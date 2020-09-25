На борту було 28 осіб, чотирьох зниклих досі шукають, - МВС
На борту літака з курсантами та офіцерами, що розбився під Чугуєвом під час заходження на посадку, перебувало 28 осіб. Тіла 22 виявили, двоє поранених, ще чотирьох розшукують.
Оновлені дані про кількість загиблих і постраждалих під час авіакатастрофи опубліковані в Твіттері Міністерства внутрішніх справ, інформує Цензор.НЕТ.
"За інформацією диспетчера аеродрому, на борту перебувало 28 осіб. Знайдено тіла 22 загиблих, 2 людини постраждали і пошуки чотирьох осіб тривають", - сказано в повідомленні.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак з курсантами Харківського університету Повітряних Сил ЗС України.
Пожежу на місці авіакатастрофи невдовзі погасили.
Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи, і повідомив, що завтра буде на місці трагедії. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський.
Колишній військовий прокурор Анатолій Матіос вважає, що причиною авіакатастрофи могла стати помилка екіпажу. Він припускає, що пілоти могли переплутати злітно-посадкову смугу і автомобільну дорогу, яка проходить поруч.
У літаку був син одного з членів екіпажу Іл-76, який у 2014 збили під Луганськом.
Якась пекельна сансара
Четверо были кремированы так, что и пепла не осталось. Каково родителям! Страшно представить