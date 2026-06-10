Питерский депутат призывает нанести ядерный удар по Украине: "Путин вынужден был начать ОВО, но все пошло не так"
Российские политики и маргинальные деятели в очередной раз прибегают к ядерному шантажу и призывам к массовому уничтожению украинцев, пытаясь найти выход из военного тупика, в который Кремль загнал себя сам. Как сообщает Цензор.НЕТ, с очередной агрессивной инициативой во время выступления в Законодательном собрании Санкт-Петербурга выступил бывший руководитель российской партии "Социальная защита" Виктор Перов.
В своей речи Перов не только озвучил стандартные пропагандистские штампы о "русофобии", но и открыто признал полный крах первоначальных планов Кремля по быстрому захвату Украины. Из-за неспособности российской армии достичь поставленных целей обычным вооружением, политик предложил депутатам официально обратиться к Владимиру Путину с просьбой начать ядерную войну.
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"што-та с памітью їво стало"…
Завжди, коли кацапи вимушені були, під тиском, покидать захоплені території, не маючи змоги їх утримать, вони вивозили звідти все, що могли, а решту знищували, чи приводили у непридатний для використання, стан...
Готовит чудный "русский мир"
Фантазий лишнехромосомных
Кретинов, чьи мозги - сортир ...
Ядерный реактор НЕ может взорваться как ядерная бомба. Конструкция не позволит.
А чисто по человечески, есть сильное желание прострелить коленные чашечки вот таким вот "ястребам" , призывающим применить ЯО.