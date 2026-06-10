РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
Новости Видео Ядерный шантаж России
3 904 24

Питерский депутат призывает нанести ядерный удар по Украине: "Путин вынужден был начать ОВО, но все пошло не так"

Российские политики и маргинальные деятели в очередной раз прибегают к ядерному шантажу и призывам к массовому уничтожению украинцев, пытаясь найти выход из военного тупика, в который Кремль загнал себя сам. Как сообщает Цензор.НЕТ, с очередной агрессивной инициативой во время выступления в Законодательном собрании Санкт-Петербурга выступил бывший руководитель российской партии "Социальная защита" Виктор Перов.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

В своей речи Перов не только озвучил стандартные пропагандистские штампы о "русофобии", но и открыто признал полный крах первоначальных планов Кремля по быстрому захвату Украины. Из-за неспособности российской армии достичь поставленных целей обычным вооружением, политик предложил депутатам официально обратиться к Владимиру Путину с просьбой начать ядерную войну.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Михалков о "деде Путина, который воевал" и спас собственноручно подстреленного австрийца: "Вы можете назвать хоть одного такого солдата в истории?!". ВИДЕО

Читайте также: Российский корабль Ursa Major с ядерными реакторами для КНДР затонул при загадочных обстоятельствах, - CNN

Автор: 

депутат (3352) путин владимир (32590) Санкт-Петербург (502) угрозы (880) ядерное оружие (1466)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
показать весь комментарий
10.06.2026 12:21 Ответить
+12
при цьому, таких їпанатів там дохєра

показать весь комментарий
10.06.2026 12:26 Ответить
+10
засмітити теріторію України ,ядеркою ?!!! так за шо ви лаптестан тоді воюєте з Україною ? Ні вашим ні нашим ...Ід* оти ,русняве генетичне сміття ...
показать весь комментарий
10.06.2026 12:23 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
🥳 ото их по плану плавит моск))) дедушка кабаев же сказал что усьо идет по плану)
показать весь комментарий
10.06.2026 12:19 Ответить
Всіх хто закликає до ядерних ударів по Україні потрібно знищувати вже сьогодні.
показать весь комментарий
10.06.2026 13:36 Ответить
показать весь комментарий
10.06.2026 12:21 Ответить
при цьому, таких їпанатів там дохєра

показать весь комментарий
10.06.2026 12:26 Ответить
"пріступний ріжим зєлєнскава […] напал на нашу родіну …" - "как ми фсє помнім"…

"што-та с памітью їво стало"…
показать весь комментарий
10.06.2026 12:22 Ответить
засмітити теріторію України ,ядеркою ?!!! так за шо ви лаптестан тоді воюєте з Україною ? Ні вашим ні нашим ...Ід* оти ,русняве генетичне сміття ...
показать весь комментарий
10.06.2026 12:23 Ответить
У кацапів є і для цього "виправдання" - "Так не даставайся же, ты, никаму!!!"

Завжди, коли кацапи вимушені були, під тиском, покидать захоплені території, не маючи змоги їх утримать, вони вивозили звідти все, що могли, а решту знищували, чи приводили у непридатний для використання, стан...
показать весь комментарий
10.06.2026 12:54 Ответить
Все пошло не так,как планировали в Омане,от чудеса-Перов.
показать весь комментарий
10.06.2026 12:23 Ответить
ГУР МО України на порталі War&Sanctions запускає новий розділ: "https://war-sanctions.gur.gov.ua/scientists/persons?fbclid=Iwb21leASWC6pjbGNrBJYK7GV4dG4DYWVtAjExAHNydGMGYXBwX2lkDDM1MDY4NTUzMTcyOAABHnoR0VnpXlwwAmJIpXWkL6APEn2oLSbDJF8zV4QZtmSqkrftCyA9SauFanKs_aem_2uc2l4N0u_EG2Fky6g7Vfg Інженери агресії".
показать весь комментарий
10.06.2026 12:25 Ответить
Так это на них уже напали )))
показать весь комментарий
10.06.2026 12:25 Ответить
Цитувати творчість кожного душевнохворого на кацапстані контрпродуктивно. Їх там 100млн.
показать весь комментарий
10.06.2026 12:29 Ответить
...., что пріведьот руководство Украіни к ответним ударам по атомной енергетіке на теріторіі сосиии ракетами фламинго..
показать весь комментарий
10.06.2026 12:34 Ответить
О сколько нам пробитий донных
Готовит чудный "русский мир"
Фантазий лишнехромосомных
Кретинов, чьи мозги - сортир ...
показать весь комментарий
10.06.2026 12:37 Ответить
показать весь комментарий
10.06.2026 12:49 Ответить
Забулисяч вже 1986-й рік, коли кацапи, випробовуючи поведінку реакторів на Чорнобильскій АЕС здійснили вибух реактора, потіжністю в сотні разів більшу за Херасіму і Нагасаки?
показать весь комментарий
10.06.2026 12:38 Ответить
💯
показать весь комментарий
10.06.2026 12:44 Ответить
Ты бы физику учил, неуч. А Чернобыле не было ядерного взрыва. Там просто разорвало реактор и разбросало ядерное топливо по округе.

Ядерный реактор НЕ может взорваться как ядерная бомба. Конструкция не позволит.
показать весь комментарий
10.06.2026 13:07 Ответить
показать весь комментарий
10.06.2026 12:39 Ответить
«Режим погрязший в русофобии и антикомунизме…» - чіво, блд?! У депутата годинник відстає на 40 років і стоматолог мабуть ще з часів Члєніна.
показать весь комментарий
10.06.2026 12:51 Ответить
Поперше там взагалі ця особа нічого не вирішує, подруге достаньо подивитися на його краватку і все одразу стане зрозуміло, зауважу що краватка не є основним елементом одягу, це обов'язково якийсь зміст, від політики до економки, від філософії до психології, звертайте увагу на колір або малюнок, так само будь які значки чи символи на одязі, це все розповідає про людину.
показать весь комментарий
10.06.2026 12:54 Ответить
цей фуфел всратий сам там вірить в те що базікає? давай - чепуха - дай привід - не тільки ти там на своїй шкурі відчуєщ що таке без правил і що таке з міркуваннь гігієни
показать весь комментарий
10.06.2026 12:58 Ответить
давайте,козломорді потвори,спробуйте,курська,смоленська аес недалече
показать весь комментарий
10.06.2026 13:09 Ответить
Как на грех, дела на рф шли плохо. То есть не так чтобы очень плохо, можно было бы даже сказать - хорошо, но с каждым годом все хуже и хуже...(с)
показать весь комментарий
10.06.2026 13:15 Ответить
такие персонажи появляются не просто так. есть версия что все эти пугалки о ЯО направлены в первую очередь на Запад. Типа есть среди кремлевских террористов еще более сумасшедшие, чем пуйло , и они могут дорваться к власти. типа пуйло более "нормальный" .

А чисто по человечески, есть сильное желание прострелить коленные чашечки вот таким вот "ястребам" , призывающим применить ЯО.
показать весь комментарий
10.06.2026 13:23 Ответить
 
 