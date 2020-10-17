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Новини Денис Єрмак і Гео Лерос
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Лерос: ДБР за наказом Зеленського готує обшуки, щоб вилучити записи про торгівлю посадами. ВIДЕО

Проти народного депутата Гео Лероса плануються провокації. Їх здійснить Державне бюро розслідувань.

Про це сам нардеп заявив у відеозверненні у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

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"У наступні дні проти мене планується провокація, яка буде здійснена руками ДБР. Під приводом якоїсь сфабрикованої справи про податки у мене роведуть обшуки, заарештують майно і вилучать всі електронні носії. Саме заради останнього це буде і зроблено", - упевнений Лерос.

За його словами, відповідні розпорядження робить президент Володимир Зеленський, якому відомо про існування продовження "плівок Єрмака", на яких брат глави Офісу президента "торгує державними посадами".

Нардеп упевнений, що записи зможуть стати доказом, що президенту було відомо, що Денис Єрмак "продовжував торгувати посадами навіть цього року, а сам Зеленський був частиною цих сценаріїв".

"Я принципово не хотів публікувати цей матеріал до виборів, щоб ніхто не розповідав, що це дискредитація перед голосуванням, але якщо Зеленський поставив завдання зі мною розправитися до місцевих виборів, то у мене може не бути можливості опублікувати ці матеріали згодом. Українці, щоб не трапилося, пам'ятайте, що свободу вам ніхто не подарує, Україна міцно затиснута в лещатах олігархів і окупантів, які захопили українську владу. Вони захищатимуть Зеленського усіма способами, бо ця маріонетка їм вигідна. Ми маємо мобілізувати сили, щоб скинути ворогів України, адже самі вони не підуть. Схоже, що нам доведеться їх змусити", - упевнений Лерос.

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Лерос: ДБР за наказом Зеленського готує обшуки, щоб вилучити записи про торгівлю посадами 01

Нагадаємо, 29 березня нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

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САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.

ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (шахрайство), стаття 344 (втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (розголошення державної таємниці) і стаття 365 (перевищення влади або службових повноважень).

Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.

Як стало відомо Цензор.НЕТ із власних джерел, Дениса Єрмака, брата глави Офісу президента Андрія Єрмака, 31 березня допитали в Держбюро розслідувань у справі про "записи Лероса".

13 травня стало відомо, що матеріали кримінального провадження щодо відеозаписів з братом глави Офісу президента Андрія Єрмака Денисом Єрмаком передали в Службу безпеки України.

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Президент Володимир Зеленський назвав справу про плівки Дениса Єрмака "порожньою" і заявив, що записами хотіли шантажувати його особисто. Крім цього, він назвав Дениса Єрмака "базікалом", а депутата СН Лероса, який опублікував записи, - "аферистом".

Національне антикорупційне бюро підтвердило, що через записи розмов Дениса Єрмака веде кримінальне провадження проти його брата Андрія Єрмака, керівника Офісу президента.

Автор: 

Зеленський Володимир (23715) Лерос Гео (383) Єрмак Денис (94)


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Топ коментарі
+63
Походу Бубочку зливають в унітаз... Зелений, купуй хату в Ростові, бо сядеш за зраду!
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17.10.2020 20:26
+61
Лерос опубликует продолжение "пленок Ермака": Зеленский руками сотрудников ГБР по сфабрикованному делу хочет изъять записи - Цензор.НЕТ 5958
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17.10.2020 20:36
+53
Лерос опублікує продовження "плівок Єрмака": Зеленський руками співробітників ДБР за сфабрикованою справою хоче вилучити записи - Цензор.НЕТ 794
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17.10.2020 21:05
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Походу Бубочку зливають в унітаз... Зелений, купуй хату в Ростові, бо сядеш за зраду!
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17.10.2020 20:26 Відповісти
спасибо, шо мал размерами, хоть канализационным трубам вреда не нанесет.
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17.10.2020 20:47 Відповісти
Лерос опублікує продовження "плівок Єрмака": Зеленський руками співробітників ДБР за сфабрикованою справою хоче вилучити записи - Цензор.НЕТ 794
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17.10.2020 21:05 Відповісти
Схоже що в Лероса добре стоїть на бубочку, вкурвив бубочка Гео. Молодець, доведи Вову до оргазму !
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17.10.2020 21:39 Відповісти
Если в Лероса есть неопровержимые доказательства, тогда почему он их до сих пор не опубликовал? По моему, тут ещё с Лероса надо спросить, не делает ли он хайп на ровном месте...Опубликуй и все, никакие изъятия не помогут.
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18.10.2020 11:05 Відповісти
- Некоторым людям, типа Зеленского, не рекомендуют посещать старые общественные туалеты типа "сортир...
- Почему?...
- Опасно... Вдруг провалятся и растворятся в яме с дерьмом... Консистенция у них - "аналогичная"...
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18.10.2020 12:38 Відповісти
Теперь все должны смотреть только зелины глу(п)блюдочные видосики.
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17.10.2020 20:26 Відповісти
Зеля "положил" на МИ-6? Тогда не будет никаких - "я привёз два лярда денег", и т.д.
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17.10.2020 20:27 Відповісти
скорей всего там прикидывался ,как всегда,идиотом ...а тут компромат-вот и мечется ,ублюдок.
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17.10.2020 20:31 Відповісти
Кто там МИ-6, когда он сам себе аж(!!!) К-95
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17.10.2020 20:38 Відповісти
зежаба после звиздюлей от британцев решил компромат на себя уничтожить...
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17.10.2020 20:29 Відповісти
А це хто такий з такою рожею?
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17.10.2020 20:29 Відповісти
Мариш? Ковід підчепив?
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17.10.2020 20:46 Відповісти
порохобот однако...
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17.10.2020 20:33 Відповісти
Оце? )))
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17.10.2020 20:48 Відповісти
ага...ты посмотри.как на него зелебобики окрысились
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17.10.2020 20:50 Відповісти
Але ж головне, що не Порошенко? 😟 Правда? 😟Беееее!.
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17.10.2020 20:35 Відповісти
Лерос опубликует продолжение "пленок Ермака": Зеленский руками сотрудников ГБР по сфабрикованному делу хочет изъять записи - Цензор.НЕТ 5958
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17.10.2020 20:36 Відповісти
Лерос опублікує продовження "плівок Єрмака": Зеленський руками співробітників ДБР за сфабрикованою справою хоче вилучити записи - Цензор.НЕТ 4752
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17.10.2020 21:32 Відповісти
И враг и дебил. То что дебил, так ФСБ ужасно не повезло.
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18.10.2020 12:48 Відповісти
Так опубликуй все записи, которые есть, чего тянуть "резину"?
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17.10.2020 20:37 Відповісти
не проще ли было выложить 50млн. евро под расписку?
Да хоть 55млн., все же лучше чем нелепо оправдываться и придумывать смешные "опросы"?
И что значит "изьять"? Да хоть убить - через пару дней автоматически загрузится на паре сайтов.
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17.10.2020 20:37 Відповісти
Спасай записи! Сливай на файлообменник и открой общий доступ для всех. Пусть ищут.
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17.10.2020 20:51 Відповісти
Пленки майора Мельниченко в студию.Леонид Данилыч все расскажет....
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17.10.2020 20:52 Відповісти
і цицьки розіньскої
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17.10.2020 21:05 Відповісти
У нього є козирний хід - передати плівки МІ6, яка в змозі визначити їх справжність. Нехай тоді вся шушера з ДБР, разом і її господарем, рвуть на дупі волосся.
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17.10.2020 20:53 Відповісти
Я две каденции строил ОЛИГАРХАТ Украины и Зеля хоче його разрушить...
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17.10.2020 20:54 Відповісти
Представительница Голоса в ТВК Харькова-человек Кернеса.Ватница -конченая.Таковы реалии Голоса в ХарьковеЭто она в обнимку с только возвратившимся из ордынских Лерос опублікує продовження "плівок Єрмака": Зеленський руками співробітників ДБР за сфабрикованою справою хоче вилучити записи - Цензор.НЕТ 4896 бегов Мусеевым.
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17.10.2020 20:55 Відповісти
Не знаю эту представительницу Голоса, но, скорее всего, фотография была сделана в то время, когда Мусеев был главой райгосадминистрации и, в силу своих должностных обязанностей, награждал грамотами работников района.
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18.10.2020 03:07 Відповісти
зэбилы! слухайтэ, вы цэ зробылы разом!
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17.10.2020 20:57 Відповісти
73%.
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17.10.2020 21:30 Відповісти
Это факт . Вопрос как с этим бороться, что делать? Толку повторять ,что они оказались тупыми гнидами , которых предупреждали и убеждали Что , неужели «поздно пить Боржоми»?
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18.10.2020 10:07 Відповісти
зеЛю и еРмака нужно гнать и как можно скорей!
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17.10.2020 20:59 Відповісти
Тут мне скинули письмо секретное Екатерины II за 1766 год по поводу Запорожскской Сечи и Украины....Утром напечатаю....
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17.10.2020 20:59 Відповісти
Эти "Золотые грамоты" Катерины 2, данные Зализняку и Гонте на убийство поляков и евреев, два года по Европе ходили и публиковались в газетах.
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18.10.2020 16:57 Відповісти
ця волохата паскуда сама розуміє, що робить?.. воно торгується? ВИДАЙ ВСЕ Й ОДРАЗУ!!!
чмо зелене
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17.10.2020 21:04 Відповісти
Непонятно, где результаты беседы ми-6 с вовчиком, фээсбешник ермак по прежнему в его свите, остается взять на вооружение выступление Лероса, и не ждать, что кто то за нас сделает нашу работу.
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17.10.2020 21:07 Відповісти
А бубочці похрін на всіїх і все. Тим більше на правду. "Беспредельщик". Він чує, бачить і робить лише те, що йому хочеться. Типовий єврейський розбещений маЛьчІк.
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17.10.2020 21:22 Відповісти
там же как и здесь на плакате
Лерос опублікує продовження "плівок Єрмака": Зеленський руками співробітників ДБР за сфабрикованою справою хоче вилучити записи - Цензор.НЕТ 8612
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17.10.2020 21:31 Відповісти
хоть бы один зебил самоспалился за нелоха, доказал бы , что он лох, все твари зеленые нелохи
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17.10.2020 21:09 Відповісти
Ну так выпей обезболивающее или мозгов не хватает?зебильо такое дебильо...
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17.10.2020 21:23 Відповісти
Гео Лерос, кличка "Баклан", отстаивал интересы Порошенка, а теперь и рожатель пленок Ермака. Интересно где можно первую часть пленок послушать
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17.10.2020 21:28 Відповісти
С каких это пор член партии слуги урода Коломойского стал Порохоботом.
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17.10.2020 21:33 Відповісти
"Гео Лерос... отстаивал интересы Порошенка" Шизоид, выпей яду! Такие дебилы жить не должны.
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17.10.2020 21:34 Відповісти
нда,кацапня,кто вас такими не подготовленными сюда пускает?первую часть он не слышал))))
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17.10.2020 21:45 Відповісти
Невже ви думаєте ,що люди вірять у ці міфічні безкінечні плівки! Ну як діти , чесне слово! Може там щось і записали трохи,але ви цим нескінченним серіалом дискредитували все! Лерос -астанавісь!!!
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17.10.2020 21:35 Відповісти
Люди- это ты один совсем один что ли ?)))
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17.10.2020 21:42 Відповісти
а ты в курсе ,убогий ,что не только на этом сайте вас, уродов зеленых, практически уже нет)
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18.10.2020 12:06 Відповісти
ну таке притрушене як ти повірило в "ротердамм плюс", "торгівлю на крові", "кахіх єщє тєбє рехворм нє хватаєт"....
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17.10.2020 23:39 Відповісти
але яким олігофреном треба бути, щоб вірити клоунським обяцянкам-цяцянкам зе-льоліка. і про дискредитацію - так успішно, як "слуги" і безпосередньо сам зЕ себе дискредитують, нікому іншому не вдається. в питанні дискредитації в них конкурентів нема.
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18.10.2020 19:16 Відповісти
Я твой табуретка шатал. Нещасна Бубачка з усіх боків отримує підсрачників.
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17.10.2020 21:39 Відповісти
Хаха.
Зеленский вонючая контачка..
Скоро этого ублюдка с его шоблой вздернут посреди Киева.
Так тому и быть..
Аллаху Акбар.
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17.10.2020 21:42 Відповісти
Якщо Лерос бреше, то навіщо його переслідувати?
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17.10.2020 21:44 Відповісти
в GOOGLE облако пусть заливает..там не конфискуют ...и в YOUTUBE может выложить...
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17.10.2020 21:59 Відповісти
Какой-то мутный шлейф от этого видео Лероса."Я принципиально не хотел публиковать этот материал до выборов, чтобы никто не рассказывал, что это дискредитация перед голосованием,"Источник: https://censor.net/ru/v3225390. На мой взгляд это звучит так " я знаю, что эти парни плохие, но до выборов хотел молчать, чтобы что? Помочь занять места слугам уродца в местный советах? Что- СН сама по-себе, а ЗЕ сам по-себе?Так ведь нет. Боялся дикредитировать? А зачем жалеть тех, кто наносит вред государству.Как-то все это похоже на публичные торги
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17.10.2020 21:59 Відповісти
И что теперь? Вас хайп Лероса и то, что он никак не сложит себе цену интересует или все же инфа, которая дискредитирует окончательно слуг?
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18.10.2020 17:01 Відповісти
Сегодня, 1 января 2020 года, вступает в силу закон о защите обличителей коррупции.

Обличитель имеет право на 10-процентное вознаграждение от предмета преступления или причиненного государству ущерба.

Он сможет пользоваться всеми видами правовой помощи, или привлечь адвоката для защиты прав и представительства.

Кроме того, появится запрет дискриминации обличителя и его близких.

https://ukranews.com/news/674878-voznagrazhdenie-za-sdachu-korruptsionerov-s-1-yanvarya-vstupaet-v-silu
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17.10.2020 22:05 Відповісти
Ну как, как можно было выбрать этого обсоса? Счастливы, 73%?
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17.10.2020 22:43 Відповісти
Во время визита Зеленского в Турцию произошел эпизод, который несомненной войдет в историю взаимоотношений государств как пример того, чего делать нельзя. Пребывая с визитом в одной стране, официальное лицо просит главу этой страны связать его с главой третьей страны, которое на его звонки давно не отвечает. Эрдоган по просьбе Зеленского позвонил премьер-министру Канады Джастину Трюдо и передал трубку Зеленскому. Мы пока не знаем о реакции Трюдо, но сам факт подобного - вопиющая безграмотность и бестактность Зеленского вполне очевидна.
* по теме 2019-07-07 Игры идиотов. Зеленский теряет Канаду https://timeze2019.blogspot.com/2019/07/blog-post_7.html
Посол Турции в Канаде Керим Урас был вызван в Department of Foreign Affairs and International Trade где имел беседу с министром иностранных дел Канады François-Philippe Champagne. На фоне весьма непростых отношений между Канадой и Турцией, напомним, что Канада приостановила экспорт вооружения и военных технологий в Турцию, инцидент со звонком Зеленского Трюдо из кабинета Эрдогана, может иметь крайне негативное влияние на украино-канадские отношения.
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17.10.2020 22:49 Відповісти
"может иметь крайне негативное влияние на украино-канадские отношения." це як раз те, що потрібно зеленському. Це його завдання.
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18.10.2020 02:44 Відповісти
Боже правий, яке ж воно дурне і нічому путьовому не вчиться!
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18.10.2020 08:01 Відповісти
Можна витягти Вавія з Кривого Рогу,але Кривий Ріг витягти з Вавія неможливо.
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18.10.2020 10:54 Відповісти
Пацталом!
😁
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17.10.2020 22:55 Відповісти
Я уверен, что копии уже розданы в посольства, розданы верным людям в стране и перегнаны друзьям за рубеж... Но это публичное выкладывание материалов для народа - сильное напоминание , что именно народ является носителем власти в стране. Молодец Гео.
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17.10.2020 22:58 Відповісти
Лерос, мочи зеленую шмарклю, можно в сортире .короче ,чем быстрей бубочка
обгадится по полной, тем лучше. реально чувак притомил народ.
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17.10.2020 23:10 Відповісти
Страшно по-настоящему, что после этого недоразумения "мудрый нарид" может выбрать еще более опасную фигуру на главный пост страны. Речь о мЕРТВЕЧУКЕ, который запросто входит к куму ***** и может "закончить войну" не на словах или просто перестав стрелять. Только цена этого шага будет для украинцев губительной и грозит потерей суверенитета.
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18.10.2020 08:08 Відповісти
Европа смотрит
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17.10.2020 23:48 Відповісти
Наверное, записи нужно слить на хранение хотя бы в Балтию, иначе канут в небытие, а ЛЕРОСА выставят как брехуна и врага зеленой власти.
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18.10.2020 07:58 Відповісти
Они уже наверное в США.
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18.10.2020 12:47 Відповісти
И кто скажет что поцЗедент не борется с коррупцией??
Просто у него свое видение борьбы
Пора писать книгу "Моя борьба"(Майн Кампф)
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18.10.2020 08:00 Відповісти
Может он её уже и написал на идише.
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18.10.2020 12:46 Відповісти
Лероса наверное грохнут, а плёнки объявят фальшивкой. ФСБ не допустит потери двух удачно завербованных в Омане агентов.
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18.10.2020 10:22 Відповісти
почему же ты не можешь их слить до обысков? мутный этот лео
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18.10.2020 10:23 Відповісти
Плёнки Лероса- террористический акт. Они могли приостановить всю торговлю должностями в стране. Хорошо что братья Эрмаки оказались не робкого десятка и удвоили свои усилия, хотя один из них ещё не оправился от недавнего воскрешения.
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18.10.2020 12:43 Відповісти
Нардеп уверен, что записи смогут послужить доказательством, что президенту было известно, что Денис Ермак "продолжал торговать должностями, даже в этом году, а сам Зеленский был частью этих сценариев". - если верить маме Риме, то такого не может быть, она перед выборами рассказывала, что https://www.youtube.com/watch?v=_yuG_QkWuck "он не будет воровать и не даст никому воровать". https://www.youtube.com/watch?v=ug6tw7J1Ym4 Он просто хотел чтобы в Украине всё изменилось, чтобы молодёжь не уезжала,чтобы молодёжь была на местах здесь. Он не может смотреть как у нас люди живут. У нас пенсионеры получают копейки. У нас пенсию получит, а лекарства не может купить. - хотел до выборов, а после выборов расхотелось ему и на нищих пенсионеров он равнодушно смотрит. - https://dengi.ua/finance/2354867-80-procent-pensionerov-v-ukraine-okazalis-za-chertoj-bednosti-ombudsmen Около 80% украинских пенсионеров оказались за гранью нищеты. - Зеленским верить нельзя !!! Они брешут украинцам для своей выгоды.
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18.10.2020 14:44 Відповісти
 
 