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Новини Захоплення заручників у Луцьку
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Захоплення автобуса в Луцьку: Мешканців прилеглих будинків евакуювали через загрозу стрілянини по вікнах

Захоплення автобуса в Луцьку: Мешканців прилеглих будинків евакуювали через загрозу стрілянини по вікнах

Усіх мешканців прилеглих будинків евакуювали, оскільки терорист має при собі вогнепальну зброю і може стріляти по вікнах.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "24 канал", про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Також поки повністю перекрито центр міста. "Ми просимо мешканців Луцька не виходити і не заходити в центр, оскільки це може бути небезпечно", - пояснив Антон Геращенко.

Заступник міністра МВС зазначив, що зараз на місці є особи, відповідальні за переговори. Вони знають, що вони роблять. Зараз проводяться переговори, щоб усі заручники були звільнені і неушкоджені.

"Сподіваємося, що дії поліції і СБУ приведуть до того, що в ході переговорів ця людина звільнить усіх заручників і здасться поліції. Ми сподіваємося саме на такий варіант", - підкреслив Геращенко.

Нагадаємо, сьогодні вранці невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримує людей у заручниках.

Заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що чоловік, який захопив автобус у Луцьку, сам зателефонував у поліцію і представився як "Максим Плохой".

Пізніше президент Зеленський заявив, що робиться все, щоб ситуація була врегульована без жертв.

Чоловік, який захопив автобус у Луцьку, заявив, що ще одна бомба захована в людному місці, і вимагає, щоб вищі чини влади заявили, що вони "терористи в законі".

Журналісту Юрію Бутусову телефонував "Максим Плохой", який захопив автобус з людьми в Луцьку. Каже, що має зброю і вибухівку. Люди в автобусі, з телефонів яких він здійснює дзвінки, сприймають його загрозу цілком серйозно.

У правоохоронних органах повідомили, що чоловік двічі судимий і перебував на психіатричному лікуванні.

Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів, що підозрюваним у захопленні заручників у Луцьку є Кривош Максим, уродженець РФ, 1975 р.н., який загалом відбув близько 10 років ув'язнення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про захоплення автобуса в Луцьку: Ситуація під контролем, ідуть переговори з терористом

Автор: 

захоплення (220) Луцьк (419)


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Топ коментарі
+6
"захват заложников" это мусорская спецоперация устроенная аваковым по заданию зеленского
кварталовец решил поднять свой рейтинг, для чего оплатил услуги разумкова,
а мусора отвлекают Лохов
откуда Максим мог взять оружие, если он лечился в психушке ?
кто, кроме мусоров вооружает бандитов и сепаратистов ?
а что с оружием, которое вёз Рубан ?
аваковские мусора наглые лживые твари, не верьте ни единому слову этих оборотней,
лучше посмотрите, как аваковский мусор держит Гражданина, чтобы депутатская падаль его могла ударить .....
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21.07.2020 15:20
+4
Вже не факт, був би негром, ноги би цілували.
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21.07.2020 15:23
+3
Потерпевший - настоящий бедоносец. Ведь только в Луцке был и следом беда.
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21.07.2020 15:12
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Потерпевший - настоящий бедоносец. Ведь только в Луцке был и следом беда.
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21.07.2020 15:12 Відповісти
тебе смешно, ушлёпок?
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21.07.2020 15:14 Відповісти
смешного ничего нет, когда мусора вооружают психов
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21.07.2020 15:21 Відповісти
Це гнила постановка Авакова щоб відвернути увагу народу України від смерті українського військового на фронті, який поранений пролежав 4 доби без допомоги і помер, в той час як Зеленський заявив що особисто займеться його порятунком!
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21.07.2020 16:27 Відповісти
"захват заложников" это мусорская спецоперация устроенная аваковым по заданию зеленского
кварталовец решил поднять свой рейтинг, для чего оплатил услуги разумкова,
а мусора отвлекают Лохов
откуда Максим мог взять оружие, если он лечился в психушке ?
кто, кроме мусоров вооружает бандитов и сепаратистов ?
а что с оружием, которое вёз Рубан ?
аваковские мусора наглые лживые твари, не верьте ни единому слову этих оборотней,
лучше посмотрите, как аваковский мусор держит Гражданина, чтобы депутатская падаль его могла ударить .....
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21.07.2020 15:20 Відповісти
куча мин, заявление твари Геращенка про их складирование на территории в/ч,
и что в итоге ?
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21.07.2020 15:26 Відповісти
баржа уплыла вниз по течению.
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21.07.2020 15:29 Відповісти
С психическим неадекватом спецоперацию не просчитаешь...
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21.07.2020 15:33 Відповісти
я знаю людей имевших диагноз шизофрения , а в последствии получивших водительское удостоверение, и нормик ...
за деньги можно всё
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21.07.2020 15:44 Відповісти
а ещё у каждого психа есть личный номер мобильного бутусова.
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21.07.2020 15:39 Відповісти
В США он бы был уже у праотцов..
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21.07.2020 15:21 Відповісти
Вже не факт, був би негром, ноги би цілували.
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21.07.2020 15:23 Відповісти
в задницу, какие ноги
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21.07.2020 15:28 Відповісти
Мутное дело.Как-то это все...ну,наиграно,неправдоподобно...Мож правда шото мутят...
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21.07.2020 15:27 Відповісти
Цитируешь слово в слово Шария )
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21.07.2020 15:32 Відповісти
Нашинський фанат Брейвіка
Сподіваюся, снайпер вже працює щоб він не топтав землю
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21.07.2020 15:29 Відповісти
По данным агентства Волинські новини, он имеет судимость и принудительно лечился в психиатрической больнице. Максим Кривош прописан официально в Дубно Ровенской области. В местах лишения свободы отсидел несколько сроков, тогда же он и написал свою книгу Философия преступника. После выхода из тюрьмы находился в поле зрения полиции.

Даже не смешно читать последнее предложение, иду сдавать билет на автобус.
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21.07.2020 15:31 Відповісти
я бы нах послал с его эвакуацией, за массовку в фильмах тоже платить надо.
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21.07.2020 16:12 Відповісти
 
 