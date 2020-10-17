Лерос: ДБР за наказом Зеленського готує обшуки, щоб вилучити записи про торгівлю посадами. ВIДЕО
Проти народного депутата Гео Лероса плануються провокації. Їх здійснить Державне бюро розслідувань.
Про це сам нардеп заявив у відеозверненні у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"У наступні дні проти мене планується провокація, яка буде здійснена руками ДБР. Під приводом якоїсь сфабрикованої справи про податки у мене роведуть обшуки, заарештують майно і вилучать всі електронні носії. Саме заради останнього це буде і зроблено", - упевнений Лерос.
За його словами, відповідні розпорядження робить президент Володимир Зеленський, якому відомо про існування продовження "плівок Єрмака", на яких брат глави Офісу президента "торгує державними посадами".
Нардеп упевнений, що записи зможуть стати доказом, що президенту було відомо, що Денис Єрмак "продовжував торгувати посадами навіть цього року, а сам Зеленський був частиною цих сценаріїв".
"Я принципово не хотів публікувати цей матеріал до виборів, щоб ніхто не розповідав, що це дискредитація перед голосуванням, але якщо Зеленський поставив завдання зі мною розправитися до місцевих виборів, то у мене може не бути можливості опублікувати ці матеріали згодом. Українці, щоб не трапилося, пам'ятайте, що свободу вам ніхто не подарує, Україна міцно затиснута в лещатах олігархів і окупантів, які захопили українську владу. Вони захищатимуть Зеленського усіма способами, бо ця маріонетка їм вигідна. Ми маємо мобілізувати сили, щоб скинути ворогів України, адже самі вони не підуть. Схоже, що нам доведеться їх змусити", - упевнений Лерос.
Нагадаємо, 29 березня нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.
Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.
Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.
САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.
ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (шахрайство), стаття 344 (втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (розголошення державної таємниці) і стаття 365 (перевищення влади або службових повноважень).
Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.
Як стало відомо Цензор.НЕТ із власних джерел, Дениса Єрмака, брата глави Офісу президента Андрія Єрмака, 31 березня допитали в Держбюро розслідувань у справі про "записи Лероса".
13 травня стало відомо, що матеріали кримінального провадження щодо відеозаписів з братом глави Офісу президента Андрія Єрмака Денисом Єрмаком передали в Службу безпеки України.
Президент Володимир Зеленський назвав справу про плівки Дениса Єрмака "порожньою" і заявив, що записами хотіли шантажувати його особисто. Крім цього, він назвав Дениса Єрмака "базікалом", а депутата СН Лероса, який опублікував записи, - "аферистом".
Національне антикорупційне бюро підтвердило, що через записи розмов Дениса Єрмака веде кримінальне провадження проти його брата Андрія Єрмака, керівника Офісу президента.
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Да хоть 55млн., все же лучше чем нелепо оправдываться и придумывать смешные "опросы"?
И что значит "изьять"? Да хоть убить - через пару дней автоматически загрузится на паре сайтов.
чмо зелене
Зеленский вонючая контачка..
Скоро этого ублюдка с его шоблой вздернут посреди Киева.
Так тому и быть..
Аллаху Акбар.
Обличитель имеет право на 10-процентное вознаграждение от предмета преступления или причиненного государству ущерба.
Он сможет пользоваться всеми видами правовой помощи, или привлечь адвоката для защиты прав и представительства.
Кроме того, появится запрет дискриминации обличителя и его близких.
https://ukranews.com/news/674878-voznagrazhdenie-za-sdachu-korruptsionerov-s-1-yanvarya-vstupaet-v-silu
* по теме 2019-07-07 Игры идиотов. Зеленский теряет Канаду https://timeze2019.blogspot.com/2019/07/blog-post_7.html
Посол Турции в Канаде Керим Урас был вызван в Department of Foreign Affairs and International Trade где имел беседу с министром иностранных дел Канады François-Philippe Champagne. На фоне весьма непростых отношений между Канадой и Турцией, напомним, что Канада приостановила экспорт вооружения и военных технологий в Турцию, инцидент со звонком Зеленского Трюдо из кабинета Эрдогана, может иметь крайне негативное влияние на украино-канадские отношения.
😁
обгадится по полной, тем лучше. реально чувак притомил народ.
Просто у него свое видение борьбы
Пора писать книгу "Моя борьба"(Майн Кампф)