у справі №991/5681/23. А також у справі №991/4337/23 суд відмовив в арешті ґаджетів, вилучених у адвоката під час обшуку (ухвала АП ВАКС від 09.06.2023).
Та сама вимога стосується і процедури затримання адвоката.
все інше як було так є.
непогане таке покарання, щось нове в юриспруденції...
Коли твканал Київ повідомив про службу таємним агентом,канал зразу виключили,пояснюючи вимкненням світла.