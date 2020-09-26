УКР
Новини Авіакатастрофа під Чугуєвом
Літак Ан-26, який розбився в Харківській області, виконував навчально-тренувальний політ, - РНБО

Літак Ан-26, який розбився в Харківській області, виконував навчально-тренувальний політ, - РНБО

Падіння військового літака в Харківській області сталося під час виконання навчально-тренувального польоту.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Данілов написав у Фейсбуці.

Він зазначив: "Сьогодні під час виконання навчально-тренувального польоту сталась жахлива трагедія. Виконуючи захід на посадку, поблизу м. Чугуїв розбився військово-транспортний літак Збройних Сил України АН-26 бортовий номер 76.

На борту були члени екіпажу, курсанти і офіцери Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ ім. Кожедуба.

Причини трагедії стануть предметом ретельного розслідування. Мої співчуття рідним та близьким! Вічна пам‘ять!"

Дивіться: Репортаж з місця авіакатастрофи під Чугуєвом. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак з курсантами Харківського університету Повітряних Сил ЗС України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На борту було 28 осіб, підтверджена загибель 22, - Геращенко про авіакатастрофу під Чугуєвом

Пожежу на місці авіакатастрофи невдовзі погасили.

Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи, і повідомив, що завтра буде на місці трагедії. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський.

Колишній військовий прокурор Анатолій Матіос вважає, що причиною авіакатастрофи могла стати помилка екіпажу. Він припускає, що пілоти могли переплутати злітно-посадкову смугу і автомобільну дорогу, яка проходить поруч.

Читайте також: Люди вистрибували з борта літака під Чугуєвом на землю, двоє вижили, - Бутусов

авіакатастрофа (1111) Данілов Олексій (1259) РНБО (2326) Харківщина (6054)
Топ коментарі
+15
Есть вот такое мнение профи в авиации - " АН-26 может упасть только при поражении ракетой или взрыва на борту..Отказ одного двигателя для самолета не проблема. Тем более, что руководил опытный инструктор. Технарей, что готовили полет, надо проверять. Может быть и диверсия. Это самый надежный самолет, на нем еще летали космонавты в СССР. Очевидно, что это теракт или поражение ракетой." .. - я согласен полностью !!!
26.09.2020 01:05
+12
это все потому что на нашей территории можно безнаказанно проводить диверсии, все равно потом зе-лошара поменяет и отпустит
26.09.2020 01:24
+10
Да , это диверсия
26.09.2020 01:05
ночью?
26.09.2020 01:01
А что не так?
26.09.2020 01:03
23 ...с редкой специальностью и в один самолет а не по 5-6 человек....Как можно подумать все 23 за рейс успеют освоить урок....На топливе кто то хотел сэкономить
26.09.2020 07:49
диверсия пропукинских фашистов, кто то из предателей слил информацию..
26.09.2020 01:04
Да , это диверсия
26.09.2020 01:05
Чому, у одному літаку літила , напевно, у повному складі навчальна група курсантів одразу?
26.09.2020 01:05
Бо бабла немає літати часто, от і економлять як можуть. Мій знайомий вчився у Кропивницькому льотному училищі, так вони вгазалі заправлялися за свій кошт.
26.09.2020 01:08
А как им по одному летать?
26.09.2020 01:21
Це пілоти. Навчання і здоровя кожного = мільони. Не можна так. Стара консерва з крильями не варта життя цілої навчальної групи. Якщо мені не зраджує память, то не можна збірати на літаку ось ось так, як це зробили. Не можна на літаку перевозити весь, також, кервіний склад та подібне....
26.09.2020 01:38
Не можна на літаку перевозити весь, також, кервіний склад та подібне....

Особливо після вбитого кацапами під Смоленськом уряду Польщі.
26.09.2020 01:55
Есть вот такое мнение профи в авиации - " АН-26 может упасть только при поражении ракетой или взрыва на борту..Отказ одного двигателя для самолета не проблема. Тем более, что руководил опытный инструктор. Технарей, что готовили полет, надо проверять. Может быть и диверсия. Это самый надежный самолет, на нем еще летали космонавты в СССР. Очевидно, что это теракт или поражение ракетой." .. - я согласен полностью !!!
26.09.2020 01:05
Бла-бла-бла. Потери самолетов более 10% от всего выпуска.
26.09.2020 01:23
речь идет о данном конкретном случае, а не о заметании следов
26.09.2020 02:35
Около сотни Ан-26 разбилось из за отказа техники либо ошибок экипажа. При чем тут космонавты.
26.09.2020 09:57
У 80-х був подібний випадок з Ан-26 Луганського училіща штурманів з курсантами на бору. Відмовила паливна система в польоті. Тоді літак спланував в поле, сів на брюхо, корпус розломило але не було загоряння і загиблих не було. З одним двигуном ця машина може летіти (штатна вправа) і навіть сідати.
26.09.2020 07:57
А штаб ввс прикво під золочивом в травні 85?
26.09.2020 08:57
Там було лобове зіткнення з іншим літаком. Помилка диспетчера.
26.09.2020 10:30
Авиация не терпит разгильдяйства..
26.09.2020 01:08
Причины трагедии станут предметом тщательного расследования

Нихто правды не скажет , можете и не ждать , зато пиариться будут все .
26.09.2020 01:09
шмаркля как всегда возьмет под ,,особистий контроль"
26.09.2020 07:52
Какие ещё "учебные полёты", блин... Смещение Гепы - это начало настоящей войны, в которой пленных брать не будут.
26.09.2020 01:12
это все потому что на нашей территории можно безнаказанно проводить диверсии, все равно потом зе-лошара поменяет и отпустит
26.09.2020 01:24
Отказ двигателя-либо рукожопые техники,либо контрафактные запчасти,либо бодяженый керосин.Скорее всего по обыкновению,воровали новые запчасти ,пускали налево,а ставили б/у старье.
26.09.2020 02:44
Воров,как водится,не найдут,виноватыми сделают пилотов.
Вон как с тем генералом,что отправил на гибель Ил 76й.А им все как с гуся вода
26.09.2020 02:47
Кто воровал запчасти?
26.09.2020 07:48
Самолет Ан-26, который разбился в Харьковской области, выполнял учебно-тренировочный полет, - СНБО - Цензор.НЕТ 5378

..
26.09.2020 07:44
Самолет 1977 года выпуска... машине 43 года... ищите дальше диверсантов... в нормальной стране такая машина должна быть на свалке, а не перевозить курсантов...
26.09.2020 08:42
Царство небесне хлопцям.
26.09.2020 10:58
знищили майутнє авіації України. Чому 20 при наявності учбових посадочних місць 10.
26.09.2020 22:15
 
 