Удар по полигону с дроноператорами: Почему не извлекли уроки Чернигова-2023? // Без цензуры. ВИДЕО

Российские ракеты поразили частный полигон в Киевской области, где проходило мероприятие с участием представителей украинской оборонной промышленности. Есть погибшие и раненые.

Но помимо очевидной вины России, Украина должна ответить на другие вопросы: зачем собирать оружейников в зоне досягаемости баллистики, как оценивались риски, было ли надлежащее укрытие и насколько легко враг мог установить место проведения мероприятия?

Марина Данилюк-Ярмолаева объясняет, почему это не просто трагическое стечение обстоятельств, а повторение не усвоенного урока Чернигова 2023 года. В видео — публичная реклама выставки, предостережение Сергея Флеша, возможности российского OSINT и главный вопрос: кто будет отвечать за решения, которые обходятся Украине человеческими жертвами и ослабляют нашу обороноспособность?

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Что известно об ударе РФ по Киевской области

Днём 24 июля российские оккупанты нанесли баллистические удары по Киеву и области.

Впоследствии стало известно, что рашисты нанесли удар по одному из полигонов, где проходила выставка вооружения.

Известно о десяти погибших и около 100 раненых.

В Офисе генпрокурора заявили, что следствие установит, кто принимал решение о проведении мероприятия, согласовывал место, время и формат его проведения, какие меры безопасности были предусмотрены и были ли должным образом оценены риски в условиях военного положения.

В Генеральном штабе ВСУ заявили, что пораженный врагом 24 июля гражданский объект в Киевской области не входит в сферу управления Сил обороны Украины.

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