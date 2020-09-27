Вірменія втратила позиції в Нагірному Карабасі
У Нагірному Карабасі йде повномасштабна війна, у вірменської сторони є втрачені позиції.
Про це сказав під час брифінгу представник Нагірного Карабаху Араік Арутюнян, пише Цензор.НЕТ із посиланням на lragir.am.
За його словами, це повномасштабна війна, якої досі не було. Вона йде вздовж всієї лінії зіткнення - від Омара (зайнята Азербайджаном стратегічна висота Омар-Муровдаг. - Ред.) до Араксу.
"Це класична війна, до якої була проведена підготовча робота", - сказав Арутюнян.
Він зазначив, що противник цілеспрямовано бомбить інфраструктуру по всій лінії фронту, на передовій розташовані сотні танків противника.
"Є втрачені позиції в напрямку Талиша і на півдні (Азербайджан зайняв 7 сіл Фізулінського і Джебраїльський районів. - Ред.), є десятки загиблих, десятки постраждалих", - додав Арутюнян.
Він також підкреслив, що є десятки постраждалих серед мирного населення, в тому числі, загиблі.
У Карабасі впевнені, що з ними воює не тільки Азербайджан, а й Туреччина: "Вони використовують сучасні засоби - БПЛА, що розташовані на території Туреччини". За словами Арутюняна, були використані турецькі Ф-16, які перебували в Азербайджані під час недавніх навчань. Крім того, задіяні військові підрозділи і найманці.
Зазначимо, що представник Міноборони Вірменії Арцруни Ованесян заявив, що вірменська сторона має в своєму розпорядженні факти про участь найманців в боях проти Карабаху з боку Азербайджану, передає Інтерфакс-Україна. Відповідаючи на питання щодо даних про участь сирійських найманців у боях проти невизнаної Нагірно-Карабаської республіки, Ованесян заявив: "Є уточнена інформація про найманців, про втручання Туреччини, про застосування турецької зброї".
"Це вже факти, які не викликають сумніву. Про найманців на сто відсотків зараз стверджувати не буду, але відповідні дані збираються і обробляються", - зазначив він.
Раніше повідомлялося, що Азербайджан і Вірменія відновили бойові дії. Згодом Міністерство оборони Вірменії оприлюднило кадри знищення азербайджанських танків і кадри знищення військової техніки Азербайджану.
Тим часом у Вірменії було оголошено військовий стан і загальну мобілізацію. А президент Азербайджану Алієв заявив, що військова операція в Карабасі є відповіддю на артилерійський обстріл із боку Вірменії.
Нагадаємо, невизнана "Нагірно-Карабаська Республіка" розташована на південному заході Азербайджану, влада країни вважає її окупованою територією. У 1994-му після шести років війни був підписаний Бішкекський протокол, за яким Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню. На лінії зіткнення час від часу спалахують конфлікти. 12 липня 2020 року на кордоні Вірменії та Азербайджану почалися бої: Баку звинувачує вірменську сторону в порушенні режиму припинення вогню, а Єреван - азербайджанську в перетині кордону "без видимих причин". Під час збройних сутичок підтверджено загибель 13 військових, серед них - генерал-майор Полад Хашимов і п'ять офіцерів. 15 червня у Баку відбувся мітинг із закликом почати війну з Вірменією. 20 вересня президент Азербайджану звинуватив Вірменію в підготовці до "нової великої війни".
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Армяне хто вам буде співчувати як що ви анексували частину території Адзербаджану ?
Дуже жаль що гинуть мирні жителі, про це треба було думатиполітикам армянам Нагорного Карабаху і не доводити до військової ескалації конфлікту, а вирішувати мирно, наприклад автономія у складі Адзербаджану, бо в Наг .Карабасі проживають і адзербаджанці і інщі народи.
Але Азербайджан тонко відчув(Ердоган підказав),що "Ху№ло уже не тот"... )))
Джерело фото: Вікіпедія->Адміністративний поділ Азербайджану
https://twitter.com/hashtag/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5?src=hashtag_click #Азербайджанские дроны (турецкие "Байрактары") продолжают точечно уничтожать https://twitter.com/hashtag/%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%8E?src=hashtag_click #армянскую военную технику и огневые позиции https://twitter.com/hashtag/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85?src=hashtag_click #карабах
https://twitter.com/newkc14/status/1310583057909456896
Может кто знает???