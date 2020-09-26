Літак Ан-26, який розбився в Харківській області, виконував навчально-тренувальний політ, - РНБО

Падіння військового літака в Харківській області сталося під час виконання навчально-тренувального польоту.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Данілов написав у Фейсбуці.

Він зазначив: "Сьогодні під час виконання навчально-тренувального польоту сталась жахлива трагедія. Виконуючи захід на посадку, поблизу м. Чугуїв розбився військово-транспортний літак Збройних Сил України АН-26 бортовий номер 76.

На борту були члени екіпажу, курсанти і офіцери Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ ім. Кожедуба.

Причини трагедії стануть предметом ретельного розслідування. Мої співчуття рідним та близьким! Вічна пам‘ять!"

Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак з курсантами Харківського університету Повітряних Сил ЗС України.

Пожежу на місці авіакатастрофи невдовзі погасили.

Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи, і повідомив, що завтра буде на місці трагедії. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський.

Колишній військовий прокурор Анатолій Матіос вважає, що причиною авіакатастрофи могла стати помилка екіпажу. Він припускає, що пілоти могли переплутати злітно-посадкову смугу і автомобільну дорогу, яка проходить поруч.

