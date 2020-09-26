Проезд по трассе Киев - Харьков затруднен из-за авиакатастрофы под Чугуевом

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") сообщает о затрудненном проезде по автодороге Киев - Харьков - Довжанский на км 533 - км 534 за селом Каменная Яруга в связи с падением военного самолета под Чугуевом.

Об этом сказано на сайте "Укравтодора", информирует Цензор.НЕТ.

"Есть обломки на проезжей части, в результате чего движение организовано по одной полосе в двух направлениях. Ремонтные работы на этом участке М-03 приостановлены. Из-за ремонта движение транспортных средств по этому участку осуществлялся по временной схеме. Просим обращать внимание на новые дорожные знаки, установленные на время проведения следственных действий", - отмечается в сообщении.

Проезд восстановят, когда на месте катастрофы закончат работу следователи.

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины.

Пожар на месте авиакатастрофы вскоре погасили.

Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы, и сообщил, что завтра будет на месте трагедии. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский.

