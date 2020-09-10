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Новини Агресія Росії проти України
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Керівництво держави намагається знищити матеріали справи "вагнерівців", - Турчинов. ВIДЕО

Керівництво держави намагається знищити матеріали справи

Екссекретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що матеріали справи щодо так званого угруповання "ПВК Вагнер" намагаються знищити, щоб приховати зрив спецоперації.

Про це він сказав під час прес-конференції, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Керівництво держави починає приховувати інформацію і змушує брехати керівників українських спецслужб. Але найбільш небезпечним є те, що для того, щоб приховати злочин (зрив спецоперації щодо вагнерівців. - ред), відбувається спроба знищити отриману інформацію, знищити документи, знищити матеріали справи. Це вже нові злочини, в реалізацію яких втягують чиновників, співробітників розвідки, Служби безпеки України, Генеральної прокуратури", - сказав Турчинов.

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Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилепін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їх екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.

Турчинов Олександр (1136) ПВК Вагнер (1540)


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Топ коментарі
+70
Андрей Ермак должен быть арестован по подозрению в госизмене!
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10.09.2020 15:17
+60
Ермак это зеля и вся их шушара..
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10.09.2020 15:19
+37
Руководство государства пытается уничтожить материалы дела "вагнеровцев", - Турчинов

Если бы только дела "вагнеровцев". По-моему руководство государства пытается уничтожить само государство.
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10.09.2020 15:24
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Андрей Ермак должен быть арестован по подозрению в госизмене!
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10.09.2020 15:17 Відповісти
Ермак это зеля и вся их шушара..
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10.09.2020 15:19 Відповісти
Не не Бубочка хороший честный мальчик, это все его окружение. Говорила ему мама не водись с этим Ермаком от тебя в темную историю втянет
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10.09.2020 15:27 Відповісти
Самое смешное что у тупорылых зебилов это пройдет...
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10.09.2020 15:29 Відповісти
Как и Гордон-штопанный ,( консерва гебнявый )
так членограя🤢🤡 распиаривал ,лоханулся на вопросе Богдану
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11.09.2020 13:47 Відповісти
и натянет, кхе кхе
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10.09.2020 15:35 Відповісти
Кінець гниди зрадника Зеленського вже наближається не по днях а по годинах...
Пора вже починати громадянську акцію - Україна без Зеленського !
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10.09.2020 15:22 Відповісти
Украина без Зеленского, Коломойского, Пинчука, Ахметова и на них похожих кровопийц.
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10.09.2020 15:31 Відповісти
прийдется выселить 73% кровопийц
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10.09.2020 15:57 Відповісти
73% надо отлавливать и ставить им на лоб печать "МУДАК".
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10.09.2020 16:24 Відповісти
ермак, *****, фокин, кравчук.
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10.09.2020 15:24 Відповісти
Ну ***** только один вопрос : кто, кто их выбрал а ?
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10.09.2020 15:47 Відповісти
Ти
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10.09.2020 16:58 Відповісти
Кто такой Крмак без Зеленского? Это Пушкин назначил Ермака главой ОП ?
Керівництво держави намагається знищити матеріали справи "вагнерівців", - Турчинов - Цензор.НЕТ 8024
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10.09.2020 16:04 Відповісти
Может быть народ Украины выбрал Ермака секретаршей в этот оффис ?
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10.09.2020 21:34 Відповісти
Потому что они все там элементарные зелёные предатели!
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10.09.2020 15:18 Відповісти
Верю! Пора защищать Украину от Шмарклей и калоприёмников. Бздунов- на лаву пидсудних.
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10.09.2020 15:18 Відповісти
Бляха, коли ж буде дно?(((
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10.09.2020 15:19 Відповісти
ти реально хочешь його дочекатись? чи може вже прийшов час розгрібати це все?
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10.09.2020 15:27 Відповісти
У дурнуватих дна не буває.
73,22% це довели на прикладі голосування 21.04.2019.
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10.09.2020 15:30 Відповісти
Вселенная, по слухам, бесконечна, так что падать можно долго.
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10.09.2020 15:31 Відповісти
Дляі начала- уничтожить Мєдвєдчука и Раби. Ермак-арестован, допрошен и осуждён.
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10.09.2020 15:19 Відповісти
Про бородатую бабушку забывать нельзя - это как глист - присосался и если не выведешь...
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10.09.2020 15:29 Відповісти
Роздавальщик безковштовних порад?
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10.09.2020 15:32 Відповісти
А страшно *****, в 14-м годе в Украину заманивали, и что из этого вышло?
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10.09.2020 15:20 Відповісти
Кроме предательства и работы на врага эта тварь-ермак уже развела кучу схем по воровству денег в бюджете,а зеля прикидывается слепым дурачком,может он уже то же скирдует чемоданы ?
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10.09.2020 15:23 Відповісти
_Ты думаешь он равнодушно смотрел на груды наворованного бабла? Конечно он активно работал лопатой!
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10.09.2020 15:34 Відповісти
ты - лживая кацапская тварь.
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10.09.2020 15:25 Відповісти
Армия Индюковича защитила Крым Виктора Ведмедчука...,Витя был Легитимным до 6 июня 2014 года... Быдло рюсскае защитники пля...
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10.09.2020 15:26 Відповісти
https://censor.net/ru/user/442802, направду вважаєш, що 14му Україна була спроможня втримати Крим військовими?
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10.09.2020 15:28 Відповісти
НЕ звертай уваги. Звісно що воно так не вважає. Воно за гроші озвучує кремлівські тези.
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10.09.2020 15:31 Відповісти
Руководство государства пытается уничтожить материалы дела "вагнеровцев", - Турчинов

Если бы только дела "вагнеровцев". По-моему руководство государства пытается уничтожить само государство.
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10.09.2020 15:24 Відповісти
опять кацапская песенка "хде ваши доказательства?"
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10.09.2020 15:27 Відповісти
Как это где? У х.йла. Он сам сказал.
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10.09.2020 15:56 Відповісти
Серп Молот Зеленскому подарите
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10.09.2020 15:28 Відповісти
На фоне зе-предателей янухович и азиров выглядят почти патриотами....
А помните интервью Гордона и Колмойского, когда последний говорил, что опыт и знания - не самое главное, главное - быть порядочным?
В итоге - безграмотный, неподготовленный, предатель- марионетка!
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10.09.2020 15:28 Відповісти
Он аферист. Он провернул самую Великую Аферу 21-го века!
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10.09.2020 21:38 Відповісти
Лерос сдал,Богдан на половину сдал,а еще один предатель Зелемойских сдаст вас чуть позже..ЖДИТЕ....
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10.09.2020 15:30 Відповісти
Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук приглашен на работу в США...с очень солидной годовой зарплатой...Зелемойские поплачьте....
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10.09.2020 15:34 Відповісти
Операция "Ы".
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10.09.2020 15:35 Відповісти
националисты... такие наци...
Керівництво держави намагається знищити матеріали справи "вагнерівців", - Турчинов - Цензор.НЕТ 931
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10.09.2020 15:35 Відповісти
То нехай нормальні люди зроблять так, щоб вони "пропали",чи зроблять нормальні копії.
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10.09.2020 15:37 Відповісти
Керівництво держави намагається знищити матеріали справи "вагнерівців", - Турчинов - Цензор.НЕТ 1537
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10.09.2020 15:42 Відповісти
шо-то рано ты бухать начал. сегодня только четверг.
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10.09.2020 16:01 Відповісти
Ха-ха-ха. У тебя горячка, убогий . Какие документы. Твой зеля открыто назначает людей Бандюковича на должности. И комыняк рыгов вернул в политику. Бревна в своей зеньке не видишь, зеленый м-звон
Керівництво держави намагається знищити матеріали справи "вагнерівців", - Турчинов - Цензор.НЕТ 2665
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10.09.2020 15:51 Відповісти
Зеленая брехливо-ссыкливая гниль в своем репертуаре. Не было бы рыло у клоуна и его свиты в дерьме, давно бы создали ТСК.
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10.09.2020 15:39 Відповісти
зеленые крысы продолжают дурить зебилов мантрами Украина-це
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10.09.2020 15:42 Відповісти
мрази зеЛЕные за все отвтят!дело времени
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10.09.2020 15:42 Відповісти
Бизнес на крови....
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10.09.2020 15:42 Відповісти
Султан Эродоган замочил в сортире Миг-29 в Ливии...Вагнерское быдло спасло летчика но Миг превращен в Хлам остался в пустыне....Вояки сраные...
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10.09.2020 15:48 Відповісти
Слушаю и верю каждому твоему слову ©
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10.09.2020 15:48 Відповісти
Це не керібництво, а відділ ФСБ РФ при президенті України. Я дивуюсь вже навіть за державну зраду ніхто не відповідає за законом, держава розвалюється на очах і всім пофіг, що гвалтують Конституцію, що відбір на державну службу топ керівників проходить з лозунгом хто тупий чи ворог України то будь-ласка проходь. Може треба подивитись елітам не цей бардак і цю зраду озброєним оком та задіяти покарання по ділам їх. Бо вони і еліту скоро повбивають руками ФСБ РФ.
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10.09.2020 15:50 Відповісти
Керівництво держави намагається знищити матеріали справи "вагнерівців", - Турчинов - Цензор.НЕТ 9515
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10.09.2020 15:51 Відповісти
Карочи ...Порошенко и Турчинов продались Госдепу,чтобы мочить в сортире НовоМразию Гиркина в ДАУНетске....
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10.09.2020 15:55 Відповісти
У Вас и правда все дурдомы распустили.
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10.09.2020 16:01 Відповісти
Керівництво держави намагається знищити матеріали справи "вагнерівців", - Турчинов - Цензор.НЕТ 4280
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10.09.2020 16:03 Відповісти
А у вас?
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10.09.2020 16:27 Відповісти
В бюджеті дира в 300 мільярдів, вчителя, які розкатали губу на 4000 євро і медпрацівники - в пролботі, фонд на боротьбу з ковід використався не про призначенню, олігархи-корифани насвітлішого через його ручні суди відсудили вже десятки мільярдів від держави, запрацювали шаленні схеми по вимиванню грошей із бюджету, злочинність досягає рівня і окрасу 90-х років і т.п., а нелох тільки їздить і обіцяє золоті гори. А звідки?
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10.09.2020 16:00 Відповісти
Керівництво держави намагається знищити матеріали справи "вагнерівців", - Турчинов - Цензор.НЕТ 7908
Володар - Владика! Наважусь і ризикну дізнатися а які ж будуть Ваші подальші суворі накази - пропозиції в Мінську за повісткою змови з кривавими вбивцями: терористами - сепаратистами. Може про капітуляцію і знищення України як держави. Буду дуже - дуже радий і далі покірно Вам служити! Ваш відданий вірний слуга екс-кловун і агент ... резидент ЗЕбіл -капітулянт ......
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10.09.2020 16:18 Відповісти
Зєлю геть. Дострокові.
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10.09.2020 17:01 Відповісти
Зеленський сказав, що ніякої операції вагнерівців не було. Турчинов каже навпаки. Звичайно, я вірю Турчинову, а не маленькому зеленому чму
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10.09.2020 18:24 Відповісти
Сьогодні ~19:00 "кривавий Пастор" О.Турчинов в прямому єфірі на "Прямому" в програмі М.Ганапольського "Ехо".
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10.09.2020 18:25 Відповісти
Пора уже шмаркю высморкать - Не могу дышать!
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10.09.2020 19:36 Відповісти
неужели так же,как ты уничтожил юлькино дело когда возглавлял сбу?
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10.09.2020 22:45 Відповісти
Країні потрібен Пастор!
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10.09.2020 22:53 Відповісти
Керівництво держави намагається знищити матеріали справи "вагнерівців", - Турчинов - Цензор.НЕТ 5487
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11.09.2020 13:58 Відповісти
 
 