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Армения потеряла позиции в Нагорном Карабахе

Армения потеряла позиции в Нагорном Карабахе

В Нагорном Карабахе идет полномасштабная война, у армянской стороны есть потерянные позиции.

Об этом сказал в ходе брифинга представитель Нагорного Карабаха Араик Арутюнян, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на lragir.am.

По его словам, это полномасштабная война, которой до сих пор не было. Она идет вдоль всей линии соприкосновения - от Омара (занятая Азербайджаном стратегическая высота Омар-Муровдаг. - Ред.) до Аракса.

"Это классическая война, к которой была проведена подготовительная работа", - сказал Арутюнян.

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Он отметил, что противник целенаправленно бомбит инфраструктуру по всей линии фронта, на передовой находятся сотни танков противника.

"Есть потерянные позиции в направлении Талыша и на юге (Азербайджан занял 7 сел Физулинского и Джебраильского районов. - Ред.), есть десятки погибших, десятки пострадавших", - добавил Арутюнян.

Он также подчеркнул, что есть десятки пострадавших среди мирного населения, в том числе, погибшие.

В Карабахе уверены, что с ними воюет не только Азербайджан, но и Турция: "Они используют современные средства - БПЛА, находящиеся на территории Турции". По словам Арутюняна, были использованы турецкие Ф-16, которые находились в Азербайджане во время недавних учений. Кроме того, задействованы военные подразделения и наемники.

Также читайте: Азербайджан заявил об огневом контроле над дорогой между Арменией и Нагорным Карабахом

Отметим, что представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что армянская сторона располагает фактами об участии наемников в боях против Карабаха со стороны Азербайджана, передает Интерфакс-Украина. Отвечая на вопрос о данных об участии сирийских наемников, Ованнисян заявил: "Есть уточненная информация о наемниках, о вмешательстве Турции, о применении турецкого вооружения". "Это уже факты, не вызывающие сомнения. О наемниках на сто процентов сейчас утверждать не буду, но соответствующие данные собираются и обрабатываются", - отметил он.

Ранее сообщалось, что Азербайджан и Армения возобновили боевые действия. Позже Минобороны Армении обнародовало кадры уничтожения азербайджанских танков и кадры уничтожения военной техники Азербайджана.

Тем временем, в Армении было объявлено военное положение и общая мобилизация. А президент Азербайджана Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны Армении. Позже он подписал указ о введении с 28 сентября военного положения на всей территории Азербайджана.

Напомним, непризнанная "Нагорно-Карабахская республика" находится на юго-западе Азербайджана: официальный Баку считает ее оккупированной территорией. В 1994-м после шести лет войны был подписан Бишкекский протокол, по которому Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня. На линии столкновения время от времени вспыхивают конфликты.

Читайте: Украина призывает Армению и Азербайджан вернуться к мирному диалогу, - МИД

12 июля 2020 г. на границе Армении и Азербайджана начались бои: Баку обвинил армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня, а Ереван – азербайджанскую в пересечении границы "без видимых причин". Во время вооруженных столкновений подтверждена гибель 13 военных, среди них генерал-майор Полад Хашимов и пять офицеров. 15 июня в Баку прошел митинг с призывом начать войну с Арменией. 20 сентября президент Азербайджана обвинил Армению в подготовке к "новой большой войне".

Автор: 

Азербайджан (794) Армения (829) Нагорный Карабах (471)


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Топ комментарии
+114
Назар Приходько

А хто в курсі, Друзі:
Азербайджанських Воїнів вже оштрафували за шість звільнених населених пунктів та за зайняту стратегічну висоту?

Може Алієв їх закликав «перестать стрелять»?
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27.09.2020 22:28
+85
Армения потеряла позиции в Нагорном Карабахе - Цензор.НЕТ 9981
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27.09.2020 23:00
+74
Короче «Нагорний Карабах», це «ОРДЛО» Азербайджана.
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27.09.2020 22:31
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Страница 4 из 4
я по началу думал, что это очередная "многоходовочка" *****. но все больше похоже, что это спецоперация Турции против *****. очередной нож в спину.
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28.09.2020 08:35 Ответить
И Турецкий поток который недавно РФ построила за большие деньги тоже теперь не надо и здесь Эрдоган кинул *****.
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28.09.2020 19:53 Ответить
Отличное начало дня! Азера вперёд!
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28.09.2020 09:21 Ответить
Эрдоганушка, сровняй под фундамент рашистский гнойник в Гюмри и война прекратиться сразу же
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28.09.2020 11:19 Ответить
Отметим, что представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что армянская сторона располагает фактами Источник: https://censor.net/ru/n3221499

Армяне хто вам буде співчувати як що ви анексували частину території Адзербаджану ?

Дуже жаль що гинуть мирні жителі, про це треба було думатиполітикам армянам Нагорного Карабаху і не доводити до військової ескалації конфлікту, а вирішувати мирно, наприклад автономія у складі Адзербаджану, бо в Наг .Карабасі проживають і адзербаджанці і інщі народи.
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28.09.2020 13:58 Ответить
вірмени чомусь думали ,що ,будучи союзником раші,вони можуть утримувати цілу окуповану територію в сусідній державі,і вона з цим змириться...

Але Азербайджан тонко відчув(Ердоган підказав),що "Ху№ло уже не тот"... )))
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28.09.2020 14:57 Ответить
Арменія могла це все давно закінчити вже і жити в мирі з сусідами. Що було потрібно? Як на мене не треба було мовчки дивитись як укріплюється офіційний Баку у військовому плані і просто сподіватись на кремлядей. Давно можно було домовитись і віддати карабах до складу Азербайджану, тим самим підписати мирну угоду з Баку і Анкарою і все... жити в мирі і торгувати з сусідами... тепер теж саме але через купу жертв і дуже ворожі 2 ісламські держави під боком. Зрештою кремль не буде вписуватися в військовому плані бо програє, а це втрата впливу на сателітів, бо ті побачать що росія зовсім вже і не наддержава, а ось влаштувати істерику про геноцид, зібрати ООН і спробувати змусити Баку сісти за стіл переговорів, а самим одягнути блакитні шоломи вони можуть.... і спробують
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28.09.2020 15:26 Ответить
Азербайджан предлагал широчайшую автономию Карабаху
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28.09.2020 15:33 Ответить
Карабах не верішує такі питання, я навіть не впевнений, що нинішній Єреван їх може вирішити самостійно без дозволу москви
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28.09.2020 16:13 Ответить
Джебраїльський і Фізулінський райони (на фото № 14 та 18) - це окуповані Вірменією райони Азербайджану, які потім були штучно приєднані до Карабаху. Так що Азербайджан трохи звільнив не Карабах, а свою територію. Бачите на фото який Карабах був маленький до приєднання окупованих районів навколо?
Джерело фото: Вікіпедія->Адміністративний поділ Азербайджану

Вірменія втратила позиції в Нагірному Карабасі - Цензор.НЕТ 6418
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21.10.2020 01:31 Ответить
Свежие доказательства разгрома оккупантов
https://twitter.com/hashtag/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5?src=hashtag_click #Азербайджанские дроны (турецкие "Байрактары") продолжают точечно уничтожать https://twitter.com/hashtag/%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%8E?src=hashtag_click #армянскую военную технику и огневые позиции https://twitter.com/hashtag/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85?src=hashtag_click #карабах

https://twitter.com/newkc14/status/1310583057909456896
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28.09.2020 18:44 Ответить
вирмены всруться от турецких байрактаров
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28.09.2020 19:31 Ответить
Почему эту территорию "Нагорный Карабах" Армения считает своей???
Может кто знает???

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28.09.2020 19:50 Ответить
Там більшість населення складають вірмени.
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28.09.2020 20:40 Ответить
Наверное не только через это, там наверное есть какие то другие мотивы.
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28.09.2020 20:51 Ответить
освобождение своей территории не является агрессией иностранного государства.
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28.09.2020 22:54 Ответить
Так згоден - Нагорний Карабах це лнр і днр на території Адзербаджану
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30.09.2020 12:38 Ответить
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