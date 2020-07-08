Голова Луганської ОДА Гайдай просить визнати пожежу в області НС державного рівня

Глава Луганської обласної державної адміністрації - керівник обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай звернувся до Кабінету міністрів України за визнанням масштабних пожеж в Новоайдарському районі Луганської області надзвичайною ситуацією державного рівня, що дозволить виділити кошти з державного бюджету на ліквідацію наслідків стихійного лиха.

Як повідомляється на сайті Луганської обладміністрації, відповідне питання буде розглянуто на засіданні уряду в середу, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з повідомленням, за попередніми оцінками, вигоріло близько 5 тис. га лісу. Лісомисливські господарства зможуть здійснити вирубку вигорілого лісу і розпочати рекультиваційні роботи.

За словами директора департаменту з питань цивільного захисту та територіальної оборони облдержадміністрації Олександра Чалого, в середу проведена аеророзвідка території лісу, де виникла пожежа, і визначено 15 вогнищ горіння хвойної підстилки. До гасіння пожежі всього залучено 231 одиниця техніки та 744 рятувальники особового складу ДСНС, ЗСУ і Національної поліції. На місці трагедії працюють 9 автомобілів і 25 співробітників служби екстреної медичної допомоги.

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За даними Луганського регіонального центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, допомога надана 43 постраждалим, з яких 34 на місці (без госпіталізації). Госпіталізовано в лікарні м.Сєвєродонецька та смт Новоайдар по 7 осіб.

"Для прийняття на тимчасове розміщення громадян, які залишилися без даху над головою, підготовлені дві установи, в яких одночасно можна розмістити 110 осіб", - розповів Гайдай.

Крім того, в результаті пожежі в селах Олександрівка і Смолянинове 1 тис. абонентів перебувають без електропостачання. Без газопостачання залишилось 1,291 тис. абонентів в Смоляниновому, Гречишкиному, Новоохтирці та Олександрівці.

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Нагадаємо, пожежа почалася вранці 7 липня. У районі селищ Вовче і Смолянинове Новоайдарського району пожежа охопила близько 85 га, відбулася евакуація місцевих жителів. Також проводилася ліквідація пожежі неподалік с. Капітанове Новоайдарського району на території Капітанівського лісництва, площа якого становить близько 40 га.

Унаслідок пожеж загинуло 5 осіб.

На нараді під керівництвом президента Зеленського було ухвалено рішення, що для гасіння пожеж будуть залучатися сили Національної гвардії та ЗСУ.

Голова Луганської ОДА Гайдай не відкидає, що пожежі виникли внаслідок підпалів.