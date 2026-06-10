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Новини Відео ядерний шантаж Росії
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Пітерський депутат закликав вдарити ЯЗ по Україні: "Путин вынужден был начать СВО, но все пошло не так". ВIДЕО

Російські політики та маргінальні діячі вчергове повертаються до ядерного шантажу та закликів до масового знищення українців, намагаючись знайти вихід із військового глухого кута, у який Кремль сам себе загнав.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, із черговою агресивною ініціативою під час виступу в Законодавчих зборах Санкт-Петербурга виступив колишній керівник російської партії "Соціальний захист" Віктор Перов.

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У своїй промові Перов не лише озвучив стандартні пропагандистські штампи про "русофобію", але й відкрито визнав повний крах первісних планів Кремля щодо швидкого захоплення України. Через нездатність російської армії досягти поставлених цілей звичайним озброєнням, політик запропонував депутатам офіційно звернутися до Володимира Путіна з проханням розпочати ядерну війну.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Михалков про "деда Путина, который воевал" і врятував власноруч підстреленого австрійця: "Вы можете назвать хоть одного такого солдата в истории?!". ВIДЕО

Також читайте: Російський корабель Ursa Major з ядерними реакторами для КНДР затонув за загадкових обставин, - CNN

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депутат (1890) путін володимир (25478) Санкт-Петербург (294) погрози (532) ядерна зброя (1293)
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Топ коментарі
+13
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10.06.2026 12:21 Відповісти
+12
при цьому, таких їпанатів там дохєра

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10.06.2026 12:26 Відповісти
+10
засмітити теріторію України ,ядеркою ?!!! так за шо ви лаптестан тоді воюєте з Україною ? Ні вашим ні нашим ...Ід* оти ,русняве генетичне сміття ...
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10.06.2026 12:23 Відповісти
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🥳 ото их по плану плавит моск))) дедушка кабаев же сказал что усьо идет по плану)
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10.06.2026 12:19 Відповісти
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10.06.2026 12:21 Відповісти
при цьому, таких їпанатів там дохєра

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10.06.2026 12:26 Відповісти
"пріступний ріжим зєлєнскава […] напал на нашу родіну …" - "как ми фсє помнім"…

"што-та с памітью їво стало"…
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10.06.2026 12:22 Відповісти
засмітити теріторію України ,ядеркою ?!!! так за шо ви лаптестан тоді воюєте з Україною ? Ні вашим ні нашим ...Ід* оти ,русняве генетичне сміття ...
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10.06.2026 12:23 Відповісти
У кацапів є і для цього "виправдання" - "Так не даставайся же, ты, никаму!!!"

Завжди, коли кацапи вимушені були, під тиском, покидать захоплені території, не маючи змоги їх утримать, вони вивозили звідти все, що могли, а решту знищували, чи приводили у непридатний для використання, стан...
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10.06.2026 12:54 Відповісти
Все пошло не так,как планировали в Омане,от чудеса-Перов.
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10.06.2026 12:23 Відповісти
ГУР МО України на порталі War&Sanctions запускає новий розділ: "https://war-sanctions.gur.gov.ua/scientists/persons?fbclid=Iwb21leASWC6pjbGNrBJYK7GV4dG4DYWVtAjExAHNydGMGYXBwX2lkDDM1MDY4NTUzMTcyOAABHnoR0VnpXlwwAmJIpXWkL6APEn2oLSbDJF8zV4QZtmSqkrftCyA9SauFanKs_aem_2uc2l4N0u_EG2Fky6g7Vfg Інженери агресії".
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10.06.2026 12:25 Відповісти
Так это на них уже напали )))
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10.06.2026 12:25 Відповісти
Цитувати творчість кожного душевнохворого на кацапстані контрпродуктивно. Їх там 100млн.
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10.06.2026 12:29 Відповісти
...., что пріведьот руководство Украіни к ответним ударам по атомной енергетіке на теріторіі сосиии ракетами фламинго..
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10.06.2026 12:34 Відповісти
О сколько нам пробитий донных
Готовит чудный "русский мир"
Фантазий лишнехромосомных
Кретинов, чьи мозги - сортир ...
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10.06.2026 12:37 Відповісти
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10.06.2026 12:49 Відповісти
Забулисяч вже 1986-й рік, коли кацапи, випробовуючи поведінку реакторів на Чорнобильскій АЕС здійснили вибух реактора, потіжністю в сотні разів більшу за Херасіму і Нагасаки?
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10.06.2026 12:38 Відповісти
💯
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10.06.2026 12:44 Відповісти
Ты бы физику учил, неуч. А Чернобыле не было ядерного взрыва. Там просто разорвало реактор и разбросало ядерное топливо по округе.

Ядерный реактор НЕ может взорваться как ядерная бомба. Конструкция не позволит.
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10.06.2026 13:07 Відповісти
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10.06.2026 12:39 Відповісти
«Режим погрязший в русофобии и антикомунизме…» - чіво, блд?! У депутата годинник відстає на 40 років і стоматолог мабуть ще з часів Члєніна.
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10.06.2026 12:51 Відповісти
Поперше там взагалі ця особа нічого не вирішує, подруге достаньо подивитися на його краватку і все одразу стане зрозуміло, зауважу що краватка не є основним елементом одягу, це обов'язково якийсь зміст, від політики до економки, від філософії до психології, звертайте увагу на колір або малюнок, так само будь які значки чи символи на одязі, це все розповідає про людину.
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10.06.2026 12:54 Відповісти
цей фуфел всратий сам там вірить в те що базікає? давай - чепуха - дай привід - не тільки ти там на своїй шкурі відчуєщ що таке без правил і що таке з міркуваннь гігієни
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10.06.2026 12:58 Відповісти
давайте,козломорді потвори,спробуйте,курська,смоленська аес недалече
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10.06.2026 13:09 Відповісти
Как на грех, дела на рф шли плохо. То есть не так чтобы очень плохо, можно было бы даже сказать - хорошо, но с каждым годом все хуже и хуже...(с)
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10.06.2026 13:15 Відповісти
 
 