По следам Баканова: Куда делся Ермак? // Без цензуры

В этом видео Цензор.НЕТ разбираем, куда исчез Андрей Ермак после громкой отставки и почему его внезапное возвращение к адвокатской деятельности — это не случайность, а продуманная стратегия самозащиты.

О чем идет речь в выпуске:

Бывший руководитель Офиса президента, многолетний соратник Владимира Зеленского, который публично обещал уйти на фронт, на самом деле восстанавливает адвокатскую лицензию, параллельно пытаясь снять аресты со своего имущества, наложенные по представлению НАБУ и САП.

В видео журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева объясняет, какие юридические гарантии дает статус адвоката, почему вручить подозрение адвокату значительно сложнее и как это может работать как "щит" в потенциальных уголовных производствах.

Ермак снова адвокат

  • Напомним, ранее сообщалось, что бывший глава Офиса президента Андрей Ермак, который после своего увольнения заявлял, что пойдет на фронт, восстановил право на занятие адвокатской деятельностью.

26.01.2026 21:05 Ответить
дЄрмак - знову адвокат! Тепер буде "міндічам і Ко" надавати послуги, навіть безоплатно - щоб самому в халепу не потрапити...
26.01.2026 21:05 Ответить
Гнида - вона і в адвокатах гнида! Слизький тип...
26.01.2026 21:05 Ответить
Поновлення Єрмаком статусу адвоката має свій сенс, оскільки надає певні переваги у порівнянні з "пересічними".
Основним є те, що адвокати наділені окремими елементами імунітету спеціального суб'єкта у кримінальному провадженні проти них.
Так, статус адвоката передбачає особливий порядок проведення оперативно-розшукових заходів, слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні. Зокрема:
1) повідомлення про підозру адвокату здійснює Генеральний прокурор, його заступник чи керівник обласної прокуратури;
2) клопотання про надання дозволу на проведення стосовно адвоката ОРЗ чи слідчих дій до суду подає Генеральний прокурор, його заступник чи керівник обласної прокуратури;
3) при проведенні слідчої дії чи застосовуванні заходу забезпечення кримінального провадження має бути завчасно повідомлена рада адвокатів регіону за місцем проведення такої процесуальної дії.
Зокрема, під час обшуку в адвоката за законом має бути присутній представник ради адвокатів регіону. Коли ця вимога не дотримується, арешт майна може бути скасований. На недотримання цієї гарантії адвокатської діяльності вказала АП ВАКС в ухвалі від 27.07.2023 у справі №991/5681/23. А також у справі №991/4337/23 суд відмовив в арешті ґаджетів, вилучених у адвоката під час обшуку (ухвала АП ВАКС від 09.06.2023).
Та сама вимога стосується і процедури затримання адвоката.
26.01.2026 22:47 Ответить
Треба брати цих адвокатів, поки вони не стали мігрантами в "землю обетованную", або ще кудись подалі від України, де немає екстрадиції злочинців.
26.01.2026 21:13 Ответить
та нікуди тей ермак не дівався - просто перестав світитися на фотках,
все інше як було так є.
непогане таке покарання, щось нове в юриспруденції...
26.01.2026 21:15 Ответить
Єрмак, повторює сценарій бакая з ДУС часів Кучми!!
26.01.2026 21:22 Ответить
Баканов..дермак.. міндічі , а шо ж НАБУ ,ще працює ,чи 🤡 не дав дозвілу, на голос подати ? ...
26.01.2026 21:17 Ответить
Ну можуть йому оформити "посадку", як для Бєні. Це нічого не змінить, він все рівно залишиться при справах. А сталевий Лев далі гратиме роль президента
26.01.2026 21:26 Ответить
Баканов...Єрмак...Чернишов...Кодомойський...КРУПА.. .та ін.ін.ін...Чому мовчить Генеральний прокурор?? НАБУ розпіарене - язик у ...."думі"... !! СБУ - у колцентрах та казіно мешкає....Оце питання. Бо окрім цих виродків ,яких навіть ніхто не притяг до відповідальності - НІ ОДНОГО ВИРОКУ,що до резонансних справ! НІ ОДНОГО ВИРОКУ!!
26.01.2026 21:49 Ответить
Не лише адвокат,а й таємний агент сзр.
Коли твканал Київ повідомив про службу таємним агентом,канал зразу виключили,пояснюючи вимкненням світла.
26.01.2026 21:50 Ответить
ТРЕБА ОБОВ'ЯЗКОВО СУДИТИ
26.01.2026 22:05 Ответить
Ніяких арештів на майно Єрмака не має. Це брехня. Підозри так і не висунуто. А не має підозри, жоден суд не може накласти арешт навіть на псячу буду.
27.01.2026 09:18 Ответить
 
 