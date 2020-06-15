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Холодницький похвалився перед Венедіктовою першим тюремним вироком ВАКС: "Просто роблю свою роботу"

Холодницький похвалився перед Венедіктовою першим тюремним вироком ВАКС:

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький похвалився першим вироком із тюремним терміном, винесеним Вищим антикорупційним судом.

Про це Холодницький написав на своїй сторінці в Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"JUST DOING MY JOB ... (просто роблю свою роботу. - Ред.)", - написав Холодницький та опублікував колаж зі скрінів повідомлень САП про перший вирок ВАКС із тюремним терміном і повідомленням Офісу Генпрокурора про виступ Ірини Венедіктової під час представлення нового голови Запорізької ОДА.

Коментуючи перший тюремний вирок ВАКС, Холодницький написав: "Про "посадки"... ПЕРШІ. ДАЛІ БУДЕ...".

Холодницький похвалився перед Венедіктовою першим тюремним вироком ВАКС: Просто роблю свою роботу 01
Холодницький похвалився перед Венедіктовою першим тюремним вироком ВАКС: Просто роблю свою роботу 02
Холодницький похвалився перед Венедіктовою першим тюремним вироком ВАКС: Просто роблю свою роботу 03

Читайте також: Службове розслідування щодо Холодницького виявило порушення, - Венедіктова

Нагадаємо, раніше генпрокурор Венедіктова опублікувала звернення, в якому заявила про бездіяльність САП.

Пізніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура опублікувала відкритий лист своїх прокурорів на ім'я Генерального прокурора Ірини Венедіктової. У листі зазначалося, що САП закрила справи, в яких ГПУ сама допустила порушення.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова звернулася через свою сторінку у фейсбуці до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з пропозицією продемонструвати результати роботи за 5 років.

У відповідь на це САП повідомила, що обсяги справ, в яких суддям Вищого антикорупційному суду необхідно розібратися і поставити крапку, становлять тисячі томів. А також закликала Венедіктову не чинити тиску на прокурорів антикорупційної прокуратури.

Автор: 

Холодницький Назар (661) Антикорупційний суд ВАКС (1952) Венедіктова Ірина (829) Офіс Генпрокурора (3248)


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Топ коментарі
+6
Холодницький - Венедиктова 1:0.
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15.06.2020 16:38
+6
Посадили потому что тупо денег на откуп не хватило.
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15.06.2020 16:39
+6
А шо там з Центренерго?
шо там з дубинским?
шо там з Держрезервом?
шо там з герусом?
шо там з Енергоатомом?
шо там ......
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15.06.2020 16:42
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Холодницький - Венедиктова 1:0.
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15.06.2020 16:38 Відповісти
Холодницкий+Венедиктова+Ряботряпка+Сытник+Баканов+Аваков+..........НОЛЬ!!!
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15.06.2020 16:40 Відповісти
За сколько лет "успешной работы" первым приговором... Единственное, что можно сказать...это "Браво!"...
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15.06.2020 16:42 Відповісти
У Холодницького реальні справи а у Венедіктової тупо заказухи.
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15.06.2020 17:01 Відповісти
Справы на Холодницкого реальные, начиная с аквариума.......
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15.06.2020 17:09 Відповісти
аваков-чорт!
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15.06.2020 17:12 Відповісти
Интересно, а что скажет папа Ганзюк про Рябошапка? Про югика он говорил что он говно😷
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15.06.2020 17:32 Відповісти
https://ukr.lb.ua/news/2020/03/03/451591_batko_gandzyuk_zastupivsya.html
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15.06.2020 18:42 Відповісти
вот. дайте человеку минималку, а за хорошую работу поощрение.
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15.06.2020 16:38 Відповісти
Хи...хи....пять лет зарплаты по 170 тысяч и отпускных по пол ляма....и вот снесли яйцо! Ублюдки, весь состав САП, НАБУ...ну и уже АнтиКор Суд.......
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15.06.2020 16:39 Відповісти
Так вона недоучка. Що вона може в цьому розуміти?
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15.06.2020 16:39 Відповісти
Посадили потому что тупо денег на откуп не хватило.
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15.06.2020 16:39 Відповісти
всё потратило на любовниц, квартиры, рэйнджики........
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15.06.2020 16:41 Відповісти
но потом "посаженный" в ЕСПЧ добьется компенсации(не за счет Холодняцкого) и ""герой новости" сделает вот так:
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15.06.2020 16:40 Відповісти
Эта палитические преследования! Как только ворюгу, коррупционера ловят так сразу вопли....истошные.......
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15.06.2020 16:42 Відповісти
так еще и смешно(посполитые смеются как миллионеры прячутся под одеялком), правда потом - не очень смешно.
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15.06.2020 17:33 Відповісти
А шо там з Центренерго?
шо там з дубинским?
шо там з Держрезервом?
шо там з герусом?
шо там з Енергоатомом?
шо там ......
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15.06.2020 16:42 Відповісти
... миші ...
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15.06.2020 17:37 Відповісти
А как там брилиантовые прокуроры??
6 лет прошло.... и тишина!
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15.06.2020 16:44 Відповісти
Суді портновкие.
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15.06.2020 17:03 Відповісти
парашенковские, нечуйно рехформовани!
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15.06.2020 17:10 Відповісти
холодницкий, а следующий осужденный когда будет? у наступни 5 рокив? а зарплату ты себе ловкую нарезал.... мы ждали большего , а ты нашел одного клоуна низкого по посаде, зато сколько апломба.... нет холодницкий такая кпд в твоей работе украинцев не устраивает ! слишком дорого ты обходишься стране....
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15.06.2020 16:46 Відповісти
Це він не похвалився,а з українського народу так поглузував-при 6млн.підкупу-за 5000 стрілочника знайшов.
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15.06.2020 16:48 Відповісти
Холодницкий похвалился перед Венедиктовой первым тюремным приговором ВАКС: "Просто делаю свою работу" - Цензор.НЕТ 6470
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15.06.2020 16:48 Відповісти
Такими темпами сап наведет порядок в стране в 1000000000-надцатом году
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15.06.2020 16:49 Відповісти
После апелляции - условно дадут...
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15.06.2020 16:50 Відповісти
Первый приговор за 5 лет работы?! Гордиться особо нечем, можно сказать. А если бы не обращение Венедиктовой, может быть и этого б не было приговора
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15.06.2020 16:54 Відповісти
Аппеляцию никто не отменял по приговору, могут оправдать. И сядете вы твари в смердячую лужу с вашими "приговорами". Скоты.
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15.06.2020 16:57 Відповісти
А че так возбудился? Скоты прям? Ты за коррупционную погань? Сам из этой сволочи?
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15.06.2020 17:32 Відповісти
Что это за ВАКСа? За полгода работы-1 приговор с тюремным сроком! Почему это мы.граждане, за такую "работу" "судей" должны им платить по 60-100 тыс. грн. в месяц?
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15.06.2020 17:09 Відповісти
и "гора" родила мышь ... пов'язали прибираьницю за хабар знайдений у туалеті у вигляді "гаманця" депутата ?
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15.06.2020 17:35 Відповісти
Прикольный спор. У одного - КПД как у Сизифа. А вторая вообще мертворожденная.
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15.06.2020 18:00 Відповісти
..первыЙЙЙЙ...))) = пусть напомнит нам всем - за скоко лет работы тяжкой.......................
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15.06.2020 22:32 Відповісти
Цей хитрожопый начинает так хвастаться только тогда, когда за яйца схватят.
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16.06.2020 15:27 Відповісти
 
 