Зеленський прибув з робочим візитом на Луганщину, де вирують масштабні лісові пожежі
Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Луганської області у зв'язку з масштабними лісовими пожежами в Новоайдарському районі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ОП.
За даними відомства, глава держави огляне місця займання та заслухає доповідь голови Луганської обласної державної адміністрації (ОДА) та представників ДСНС про ліквідацію надзвичайної ситуації.
Нагадаємо, пожежа почалася вранці 7 липня. У районі селищ Вовче і Смолянинове Новоайдарського району пожежа охопила близько 85 га, відбулася евакуація місцевих жителів. Також проводилася ліквідація пожежі неподалік с. Капітанове Новоайдарського району на території Капітанівського лісництва, площа якого становить близько 40 га.
Унаслідок пожеж загинуло 5 осіб.
На нараді під керівництвом президента Зеленського було ухвалено рішення, що для гасіння пожеж будуть залучатися сили Національної гвардії та ЗСУ.
Голова Луганської ОДА Гайдай не відкидає, що пожежі виникли внаслідок підпалів.
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А "Найвеличніший зелений "шкрек", поки вилетів з Києва, де почали збираться "порохоботи", вже тричі штани намочить міг встигнуть...
только землетрясения, паводка или чего-то покрепче им не х.ватало Зеля, мы их простим, не надо так жестоко с ними, а? Не едь, они и так настрадались - хотели Путина, а получили взад девяностые.
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або народ такий, або..... не вгодиш(= народ такий)
хоч би Ейнштейн був президентом, а у нас було би 100% іудеїв населення, при такій "економіці" як завжди - в світі якщо криза - то у нас п**(Лесь Подревлянський, цитата)
А якщо купують добре метал і агропродукцію, то у нас хоч Дід Панас президентом = економіка росте. ну, зростає якщо правильно висловлюватись.
І не парадокс ні разу, я тобі нагадаю дещо..... "бандити сидітимуть у тюрмах" - ось що й поховало Ющенка.
В мене книжка є, ну, буклет - вже тоді писало за корупцію, коли він був ще главарь НБУ. - майно та інше + корупція, "ясєн пєнь".
так що.... ну нема у нас такого як був піп(ну, головний) в Болгарії - міг їздити на лімузинах, але їздив на тролейбусах. от такого би президента, але тут треба диктатуру тоді.
Шуткую...
Коли попереднікив закриєш? Га!?
Быстро напялили вышиванки и к Мародеру за зарплатой😆😆😆
Встань с бутылки!
Губы вытри от шоколада с брынзой!
а впрочєм - кака разніца то, а?
-а у нас потоп был!
-а у нас вообще снег в пустыне выпал!
-**** вы ноете? у нас это говно живет!!!
жаль шо никто не подсчитал вероятность, ну, типо напр. "легче в лотерею выиграть, чем шоб в 10-ти поездках Зели, что-то случилось с принимающей стороной"