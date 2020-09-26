УКР
Новини Авіакатастрофа під Чугуєвом
1 764 6

На Харківщині розпочала роботу Держкомісія з розслідування причин катастрофи військового літака АН-26

На Харківщині розпочала роботу Держкомісія з розслідування причин катастрофи військового літака АН-26

Державна комісія з розслідування причин катастрофи військового літака АН-26 розпочала свою роботу на Харківщині.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив заступник міністра МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"На місце трагедії вилетіли віцепрем'єр Олег Уруський, начальник Генерального Штабу Руслан Хомчак, міністр оборони Андрій Таран, міністр МВС Арсен Аваков і голова ДСНС Микола Чечоткін", - написав Геращенко.

Також читайте: Чорну скриньку літака, що розбився під Чугуєвом, поки не знайдено, - СБУ

Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак з курсантами Харківського університету Повітряних Сил ЗС України.

Пожежу на місці авіакатастрофи невдовзі погасили.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Люди вистрибували з борта літака під Чугуєвом на землю, двоє вижили, - Бутусов

Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи, і повідомив, що завтра буде на місці трагедії. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський.

Повідомлялося про 25 загиблих і двох важко поранених.

Дивіться: Репортаж з місця авіакатастрофи під Чугуєвом. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

На Харківщині розпочала роботу Держкомісія з розслідування причин катастрофи військового літака АН-26 01

Автор: 

авіакатастрофа (1111) Харківщина (6054) Геращенко Антон (935)
Шыбздик уже в пути?
показати весь коментар
26.09.2020 08:58 Відповісти
До нього швидка допомога вже в путі, знову обнюхався, передоз.
показати весь коментар
26.09.2020 09:06 Відповісти
///
На борту літака ЗСУ Ан-26, який 25 вересня розбився під Харковом, знаходився курсант Олександр Скочков. Він був сином штурмана Іл-76, збитого терористами над Луганськом.

Його батько, Ігор Скочков, служив штурманом авіаційної ескадрильї 25-ї гвардійської військово-транспортної авіаційної бригади Збройних сил України. Загинув 14 червня 2014 року в результаті катастрофи з літаком Іл-76, який був збитий російсько-окупаційними військами над Луганськом.
///
(нема слів...так гірко від безпорадності...до сліз...)
Царства Небесного загиблим.
показати весь коментар
26.09.2020 09:04 Відповісти
А у-русскій і чєчєткін там з якою метою?
показати весь коментар
26.09.2020 09:08 Відповісти
Шо там шукати - ремонт б/у запчастинами Свинарчуків-Гладковських, з відкатами Петі Вінницькому. До уього два Міги по тим же причинам.
показати весь коментар
26.09.2020 09:25 Відповісти
День трауру ще не оголосили?
показати весь коментар
26.09.2020 09:55 Відповісти
 
 