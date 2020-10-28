Єрмак зізнався, що не проти б ударити Лероса за його "плівки": "Є чоловіче ставлення до того, що сталося"

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак фактично зізнався, що не проти б ударити виключеного із фракції "Слуга народу" народного депутата Гео Лероса через публікації плівок, у яких фігурує його брат Денис.

Про це він сказав в інтерв'ю "Бабелю", передає Цензор.НЕТ.

Єрмак заявив, що точно знає ім'я замовника скандалу з плівками, але до кінця слідства не назве.

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"Не говорити про це раніше, ніж це зробить слідство, мене зобов'язує посада глави ОП. Крім цього, є мої емоції і чоловіче ставлення до того, що сталося", - зазначив Єрмак.

На запитання-уточнення від журналіста, "чоловіче ставлення - дати Леросу в морду?", Єрмак відповів: "Ви формулюєте правильно. Для мене було дивним, що коли він [Лерос] виступав у парламенті і поливав брудом президента, всі 250 наших депутатів, які потрапили в Раду завдяки президенту, слухали це мовчки".

Нагадаємо, 29 березня нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

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САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.

ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (шахрайство), стаття 344 (втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (розголошення державної таємниці) і стаття 365 (перевищення влади або службових повноважень).

Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.

Як стало відомо Цензор.НЕТ із власних джерел, Дениса Єрмака, брата глави Офісу президента Андрія Єрмака, 31 березня допитали в Держбюро розслідувань у справі про "записи Лероса".

13 травня стало відомо, що матеріали кримінального провадження щодо відеозаписів з братом глави Офісу президента Андрія Єрмака Денисом Єрмаком передали в Службу безпеки України.

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Президент Володимир Зеленський назвав справу про плівки Дениса Єрмака "порожньою" і заявив, що записами хотіли шантажувати його особисто. Крім цього, він назвав Дениса Єрмака "базікалом", а депутата СН Лероса, який опублікував записи, - "аферистом".

Національне антикорупційне бюро підтвердило, що через записи розмов Дениса Єрмака веде кримінальне провадження проти його брата Андрія Єрмака, керівника Офісу президента.