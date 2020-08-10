УКР
Кількість загиблих у Бейруті зросла до 220 осіб, 110 - зникли безвісти

Унаслідок вибухів у столиці Лівану Бейруті загинуло 220 осіб, понад 6000 поранені, а 110 зникли безвісти.

Про це повідомив губернатор Бейрута Марван Абуд, передає Цензор.НЕТ із посиланням на zn.ua.

Раніше надійшли відомості про 158 загиблих, але в міру розбору завалів, а також огляду порту водолазами, рятувальники виявили тіла десятків загиблих. Деякі з них були відкинуті силою вибуху на 500 метрів.

Місць у столичних лікарнях для поранених не вистачає Міністр охорони здоров'я Лівану повідомив, що постраждалих настільки багато, що їм надають допомогу не тільки в столиці, а й за її межами.

Влада Лівану повідомляє, що кількість загиблих буде збільшуватися в міру проведення рятувальної операції.

Нагадаємо, увечері 4 серпня в порту Бейрута пролунав потужний вибух.

За попередньою інформацією, вибухнули 2,7 тисячі тонн нітрату амонію (аміачної селітри), які шість років зберігали в порту без дотримання заходів безпеки після конфіскації в російського бізнесмена Гречушкіна.

Вибух у Бейруті за силою дорівнював землетрусу в 4,5 бала.

Унаслідок трагедії 300 тис. людей залишилися без даху над головою, збитки сягають $5 млрд. Наразі відомо ро загибель 158 осіб і понад 6 тисяч потерпілих. Серед жертв трагедії є громадянин України.

