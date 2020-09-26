РУС
Новости Авиакатастрофа под Чугуевом
Проезд по трассе Киев - Харьков затруднен из-за авиакатастрофы под Чугуевом

Проезд по трассе Киев - Харьков затруднен из-за авиакатастрофы под Чугуевом

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") сообщает о затрудненном проезде по автодороге Киев - Харьков - Довжанский на км 533 - км 534 за селом Каменная Яруга в связи с падением военного самолета под Чугуевом.

Об этом сказано на сайте "Укравтодора", информирует Цензор.НЕТ.

"Есть обломки на проезжей части, в результате чего движение организовано по одной полосе в двух направлениях. Ремонтные работы на этом участке М-03 приостановлены. Из-за ремонта движение транспортных средств по этому участку осуществлялся по временной схеме. Просим обращать внимание на новые дорожные знаки, установленные на время проведения следственных действий", - отмечается в сообщении.

Проезд восстановят, когда на месте катастрофы закончат работу следователи.

Читайте на Цензор.НЕТ: Число погибших в авиакатастрофе на Харьковщине увеличилось до 26 человек: один пострадавший умер в больнице, - МВД

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины.

Пожар на месте авиакатастрофы вскоре погасили.

Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы, и сообщил, что завтра будет на месте трагедии. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский.

Также на Цензор.НЕТ: Следствие рассматривает 4 версии авиакатастрофы на Харьковщине, - ГБР

авиакатастрофа (1735) дороги (2514) Укравтодор (663) Харьковщина (5577)
Правила форума Совет форумчан
а ничего что Чугуев находится вобще в другой стороне?
26.09.2020 11:50 Ответить
Та ничего...
26.09.2020 12:12 Ответить
То есть даже до города не долетел, упал километров за 50 до училища.
26.09.2020 12:18 Ответить
Взлетка в чугуеве
26.09.2020 12:33 Ответить
Каким боком чугуев к трассе киев -харьков? Колоны лимузинов для клована из киева в ха несуться ?
26.09.2020 12:35 Ответить
Как связаны аэропорт Чугуева и киевская трасса? Как обломки оказались на киевской трассе? Информация очень странная....
26.09.2020 12:54 Ответить
У того умника, который писал заголовок не хватило букв чтобы в названии трассы дописать слово "Довжанський". Затруднен проезд именно на участке Харьков - Довжанський
26.09.2020 22:39 Ответить
 
 