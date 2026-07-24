Удар по полігону з дронарями: Чому не вивчили уроки Чернігова-2023? // Без цензури. ВIДЕО

Російська балістика вдарила по приватному полігону на Київщині, де проходив захід за участі представників української оборонної індустрії. Є загиблі та поранені.

Але крім очевидної вини Росії, Україна мусить відповісти на інші питання: навіщо збирати зброярів у зоні досяжності балістики, як оцінювали ризики, чи було належне укриття і наскільки легко ворог міг встановити місце проведення заходу?

Марина Данилюк-Ярмолаєва пояснює, чому це не просто трагічний збіг, а повторення невивченого уроку Чернігова 2023 року. У відео — публічна реклама виставки, застереження Сергія Флеша, можливості російського OSINT та головне питання: хто відповідатиме за рішення, які коштують Україні людей і послаблюють нашу обороноздатність?

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Що відомо про удар РФ по Київщині

Вдень, 24 липня, російські окупанти атакували балістикою Київ та область.

Згодом стало відомо, що рашисти вдарили по одному з полігонів, де відбувалась виставка озброєння.

Відомо про десятьох загиблих та близько 100 поранених.

В Офісі генпрокурора заявили, що слідство встановить, хто ухвалював рішення про проведення заходу, погоджував місце, час і формат його проведення, які заходи безпеки були передбачені та чи були належним чином оцінені ризики в умовах воєнного стану.

У Генеральному штабі ЗСУ заявили, що уражений ворогом 24 липня цивільний об'єкт на Київщині не входить до сфери управління Сил оборони України.

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