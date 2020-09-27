Армения потеряла позиции в Нагорном Карабахе

В Нагорном Карабахе идет полномасштабная война, у армянской стороны есть потерянные позиции.

Об этом сказал в ходе брифинга представитель Нагорного Карабаха Араик Арутюнян, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на lragir.am.

По его словам, это полномасштабная война, которой до сих пор не было. Она идет вдоль всей линии соприкосновения - от Омара (занятая Азербайджаном стратегическая высота Омар-Муровдаг. - Ред.) до Аракса.

"Это классическая война, к которой была проведена подготовительная работа", - сказал Арутюнян.

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Он отметил, что противник целенаправленно бомбит инфраструктуру по всей линии фронта, на передовой находятся сотни танков противника.

"Есть потерянные позиции в направлении Талыша и на юге (Азербайджан занял 7 сел Физулинского и Джебраильского районов. - Ред.), есть десятки погибших, десятки пострадавших", - добавил Арутюнян.

Он также подчеркнул, что есть десятки пострадавших среди мирного населения, в том числе, погибшие.

В Карабахе уверены, что с ними воюет не только Азербайджан, но и Турция: "Они используют современные средства - БПЛА, находящиеся на территории Турции". По словам Арутюняна, были использованы турецкие Ф-16, которые находились в Азербайджане во время недавних учений. Кроме того, задействованы военные подразделения и наемники.

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Отметим, что представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что армянская сторона располагает фактами об участии наемников в боях против Карабаха со стороны Азербайджана, передает Интерфакс-Украина. Отвечая на вопрос о данных об участии сирийских наемников, Ованнисян заявил: "Есть уточненная информация о наемниках, о вмешательстве Турции, о применении турецкого вооружения". "Это уже факты, не вызывающие сомнения. О наемниках на сто процентов сейчас утверждать не буду, но соответствующие данные собираются и обрабатываются", - отметил он.

Ранее сообщалось, что Азербайджан и Армения возобновили боевые действия. Позже Минобороны Армении обнародовало кадры уничтожения азербайджанских танков и кадры уничтожения военной техники Азербайджана.

Тем временем, в Армении было объявлено военное положение и общая мобилизация. А президент Азербайджана Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны Армении. Позже он подписал указ о введении с 28 сентября военного положения на всей территории Азербайджана.

Напомним, непризнанная "Нагорно-Карабахская республика" находится на юго-западе Азербайджана: официальный Баку считает ее оккупированной территорией. В 1994-м после шести лет войны был подписан Бишкекский протокол, по которому Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня. На линии столкновения время от времени вспыхивают конфликты.

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12 июля 2020 г. на границе Армении и Азербайджана начались бои: Баку обвинил армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня, а Ереван – азербайджанскую в пересечении границы "без видимых причин". Во время вооруженных столкновений подтверждена гибель 13 военных, среди них генерал-майор Полад Хашимов и пять офицеров. 15 июня в Баку прошел митинг с призывом начать войну с Арменией. 20 сентября президент Азербайджана обвинил Армению в подготовке к "новой большой войне".