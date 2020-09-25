На борту було 28 осіб, чотирьох зниклих досі шукають, - МВС

На борту літака з курсантами та офіцерами, що розбився під Чугуєвом під час заходження на посадку, перебувало 28 осіб. Тіла 22 виявили, двоє поранених, ще чотирьох розшукують.

Оновлені дані про кількість загиблих і постраждалих під час авіакатастрофи опубліковані в Твіттері Міністерства внутрішніх справ, інформує Цензор.НЕТ.

"За інформацією диспетчера аеродрому, на борту перебувало 28 осіб. Знайдено тіла 22 загиблих, 2 людини постраждали і пошуки чотирьох осіб тривають", - сказано в повідомленні.

Дивіться: Репортаж з місця авіакатастрофи під Чугуєвом. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак з курсантами Харківського університету Повітряних Сил ЗС України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На борту було 28 осіб, підтверджена загибель 22, - Геращенко про авіакатастрофу під Чугуєвом

Пожежу на місці авіакатастрофи невдовзі погасили.

Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи, і повідомив, що завтра буде на місці трагедії. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський.

Колишній військовий прокурор Анатолій Матіос вважає, що причиною авіакатастрофи могла стати помилка екіпажу. Він припускає, що пілоти могли переплутати злітно-посадкову смугу і автомобільну дорогу, яка проходить поруч.

Читайте також: Люди вистрибували з борта літака під Чугуєвом на землю, двоє вижили, - Бутусов