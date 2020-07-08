Зеленський прибув з робочим візитом на Луганщину, де вирують масштабні лісові пожежі

Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Луганської області у зв'язку з масштабними лісовими пожежами в Новоайдарському районі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ОП.

За даними відомства, глава держави огляне місця займання та заслухає доповідь голови Луганської обласної державної адміністрації (ОДА) та представників ДСНС про ліквідацію надзвичайної ситуації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Аваков, Данілов, Чечоткін і Клименко екстрено вирушили на Луганщину, де вирують лісові пожежі, - МВС. ФОТО

Нагадаємо, пожежа почалася вранці 7 липня. У районі селищ Вовче і Смолянинове Новоайдарського району пожежа охопила близько 85 га, відбулася евакуація місцевих жителів. Також проводилася ліквідація пожежі неподалік с. Капітанове Новоайдарського району на території Капітанівського лісництва, площа якого становить близько 40 га.

Унаслідок пожеж загинуло 5 осіб.

На нараді під керівництвом президента Зеленського було ухвалено рішення, що для гасіння пожеж будуть залучатися сили Національної гвардії та ЗСУ.

Голова Луганської ОДА Гайдай не відкидає, що пожежі виникли внаслідок підпалів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Майже 5 тисяч гектарів землі згоріли на Луганщині, - голова ОДА Гайдай. ВIДЕО