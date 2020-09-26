На Харківщині розпочала роботу Держкомісія з розслідування причин катастрофи військового літака АН-26

Державна комісія з розслідування причин катастрофи військового літака АН-26 розпочала свою роботу на Харківщині.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив заступник міністра МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"На місце трагедії вилетіли віцепрем'єр Олег Уруський, начальник Генерального Штабу Руслан Хомчак, міністр оборони Андрій Таран, міністр МВС Арсен Аваков і голова ДСНС Микола Чечоткін", - написав Геращенко.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак з курсантами Харківського університету Повітряних Сил ЗС України.

Пожежу на місці авіакатастрофи невдовзі погасили.

Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи, і повідомив, що завтра буде на місці трагедії. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський.

Повідомлялося про 25 загиблих і двох важко поранених.

