3 091 13

Слідами Баканова: Куди подівся Єрмак? // Без цензури

У цьому відео Цензор.НЕТ розбираємо, куди зник Андрій Єрмак після гучної відставки та чому його раптове повернення до адвокатської діяльності — це не випадковість, а продумана стратегія самозахисту.

Про що йдеться у випуску:

Колишній керівник Офісу президента, багаторічний соратник Володимира Зеленського, який публічно обіцяв піти на фронт, насправді відновлює адвокатську ліцензію, паралельно намагаючись зняти арешти зі свого майна, накладені за поданням НАБУ та САП.

У відео журналістка Марина Данилюк-Ярмолаєва пояснює, які юридичні гарантії дає статус адвоката, чому вручити підозру адвокату значно складніше та як це може працювати як "щит" у потенційних кримінальних провадженнях.

Єрмак знову адвокат

  • Нагадаємо, раніше повідомлялося, що колишній голова Офісу президента Андрій Єрмак, який після свого звільнення заявляв, що піде на фронт, відновив право на заняття адвокатською діяльністю.

26.01.2026 21:05 Відповісти
дЄрмак - знову адвокат! Тепер буде "міндічам і Ко" надавати послуги, навіть безоплатно - щоб самому в халепу не потрапити...
26.01.2026 21:05 Відповісти
Гнида - вона і в адвокатах гнида! Слизький тип...
26.01.2026 21:05 Відповісти
26.01.2026 21:05 Відповісти
Поновлення Єрмаком статусу адвоката має свій сенс, оскільки надає певні переваги у порівнянні з "пересічними".
Основним є те, що адвокати наділені окремими елементами імунітету спеціального суб'єкта у кримінальному провадженні проти них.
Так, статус адвоката передбачає особливий порядок проведення оперативно-розшукових заходів, слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні. Зокрема:
1) повідомлення про підозру адвокату здійснює Генеральний прокурор, його заступник чи керівник обласної прокуратури;
2) клопотання про надання дозволу на проведення стосовно адвоката ОРЗ чи слідчих дій до суду подає Генеральний прокурор, його заступник чи керівник обласної прокуратури;
3) при проведенні слідчої дії чи застосовуванні заходу забезпечення кримінального провадження має бути завчасно повідомлена рада адвокатів регіону за місцем проведення такої процесуальної дії.
Зокрема, під час обшуку в адвоката за законом має бути присутній представник ради адвокатів регіону. Коли ця вимога не дотримується, арешт майна може бути скасований. На недотримання цієї гарантії адвокатської діяльності вказала АП ВАКС в ухвалі від 27.07.2023 у справі №991/5681/23. А також у справі №991/4337/23 суд відмовив в арешті ґаджетів, вилучених у адвоката під час обшуку (ухвала АП ВАКС від 09.06.2023).
Та сама вимога стосується і процедури затримання адвоката.
26.01.2026 22:47 Відповісти
26.01.2026 21:05 Відповісти
26.01.2026 21:05 Відповісти
Треба брати цих адвокатів, поки вони не стали мігрантами в "землю обетованную", або ще кудись подалі від України, де немає екстрадиції злочинців.
26.01.2026 21:13 Відповісти
та нікуди тей ермак не дівався - просто перестав світитися на фотках,
все інше як було так є.
непогане таке покарання, щось нове в юриспруденції...
26.01.2026 21:15 Відповісти
Єрмак, повторює сценарій бакая з ДУС часів Кучми!!
26.01.2026 21:22 Відповісти
Баканов..дермак.. міндічі , а шо ж НАБУ ,ще працює ,чи 🤡 не дав дозвілу, на голос подати ? ...
26.01.2026 21:17 Відповісти
Ну можуть йому оформити "посадку", як для Бєні. Це нічого не змінить, він все рівно залишиться при справах. А сталевий Лев далі гратиме роль президента
26.01.2026 21:26 Відповісти
Баканов...Єрмак...Чернишов...Кодомойський...КРУПА.. .та ін.ін.ін...Чому мовчить Генеральний прокурор?? НАБУ розпіарене - язик у ...."думі"... !! СБУ - у колцентрах та казіно мешкає....Оце питання. Бо окрім цих виродків ,яких навіть ніхто не притяг до відповідальності - НІ ОДНОГО ВИРОКУ,що до резонансних справ! НІ ОДНОГО ВИРОКУ!!
26.01.2026 21:49 Відповісти
Не лише адвокат,а й таємний агент сзр.
Коли твканал Київ повідомив про службу таємним агентом,канал зразу виключили,пояснюючи вимкненням світла.
26.01.2026 21:50 Відповісти
ТРЕБА ОБОВ'ЯЗКОВО СУДИТИ
26.01.2026 22:05 Відповісти
Ніяких арештів на майно Єрмака не має. Це брехня. Підозри так і не висунуто. А не має підозри, жоден суд не може накласти арешт навіть на псячу буду.
27.01.2026 09:18 Відповісти
 
 