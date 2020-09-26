УКР
Проїзд трасою Київ - Харків утруднено через авіакатастрофу під Чугуєвом

Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") повідомляє про утруднений проїзд автодорогою Київ - Харків - Довжанський на км 533 - км 534 за селом Кам'яна Яруга у зв'язку з падінням військового літака під Чугуєвом.

Про це сказано на сайті "Укравтодору", інформує Цензор.НЕТ.

"Є уламки на проїжджій частині, внаслідок чого рух організовано по одній смузі у двох напрямках. Ремонтні роботи на цій ділянці М-03 припинено. Через ремонт рух транспортних засобів на цій ділянці здійснювався за тимчасовою схемою. Просимо звертати увагу на нові дорожні знаки, встановлені на час проведення слідчих дій", - наголошується в повідомленні.

Проїзд відновлять, коли на місці катастрофи закінчать роботу слідчі.

Також читайте: Чорну скриньку літака, що розбився під Чугуєвом, поки не знайдено, - СБУ

Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак з курсантами Харківського університету Повітряних Сил ЗС України.

Пожежу на місці авіакатастрофи невдовзі погасили.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Люди вистрибували з борта літака під Чугуєвом на землю, двоє вижили, - Бутусов

Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи, і повідомив, що завтра буде на місці трагедії. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський.

Дивіться: Репортаж з місця авіакатастрофи під Чугуєвом. ВІДЕО

Автор: 

авіакатастрофа (1111) дороги (3093) Укравтодор (1200) Харківщина (6054)
а ничего что Чугуев находится вобще в другой стороне?
26.09.2020 11:50 Відповісти
Та ничего...
26.09.2020 12:12 Відповісти
То есть даже до города не долетел, упал километров за 50 до училища.
26.09.2020 12:18 Відповісти
Взлетка в чугуеве
26.09.2020 12:33 Відповісти
Каким боком чугуев к трассе киев -харьков? Колоны лимузинов для клована из киева в ха несуться ?
26.09.2020 12:35 Відповісти
Как связаны аэропорт Чугуева и киевская трасса? Как обломки оказались на киевской трассе? Информация очень странная....
26.09.2020 12:54 Відповісти
У того умника, который писал заголовок не хватило букв чтобы в названии трассы дописать слово "Довжанський". Затруднен проезд именно на участке Харьков - Довжанський
26.09.2020 22:39 Відповісти
 
 