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Удар по полігону з дронарями: Чому не вивчили уроки Чернігова-2023? // Без цензури. ВIДЕО

Російська балістика вдарила по приватному полігону на Київщині, де проходив захід за участі представників української оборонної індустрії. Є загиблі та поранені.

Але крім очевидної вини Росії, Україна мусить відповісти на інші питання: навіщо збирати зброярів у зоні досяжності балістики, як оцінювали ризики, чи було належне укриття і наскільки легко ворог міг встановити місце проведення заходу?

Марина Данилюк-Ярмолаєва пояснює, чому це не просто трагічний збіг, а повторення невивченого уроку Чернігова 2023 року. У відео — публічна реклама виставки, застереження Сергія Флеша, можливості російського OSINT та головне питання: хто відповідатиме за рішення, які коштують Україні людей і послаблюють нашу обороноздатність?

Дивіться на Цензор.НЕТ.

Що відомо про удар РФ по Київщині

  • Вдень, 24 липня, російські окупанти атакували балістикою Київ та область.
  • Згодом стало відомо, що рашисти вдарили по одному з полігонів, де відбувалась виставка озброєння.
  • Відомо про десятьох загиблих та близько 100 поранених.
  • В Офісі генпрокурора заявили, що слідство встановить, хто ухвалював рішення про проведення заходу, погоджував місце, час і формат його проведення, які заходи безпеки були передбачені та чи були належним чином оцінені ризики в умовах воєнного стану.
  • У Генеральному штабі ЗСУ заявили, що уражений ворогом 24 липня цивільний об'єкт на Київщині не входить до сфери управління Сил оборони України.

Читайте також: Зеленський про удар РФ по Київщині: Під час війни не можна проводити виставки зброї

Автор: 

Київська область (4536) Данилюк-Ярмолаєва Марина (489)
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Топ коментарі
+5
Зебілам пофіг на українців. Чим менше тим краще. Уже пів країни позбулись і нормально.
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24.07.2026 21:54 Відповісти
+4
нікого не покарали. я не фанат совка , але якщо б тоді покарали всіх винних, нвідь побічно , як то було " по законам воєного времені" то не було б цієї трагедії та багато іньших.
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24.07.2026 22:18 Відповісти
+3
Шо ... опять ?? Альтелеристов... наградили..
Потом дронарей в Чернигове...
И опять по дронарям ....
И кто тут не при чем???
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24.07.2026 22:06 Відповісти

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