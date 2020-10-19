Іран повідомив про початок нового раунду переговорів з Україною про збитий лайнер МАУ

В Тегерані прийняли делегацію з України, що прибула на другий раунд переговорів про компенсацію за збитий у січні пасажирський літак авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ).

Про це повідомляє іранське державне агентство IRNA, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За його даними, переговори відбулися в Тегерані в міністерстві закордонних справ, вони триватимуть до середи.

Перший раунд переговорів сторони провели в липні в Києві, українська влада тоді відгукувалася про їхні підсумки з обережним оптимізмом.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

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Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

ЗМІ повідомили, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

У липні Іран доставив чорну скриньку збитого літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" у французьке Бюро розслідувань та аналізу безпеки цивільної авіації.

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучення в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.

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