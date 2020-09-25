УКР
Новини Авіакатастрофа під Чугуєвом
На борту було 28 осіб, чотирьох зниклих досі шукають, - МВС

На борту було 28 осіб, чотирьох зниклих досі шукають, - МВС

На борту літака з курсантами та офіцерами, що розбився під Чугуєвом під час заходження на посадку, перебувало 28 осіб. Тіла 22 виявили, двоє поранених, ще чотирьох розшукують.

Оновлені дані про кількість загиблих і постраждалих під час авіакатастрофи опубліковані в Твіттері Міністерства внутрішніх справ, інформує Цензор.НЕТ.

"За інформацією диспетчера аеродрому, на борту перебувало 28 осіб. Знайдено тіла 22 загиблих, 2 людини постраждали і пошуки чотирьох осіб тривають", - сказано в повідомленні.

Дивіться: Репортаж з місця авіакатастрофи під Чугуєвом. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак з курсантами Харківського університету Повітряних Сил ЗС України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На борту було 28 осіб, підтверджена загибель 22, - Геращенко про авіакатастрофу під Чугуєвом

Пожежу на місці авіакатастрофи невдовзі погасили.

Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи, і повідомив, що завтра буде на місці трагедії. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський.

Колишній військовий прокурор Анатолій Матіос вважає, що причиною авіакатастрофи могла стати помилка екіпажу. Він припускає, що пілоти могли переплутати злітно-посадкову смугу і автомобільну дорогу, яка проходить поруч.

Читайте також: Люди вистрибували з борта літака під Чугуєвом на землю, двоє вижили, - Бутусов

+5
У літаку був син одного з членів екіпажу Іл-76, який у 2014 збили під Луганськом.
Якась пекельна сансара
25.09.2020 23:33 Відповісти
+3
тот кто выжил и может говорить находится в большой опасности, зелебобики могут его убить чтобы скрыть правду
25.09.2020 23:37 Відповісти
+3
Тут немає конспірології. Просто в одній точці простору і в один час сплівся пекельний клубок доль і фатуму. Не варто шукати пояснень з участю вищих сил. Варто неупереджено провести розслідування. Не виключаю версії з диверсією. Зі смертями Хараберюга і інших патріотів - професіоналів наші державні і силові структури набралися якщо не відвертих ворожих диверсантів, то далеких від роботи дилетантів. Жаль. Молоді крила не злетіли. І це трагедія не лише для рідних і близьких, але й для країни. Надто багато коштів і надій було вкладено у ці крила.
25.09.2020 23:43 Відповісти
У літаку був син одного з членів екіпажу Іл-76, який у 2014 збили під Луганськом.
Якась пекельна сансара
25.09.2020 23:33 Відповісти
Син хотів бути схожим на батька... Дуже шкода.
25.09.2020 23:42 Відповісти
Тут немає конспірології. Просто в одній точці простору і в один час сплівся пекельний клубок доль і фатуму. Не варто шукати пояснень з участю вищих сил. Варто неупереджено провести розслідування. Не виключаю версії з диверсією. Зі смертями Хараберюга і інших патріотів - професіоналів наші державні і силові структури набралися якщо не відвертих ворожих диверсантів, то далеких від роботи дилетантів. Жаль. Молоді крила не злетіли. І це трагедія не лише для рідних і близьких, але й для країни. Надто багато коштів і надій було вкладено у ці крила.
25.09.2020 23:43 Відповісти
тот кто выжил и может говорить находится в большой опасности, зелебобики могут его убить чтобы скрыть правду
25.09.2020 23:37 Відповісти
Дурак!черные ящики расскажут больше чем выжившие.
25.09.2020 23:58 Відповісти
Ты предситавляеш себе "черный ящик" Ан-24 ?
26.09.2020 00:40 Відповісти
Я представляю как зелебобики добивают выживших.
26.09.2020 00:50 Відповісти
На борту было 28 человек, четверых пропавших до сих пор ищут, - МВД
Четверо были кремированы так, что и пепла не осталось. Каково родителям! Страшно представить
26.09.2020 09:58 Відповісти
На борту було 28 осіб, чотирьох зниклих досі шукають, - МВС - Цензор.НЕТ 1376Бортовой самописец МСРП 12-96
26.09.2020 11:01 Відповісти
По сообщениям очевидцев самолет пытался сесть на трассу.
25.09.2020 23:37 Відповісти
 
 