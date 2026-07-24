Удар по полигону с дроноператорами: Почему не извлекли уроки Чернигова-2023? // Без цензуры. ВИДЕО
Российские ракеты поразили частный полигон в Киевской области, где проходило мероприятие с участием представителей украинской оборонной промышленности. Есть погибшие и раненые.
Но помимо очевидной вины России, Украина должна ответить на другие вопросы: зачем собирать оружейников в зоне досягаемости баллистики, как оценивались риски, было ли надлежащее укрытие и насколько легко враг мог установить место проведения мероприятия?
Марина Данилюк-Ярмолаева объясняет, почему это не просто трагическое стечение обстоятельств, а повторение не усвоенного урока Чернигова 2023 года. В видео — публичная реклама выставки, предостережение Сергея Флеша, возможности российского OSINT и главный вопрос: кто будет отвечать за решения, которые обходятся Украине человеческими жертвами и ослабляют нашу обороноспособность?
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Что известно об ударе РФ по Киевской области
- Днём 24 июля российские оккупанты нанесли баллистические удары по Киеву и области.
- Впоследствии стало известно, что рашисты нанесли удар по одному из полигонов, где проходила выставка вооружения.
- Известно о десяти погибших и около 100 раненых.
- В Офисе генпрокурора заявили, что следствие установит, кто принимал решение о проведении мероприятия, согласовывал место, время и формат его проведения, какие меры безопасности были предусмотрены и были ли должным образом оценены риски в условиях военного положения.
- В Генеральном штабе ВСУ заявили, что пораженный врагом 24 июля гражданский объект в Киевской области не входит в сферу управления Сил обороны Украины.
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