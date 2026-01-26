По следам Баканова: Куда делся Ермак? // Без цензуры
В этом видео Цензор.НЕТ разбираем, куда исчез Андрей Ермак после громкой отставки и почему его внезапное возвращение к адвокатской деятельности — это не случайность, а продуманная стратегия самозащиты.
О чем идет речь в выпуске:
Бывший руководитель Офиса президента, многолетний соратник Владимира Зеленского, который публично обещал уйти на фронт, на самом деле восстанавливает адвокатскую лицензию, параллельно пытаясь снять аресты со своего имущества, наложенные по представлению НАБУ и САП.
В видео журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева объясняет, какие юридические гарантии дает статус адвоката, почему вручить подозрение адвокату значительно сложнее и как это может работать как "щит" в потенциальных уголовных производствах.
Ермак снова адвокат
- Напомним, ранее сообщалось, что бывший глава Офиса президента Андрей Ермак, который после своего увольнения заявлял, что пойдет на фронт, восстановил право на занятие адвокатской деятельностью.
Увольнение Ермака
- Утром, 28 ноября, СМИ заявили, что НАБУ и САП проводят обыски у Андрея Ермака.
- Впоследствии НАБУ официально подтвердило следственные действия.
- Ермак заявил, что никаких препятствий для следователей нет.
- СМИ заявили, что подозрение Ермака может быть связано с кооперативом "Династия".
- Впоследствии Зеленский сообщил в обращении к нации, что Андрей Ермак написал заявление об отставке с должности главы Офиса Президента.
- По данным СМИ, 5 декабря Ермак посетил центральный офис Службы внешней разведки. Возможно, он договаривался о документах прикрытия для выезда из Украины.
Основним є те, що адвокати наділені окремими елементами імунітету спеціального суб'єкта у кримінальному провадженні проти них.
Так, статус адвоката передбачає особливий порядок проведення оперативно-розшукових заходів, слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні. Зокрема:
1) повідомлення про підозру адвокату здійснює Генеральний прокурор, його заступник чи керівник обласної прокуратури;
2) клопотання про надання дозволу на проведення стосовно адвоката ОРЗ чи слідчих дій до суду подає Генеральний прокурор, його заступник чи керівник обласної прокуратури;
3) при проведенні слідчої дії чи застосовуванні заходу забезпечення кримінального провадження має бути завчасно повідомлена рада адвокатів регіону за місцем проведення такої процесуальної дії.
Зокрема, під час обшуку в адвоката за законом має бути присутній представник ради адвокатів регіону. Коли ця вимога не дотримується, арешт майна може бути скасований. На недотримання цієї гарантії адвокатської діяльності вказала АП ВАКС в ухвалі від 27.07.2023 у справі №991/5681/23. А також у справі №991/4337/23 суд відмовив в арешті ґаджетів, вилучених у адвоката під час обшуку (ухвала АП ВАКС від 09.06.2023).
Та сама вимога стосується і процедури затримання адвоката.
все інше як було так є.
непогане таке покарання, щось нове в юриспруденції...
Коли твканал Київ повідомив про службу таємним агентом,канал зразу виключили,пояснюючи вимкненням світла.