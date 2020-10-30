Законопроєкт Зеленського про КСУ лікує вошей гільйотиною, - блогер Шрайк
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент і його Офіс не змогли передбачити кремлівські провокації, а тепер "з виряченими очима пропонують казна-що".
Так події в країні оцінив блогер Роман Шрайк, інформує Цензор.НЕТ.
Шрайк вважає, що Конституційний Суд вирішив знищити антикорупційну реформу, побачивши, що після місцевих виборів "рейтинг Зеленського перетворився на гарбуз".
"Зеленський, який все це прохляпав вухами, раптово вносить у Раду законопроєкт, який лікує вошей гільйотиною - пропонує антиконституційний розгін КСУ, невизнання його рішення тощо", - зазначив блогер.
Шрайк вважає, що ця проблема виникла, тому що президент і його оточення "не дивилися далі свого носа".
"Якщо люди в Офісі Президента не здатні передбачити і запобігти кремлівським провокаціям, а тепер змушені з виряченими очима пропонувати казна-що, може, президенту краще розігнати Офіс Президента?", - підсумував блогер.
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".
Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.
29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.
Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.
30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.
Будь ласка, зачекайте...
І чомусь нікому з вас не муляють.
Видно они его довели)
А якщо серйозно, то закон про розпуск КС такий же неправомірний, як і "рішення" КС.
по хорошему по позиции права должно быть так в КСУ заезжает 2-3 батальона воск спец назначения и они на месте арестовывают судей КСУ выводят их к стенке и там рассверливают.. это право по Закону получаем так КСУ истолковал Закон Конституцию подтасовал свои желания и выдал на гора решение (думаю не за спасибо и по просьбе товарисчей..) Зеленский не может по праву- расстрелять... нет мог бы... НО.. а так по законам.. он и выносит Закон о роспуске состава судей КСУ А не суда КСУ как явления...и института в Украине... а состава судей принявших отдавших голос ЗА решение от 27 октября 2020 года... т.е. точечно и пофамильно и за что конкретно указано в законе следует такой отлуп... задам такой пример ситуация вполне реальная 11 судей КСУ полетели куда то там на зарубежный семинар симпозиум и самолет в котором летело 11 судей !! КСУ разбился и все 11 судей КСУ ПОГИБЛИ В АВИАКАТАСТРОФЕ... и кстати такой сценарий вообще не прописан ни в Конституции ни в Законе о КСУ... что делать Украине Президента Раде КМУ???? и в какой способ если вопрос вообще не выписан нигде и никак??!!
Действовать надо законно, как бы это не было неприятно! Руша гос.институты как это делает Клоун вообще получим потерю государственности!!!
\
Бот Савчука 25%@ihor108 2 ч
На "зеленому" спектаклі разом з Парасюком, Шабунєй, Єгоркой Зіміним - Деморда та Притула. І головне агент Казбек- Портнов одобряє)
Лучше уж рубить вшей гильйотиной
Первопричина кризиса -- приход к власти олигархов через своих холуев. Бороться нужно не с последствиями, а с организаторами и убирать от власти их шавок. А заодно вправлять мозги, нариду, приведшему под веселое улюлюканье этих барыг к власти. Не хочется говорить и повторять банальные вещи, но еще пару лет назад такой херни не было от слова совсем.
Бо умничанье уже украинцев достало . Валите лучше в Израиль . Или там такие умные не нужны ?
І навіть якщо припустити що Єрмак когось заведе, ви вважаєте що судді яких завів Янукович кращі?
Які з сортів лайна кращі, я не розбираюся. Я лише констатую, що лайно замінять іншим лайном.
а именно, СБУ просто сделало волевое усилие и не заметило, как несколько месяцев готовился антиконституционный переворот его исполнителями:
1) олигарх Каломойский
2) олигарх Медвеччук
3) 47 депитутов
4) судьи Конст суда
5) адвокат Портнов (как вероятный создатель этой схемы)
6) огромная группа юристов (до 20 чел), которые непосредственно готовили все док
7) огромный массив телефонной трафика, интернет трафика, телеграм-переписка, в связи с подготовкой этой схемы
8) передача денег судьям Конст суда от Каломойского (их хранение, счета, депозиты, и тд)
Все вот это Баканов намеренно не заметил в течении нескольких месяцев..
У нас гос переворот не только в Конст суде, но и в верхушке СБУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(может это кому-то выгодно????)
Стрєлок Воз борн ту Хєлл@GoshaGo06574197
зеленський ше портнова гловою КС призначить