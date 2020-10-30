Законопроект Зеленского о КСУ лечит вшей гильотиной, - блогер Шрайк
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент и его Офис не смогли предусмотреть кремлевские провокации, а теперь "с выпученными глазами предлагают черт-те что".
Так происходящее в стране оценил блогер Роман Шрайк, информирует Цензор.НЕТ.
Шрайк считает, что Конституционный Суд решил уничтожить антикоррупционную реформу, увидев, что после местных выборов "рейтинг Зеленского превратился в тыкву".
"Зеленский, прохлопавший все это ушами, скоропостижно вносит в раду законопроект, который лечит вшей гильотиной - предлагает антиконституционный разгон КСУ, непризнание его решения и т.д.", - отметил блогер.
Читайте на Цензор.НЕТ: Закон Зеленского имеет признаки конституционного переворота в Украине, - глава КС Тупицкий
Шрайк считает, что эта проблема возникла, потому что президент и его окружение "не смотрели дальше своего носа".
"Если люди в Офисе Президента не способны предвидеть и предотвратить кремлевские провокации, а теперь вынуждены с выпученными глазами предлагать черт-те что, может президенту лучше разогнать Офис Президента?" - подытожил блогер.
Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.
Также на Цензор.НЕТ: "Если этот КСУ не разогнать, до избрания нового даже не дойдет", - Шабунин
29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.
В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.
30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.
Читайте также: Произвол КС нельзя остановить существующими юридическими механизмами: нужно применять политико-правовые меры, - Вениславский
Пожалуйста, подождите...
І чомусь нікому з вас не муляють.
Видно они его довели)
А якщо серйозно, то закон про розпуск КС такий же неправомірний, як і "рішення" КС.
по хорошему по позиции права должно быть так в КСУ заезжает 2-3 батальона воск спец назначения и они на месте арестовывают судей КСУ выводят их к стенке и там рассверливают.. это право по Закону получаем так КСУ истолковал Закон Конституцию подтасовал свои желания и выдал на гора решение (думаю не за спасибо и по просьбе товарисчей..) Зеленский не может по праву- расстрелять... нет мог бы... НО.. а так по законам.. он и выносит Закон о роспуске состава судей КСУ А не суда КСУ как явления...и института в Украине... а состава судей принявших отдавших голос ЗА решение от 27 октября 2020 года... т.е. точечно и пофамильно и за что конкретно указано в законе следует такой отлуп... задам такой пример ситуация вполне реальная 11 судей КСУ полетели куда то там на зарубежный семинар симпозиум и самолет в котором летело 11 судей !! КСУ разбился и все 11 судей КСУ ПОГИБЛИ В АВИАКАТАСТРОФЕ... и кстати такой сценарий вообще не прописан ни в Конституции ни в Законе о КСУ... что делать Украине Президента Раде КМУ???? и в какой способ если вопрос вообще не выписан нигде и никак??!!
Действовать надо законно, как бы это не было неприятно! Руша гос.институты как это делает Клоун вообще получим потерю государственности!!!
\
Бот Савчука 25%@ihor108 2 ч
На "зеленому" спектаклі разом з Парасюком, Шабунєй, Єгоркой Зіміним - Деморда та Притула. І головне агент Казбек- Портнов одобряє)
Лучше уж рубить вшей гильйотиной
Первопричина кризиса -- приход к власти олигархов через своих холуев. Бороться нужно не с последствиями, а с организаторами и убирать от власти их шавок. А заодно вправлять мозги, нариду, приведшему под веселое улюлюканье этих барыг к власти. Не хочется говорить и повторять банальные вещи, но еще пару лет назад такой херни не было от слова совсем.
Бо умничанье уже украинцев достало . Валите лучше в Израиль . Или там такие умные не нужны ?
І навіть якщо припустити що Єрмак когось заведе, ви вважаєте що судді яких завів Янукович кращі?
Які з сортів лайна кращі, я не розбираюся. Я лише констатую, що лайно замінять іншим лайном.
а именно, СБУ просто сделало волевое усилие и не заметило, как несколько месяцев готовился антиконституционный переворот его исполнителями:
1) олигарх Каломойский
2) олигарх Медвеччук
3) 47 депитутов
4) судьи Конст суда
5) адвокат Портнов (как вероятный создатель этой схемы)
6) огромная группа юристов (до 20 чел), которые непосредственно готовили все док
7) огромный массив телефонной трафика, интернет трафика, телеграм-переписка, в связи с подготовкой этой схемы
8) передача денег судьям Конст суда от Каломойского (их хранение, счета, депозиты, и тд)
Все вот это Баканов намеренно не заметил в течении нескольких месяцев..
У нас гос переворот не только в Конст суде, но и в верхушке СБУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(может это кому-то выгодно????)
Стрєлок Воз борн ту Хєлл@GoshaGo06574197
зеленський ше портнова гловою КС призначить