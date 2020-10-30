КС запрошує Зеленського на зустріч у будь-якому форматі: треба прибрати штучний конфлікт, - Тупицький
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Голова Конституційного Суду України (КС) Олександр Тупицький від імені КС запросив президента України Володимира Зеленського на зустріч для того, щоб обговорити конституційну кризу, що сформувалася.
"Хочу звернутися до президента. Ми, судді Конституційного Суду, хочемо поспілкуватися з президентом. Ми запрошуємо його в будь-якому форматі... треба прибрати штучний конфлікт", - заявив Тупицький на прес-конференції в п'ятницю в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Я звертаюся до голови Верховної Ради України. Нам також потрібне спілкування", - додав він.
Тупицький наголосив, що в нинішній ситуації необхідна взаємодія всіх гілок влади.
"Нам потрібно спілкуватися як із цілісними системами, безпосередньо, з президентом, з головою парламенту, при необхідності - з прем'єр-міністром", - наголосив голова КС.
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".
Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.
29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.
Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.
30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.
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Yes! Dopeless
@_dopeless
А всі ж в курсі, що та процедура імпічменту, яка зараз є в Україні, включає в себе рішення Конституційного Суду?
Тобто, якщо президент може своїми наказами відміняти рішення Конституційного Суду, то можливості провести імпічмент в Україні нема від слова взагалі?
4 ч. ·
Тезово по ситуації:
Конституційний суд з подачі депутатів Коломойського та Медведчука скасував закон щодо електронного декларування, який забезпечував діяльність антикорупційних органів.
Рішення явно ухвалювалося не стільки для того, щоб допомогти злодіям уникнути відповідальності, скільки для того, щоб спровокувати жорстку політичну кризу. І цей розрахунок, як бачимо, виправдався.
Тому що у відповідь на рішення КС президент Зеленський не придумав нічого кращого, крім як внести абсолютно неконституційний законопроект, яким збирається просто розігнати КС. Таких повноважень у президента немає, тому те, що робить Зеленський підводить його під цілком реальну кримінальну статтю. Можно як завгодно ставитися до продажних суддів, але так діяти неможна.
Що ж робити у даному випадку?
- Насамперед прийняти новий закон про електронне декларування замість того, що скасував КС. Голосів для цього вистачить. Тоді всю процедуру скасування суддям довелося б повторювати спочатку - а це час і гроші для замовників.
- КС, ймовірно, потребує переформатування. Але відбуватися все це має відповідно до законних процедур. Тобто, необхідно міняти Конституцію. Так, це важко. Але кому ж це ще робити, як не монобільшості? В принципі, за допомогою Голосу та ЄС назбирати необхідну кількість голосів було б можливо. Звичайно, це буде не швидко. Але іншого законного способу немає.
- Ну і найголовніше. Удар по КС - це боротьба з наслідком, а не з причиною. Адже в даному випадку окремі судді КС - лише інструмент. А рулять цим інструментом - Коломойський і Медведчук. Так ось, підкажу президенту просту річ - на відміну від КС, Медведчука і Коломойського ніяка Конституція не захищає.
Кстати, судьи КС достались Украине от прошлой власти, а некоторые еще с времен беглого президента.
Ви, ********, посягнули на бажання народу приборкати корупцію.
Наскільки ж примітивно, але при тому ефектно організовано цей спектакль.
І Зе герой, і опозицію навколо пальця обвели завдяки титушні типу Парасюка.
Нагадує, як спостерігати за грою в напьорстки - бачиш, як просто обманюють лохів, але нічого не можеш зробити, бо лохи в захваті.
ахаха, клинические дегенераты.
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Офигеть!!! Тупицкий приглашает президента к себе на аудиенцию!!!
Это типа, чиновник вызывает к себе царя и устанавливает ему условия беседы!!!
Где здесь слово "судейская". Его нет!
Поэтому пусть Тупицкий идет к президенту или в Раду на полусогнутых и вымаливает прощения!