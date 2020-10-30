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Зеленський (17456) КС (1154) Тупицький (227)

КС запрошує Зеленського на зустріч у будь-якому форматі: треба прибрати штучний конфлікт, - Тупицький

Новини Цензор.НЕТ Політика України

КС запрошує Зеленського на зустріч у будь-якому форматі: треба прибрати штучний конфлікт, - Тупицький

Голова Конституційного Суду України (КС) Олександр Тупицький від імені КС запросив президента України Володимира Зеленського на зустріч для того, щоб обговорити конституційну кризу, що сформувалася.

"Хочу звернутися до президента. Ми, судді Конституційного Суду, хочемо поспілкуватися з президентом. Ми запрошуємо його в будь-якому форматі... треба прибрати штучний конфлікт", - заявив Тупицький на прес-конференції в п'ятницю в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я звертаюся до голови Верховної Ради України. Нам також потрібне спілкування", - додав він.

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Тупицький наголосив, що в нинішній ситуації необхідна взаємодія всіх гілок влади.

"Нам потрібно спілкуватися як із цілісними системами, безпосередньо, з президентом, з головою парламенту, при необхідності - з прем'єр-міністром", - наголосив голова КС.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.
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Топ коментарі
+16
КС приглашает Зеленского на встречу в любом формате: надо убрать искусственный конфликт, - Тупицкий - Цензор.НЕТ 2277 КС приглашает Зеленского на встречу в любом формате: надо убрать искусственный конфликт, - Тупицкий - Цензор.НЕТ 193
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30.10.2020 14:24
+13
а бубочка что то поймет из этого разговора ? ах да бубочка юрист.
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30.10.2020 14:26
+11
Стадион так стадион!!!
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30.10.2020 14:28
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КС приглашает Зеленского на встречу в любом формате: надо убрать искусственный конфликт, - Тупицкий - Цензор.НЕТ 2277 КС приглашает Зеленского на встречу в любом формате: надо убрать искусственный конфликт, - Тупицкий - Цензор.НЕТ 193
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30.10.2020 14:24 Відповісти



Yes! Dopeless

@_dopeless


А всі ж в курсі, що та процедура імпічменту, яка зараз є в Україні, включає в себе рішення Конституційного Суду?
Тобто, якщо президент може своїми наказами відміняти рішення Конституційного Суду, то можливості провести імпічмент в Україні нема від слова взагалі?
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30.10.2020 14:30 Відповісти
Два агенти ***** хочуть, не криючись, зустрітися і обгворити ввідні дані від хазяїна.
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30.10.2020 14:25 Відповісти
У тюремній камері... що ці судді, що цей ульопок Зелений, там будуть органічно дивитись.
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30.10.2020 14:26 Відповісти
а бубочка что то поймет из этого разговора ? ах да бубочка юрист.
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30.10.2020 14:26 Відповісти
такой же как и каратист ))) почетный))))) (или не четный))))
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30.10.2020 14:29 Відповісти
С прокурором тебе нужно общаться упырь проклятый, а еще лучше, с палачом.
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30.10.2020 14:28 Відповісти
Тогда на основании 5-й статьи Конституции пусть выйдет непосредственно с народом пообщается, а не через представителей в виде бубочек и шмыгалей.
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30.10.2020 14:28 Відповісти
Така зустріч має відбутися в СІЗО. І не з Зеленським, а зі слідчим.
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30.10.2020 14:28 Відповісти
т.е. тупицкий теперь главнее бубоси? ))) дожился членограй !
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30.10.2020 14:28 Відповісти
Стадион так стадион!!!
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30.10.2020 14:28 Відповісти
это переворот
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30.10.2020 14:28 Відповісти
В любом формате это как?в сауну заказываете,чтоб привычней было ?))))
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30.10.2020 14:29 Відповісти
Опытная?
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30.10.2020 14:35 Відповісти
Денис Казанский

4 ч. ·

Тезово по ситуації:

Конституційний суд з подачі депутатів Коломойського та Медведчука скасував закон щодо електронного декларування, який забезпечував діяльність антикорупційних органів.

Рішення явно ухвалювалося не стільки для того, щоб допомогти злодіям уникнути відповідальності, скільки для того, щоб спровокувати жорстку політичну кризу. І цей розрахунок, як бачимо, виправдався.

Тому що у відповідь на рішення КС президент Зеленський не придумав нічого кращого, крім як внести абсолютно неконституційний законопроект, яким збирається просто розігнати КС. Таких повноважень у президента немає, тому те, що робить Зеленський підводить його під цілком реальну кримінальну статтю. Можно як завгодно ставитися до продажних суддів, але так діяти неможна.

Що ж робити у даному випадку?

- Насамперед прийняти новий закон про електронне декларування замість того, що скасував КС. Голосів для цього вистачить. Тоді всю процедуру скасування суддям довелося б повторювати спочатку - а це час і гроші для замовників.

- КС, ймовірно, потребує переформатування. Але відбуватися все це має відповідно до законних процедур. Тобто, необхідно міняти Конституцію. Так, це важко. Але кому ж це ще робити, як не монобільшості? В принципі, за допомогою Голосу та ЄС назбирати необхідну кількість голосів було б можливо. Звичайно, це буде не швидко. Але іншого законного способу немає.

- Ну і найголовніше. Удар по КС - це боротьба з наслідком, а не з причиною. Адже в даному випадку окремі судді КС - лише інструмент. А рулять цим інструментом - Коломойський і Медведчук. Так ось, підкажу президенту просту річ - на відміну від КС, Медведчука і Коломойського ніяка Конституція не захищає.
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30.10.2020 14:29 Відповісти
Чего скулишь, порохобот? Каков закон теперь решать ВР, а не тебе анониму! КС приглашает Зеленского на встречу в любом формате: надо убрать искусственный конфликт, - Тупицкий - Цензор.НЕТ 4868
Кстати, судьи КС достались Украине от прошлой власти, а некоторые еще с времен беглого президента.
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30.10.2020 14:35 Відповісти
Зебил, пока ты сосал лапу в берлоге, кто и откуда в КС обсудили еще вчера. По квоте Порошенко 4 человека из которых 3 голосовало против. Так шо закрой поддувало и не каламуть воду. Твои слуги урода уже нарешали так, что дальше некуда. Гнать их сраной метлой вместе с ************ и продажными судьями. Если бы Зеленое Чмо не было таким ничтожеством, то и КС не посмел бы так нагло вытирать ноги об законодательство.
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30.10.2020 14:44 Відповісти
Тупе гівно, це не анонім каже, а Денис Казанцев, поважна людина в відмінності від тебе.
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31.10.2020 07:18 Відповісти
Все правильно, але при зелених такого не буде. Якби вони були нормальні, то за рік можна було б спокійно прийняти потрібні закони і навести порядок з судами та олігархами. Але про що ми говоримо)))
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30.10.2020 15:18 Відповісти
Тобі не з янелохом домовлятися треба а з громадськістю. КС приглашает Зеленского на встречу в любом формате: надо убрать искусственный конфликт, - Тупицкий - Цензор.НЕТ 3625
Ви, ********, посягнули на бажання народу приборкати корупцію.
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30.10.2020 14:30 Відповісти
для того,что бы убрать конфликт ,не обьязательно встречатся с Тупицким - родителем конфликта .Надо убрать врага Тупицкого, родившего конфликт для Украины и ее народа по указанию врагов Украины
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30.10.2020 14:31 Відповісти
Крысы заметушились, гнать ублюдков на помойку!!!!
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30.10.2020 14:32 Відповісти
Гавно пливет к гавну. Це Україна, малятка...
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30.10.2020 14:32 Відповісти
В общем,такого точно никогда не было...нигде...судья такой:-эй,ты ,президентишка,ходи сюда конфликт решать.Мы тебя в любом формате зазываем!...
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30.10.2020 14:32 Відповісти
Yes! Dopeless@_dopeless 3 ч

Наскільки ж примітивно, але при тому ефектно організовано цей спектакль.

І Зе герой, і опозицію навколо пальця обвели завдяки титушні типу Парасюка.
Нагадує, як спостерігати за грою в напьорстки - бачиш, як просто обманюють лохів, але нічого не можеш зробити, бо лохи в захваті.
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30.10.2020 14:35 Відповісти
в баню еще пригласи, от имени работников сексуальной индустрии.
ахаха, клинические дегенераты.
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30.10.2020 14:36 Відповісти
Тупой еще тупее. Два жида пара.
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30.10.2020 14:37 Відповісти
Запахло жареным и сразу захотелось общения.Порешать наверное.
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30.10.2020 14:39 Відповісти
Це ж треба! Насрати перед вхідними дверима і дзвонити з проханням дати туалетний папір!
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30.10.2020 14:42 Відповісти
Как там в их кругах базарят - на цирлах приканает клоун сопливый! КС запрошує Зеленського на зустріч у будь-якому форматі: треба прибрати штучний конфлікт, - Тупицький - Цензор.НЕТ 2368
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30.10.2020 14:42 Відповісти
КС приглашает Зеленского на встречу в любом формате: надо убрать искусственный конфликт, - Тупицкий

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Офигеть!!! Тупицкий приглашает президента к себе на аудиенцию!!!
Это типа, чиновник вызывает к себе царя и устанавливает ему условия беседы!!!
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30.10.2020 14:43 Відповісти
договорняки
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30.10.2020 14:47 Відповісти
Какая власть в Украине? Парламентско-президентская!
Где здесь слово "судейская". Его нет!
Поэтому пусть Тупицкий идет к президенту или в Раду на полусогнутых и вымаливает прощения!
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30.10.2020 14:47 Відповісти
Со следователем общайтесь.
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30.10.2020 14:47 Відповісти
Какое, нахрен, "убрать искусственный конфликт"? Тут вопрос ребром - кто кому жопу отхонингует?
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30.10.2020 14:50 Відповісти
Против судей КС возбудили уголовное дело: покушение на захват власти За вами скоро придут
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30.10.2020 14:51 Відповісти
Классно судья троллит Зеленского. Это расплата артисту шапито, за "стрекозячесть" из басни Крылова."Ах ты пела? А теперь, попляши"! Беда в том, расплачиватся за выбор имбецилов придется и нормальным гражданам.
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30.10.2020 14:54 Відповісти
Жирный зассал остаться без харчевания и либезит перед кловуном.
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30.10.2020 14:55 Відповісти
Да ничего он не зассал, но тупо троллит зебила. Типа даже стрелку назначил. Там он просто обьяснит пианисту кто тут главный и какие у него варианты. А их не много, хреновые или ****** какие хреновые.
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30.10.2020 16:15 Відповісти
Я представляю, что "юрист" зеленский им расскажет. Лучше пригласили бы его чего нибудь сыграть на рояле
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30.10.2020 15:08 Відповісти
Надо убрать бандитов в мантиях и в креслах чиновников.
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30.10.2020 15:41 Відповісти
Ну прі чьом тут зєленскій? Зустріч повинна відбутись,і чим скоріш,тим краще, в СІЗО СБУ,за адресою:Аскольдів провулок, 3а, м.Київ, зі слідчим в особливо важливих справах.
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30.10.2020 15:58 Відповісти
Тупицкий все порешает, у него крыша, а Зебобе отгребать уже по факту
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30.10.2020 16:13 Відповісти
Тупицкий, ты тупой? Надо убрать тебя и тебе подобных, покрывающих коррупцию. Или вы хотите как пшонка прорываться в направлении Востока? Помнишь кадры в аэропорту??? https://www.youtube.com/watch?v=nEmX_h5GA70
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30.10.2020 16:33 Відповісти
приглашающий размажет молодого юриста статьями всех кодексов и конституцией))
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30.10.2020 18:23 Відповісти
 
 