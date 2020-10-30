Законопроект Зеленского о КСУ лечит вшей гильотиной, - блогер Шрайк

Президент и его Офис не смогли предусмотреть кремлевские провокации, а теперь "с выпученными глазами предлагают черт-те что".

Так происходящее в стране оценил блогер Роман Шрайк, информирует Цензор.НЕТ.

Шрайк считает, что Конституционный Суд решил уничтожить антикоррупционную реформу, увидев, что после местных выборов "рейтинг Зеленского превратился в тыкву".

"Зеленский, прохлопавший все это ушами, скоропостижно вносит в раду законопроект, который лечит вшей гильотиной - предлагает антиконституционный разгон КСУ, непризнание его решения и т.д.", - отметил блогер.

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Шрайк считает, что эта проблема возникла, потому что президент и его окружение "не смотрели дальше своего носа".

"Если люди в Офисе Президента не способны предвидеть и предотвратить кремлевские провокации, а теперь вынуждены с выпученными глазами предлагать черт-те что, может президенту лучше разогнать Офис Президента?" - подытожил блогер.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

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29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

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