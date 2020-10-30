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Законопроєкт Зеленського про КСУ лікує вошей гільйотиною, - блогер Шрайк

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Законопроєкт Зеленського про КСУ лікує вошей гільйотиною, - блогер Шрайк

Президент і його Офіс не змогли передбачити кремлівські провокації, а тепер "з виряченими очима пропонують казна-що".

Так події в країні оцінив блогер Роман Шрайк, інформує Цензор.НЕТ.

Шрайк вважає, що Конституційний Суд вирішив знищити антикорупційну реформу, побачивши, що після місцевих виборів "рейтинг Зеленського перетворився на гарбуз".

"Зеленський, який все це прохляпав вухами, раптово вносить у Раду законопроєкт, який лікує вошей гільйотиною - пропонує антиконституційний розгін КСУ, невизнання його рішення тощо", - зазначив блогер.

Також читайте: "Якщо цей КСУ не розігнати, до обрання нового навіть не дійде", - Шабунін

Шрайк вважає, що ця проблема виникла, тому що президент і його оточення "не дивилися далі свого носа".

"Якщо люди в Офісі Президента не здатні передбачити і запобігти кремлівським провокаціям, а тепер змушені з виряченими очима пропонувати казна-що, може, президенту краще розігнати Офіс Президента?", - підсумував блогер.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

Законопроєкт Зеленського про КСУ лікує вошей гільйотиною, - блогер Шрайк 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+14
кроме озвученной блогером Романом Шрайком проблемы, есть еще один большой вопрос к СБУ имени товАгища Баканова..
а именно, СБУ просто сделало волевое усилие и не заметило, как несколько месяцев готовился антиконституционный переворот его исполнителями:
1) олигарх Каломойский
2) олигарх Медвеччук
3) 47 депитутов
4) судьи Конст суда
5) адвокат Портнов (как вероятный создатель этой схемы)
6) огромная группа юристов (до 20 чел), которые непосредственно готовили все док
7) огромный массив телефонной трафика, интернет трафика, телеграм-переписка, в связи с подготовкой этой схемы
8) передача денег судьям Конст суда от Каломойского (их хранение, счета, депозиты, и тд)
Все вот это Баканов намеренно не заметил в течении нескольких месяцев..
У нас гос переворот не только в Конст суде, но и в верхушке СБУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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30.10.2020 13:47
+8
Може й собі податися "в блогери", щоб "Цензор" цитував?
А якщо серйозно, то закон про розпуск КС такий же неправомірний, як і "рішення" КС.
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30.10.2020 13:40
+8
если представить ,что зеленые идиоты ничего не знали заранее, то я не понимаю как страна продержалась полтора года под их управлением...
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30.10.2020 13:41
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лечит отрубленную голову целебными вшами
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30.10.2020 13:38 Відповісти
Где-то так

Законопроект Зеленского о КСУ лечит вшей гильотиной, - блогер Шрайк - Цензор.НЕТ 9605
Законопроект Зеленского о КСУ лечит вшей гильотиной, - блогер Шрайк - Цензор.НЕТ 2486
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30.10.2020 13:51 Відповісти
Якщо переобрання зашквареного КС це узурпація влади, то мені більше додати нічого.
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30.10.2020 13:53 Відповісти
ключове тут що "переобирати" зашкварений КС буде автор зашквару - кодла Ігор Валєріча
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30.10.2020 13:55 Відповісти
Ви це пишете як доконаний факт. Хоча це не так, і це лише ваші припущення. А от доконаним фактом є те що у КС сидять судді Януковича. Але це вас не дуже турбує напевно...
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30.10.2020 14:02 Відповісти
а в ОП сидять люди януковича , ФСБ та коломойського.

І чомусь нікому з вас не муляють.
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30.10.2020 14:04 Відповісти
А кто мешал ему поменять судей от президента и парламента, имея больше года монобольшинство и абсолютную власть в стране? И привести после этого к присяге нового главу КС.
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30.10.2020 14:51 Відповісти
насмішив,конституція з 1996 року груда макулатури.
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30.10.2020 13:55 Відповісти
Хто ти, профіль мене читає 1, я читаю 0?
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30.10.2020 15:25 Відповісти
Ахаха! Лысый про вшей пишет))) Законопроект Зеленского о КСУ лечит вшей гильотиной, - блогер Шрайк - Цензор.НЕТ 7101
Видно они его довели)
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30.10.2020 13:38 Відповісти
А в этот момент где-то на загородной вилле

Законопроект Зеленского о КСУ лечит вшей гильотиной, - блогер Шрайк - Цензор.НЕТ 3628
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30.10.2020 13:53 Відповісти
Може й собі податися "в блогери", щоб "Цензор" цитував?
А якщо серйозно, то закон про розпуск КС такий же неправомірний, як і "рішення" КС.
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30.10.2020 13:40 Відповісти
Я вам більше скажу, Януковича теж позбавили президентських повноважень у неконституційний спосіб. Може тоді варто його повернути?
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30.10.2020 13:48 Відповісти
Хочу повернути дитинство...
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30.10.2020 13:53 Відповісти
ГОСПОДА ХВАТИТ ЛАЯТЬСЯ.. есть Закон а есть право право куда шире Закона Закон это конкретная норма или кодифицированный набор норм по одному узкому вопросу виду деятельности человека общества а право включает в себя и законы и правосознание и обычаи и религию и политологию и социологию и много чего...
по хорошему по позиции права должно быть так в КСУ заезжает 2-3 батальона воск спец назначения и они на месте арестовывают судей КСУ выводят их к стенке и там рассверливают.. это право по Закону получаем так КСУ истолковал Закон Конституцию подтасовал свои желания и выдал на гора решение (думаю не за спасибо и по просьбе товарисчей..) Зеленский не может по праву- расстрелять... нет мог бы... НО.. а так по законам.. он и выносит Закон о роспуске состава судей КСУ А не суда КСУ как явления...и института в Украине... а состава судей принявших отдавших голос ЗА решение от 27 октября 2020 года... т.е. точечно и пофамильно и за что конкретно указано в законе следует такой отлуп... задам такой пример ситуация вполне реальная 11 судей КСУ полетели куда то там на зарубежный семинар симпозиум и самолет в котором летело 11 судей !! КСУ разбился и все 11 судей КСУ ПОГИБЛИ В АВИАКАТАСТРОФЕ... и кстати такой сценарий вообще не прописан ни в Конституции ни в Законе о КСУ... что делать Украине Президента Раде КМУ???? и в какой способ если вопрос вообще не выписан нигде и никак??!!
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30.10.2020 14:03 Відповісти
Это будет рассматриваться как неспособность выполнять обязанности, т.к. они разбились. Но кстати, под эту "неспособность исполнять обязанности" можно много что протянуть. Даже тупо сказать, что они все там скурвились и творят беспредел - все, не справляются, увольняем всех к чертям собачьим. И далее уже вопрос дискуссионный, объективно ли это или субъективно. А тут уж кто кого продавит.
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30.10.2020 16:59 Відповісти
В смысле? Президент страны уехал, назначили выборы, выбрали нового Президента. Что тут неконституционного?
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30.10.2020 13:56 Відповісти
А президен не може поїхати з країни? Що ні до цього ні після жоднен з президентів межі країни не полишав?
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30.10.2020 14:03 Відповісти
Шо ты тут дурочку включаешь? Одно дело поехать в задекларированную плановую поездку или отдых и другое дело смыться невесть куда.
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30.10.2020 16:10 Відповісти
В том то и прикол, что решение КС очень даже конституционное. Они, могут принять, любое зашкварное решение и оно, согласно Конституции, будет и законным и конституционным....ибо согласно Конституции только КС вправе принимать решение о конституционности законов.....А вот варианта роспуска КС потому, что данное отдельное решение не понравилось "гаранту" в Конституции не предусмотрено!!!
Действовать надо законно, как бы это не было неприятно! Руша гос.институты как это делает Клоун вообще получим потерю государственности!!!
\
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30.10.2020 14:26 Відповісти
Всё зашло в тупик. Пытаться решить вопросы основываясь на те механизмы которые есть невозможно.
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30.10.2020 16:42 Відповісти


Бот Савчука 25%@ihor108 2 ч

На "зеленому" спектаклі разом з Парасюком, Шабунєй, Єгоркой Зіміним - Деморда та Притула. І головне агент Казбек- Портнов одобряє)
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30.10.2020 13:54 Відповісти
Ок, ЗЕ - дебил. Но что предлагает блогер взамен его проэкта? Подыграть Ху"лу и ничего не делать?
Лучше уж рубить вшей гильйотиной
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30.10.2020 13:41 Відповісти
Дуже добре з цього приводу висловився Фурса. Тут на Цензорі його допис.
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30.10.2020 13:44 Відповісти
Повторюсь. Это все очень-очень похоже на договорняк "кризисного менеджера" Мертветчука и Бени Коломойского, когда искусственно создаётся кризисная ситуация для достижения своих скрытых целей. Зеля и так ложил на законы и Конституцию, а последними решениями просто их похерит.
Первопричина кризиса -- приход к власти олигархов через своих холуев. Бороться нужно не с последствиями, а с организаторами и убирать от власти их шавок. А заодно вправлять мозги, нариду, приведшему под веселое улюлюканье этих барыг к власти. Не хочется говорить и повторять банальные вещи, но еще пару лет назад такой херни не было от слова совсем.
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30.10.2020 13:50 Відповісти
Ну если також с також логикой рассуждать то война в Украине это договорные Путина и Порошенко...
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30.10.2020 13:56 Відповісти
Совсем кукухой тронулся? Во-первых, война началась при Яныке еще задолго до прихода Пороха. Во-вторых, я вполне давно живу чтобы помнить подобные искусственные"кризисы" Мертветчука в бытность его главой администрации Кучмы. Он и сам этим хвалился.
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30.10.2020 14:31 Відповісти
если представить ,что зеленые идиоты ничего не знали заранее, то я не понимаю как страна продержалась полтора года под их управлением...
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30.10.2020 13:41 Відповісти
Давай, зеля, до свиданья. Нету уже у тебя власти. Завтра Тупицкий, разгонит раду - поскольку БЫЛА НАРУШЕНА КОНСТИТУЦИЯ, и нынешние депутаты - самозванцы. Что хотели (народ Украины) то и получили.
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30.10.2020 13:41 Відповісти
Гильотину нужно было приметь еще в 2014 году. Сейчас тоже не поздно.
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30.10.2020 13:42 Відповісти
У Зели цугцванг. Доприкалывался, болезный.
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30.10.2020 13:43 Відповісти
Це не воші. Якщо їх не розігнати, то через пару місяців вони рознесуть все в пух і прах і віж України нічого не залишиться. Їхнє місце в тюрьмі. Колись цей процес посадок повинен початися, і такий як тупицький це добрий початок
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30.10.2020 13:44 Відповісти
А на місце цих вошей зе не збирається інших вошей поставити, ще вошовитіших?
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30.10.2020 13:46 Відповісти
Это предположение которое имеет право на существование,а другие тоже имеют право на существование,-осуществления сценария по ползучей оккупации.
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30.10.2020 13:44 Відповісти
Рома, а чем Вы на жизнь зарабатываете ? Лопату держать хоть умеете?

Бо умничанье уже украинцев достало . Валите лучше в Израиль . Или там такие умные не нужны ?
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30.10.2020 13:44 Відповісти
Вам вже відомі нові кандидати на суддів, яких запропонує зелох після розгону КС? Вони будуть кращі тупиз.дицького чи ні?
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30.10.2020 13:48 Відповісти
хід у відповідь на пять питань, тепер відповідь від гаранта
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30.10.2020 13:46 Відповісти
Хотелось бы спросить у многоуважаемого блогера, а это нормально что Конституционный суд Украины реализовывает кремлевские провокации? Такой суд (состав судей) имеет право существовать в государстве Украина? Суд, в том числе Конституционный должен что чьи то провокаци реализовывать, или у него другое предназначение? Таких судей только разгонять, и попутно заводить уголовные дела, что следствие установило фактические причины вынесения таких решений
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30.10.2020 13:46 Відповісти
А нормально, що після розгону КС єрмак туди вже своїх слуг заведе?
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30.10.2020 13:49 Відповісти
Ви не знаете як обираються судді конституційного суду? До чого тут Єрмак?
І навіть якщо припустити що Єрмак когось заведе, ви вважаєте що судді яких завів Янукович кращі?
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30.10.2020 13:58 Відповісти
Знаю, що третину суддів назначає президент (з подачі кацапської шістки єрмака), третину - ВР (з подачі кацапської шістки єрмака, бо там у зебілів монобільшість), ще третина - від ВРП, як на сьогодні майже повністю підконтрольні єрмаку.
Які з сортів лайна кращі, я не розбираюся. Я лише констатую, що лайно замінять іншим лайном.
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30.10.2020 14:09 Відповісти
кроме озвученной блогером Романом Шрайком проблемы, есть еще один большой вопрос к СБУ имени товАгища Баканова..
а именно, СБУ просто сделало волевое усилие и не заметило, как несколько месяцев готовился антиконституционный переворот его исполнителями:
1) олигарх Каломойский
2) олигарх Медвеччук
3) 47 депитутов
4) судьи Конст суда
5) адвокат Портнов (как вероятный создатель этой схемы)
6) огромная группа юристов (до 20 чел), которые непосредственно готовили все док
7) огромный массив телефонной трафика, интернет трафика, телеграм-переписка, в связи с подготовкой этой схемы
8) передача денег судьям Конст суда от Каломойского (их хранение, счета, депозиты, и тд)
Все вот это Баканов намеренно не заметил в течении нескольких месяцев..
У нас гос переворот не только в Конст суде, но и в верхушке СБУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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30.10.2020 13:47 Відповісти
они даже простые ежемесячные полеты мертвечука в мацкву не замечают...
(может это кому-то выгодно????)
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30.10.2020 13:51 Відповісти


Стрєлок Воз борн ту Хєлл@GoshaGo06574197
зеленський ше портнова гловою КС призначить
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30.10.2020 13:51 Відповісти
Так и при пецовласти Мертвечук сотоварищи летал на свиданку Йухлом, с кумом то есть, сколько хотел. А ведь по нему давно товарисч баррет плачет.
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30.10.2020 14:35 Відповісти
Не, ну ты шьешь сюда СБУ. Схера им заниматься этим? Там вон, пару рулонов ткани на 7 км. нужно было срочно отжать. А тут подумаешь, конституционный переворот... пфф... сами себе разберутся...
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30.10.2020 15:22 Відповісти
прости, бро!.. я не прав!.. нуна было позвонить в опер/часть "95 квартала" и доложить им по форме в шутейном виде..
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30.10.2020 15:29 Відповісти
Лучше разогнать и "офис" полшестого, и КС (за исключением 4-х его судей, которые проголосовали "против"). Законопроект Зеленского о КСУ лечит вшей гильотиной, - блогер Шрайк - Цензор.НЕТ 8964
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30.10.2020 13:47 Відповісти
Так должно быть. В США вот есть Верховный Суд. Он отменить может что угодно. Там всего девять человек и они выбираются пожизненно.
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30.10.2020 13:50 Відповісти
Порошки, все на защиту КС!
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30.10.2020 13:48 Відповісти
Разогнать нужно обоих. И офис Зельки и КС. Вопрос с кого начать
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30.10.2020 13:50 Відповісти
Появление закона о КСУ от Зе подтверждает, что это задуманный спектакль для лохов .(с) Законопроект Зеленского о КСУ лечит вшей гильотиной, - блогер Шрайк - Цензор.НЕТ 6119
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30.10.2020 13:51 Відповісти
Согласен. Надо гнать некомпетентного полудурка ЗЕбила и его шобло из таксистов-фотограрафов в ВР в первую очередь. С такими дятлами государство Украина может не дотянуть к следущим выборам презедента.
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30.10.2020 13:54 Відповісти
Интересно а , что по этому поводу думает начальник транспортного цеха? Законопроєкт Зеленського про КСУ лікує вошей гільйотиною, - блогер Шрайк - Цензор.НЕТ 5101
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30.10.2020 13:59 Відповісти
Все же мечтали о гильотине. Мечты сбываются, говорят. Только вот под нее попадет голова самого зеленского. А вши будут и дальше заниматься своим "вшивым" делом.
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30.10.2020 14:10 Відповісти
почему нельзя было подрихтовать закон, включить там перечень статей или чего там не хватает... так нет, а значит это план такой
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30.10.2020 14:38 Відповісти
Если люди в Офисе Президента не способны предвидеть и предотвратить кремлевские провокации, - оп и есть исполнителем кремлевских провокаций
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30.10.2020 14:38 Відповісти
Это где же цензор фотку зели десятилетней давности откопал? У него сейчас харя в три раза шире.
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30.10.2020 15:48 Відповісти
Зеленський зробив це шоу саме заради розгону КС.
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30.10.2020 17:57 Відповісти
 
 