Пітерський депутат закликав вдарити ЯЗ по Україні: "Путин вынужден был начать СВО, но все пошло не так". ВIДЕО

Російські політики та маргінальні діячі вчергове повертаються до ядерного шантажу та закликів до масового знищення українців, намагаючись знайти вихід із військового глухого кута, у який Кремль сам себе загнав.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, із черговою агресивною ініціативою під час виступу в Законодавчих зборах Санкт-Петербурга виступив колишній керівник російської партії "Соціальний захист" Віктор Перов.

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У своїй промові Перов не лише озвучив стандартні пропагандистські штампи про "русофобію", але й відкрито визнав повний крах первісних планів Кремля щодо швидкого захоплення України. Через нездатність російської армії досягти поставлених цілей звичайним озброєнням, політик запропонував депутатам офіційно звернутися до Володимира Путіна з проханням розпочати ядерну війну.

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