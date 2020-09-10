Керівництво держави намагається знищити матеріали справи "вагнерівців", - Турчинов. ВIДЕО

Екссекретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що матеріали справи щодо так званого угруповання "ПВК Вагнер" намагаються знищити, щоб приховати зрив спецоперації.

Про це він сказав під час прес-конференції, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Керівництво держави починає приховувати інформацію і змушує брехати керівників українських спецслужб. Але найбільш небезпечним є те, що для того, щоб приховати злочин (зрив спецоперації щодо вагнерівців. - ред), відбувається спроба знищити отриману інформацію, знищити документи, знищити матеріали справи. Це вже нові злочини, в реалізацію яких втягують чиновників, співробітників розвідки, Служби безпеки України, Генеральної прокуратури", - сказав Турчинов.

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Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі були затримані 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, що воювали на Донбасі та в Сирії. Російський терорист Захар Прилепін підтвердив, що серед пійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їх екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських та українських спецслужб.