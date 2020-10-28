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Новини Політика України Денис Єрмак і Гео Лерос
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Єрмак Андрій (1229) Лерос Гео (381) Єрмак Денис (92)

Єрмак зізнався, що не проти б ударити Лероса за його "плівки": "Є чоловіче ставлення до того, що сталося"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Єрмак зізнався, що не проти б ударити Лероса за його

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак фактично зізнався, що не проти б ударити виключеного із фракції "Слуга народу" народного депутата Гео Лероса через публікації плівок, у яких фігурує його брат Денис.

Про це він сказав в інтерв'ю "Бабелю", передає Цензор.НЕТ.

Єрмак заявив, що точно знає ім'я замовника скандалу з плівками, але до кінця слідства не назве.

Також дивіться: Лерос: ДБР за наказом Зеленського готує обшуки, щоб вилучити записи про торгівлю посадами. ВIДЕО

"Не говорити про це раніше, ніж це зробить слідство, мене зобов'язує посада глави ОП. Крім цього, є мої емоції і чоловіче ставлення до того, що сталося", - зазначив Єрмак.

На запитання-уточнення від журналіста, "чоловіче ставлення - дати Леросу в морду?", Єрмак відповів: "Ви формулюєте правильно. Для мене було дивним, що коли він [Лерос] виступав у парламенті і поливав брудом президента, всі 250 наших депутатів, які потрапили в Раду завдяки президенту, слухали це мовчки".

Нагадаємо, 29 березня нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

Читайте також: У НАБУ підтвердили, що ведуть розслідування проти Єрмака через записи розмов його брата, - ЗМІ

САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.

ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (шахрайство), стаття 344 (втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (розголошення державної таємниці) і стаття 365 (перевищення влади або службових повноважень).

Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.

Як стало відомо Цензор.НЕТ із власних джерел, Дениса Єрмака, брата глави Офісу президента Андрія Єрмака, 31 березня допитали в Держбюро розслідувань у справі про "записи Лероса".

13 травня стало відомо, що матеріали кримінального провадження щодо відеозаписів з братом глави Офісу президента Андрія Єрмака Денисом Єрмаком передали в Службу безпеки України.

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Президент Володимир Зеленський назвав справу про плівки Дениса Єрмака "порожньою" і заявив, що записами хотіли шантажувати його особисто. Крім цього, він назвав Дениса Єрмака "базікалом", а депутата СН Лероса, який опублікував записи, - "аферистом".

Національне антикорупційне бюро підтвердило, що через записи розмов Дениса Єрмака веде кримінальне провадження проти його брата Андрія Єрмака, керівника Офісу президента.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+28
Це істерика - Гео, мабуть, попав в яблучко. І це прекрасно.)
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28.10.2020 12:17
+28
Кто не прочь ударить Ермака?
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28.10.2020 12:19
+26
хєрой аднака.... Ермак признался, что не прочь бы ударить Лероса за его "пленки": "Есть мужское отношение к тому, что случилось" - Цензор.НЕТ 4974
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28.10.2020 12:15
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хєрой аднака.... Ермак признался, что не прочь бы ударить Лероса за его "пленки": "Есть мужское отношение к тому, что случилось" - Цензор.НЕТ 4974
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28.10.2020 12:15 Відповісти
Це істерика - Гео, мабуть, попав в яблучко. І це прекрасно.)
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28.10.2020 12:17 Відповісти
Прийдеться сидіти в тюрмі і Єрмаку і його брату і Зеленському. Більшій половині України зараз хочеться просто повісити цих трьох персонажів за всі пройопи які були за останній рік!
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28.10.2020 12:21 Відповісти
Єрмак зізнався, що не проти б ударити Лероса за його "плівки": "Є чоловіче ставлення до того, що сталося" - Цензор.НЕТ 8347
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28.10.2020 13:22 Відповісти
Если Гео попал а яблучко, тогда почему пленки, которые он грозился опубликовать до сих пор не опубликованы? Если не опубликованы, тогда он прикрывает мошенников...Либо просто поднял хайп на ровном месте? Может и нет никаких видео у него, а лишь сказки Гео?
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28.10.2020 13:24 Відповісти
Выложили везде где можно, в том числе и тут на Цензоре, так что возьми себе имечко другое!
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28.10.2020 20:32 Відповісти
То что он выложил полная туфта, за которую никто бы и не боялся. Кричал он что? Что у него есть реальный доказательства взяток и мошенничества, а 5а деле ничего путевого не выложил
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28.10.2020 21:15 Відповісти
Мужик,ты шо?Дуэль,и токо дуэль.
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28.10.2020 12:16 Відповісти
Монобольшинство примет в турборежиме Дуэльный кодекс Украины.
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28.10.2020 12:24 Відповісти
Та не,они наверно будут в "Танчики" сражаться.
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28.10.2020 12:28 Відповісти
Якщо Єрмак вдарить Лєроса, то це буде точкою неповернення. Це буде сигналом, що пора з зеленими не розмовляти, а банально пи*дити.))
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28.10.2020 12:16 Відповісти
то есть завести на Лероса уголовное дало за раскрытие преступления Ермака - это ок, а если Ермак даст ему в морду - это ужас и кошмар?
логика офигенная.
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28.10.2020 12:41 Відповісти
До відома. У 2002 році губернатор Донеччини янукович побив морду керівнику Адміністрації президента кучми медведчуку.
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28.10.2020 12:54 Відповісти
А Деркача, агента Кремля, за пленки Єрмак не хочет ни бить, ни хотя бьі узнать откудв у него пленки с якобьі голосами первьіх лиц нескольких государств.
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28.10.2020 12:17 Відповісти
Кто не прочь ударить Ермака?
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28.10.2020 12:19 Відповісти
я Ермак признался, что не прочь бы ударить Лероса за его "пленки": "Есть мужское отношение к тому, что случилось" - Цензор.НЕТ 3105
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28.10.2020 12:22 Відповісти
Имя им - легион (с)
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28.10.2020 12:24 Відповісти
Каковы результаты расследования записей? Они есть в природе? Если есть - озвучьте! Если правда-ермака в тюрьму, лучше расстрелять. Если неправда - тащите лероса на допрос! В чем интрига?
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28.10.2020 12:19 Відповісти
Якого саме з Єрмаків?
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28.10.2020 12:21 Відповісти
Так давно уже озвучили...
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28.10.2020 12:25 Відповісти
в том ,что Ермак не может доказать обратного .
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28.10.2020 12:34 Відповісти
Нормальне чоловіче ставлення до такої продажної гнилі, як Лєрос.
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28.10.2020 12:19 Відповісти
Так пусть разошлют записи в бриташку, рашку, швейцарии там всякие.
Если подлинные(мнение рашки - говно), то ты садишься на бутылку и поешь: Лерос, прости набутылочника.
ОК?
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28.10.2020 12:24 Відповісти
Так проведи влажную уборку и пасть закрой - чего мне знать то эти подробности то?
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28.10.2020 13:42 Відповісти
ну да, у моего пса сперва - плачу 20 евро за одну руку то. ну, извини, больше только пицца стоит ггг))
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28.10.2020 14:22 Відповісти
Цікаво, а брата вже вдарив? Того копати треба було б. Та й самому Єрмаку не завадило б вдарити я об сосну. А я на місці Лєроса написав би заяву про погрози народному депутату.
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28.10.2020 12:20 Відповісти
Единственное, что он может сделать Леросу - это минет
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28.10.2020 12:20 Відповісти
он так и сказал "дать Леросу в морду", только вот захочет ли Лерос его морду?
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28.10.2020 12:39 Відповісти
Жириновський пропанує повісить тихановську, а єрмак тільки ударить лероса, все це чимось схоже.
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28.10.2020 12:21 Відповісти
Ермак вспомнил молодость, как он со своим лучшим другом Колей Оболонским (нардепом Тищенко) паяльником торговцев пытали на рынке Героев Днепра и девушек в машины затаскивали Ермак признался, что не прочь бы ударить Лероса за его "пленки": "Есть мужское отношение к тому, что случилось" - Цензор.НЕТ 5849 . Бандитское рыло
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28.10.2020 12:21 Відповісти
Подгорает у фсб-бешной мрази. Видимо за то, что спалился премию в рублях не выписали.
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28.10.2020 12:21 Відповісти
а если Кличко забажає ударить Ермака случаем?))
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28.10.2020 12:21 Відповісти
я бажаю
а ви ?
фактично, в мене цілий список на побиття Ермак признался, что не прочь бы ударить Лероса за его "пленки": "Есть мужское отношение к тому, что случилось" - Цензор.НЕТ 8030
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28.10.2020 12:23 Відповісти
во-во, так и надо. как в средневековье - один высрал: Ксантиппа - ведьма!
Все такие : сжечь, сжечь, сжечь.
А через год Папа высрал: ведьм нетути, все свободны.
Все такие: Єрмак зізнався, що не проти б ударити Лероса за його "плівки": "Є чоловіче ставлення до того, що сталося" - Цензор.НЕТ 1918 Єрмак зізнався, що не проти б ударити Лероса за його "плівки": "Є чоловіче ставлення до того, що сталося" - Цензор.НЕТ 758 Єрмак зізнався, що не проти б ударити Лероса за його "плівки": "Є чоловіче ставлення до того, що сталося" - Цензор.НЕТ 5661
Ты в курсе шо нас тогда занесут в неофф. список - "Дикари"?
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28.10.2020 12:27 Відповісти
ШО..... Єрмак зізнався, що не проти б ударити Лероса за його "плівки": "Є чоловіче ставлення до того, що сталося" - Цензор.НЕТ 9620
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28.10.2020 12:47 Відповісти
Демократия!
Понятно шо у нас надо было бы (не только лишь) избить многих мертвечуков-рабиновичей, но на Западе за такое нас будут считать дикарями. Так шо вы повежливей, попросил бы.)
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28.10.2020 13:00 Відповісти
Так скрізь починалась демократія.
З чистого аркушу.
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28.10.2020 13:49 Відповісти
Чому з чистого аркуша?
Демократія це найлогічніше шо могло би бути.(тільки без підкупів як у РІ було шо тупо сиділи представники обірающіхся і купували голоси бидла)
Ну, там, на форумі, в Римі, не раз була площа після виборів.... бруківка в стилі "Ред-блек". Але якось воно краще аніж у греків інколи шо противників тиранаа більше бачили не тільки лишень усі, мало хто знав де їх закопАли.
Ти просто сказав як деякі напр. - ой, а давайте зробимо бомбу взад - ура.
так і тут - йди, бий рабіновичів(правильно, та часи не ті) = нам впаяють санкції.
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28.10.2020 13:55 Відповісти
Ніхто нічого не впаяє.
Якщо грамотно робити.
Вороги держави скрізь караються довгими термінами.
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28.10.2020 13:57 Відповісти
Вчера у Антиколорадоса статья была - имено че Рашку никто не наказывал за натуральный геноцид чеченцев.
правда я не совсем согласен, но как минимум версия.
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28.10.2020 14:20 Відповісти
В кожній демократичній країні злочин проти держави карається дуже суворо.
Там такі терміни дають....оооо
А це, безумовно, злочинці.
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28.10.2020 13:56 Відповісти
Єрмак зізнався, що не проти б ударити Лероса за його "плівки": "Є чоловіче ставлення до того, що сталося" - Цензор.НЕТ 3295
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28.10.2020 12:27 Відповісти
А якщо дружину, теє, за згодою дружини? Єрмак зізнався, що не проти б ударити Лероса за його "плівки": "Є чоловіче ставлення до того, що сталося" - Цензор.НЕТ 7780
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28.10.2020 12:34 Відповісти
гірше - самого єрмака Єрмак зізнався, що не проти б ударити Лероса за його "плівки": "Є чоловіче ставлення до того, що сталося" - Цензор.НЕТ 3967
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28.10.2020 13:49 Відповісти
Добрячє Єрмачка вштирило. Мабуть таки дошкуляє Лєрос.
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28.10.2020 12:22 Відповісти
Так это фэйк? Как и с тем шо Дубинский "проституток Майдана" организовывал?(ну, Дуб типо вна суд подал, есть выступ его адвока"тэссы", я не слушал более минуты, влом)
Но тут видео же - Елдак наверное поставил рекорд лжи - даже Ссавченко вроде не отпиралась от видео - рожа, голос, че еще надо? Ах да, это Сорос смонтировал, лично.
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28.10.2020 12:22 Відповісти
Бйоть значить любить Ермак признался, что не прочь бы ударить Лероса за его "пленки": "Есть мужское отношение к тому, что случилось" - Цензор.НЕТ 6274
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28.10.2020 12:22 Відповісти
Ермак признался, что не прочь бы ударить Лероса за его "пленки": "Есть мужское отношение к тому, что случилось" - Цензор.НЕТ 3087
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28.10.2020 12:22 Відповісти
Ну и пригласил бы Лероса выйти один на один на кулачках. Интересно было бы посмотреть кто кого бы ударял.
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28.10.2020 12:22 Відповісти
Знаешь, забыл название, в Италии зародились такие се "никнэйм", которые за "мзду малую", наезжали на клиентова врага, приглашая на "дуэль". Легко мочили(типо мущыкъ, чо), будучи проффесионалами, и спокойно после десятка заказов, покупали шикарную виллу и жили там ниче не делая
Давай тя Кличко вызовет, я посмотрю.
А чо?
Или чемпион мира по стрельбе "пригласит постреляться"?
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28.10.2020 12:30 Відповісти
Ермак палится на каждом шагу. Скажите ему кто-нибудь, что решать вопросы методом "дам в морду" - это чисто рус.вата. Прав был старик Фрейд: подсознание оно такое, его сколько не шифруй, все-равно вылезет.
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28.10.2020 12:23 Відповісти
Журник дурак - спросил бы - А если Лерос вам даст?
А тот бы: А мне то за что? Єрмак зізнався, що не проти б ударити Лероса за його "плівки": "Є чоловіче ставлення до того, що сталося" - Цензор.НЕТ 1254
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28.10.2020 12:32 Відповісти
Если у дЕрьмака желание только ударить ЛЕРОСА, то у многих украинцев есть непреодолимое желание прочесть о нем маленький малозначимый некролог. ДОСТАЛ, ВРАЖИНА!!!
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28.10.2020 12:24 Відповісти
Вибори закінчились,"дєрмак" виліз назовні-що підтверджує незмінність позиції "ЗЕ" на знищення країни й підігравання антиукраїнським силам!
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28.10.2020 12:27 Відповісти
Вот и вся ватная мерзость Ермака .Вместо того чтоб стояково принять неприятный удар как мужчина , Ермачок готов убить любого кто его вскрывает и думает не так , как он .
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28.10.2020 12:27 Відповісти
Только это не пленки Лероса. Бить надо НАБУ...
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28.10.2020 12:28 Відповісти
Ермак признался, что не прочь бы ударить Лероса / типа держите меня всемером а то я его покусаю.
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28.10.2020 12:29 Відповісти
Это не мужское отношение к сказаному, а отношение кацапской шлюхи Ермика.
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28.10.2020 12:30 Відповісти
ну, це нормально.
я теж маю чоловіче ставлення й до єрмака й до зеленського, шарія, шуфрича, мєдвєдчука, мураєва... й з задоволенням би їх *********.
а оце "для мене було дивним, що коли він [Лерос] виступав у парламенті і поливав брудом президента, всі 250 наших депутатів, які потрапили в Раду завдяки президенту, слухали це мовчки" Джерело: https://censor.net/ua/n3227573
свідчить про те, що воно сцикливе але ******** підбурювати спостерігачі результат збоку.
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28.10.2020 12:32 Відповісти
Ты, Ермак, посмотри на свою харю - у нормального человека при твоём появлении сжимаются кувалды и приходиться бороться с желанием ***@ть в твой колпак так, чтобы у тебя гудело в чайнике до конца твоих никчемных дней.
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28.10.2020 12:36 Відповісти
у альфонсов нет пола
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28.10.2020 12:36 Відповісти
А шо вовчик еще держит коло себя фээсбэшника ермака, это плохо, прежде всего для Украины.
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28.10.2020 12:38 Відповісти
какая отвратітєльная рожа (с)
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28.10.2020 12:44 Відповісти
яке воно сміливе - де факто перша особа держави погрожує опальному депутату.
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28.10.2020 12:49 Відповісти
Крот боксер?
Єрмак зізнався, що не проти б ударити Лероса за його "плівки": "Є чоловіче ставлення до того, що сталося" - Цензор.НЕТ 2981
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28.10.2020 12:50 Відповісти
Знал бы пророссийский предатель и ворюга Ермак, Сколько миллионов украинцев хотели бы ему в морду дать!!
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28.10.2020 12:52 Відповісти
А от до педофіла та гвалтівника, що проліз до членів слуги, у Дєрьмака не було "чоловічого ставлення". Що ж так?
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28.10.2020 12:59 Відповісти
Ермак, есть люди которьіе будут не прочь в тебя стрельнуть при задержании.
Жаль что тьі, цуко, для суда нужен.
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28.10.2020 13:04 Відповісти
зе разве не понимает ,что он сейчас ,немедленно посадить ермака ,за работу на кацапщину, то измену украине, слепому и то видно било ,его предательство , нашей родини,зе осталось времени мало у тебя,разгони ето шобло ,окружи себя нормальними людьми,они у нас есть ,,,,,
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28.10.2020 13:07 Відповісти
дьЄРМАК - не чоловік, дьЄРМАК - КРИСА, яка хоче "акуратна качать дєньгі"!
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28.10.2020 13:37 Відповісти
Знала б ця дермакова свиня скільки бажаючих натовкти його московську пику.
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28.10.2020 14:18 Відповісти
Як всі дописувачі ненавидять цю падлюку, і я так само, але ніхто не згадує, шо це чмо - це перша людина у країні, яку ніхто не обирав, але вона робить всю внутрішню та зовнішню політику, тому що преЗЕдент не здатний це робити. Президенту не вистачає розуму, освіти та здоров'я. Наркоман не може відповідати за цілу країну та народ, тому йому прийшов на допомогу кремлівський Дєрьмак. Зебіли, ви зробили це разом та не кажіть, шо вас не попереджали.
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29.10.2020 00:10 Відповісти
 
 