Захоплення автобуса в Луцьку: Мешканців прилеглих будинків евакуювали через загрозу стрілянини по вікнах

Усіх мешканців прилеглих будинків евакуювали, оскільки терорист має при собі вогнепальну зброю і може стріляти по вікнах.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "24 канал", про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Також поки повністю перекрито центр міста. "Ми просимо мешканців Луцька не виходити і не заходити в центр, оскільки це може бути небезпечно", - пояснив Антон Геращенко.

Заступник міністра МВС зазначив, що зараз на місці є особи, відповідальні за переговори. Вони знають, що вони роблять. Зараз проводяться переговори, щоб усі заручники були звільнені і неушкоджені.

"Сподіваємося, що дії поліції і СБУ приведуть до того, що в ході переговорів ця людина звільнить усіх заручників і здасться поліції. Ми сподіваємося саме на такий варіант", - підкреслив Геращенко.

Нагадаємо, сьогодні вранці невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримує людей у заручниках.

Заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що чоловік, який захопив автобус у Луцьку, сам зателефонував у поліцію і представився як "Максим Плохой".

Пізніше президент Зеленський заявив, що робиться все, щоб ситуація була врегульована без жертв.

Чоловік, який захопив автобус у Луцьку, заявив, що ще одна бомба захована в людному місці, і вимагає, щоб вищі чини влади заявили, що вони "терористи в законі".

Журналісту Юрію Бутусову телефонував "Максим Плохой", який захопив автобус з людьми в Луцьку. Каже, що має зброю і вибухівку. Люди в автобусі, з телефонів яких він здійснює дзвінки, сприймають його загрозу цілком серйозно.

У правоохоронних органах повідомили, що чоловік двічі судимий і перебував на психіатричному лікуванні.

Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів, що підозрюваним у захопленні заручників у Луцьку є Кривош Максим, уродженець РФ, 1975 р.н., який загалом відбув близько 10 років ув'язнення.

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