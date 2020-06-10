Іран готовий негайно вирішити всі питання з чорними ящиками збитого в січні літака МАУ і компенсаціями сім'ям загиблих, - заступник міністра Бахарванд

Тегеран не тільки готовий зустрітися з українськими представниками "де і будь-коли" для обговорення розслідування авіакатастрофи літака МАУ, а й "негайно вирішити всі питання" з бортовими самописцями.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Ірану з міжнародно-правових питань Мохсен Бахарванд, передає Цензор.НЕТ із посиланням на інформаційне агентство Tasnim.

Він також підкреслив, що Іран готовий "негайно вирішити" питання виплат компенсацій сім'ям загиблих.

Таку заяву представник МЗС Ірану зробив під час зустрічі з послом України в Ірані Сергієм Бурдиляком.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

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ЗМІ повідомили, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Раніше стало відомо, що Іран вирішив не передавати Україні самописці збитого авіалайнера МАУ. МЗС викликало посла Мораді. Посол Ірану заявив, що повідомлення про те, що Іран не хоче віддавати Україні чорні скриньки літака "МАУ", не відповідають офіційній позиції Тегерана.

6 червня заступник міністра закордонних справ з міжнародних та правових питань Мохсен Бахарванд заявив, що справа про збитий в січні 2020 року під Тегераном літак Міжнародних авіаліній України майже завершена.

За підсумками спілкування з Бахарвандом 10 червня посол України Сергій Бурдиляк заявив, що найближчим часом в Україну може приїхати делегація з Ірану.