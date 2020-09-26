На Харківщині розпочала роботу Держкомісія з розслідування причин катастрофи військового літака АН-26
Державна комісія з розслідування причин катастрофи військового літака АН-26 розпочала свою роботу на Харківщині.
Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив заступник міністра МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.
"На місце трагедії вилетіли віцепрем'єр Олег Уруський, начальник Генерального Штабу Руслан Хомчак, міністр оборони Андрій Таран, міністр МВС Арсен Аваков і голова ДСНС Микола Чечоткін", - написав Геращенко.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак з курсантами Харківського університету Повітряних Сил ЗС України.
Пожежу на місці авіакатастрофи невдовзі погасили.
Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи, і повідомив, що завтра буде на місці трагедії. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський.
Повідомлялося про 25 загиблих і двох важко поранених.
На борту літака ЗСУ Ан-26, який 25 вересня розбився під Харковом, знаходився курсант Олександр Скочков. Він був сином штурмана Іл-76, збитого терористами над Луганськом.
Його батько, Ігор Скочков, служив штурманом авіаційної ескадрильї 25-ї гвардійської військово-транспортної авіаційної бригади Збройних сил України. Загинув 14 червня 2014 року в результаті катастрофи з літаком Іл-76, який був збитий російсько-окупаційними військами над Луганськом.
Царства Небесного загиблим.