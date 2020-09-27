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Вірменія втратила позиції в Нагірному Карабасі

Вірменія втратила позиції в Нагірному Карабасі

У Нагірному Карабасі йде повномасштабна війна, у вірменської сторони є втрачені позиції.

Про це сказав під час брифінгу представник Нагірного Карабаху Араік Арутюнян, пише Цензор.НЕТ із посиланням на lragir.am.

За його словами, це повномасштабна війна, якої досі не було. Вона йде вздовж всієї лінії зіткнення - від Омара (зайнята Азербайджаном стратегічна висота Омар-Муровдаг. - Ред.) до Араксу.

"Це класична війна, до якої була проведена підготовча робота", - сказав Арутюнян.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У результаті артобстрілів ЗС Вірменії загинули п'ять мирних жителів, 19 - постраждали, - Генпрокуратура Азербайджану

Він зазначив, що противник цілеспрямовано бомбить інфраструктуру по всій лінії фронту, на передовій розташовані сотні танків противника.

"Є втрачені позиції в напрямку Талиша і на півдні (Азербайджан зайняв 7 сіл Фізулінського і Джебраїльський районів. - Ред.), є десятки загиблих, десятки постраждалих", - додав Арутюнян.

Він також підкреслив, що є десятки постраждалих серед мирного населення, в тому числі, загиблі.

У Карабасі впевнені, що з ними воює не тільки Азербайджан, а й Туреччина: "Вони використовують сучасні засоби - БПЛА, що розташовані на території Туреччини". За словами Арутюняна, були використані турецькі Ф-16, які перебували в Азербайджані під час недавніх навчань. Крім того, задіяні військові підрозділи і найманці.

Зазначимо, що представник Міноборони Вірменії Арцруни Ованесян заявив, що вірменська сторона має в своєму розпорядженні факти про участь найманців в боях проти Карабаху з боку Азербайджану, передає Інтерфакс-Україна. Відповідаючи на питання щодо даних про участь сирійських найманців у боях проти невизнаної Нагірно-Карабаської республіки, Ованесян заявив: "Є уточнена інформація про найманців, про втручання Туреччини, про застосування турецької зброї".

"Це вже факти, які не викликають сумніву. Про найманців на сто відсотків зараз стверджувати не буду, але відповідні дані збираються і обробляються", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У результаті артобстрілів ЗС Вірменії загинули п'ять мирних жителів, 19 - постраждали, - Генпрокуратура Азербайджану

Раніше повідомлялося, що Азербайджан і Вірменія відновили бойові дії. Згодом Міністерство оборони Вірменії оприлюднило кадри знищення азербайджанських танків і кадри знищення військової техніки Азербайджану.

Тим часом у Вірменії було оголошено військовий стан і загальну мобілізацію. А президент Азербайджану Алієв заявив, що військова операція в Карабасі є відповіддю на артилерійський обстріл із боку Вірменії.

Нагадаємо, невизнана "Нагірно-Карабаська Республіка" розташована на південному заході Азербайджану, влада країни вважає її окупованою територією. У 1994-му після шести років війни був підписаний Бішкекський протокол, за яким Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню. На лінії зіткнення час від часу спалахують конфлікти. 12 липня 2020 року на кордоні Вірменії та Азербайджану почалися бої: Баку звинувачує вірменську сторону в порушенні режиму припинення вогню, а Єреван - азербайджанську в перетині кордону "без видимих ​​причин". Під час збройних сутичок підтверджено загибель 13 військових, серед них - генерал-майор Полад Хашимов і п'ять офіцерів. 15 червня у Баку відбувся мітинг із закликом почати війну з Вірменією. 20 вересня президент Азербайджану звинуватив Вірменію в підготовці до "нової великої війни".

Азербайджан (858) Вірменія (738) Нагірний Карабах (466)


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Топ коментарі
+114
Назар Приходько

А хто в курсі, Друзі:
Азербайджанських Воїнів вже оштрафували за шість звільнених населених пунктів та за зайняту стратегічну висоту?

Може Алієв їх закликав «перестать стрелять»?
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27.09.2020 22:28
+85
Армения потеряла позиции в Нагорном Карабахе - Цензор.НЕТ 9981
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27.09.2020 23:00
+74
Короче «Нагорний Карабах», це «ОРДЛО» Азербайджана.
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27.09.2020 22:31
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Сторінка 4 з 4
я по началу думал, что это очередная "многоходовочка" *****. но все больше похоже, что это спецоперация Турции против *****. очередной нож в спину.
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28.09.2020 08:35 Відповісти
И Турецкий поток который недавно РФ построила за большие деньги тоже теперь не надо и здесь Эрдоган кинул *****.
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28.09.2020 19:53 Відповісти
Отличное начало дня! Азера вперёд!
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28.09.2020 09:21 Відповісти
Эрдоганушка, сровняй под фундамент рашистский гнойник в Гюмри и война прекратиться сразу же
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28.09.2020 11:19 Відповісти
Отметим, что представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что армянская сторона располагает фактами Источник: https://censor.net/ru/n3221499

Армяне хто вам буде співчувати як що ви анексували частину території Адзербаджану ?

Дуже жаль що гинуть мирні жителі, про це треба було думатиполітикам армянам Нагорного Карабаху і не доводити до військової ескалації конфлікту, а вирішувати мирно, наприклад автономія у складі Адзербаджану, бо в Наг .Карабасі проживають і адзербаджанці і інщі народи.
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28.09.2020 13:58 Відповісти
вірмени чомусь думали ,що ,будучи союзником раші,вони можуть утримувати цілу окуповану територію в сусідній державі,і вона з цим змириться...

Але Азербайджан тонко відчув(Ердоган підказав),що "Ху№ло уже не тот"... )))
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28.09.2020 14:57 Відповісти
Арменія могла це все давно закінчити вже і жити в мирі з сусідами. Що було потрібно? Як на мене не треба було мовчки дивитись як укріплюється офіційний Баку у військовому плані і просто сподіватись на кремлядей. Давно можно було домовитись і віддати карабах до складу Азербайджану, тим самим підписати мирну угоду з Баку і Анкарою і все... жити в мирі і торгувати з сусідами... тепер теж саме але через купу жертв і дуже ворожі 2 ісламські держави під боком. Зрештою кремль не буде вписуватися в військовому плані бо програє, а це втрата впливу на сателітів, бо ті побачать що росія зовсім вже і не наддержава, а ось влаштувати істерику про геноцид, зібрати ООН і спробувати змусити Баку сісти за стіл переговорів, а самим одягнути блакитні шоломи вони можуть.... і спробують
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28.09.2020 15:26 Відповісти
Азербайджан предлагал широчайшую автономию Карабаху
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28.09.2020 15:33 Відповісти
Карабах не верішує такі питання, я навіть не впевнений, що нинішній Єреван їх може вирішити самостійно без дозволу москви
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28.09.2020 16:13 Відповісти
Джебраїльський і Фізулінський райони (на фото № 14 та 18) - це окуповані Вірменією райони Азербайджану, які потім були штучно приєднані до Карабаху. Так що Азербайджан трохи звільнив не Карабах, а свою територію. Бачите на фото який Карабах був маленький до приєднання окупованих районів навколо?
Джерело фото: Вікіпедія->Адміністративний поділ Азербайджану

Вірменія втратила позиції в Нагірному Карабасі - Цензор.НЕТ 6418
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21.10.2020 01:31 Відповісти
Свежие доказательства разгрома оккупантов
https://twitter.com/hashtag/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5?src=hashtag_click #Азербайджанские дроны (турецкие "Байрактары") продолжают точечно уничтожать https://twitter.com/hashtag/%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%8E?src=hashtag_click #армянскую военную технику и огневые позиции https://twitter.com/hashtag/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85?src=hashtag_click #карабах

https://twitter.com/newkc14/status/1310583057909456896
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28.09.2020 18:44 Відповісти
вирмены всруться от турецких байрактаров
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28.09.2020 19:31 Відповісти
Почему эту территорию "Нагорный Карабах" Армения считает своей???
Может кто знает???

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28.09.2020 19:50 Відповісти
Там більшість населення складають вірмени.
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28.09.2020 20:40 Відповісти
Наверное не только через это, там наверное есть какие то другие мотивы.
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28.09.2020 20:51 Відповісти
освобождение своей территории не является агрессией иностранного государства.
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28.09.2020 22:54 Відповісти
Так згоден - Нагорний Карабах це лнр і днр на території Адзербаджану
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30.09.2020 12:38 Відповісти
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