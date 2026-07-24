РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12175 посетителей онлайн
Новости Видео
787 9

Удар по полигону с дроноператорами: Почему не извлекли уроки Чернигова-2023? // Без цензуры. ВИДЕО

Российские ракеты поразили частный полигон в Киевской области, где проходило мероприятие с участием представителей украинской оборонной промышленности. Есть погибшие и раненые.

Но помимо очевидной вины России, Украина должна ответить на другие вопросы: зачем собирать оружейников в зоне досягаемости баллистики, как оценивались риски, было ли надлежащее укрытие и насколько легко враг мог установить место проведения мероприятия?

Марина Данилюк-Ярмолаева объясняет, почему это не просто трагическое стечение обстоятельств, а повторение не усвоенного урока Чернигова 2023 года. В видео — публичная реклама выставки, предостережение Сергея Флеша, возможности российского OSINT и главный вопрос: кто будет отвечать за решения, которые обходятся Украине человеческими жертвами и ослабляют нашу обороноспособность?

Смотрите на Цензор.НЕТ.

Что известно об ударе РФ по Киевской области

  • Днём 24 июля российские оккупанты нанесли баллистические удары по Киеву и области.
  • Впоследствии стало известно, что рашисты нанесли удар по одному из полигонов, где проходила выставка вооружения.
  • Известно о десяти погибших и около 100 раненых.
  • В Офисе генпрокурора заявили, что следствие установит, кто принимал решение о проведении мероприятия, согласовывал место, время и формат его проведения, какие меры безопасности были предусмотрены и были ли должным образом оценены риски в условиях военного положения.
  • В Генеральном штабе ВСУ заявили, что пораженный врагом 24 июля гражданский объект в Киевской области не входит в сферу управления Сил обороны Украины.

Читайте также: Зеленский об ударе РФ по Киевской области: Во время войны нельзя проводить выставки оружия

Автор: 

Киевская область (4759) Данилюк-Ярмолаева Марина (483)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 