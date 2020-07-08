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Новини Пожежі в Україні
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Зеленський прибув з робочим візитом на Луганщину, де вирують масштабні лісові пожежі

Зеленський прибув з робочим візитом на Луганщину, де вирують масштабні лісові пожежі

Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Луганської області у зв'язку з масштабними лісовими пожежами в Новоайдарському районі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ОП.

За даними відомства, глава держави огляне місця займання та заслухає доповідь голови Луганської обласної державної адміністрації (ОДА) та представників ДСНС про ліквідацію надзвичайної ситуації.

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Нагадаємо, пожежа почалася вранці 7 липня. У районі селищ Вовче і Смолянинове Новоайдарського району пожежа охопила близько 85 га, відбулася евакуація місцевих жителів. Також проводилася ліквідація пожежі неподалік с. Капітанове Новоайдарського району на території Капітанівського лісництва, площа якого становить близько 40 га.

Унаслідок пожеж загинуло 5 осіб.

На нараді під керівництвом президента Зеленського було ухвалено рішення, що для гасіння пожеж будуть залучатися сили Національної гвардії та ЗСУ.

Голова Луганської ОДА Гайдай не відкидає, що пожежі виникли внаслідок підпалів.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23984) пожежа (4342) Офіс Президента (2026) Луганська область (4883)


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Топ коментарі
+19
ну все, капець Луганщині
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08.07.2020 10:18
+14
Сейчас ослик хвостиком взмахнет...и все потухнет с перепугу...
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08.07.2020 10:17
+10
Ну кіздец Луганщині - мало їм пожарів, ще й Клоун приїхав.
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08.07.2020 10:22
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Сейчас ослик хвостиком взмахнет...и все потухнет с перепугу...
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08.07.2020 10:17 Відповісти
А як поїде звідти, то і земля розверзнеться чи ще яка біда станеться... Воно ж бідоносець перевірений!
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08.07.2020 10:32 Відповісти
Ну, річка ж, уже, одна, пропала на Донбасі...
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08.07.2020 11:38 Відповісти
Потухнет или не потухнет-какая разница!Главное луганским погорельцам ПРИЯТНО посмотреть на скорбную и сочуствующую мордашку Янелоха!Ведь они почти все выбирали его в президенты! А если Янелох что то им в очередной раз пообещает-то они будут в экстазе!!!
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08.07.2020 11:00 Відповісти
Нічого подібного... Він буде діять, як мисливець, на якого напав вовк... Пам"ятаєш "Мисливські усмішки" Остапа Вишні? "Якщо на полюванні на вас напав вовк, а у вас рушниця незаряджена, сміливо знімайте штани і мокрими штаньми його по морді... Вовки страшенно бояться мокрих штанів...". "Так а що робить, коли поблизу нема калюжі?...". "Нічого, поки ви скинете штани, вони вже помокріють...".
А "Найвеличніший зелений "шкрек", поки вилетів з Києва, де почали збираться "порохоботи", вже тричі штани намочить міг встигнуть...
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08.07.2020 11:37 Відповісти
ну все, капець Луганщині
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08.07.2020 10:18 Відповісти
какой-то неправильный алгоритм... сначала Вазелин приезжает в регион и начинается беда, а не наоборот...
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08.07.2020 10:19 Відповісти
не, начинаются цветочки, "первый"(шут) приезжает, сочувствует и после его убытия начинается беда....
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08.07.2020 10:22 Відповісти
Ты лучше скажи-ЗАЧЕМ он туда поехал?!Ну понятно,когда горели леса в Чернобыле и в Киеве сильно оттуда воняло дымом- он поехал подышать свежим воздухом на " учения в ВСУ" в закарпатье!!!А теперь какой смысл?!Может подарки и деньги(из своего личного кармана)погорельцам привёз!? Или всё таки Порошенко будут арестовывать и янелох смылся на всякий случай?!
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08.07.2020 11:13 Відповісти
"Имянно!!!" Попал "исключительно в дырдочку..."...
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08.07.2020 11:40 Відповісти
просто всё и єлементарно- он сцыт если в "Закарпатье" у збройников на манёврах изымали бк
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08.07.2020 14:34 Відповісти
ну все хана,это только Потоп!!
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08.07.2020 12:47 Відповісти
Гоните в шею вестника апокалипсиса Айкоса Бубаленского, а то пожары покажутся вам цветочками.
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08.07.2020 10:21 Відповісти
б*же, бегите, глупцы!!!11(за солью, консервами и плащ-палатками)
только землетрясения, паводка или чего-то покрепче им не х.ватало Зеля, мы их простим, не надо так жестоко с ними, а? Не едь, они и так настрадались - хотели Путина, а получили взад девяностые.
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08.07.2020 10:21 Відповісти
Ну кіздец Луганщині - мало їм пожарів, ще й Клоун приїхав.
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08.07.2020 10:22 Відповісти
Теперь, после пожаров, бедную Луганщину смоет ливнями. Бедоносец, потому что.
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08.07.2020 10:22 Відповісти
а толку от него? Там достаточно Авакова. Лучше бы те средства, во что эта поездка обходится потратил на МЧС. Больше пользы
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08.07.2020 10:22 Відповісти
разбежался, упал-отжался. если на 3 велика аренды он выложил (ну, бюджет) 41к. и не поморщился, то тут прям прислушался к вашему мнению
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08.07.2020 10:24 Відповісти
Боря! Повторяю. Мне твои "перлы" неинтересны.
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08.07.2020 10:26 Відповісти
а, я чет забыл шо ты враг, сорри
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08.07.2020 10:30 Відповісти
Значит теперь даже дождь не поможет потушить.
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08.07.2020 10:23 Відповісти
либо наоборот - как разрядится твердь небесная, то луганчане завопят: Яхве, верни пожары взад, а то мы тонем..... буль-буль
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08.07.2020 10:25 Відповісти
- я приехаль...шо тута у вас ?
Зеленський прибув з робочим візитом на Луганщину, де вирують масштабні лісові пожежі - Цензор.НЕТ 8938

...
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08.07.2020 10:24 Відповісти
Відро взяв з собою?
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08.07.2020 10:25 Відповісти
Странно, что пожары начались в преддверии визита, а не в последствии. Что-то меняется. В этой ситуации мне смертельно жаль наших солдатиков, которым к тяготам войны, неимоверной жары добавился еще едкий дым и необходимость участия в тушении бушующей стихии. ВЫ СИЛЬНЫЕ, ВЫ НАДЕЖНЫЕ!!! БУДЬТЕ ЖИВЫ!!! НАША АРМИЯ- НАШЕ ВСЕ!!!
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08.07.2020 10:26 Відповісти
Дайте ему там кусок брезента и лопату, пусть делом займётся.
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08.07.2020 10:26 Відповісти
та не...оту пшикалку с водой (как велосипедный насос))))
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08.07.2020 10:36 Відповісти
Зеленський прибув з робочим візитом на Луганщину, де вирують масштабні лісові пожежі - Цензор.НЕТ 1589Зеленський прибув з робочим візитом на Луганщину, де вирують масштабні лісові пожежі - Цензор.НЕТ 5398
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08.07.2020 10:42 Відповісти
От коли у нас ріст ВВП при Зе стане, як при Ющу (7-8%), і кількість іноземних інвестицій (10-11 млрд баксів на рік, а не 3, як зараз), і середня зарплата в Києві сягне під штуку зелені, як в 2007-2008 - тоді можна буде постити такі картинки!
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08.07.2020 10:47 Відповісти
ну так чо у Ющенка був рейтинг 3%?
або народ такий, або..... не вгодиш(= народ такий)
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08.07.2020 11:46 Відповісти
Це найбільший парадокс... Ми при Ющі жили найкраще в історії - це факт! Ладно, могли б не Юща вибрати, а Юльку. Але нафіга за Яника голосувати, який в результаті все похєрив?
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08.07.2020 11:52 Відповісти
відповідь проста - Метал!
хоч би Ейнштейн був президентом, а у нас було би 100% іудеїв населення, при такій "економіці" як завжди - в світі якщо криза - то у нас п**(Лесь Подревлянський, цитата)
А якщо купують добре метал і агропродукцію, то у нас хоч Дід Панас президентом = економіка росте. ну, зростає якщо правильно висловлюватись.
І не парадокс ні разу, я тобі нагадаю дещо..... "бандити сидітимуть у тюрмах" - ось що й поховало Ющенка.
В мене книжка є, ну, буклет - вже тоді писало за корупцію, коли він був ще главарь НБУ. - майно та інше + корупція, "ясєн пєнь".
так що.... ну нема у нас такого як був піп(ну, головний) в Болгарії - міг їздити на лімузинах, але їздив на тролейбусах. от такого би президента, але тут треба диктатуру тоді.
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08.07.2020 11:59 Відповісти
зараз 500 солдатів з особового складу ЗСУ, 60 одиниць техніки, вертушки Мі-8 та БПЛА приймають участь в ліквідації величезного пожару в лісах Луганщини. З великою вірогідністю підпал було зроблено "миролюбними" лугандонами..
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08.07.2020 10:30 Відповісти
Надо просто перестать гореть?
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08.07.2020 10:32 Відповісти
Понасадили хвойных лесов в сухом жарком климате, а теперь а-я-яй! Не ссыте, дождики идут.
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08.07.2020 10:32 Відповісти
Крепкие советико-рыговские хозяева знали, что делали.
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08.07.2020 10:34 Відповісти
Что ты "муть" гонишь? Евреи, в Израиле, возрождают леса ливанских кедров, и не горит ничего... Горит там, где поджигают!...
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08.07.2020 11:48 Відповісти
"Зеленский прибыл с рабочим визитом на Луганщину, где бушуют масштабные лесные пожары" - сгорит Луганщина до тла.
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08.07.2020 10:33 Відповісти
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08.07.2020 15:18 Відповісти
На шашлики прибув?
Шуткую...
Коли попереднікив закриєш? Га!?
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08.07.2020 10:36 Відповісти
Поки не знайшли за що...
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08.07.2020 10:59 Відповісти
Ну все, бедоносец прибыл. Капец лесу.
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08.07.2020 10:38 Відповісти
Главный вопрос: Почему всё началось до того, как я здесь побывал?
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08.07.2020 10:38 Відповісти
Это исправимо: сейчас самолетами потоп с Западной Украины перебросит.
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08.07.2020 11:40 Відповісти
Порохобты... у вас сегодня хоровод и зарплата .
Быстро напялили вышиванки и к Мародеру за зарплатой😆😆😆
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08.07.2020 10:40 Відповісти
Ти сосна чи сосун?
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08.07.2020 10:49 Відповісти
Извращенец....!
Встань с бутылки!
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08.07.2020 10:59 Відповісти
Він професійний "серун"... Де не з"явиться, там і "кактуси" розкладає...
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08.07.2020 11:51 Відповісти
Ти маєш щось проти вишиванок? Ну так і зізнайся чесно, що ти ватнік...
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08.07.2020 10:55 Відповісти
Сидя на бутылки расуждаешь кто сосна......
Губы вытри от шоколада с брынзой!
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08.07.2020 11:09 Відповісти
Москалику, чому в тебе в двох реченнях стільки помилок? Що у тебе за утворення, ПТУ?))
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08.07.2020 11:11 Відповісти
Для тебя лаптеногий я руськый не учил в отличаи от тебя!
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08.07.2020 11:13 Відповісти
Знову помилки... Так що за утворення?)))
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08.07.2020 11:14 Відповісти
Кацапе.... я хер ложил на твой руськый язык!
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08.07.2020 11:17 Відповісти
Написав кацап кацапською... Ти спробуй знайти хоч 2-3 моїх пости на кацапській, а?
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08.07.2020 11:19 Відповісти
ну то не факт, просто по російськи легше писати - у нас же цей апостроф - жесть для друкарів
а впрочєм - кака разніца то, а?
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08.07.2020 11:49 Відповісти
Правильно... Ти "руський" не вчив... Ти вчив "рассейское нарєчіє", як називав російську мову Володимир Даль, складач "Толкового словаря великарусскава наречия русскага языка"... А ми вчили і перше, і друге, і третє... А ти на своєму "нарєчії" "бекаєш" і "мекаєш" та пишеш з помилками... Що, в ПТУ, в Южному Бутово, викладачі російської мови погані?...
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08.07.2020 11:56 Відповісти
"Толя Зіба - дурний, що сало без хліба...".
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08.07.2020 11:50 Відповісти
если он поссыт на пожар, как он ссыт в глаза своим избирателям то там будет потоп похлеще чем на закарпатье.
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08.07.2020 10:49 Відповісти
***, ну это всё равно что бензина подлить...
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08.07.2020 10:50 Відповісти
-У нас после визита вашего зеленского собор загорелся!
-а у нас потоп был!
-а у нас вообще снег в пустыне выпал!
-**** вы ноете? у нас это говно живет!!!
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08.07.2020 10:51 Відповісти
я читал подборку, не совсем верную, но факт того шо Зеля с 10 визитов нанес и ущерб нанесся в паре дней, а то и сразу когда он приезжал в другие страны.
жаль шо никто не подсчитал вероятность, ну, типо напр. "легче в лотерею выиграть, чем шоб в 10-ти поездках Зели, что-то случилось с принимающей стороной"
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08.07.2020 11:52 Відповісти
куда угодно токо не в Киеве. Не дай Бог колона из под суда зверне на...
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08.07.2020 10:52 Відповісти
Во вторник Виктор Ющенко поехал на Херсонщину ознакомиться с состоянием гашения лесных пожаров. Там он пересел на самолет, под крылом которого увидел, что работы еще непочатый край. При этом президент остался недоволен работой Шуфрича, http://pravda.com.ua/ru/news/2007/8/21/62853.htm о чем пожаловался премьеру Виктору Януковичу . Но на этом ночь не завершилась. Ющенко и Шуфрич в прямом смысле этого слова оказались в одной упряжке.
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08.07.2020 10:57 Відповісти
Треба мешканцям Луганщини прикупити харчів прозапас.
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08.07.2020 11:08 Відповісти
пожежа то є в компетенції президента країни? Більш важливих міжнародних та оборонних справ цей віслюк не має..
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08.07.2020 11:20 Відповісти
Бедоносец привез затопления?
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08.07.2020 12:00 Відповісти
к родным по дугу лугандонцам, так он сразу прискакал, не то что на закарпатье через недели после начала потопа..
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08.07.2020 12:21 Відповісти
думаю пожар клоун спишет на пороха.
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08.07.2020 13:01 Відповісти
Зеленський прибув з робочим візитом на Луганщину, де вирують масштабні лісові пожежі - Цензор.НЕТ 9103Ой ржу не могу!!!!!Зеленський прибув з робочим візитом на Луганщину, де вирують масштабні лісові пожежі - Цензор.НЕТ 6959Бубочка....,жду сэлфи!!!!
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08.07.2020 13:10 Відповісти
Видосик будет, в пожарной робе? Закарпатские лабутены уже были.
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08.07.2020 15:15 Відповісти
 
 