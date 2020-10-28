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Новини Політика України Денис Єрмак і Гео Лерос Опитування Зеленського
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Питання, скільки в Україні охочих вдарити Єрмака, добре вписалося б в опитування президента і по-справжньому мобілізувало б виборців, - Лерос

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Питання, скільки в Україні охочих вдарити Єрмака, добре вписалося б в опитування президента і по-справжньому мобілізувало б виборців, - Лерос

Нардепу Гео Леросу цікаво, скільки людей в Україні хочуть вдарити главу ОП Андрія Єрмака.

Про це заявив виключений з СН нардеп Гео Лерос, коментуючи визнання глави ОП Андрія Єрмака в бажанні вдарити парламентарія через публікацію плівок, в яких фігурує його брат Денис Єрмак, передає Цензор.НЕТ.

"Андрій Єрмак фактично зізнався, що не проти б мене вдарити. Цікаво, а скільки знайшлося б охочих в Україні вдарити Єрмака? Це питання добре б вписалося в опитування президента і по-справжньому мобілізувало б виборців", - заявив Лерос.

Питання, скільки в Україні охочих вдарити Єрмака, добре вписалося б в опитування президента і по-справжньому мобілізувало б виборців, - Лерос 01

Раніше Єрмак зізнався, що не проти б вдарити Лероса за його "плівки": "Є чоловіче ставлення до того, що трапилося".

Нагадаємо, 29 березня нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

Читайте також: У НАБУ підтвердили, що ведуть розслідування проти Єрмака через записи розмов його брата, - ЗМІ

САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.

ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (шахрайство), стаття 344 (втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (розголошення державної таємниці) і стаття 365 (перевищення влади або службових повноважень).

Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.

Як стало відомо Цензор.НЕТ із власних джерел, Дениса Єрмака, брата глави Офісу президента Андрія Єрмака, 31 березня допитали в Держбюро розслідувань у справі про "записи Лероса".

13 травня стало відомо, що матеріали кримінального провадження щодо відеозаписів з братом глави Офісу президента Андрія Єрмака Денисом Єрмаком передали в Службу безпеки України.

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Президент Володимир Зеленський назвав справу про плівки Дениса Єрмака "порожньою" і заявив, що записами хотіли шантажувати його особисто. Крім цього, він назвав Дениса Єрмака "базікалом", а депутата СН Лероса, який опублікував записи, - "аферистом".

Національне антикорупційне бюро підтвердило, що через записи розмов Дениса Єрмака веде кримінальне провадження проти його брата Андрія Єрмака, керівника Офісу президента.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+46
100%
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28.10.2020 12:32
+33
"Сколько желающих ё..нуть ермака..??". Пусть ишак оманский подготовит соц.опрос ко второму туру, будем знать. ))
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28.10.2020 12:35
+31
Ударить ??? Да желающих харькнуть на него столько что и бить не нужно-- утонет с ****** и со всей ********** нечистью Вопрос, сколько в Украине желающих ударить Ермака, хорошо вписался бы в опрос президента и по-настоящему мобилизовал бы избирателей, - Лерос - Цензор.НЕТ 9140
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28.10.2020 12:39
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28.10.2020 12:32 Відповісти
Ударить ??? Да желающих харькнуть на него столько что и бить не нужно-- утонет с ****** и со всей ********** нечистью Вопрос, сколько в Украине желающих ударить Ермака, хорошо вписался бы в опрос президента и по-настоящему мобилизовал бы избирателей, - Лерос - Цензор.НЕТ 9140
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28.10.2020 12:39 Відповісти
этого ушлепка надо садить лет на двадцать,что бы на зоне он кукарекал петухом
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28.10.2020 12:48 Відповісти
Справді? До МІ-6 сходили тільки Баканов з Вовкою, потім вони усе доповіли Єрмаку, він обсмоктав цю інфу від двох криворізьких рагулів з Кремлем - й то лі ісчо будєт!!! Він висунувся після виборів чи не вперше після довгої мовчанки.
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28.10.2020 13:00 Відповісти
Понеслося: - рішення КС, анонс рішення КС по скасуванню земельної реформи, ось незабаром у ВР зберуться по закону про канабіс ( це особисто Вовці полдяка за здачу Єрамку країни) , ось Ківа у Киві возбудився, ПГРУшник Пальчеський вирішив у київські суди піти...
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28.10.2020 13:04 Відповісти
Вопрос, сколько в Украине желающих ударить Ермака, хорошо вписался бы в опрос президента и по-настоящему мобилизовал бы избирателей, - Лерос - Цензор.НЕТ 2825 Вопрос, сколько в Украине желающих ударить Ермака, хорошо вписался бы в опрос президента и по-настоящему мобилизовал бы избирателей, - Лерос - Цензор.НЕТ 9315
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28.10.2020 12:50 Відповісти
І не посперечаєшся. Вопрос, сколько в Украине желающих ударить Ермака, хорошо вписался бы в опрос президента и по-настоящему мобилизовал бы избирателей, - Лерос - Цензор.НЕТ 3659
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28.10.2020 12:32 Відповісти
я с вечера занимал.. за мной будете! Вопрос, сколько в Украине желающих ударить Ермака, хорошо вписался бы в опрос президента и по-настоящему мобилизовал бы избирателей, - Лерос - Цензор.НЕТ 3577
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28.10.2020 12:33 Відповісти
я стояла
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28.10.2020 12:35 Відповісти
Я перша, вже рік у черзі стою. Вопрос, сколько в Украине желающих ударить Ермака, хорошо вписался бы в опрос президента и по-настоящему мобилизовал бы избирателей, - Лерос - Цензор.НЕТ 2025
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28.10.2020 12:39 Відповісти
Я за вами був.
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28.10.2020 12:39 Відповісти
Я хотів одразу за Іренкою ко, але, якщо не проти, то я за Вами Вопрос, сколько в Украине желающих ударить Ермака, хорошо вписался бы в опрос президента и по-настоящему мобилизовал бы избирателей, - Лерос - Цензор.НЕТ 7593
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28.10.2020 12:56 Відповісти
- Кличко: За мной не занимать! Питання, скільки в Україні охочих вдарити Єрмака, добре вписалося б в опитування президента і по-справжньому мобілізувало б виборців, - Лерос - Цензор.НЕТ 2566
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28.10.2020 14:05 Відповісти
"Сколько желающих ё..нуть ермака..??". Пусть ишак оманский подготовит соц.опрос ко второму туру, будем знать. ))
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28.10.2020 12:35 Відповісти
Зеленский как бы сумел собрать какой-то... отстой ... канализацинный... И теперь эта вся коллективная субстанция...
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28.10.2020 12:36 Відповісти
Что верно, то верно. Правда список не ограничивается ермаком. Но суть верная. Даже архиверная.
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28.10.2020 12:36 Відповісти
Сто пудов!
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28.10.2020 12:37 Відповісти
Лео Герос ще той троль! Респект за геніальну ідею! Вопрос, сколько в Украине желающих ударить Ермака, хорошо вписался бы в опрос президента и по-настоящему мобилизовал бы избирателей, - Лерос - Цензор.НЕТ 8184
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28.10.2020 12:37 Відповісти
я бы и литров пять бензина дал
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28.10.2020 12:38 Відповісти
Угроза национальной безопасности!

Вопрос, сколько в Украине желающих ударить Ермака, хорошо вписался бы в опрос президента и по-настоящему мобилизовал бы избирателей, - Лерос - Цензор.НЕТ 6524
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28.10.2020 12:39 Відповісти
На верхнем "фа" всегда обсирон!
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28.10.2020 12:42 Відповісти
Вы не правы, настройщики концертных роялей устали ^расклеивать^ клавиши и требуют доплату за работу, по совместительству, урологами(.
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28.10.2020 15:04 Відповісти
Ей всегда была к лицу мужская роль пробитого презерватива Вопрос, сколько в Украине желающих ударить Ермака, хорошо вписался бы в опрос президента и по-настоящему мобилизовал бы избирателей, - Лерос - Цензор.НЕТ 3019
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28.10.2020 13:00 Відповісти
Да угомонитесь вы,противные.
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28.10.2020 12:43 Відповісти
Ну шо Козиря-Єрмака скидують? Та ні - зачищають в ОПі під нього бувших від Богдана. ОПОЗАЖОПА буде рулити разом з ОПаКОЗИРЯ
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28.10.2020 12:46 Відповісти
Вопрос, сколько в Украине желающих ударить Ермака, хорошо вписался бы в опрос президента и по-настоящему мобилизовал бы избирателей, - Лерос - Цензор.НЕТ 8476 Вопрос, сколько в Украине желающих ударить Ермака, хорошо вписался бы в опрос президента и по-настоящему мобилизовал бы избирателей, - Лерос - Цензор.НЕТ 529
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28.10.2020 12:47 Відповісти
А можно обоих? Там вроде в таких случая дисконт должен быть?))
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28.10.2020 12:55 Відповісти
Не треба зупинятись на напівзаходах. Питання повинно звучати так- хто за те,щоб вся кацапська нечисть висіла на шибениці? ( і детальний список).
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28.10.2020 13:08 Відповісти
Посадити на держаки було б більш видовищно.
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28.10.2020 13:18 Відповісти
О, ДА!!!
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28.10.2020 13:20 Відповісти
Этот вопрос обошел бы по рейтингу вопрос про легализацию какабиса
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28.10.2020 13:32 Відповісти
Да Дерьмака вместе с Голозадьком вот так надо
http://img1.safereactor.cc/pics/post/%D0%B3%D0%B8%D1%84%D0%BA%D0%B8-real-life-doodles-%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-4411117.gif

Извините, не вставляет картинку
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28.10.2020 14:13 Відповісти
 
 