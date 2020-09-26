Проїзд трасою Київ - Харків утруднено через авіакатастрофу під Чугуєвом

Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") повідомляє про утруднений проїзд автодорогою Київ - Харків - Довжанський на км 533 - км 534 за селом Кам'яна Яруга у зв'язку з падінням військового літака під Чугуєвом.

Про це сказано на сайті "Укравтодору", інформує Цензор.НЕТ.

"Є уламки на проїжджій частині, внаслідок чого рух організовано по одній смузі у двох напрямках. Ремонтні роботи на цій ділянці М-03 припинено. Через ремонт рух транспортних засобів на цій ділянці здійснювався за тимчасовою схемою. Просимо звертати увагу на нові дорожні знаки, встановлені на час проведення слідчих дій", - наголошується в повідомленні.

Проїзд відновлять, коли на місці катастрофи закінчать роботу слідчі.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак з курсантами Харківського університету Повітряних Сил ЗС України.

Пожежу на місці авіакатастрофи невдовзі погасили.

Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи, і повідомив, що завтра буде на місці трагедії. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський.

