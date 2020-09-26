Літак Ан-26, який розбився в Харківській області, виконував навчально-тренувальний політ, - РНБО
Падіння військового літака в Харківській області сталося під час виконання навчально-тренувального польоту.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Данілов написав у Фейсбуці.
Він зазначив: "Сьогодні під час виконання навчально-тренувального польоту сталась жахлива трагедія. Виконуючи захід на посадку, поблизу м. Чугуїв розбився військово-транспортний літак Збройних Сил України АН-26 бортовий номер 76.
На борту були члени екіпажу, курсанти і офіцери Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ ім. Кожедуба.
Причини трагедії стануть предметом ретельного розслідування. Мої співчуття рідним та близьким! Вічна пам‘ять!"
Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак з курсантами Харківського університету Повітряних Сил ЗС України.
Читайте також на "Цензор.НЕТ": На борту було 28 осіб, підтверджена загибель 22, - Геращенко про авіакатастрофу під Чугуєвом
Пожежу на місці авіакатастрофи невдовзі погасили.
Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи, і повідомив, що завтра буде на місці трагедії. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський.
Колишній військовий прокурор Анатолій Матіос вважає, що причиною авіакатастрофи могла стати помилка екіпажу. Він припускає, що пілоти могли переплутати злітно-посадкову смугу і автомобільну дорогу, яка проходить поруч.
Особливо після вбитого кацапами під Смоленськом уряду Польщі.
Нихто правды не скажет , можете и не ждать , зато пиариться будут все .
Вон как с тем генералом,что отправил на гибель Ил 76й.А им все как с гуся вода
