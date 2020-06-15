Холодницький похвалився перед Венедіктовою першим тюремним вироком ВАКС: "Просто роблю свою роботу"
Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький похвалився першим вироком із тюремним терміном, винесеним Вищим антикорупційним судом.
Про це Холодницький написав на своїй сторінці в Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"JUST DOING MY JOB ... (просто роблю свою роботу. - Ред.)", - написав Холодницький та опублікував колаж зі скрінів повідомлень САП про перший вирок ВАКС із тюремним терміном і повідомленням Офісу Генпрокурора про виступ Ірини Венедіктової під час представлення нового голови Запорізької ОДА.
Коментуючи перший тюремний вирок ВАКС, Холодницький написав: "Про "посадки"... ПЕРШІ. ДАЛІ БУДЕ...".
Нагадаємо, раніше генпрокурор Венедіктова опублікувала звернення, в якому заявила про бездіяльність САП.
Пізніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура опублікувала відкритий лист своїх прокурорів на ім'я Генерального прокурора Ірини Венедіктової. У листі зазначалося, що САП закрила справи, в яких ГПУ сама допустила порушення.
Генеральний прокурор Ірина Венедіктова звернулася через свою сторінку у фейсбуці до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з пропозицією продемонструвати результати роботи за 5 років.
У відповідь на це САП повідомила, що обсяги справ, в яких суддям Вищого антикорупційному суду необхідно розібратися і поставити крапку, становлять тисячі томів. А також закликала Венедіктову не чинити тиску на прокурорів антикорупційної прокуратури.
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6 лет прошло.... и тишина!