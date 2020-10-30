Конституційний Суд призначив на 2 листопада збори суддів
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Збори суддів Конституційного суду України призначено на понеділок, 2 листопада.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Суду.
"У Конституційному суді України в понеділок, 2 листопада, об 11:00, відбудуться збори суддів Конституційного суду України", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".
Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.
29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.
Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.
30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.
Пізніше стало відомо, що ДБР розслідує проти голови КСУ Тупицького справу про держзраду і незаконне відчуження ділянки в окупованому Криму.
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Hawthorn Healing@hawthornhealin1 4 ч
Мог ли я подумать, скажем лет 10-15 назад, что один из основных украинских рейдеров, через кторого решались проблемы по имущественным судам на десятки и сотни млн$, в 2020 будет решать, работать КС Украины или нет. Хотя, если клоун может быть президентом, не вижу противоречия.
Якщо зобити по іншому зелений чорт набереться суддівських бліх, все більше і більше до того, що не вилізе з цього суддівського багна до останніх свої днів повноважень.
треба "прийняти" пропозицію від МВФ та ввести на сім років
новий склад КС у вигляді представників від;
США, Великобританії, Німеччині, Франції, Нідерландів
у кількості 3 осіб від кожної країни !!!
Прошу поширювати, та підтримати !
далее по тексту
КСУ давно является помойкой, которая послушно вертит носом в сторону, куда ветер дует.
Такое мнение высказал полчаса назад в Фейсбуке политолог Юрий Романенко.
Ветер начал дуть в сторону ослабления президентской власти, и они быстренько насрали.
Зеленский привык действовать импульсивно и решил прикрутить КСУ, чтобы показать, кто в доме хозяин.
Потешно в этой ситуации все. И президент, который никакой не хозяин, и КСУ, где ошибка и слово «конституционный», и слово «суд». И толпа, что по свистку прибежала вопить что-то по поводу нарушения Конституции.
- «Отправим судей-предателей в Ростов». Под КС проходит протестная акция. Фоторепортаж
Оказывается, толпу больше волнуют нарушения Конституции, пока каждый день десятки тысяч заболевают ковидом, а десятки, а то и сотни людей мрут от него.
Впрочем, в Украине меньше всего интересует судьба простого холопа, потому люди вместо того, чтобы ставить раком власти, которые сливают сто миллионов гривен на сериале из ковид фонда, когда нет лекарств, концентраторов, а скоро не будет и врачей, смотрят за этой битвой вокруг КСУ.
А битва показывает только одно - это государство прогнило насквозь, потому припарками уже ничего не решить.
И нет никакой разницы в том, кто, что нарушил, потому что все государственные институты такие же помойки, как и КСУ. И вся эта возня - разбор между помойками по поводу того, какая помойка хуже.
Потому демонтировать нужно все помойки: и КСУ, и все суды, и Кабмин, НАБУ, и институт президента за компанию.
- Кому реально подыгрывает КС, который Зеленский «хочет разогнать» - политолог
Потому не тратьте нервные клетки на этот цирк. Пусть жрут друг друга.
для чего?чтобы добиться чего?полной неуправляемости и преподнести Украину ***** на блюдечке?
Ольга Рев
Як зробити конституційний переворот у 4 кроки
1. Влада протягує резонансне рішення КСУ.
2. Влада каже: ми хочемо виправити,але нема повноважень.
3. Спеціально навчені люди формують суспільну думку щодо необхідності дати більше повноважень владі.
4.Влада отримує більше повноважень
Микола Томенко
Сьогоднішня кризова ситуація довкола рішення КС вміщується у тезі: "Корупція проти беззаконня"! Я не підтримую прихильників ні першого, ні другого підходів, тому пропонує інший шлях подолання політичної кризи.
Отож, як швидко і законно розв`язати цю кризу?
1. Невідкладно ухвалити новий закон про відповідальність за незаконне збагачення посадовців.
2. Невідкладно обрати 3 членів Конституційного суду від ВР та з`їзду суддів, яких досі не обрано.
3. Партіям Порошенка, Тимошенко і Тягнибока переконати своїх висуванців, які вже неодноразово і недоброчесно голосують за корупціогенні рішення, звільнитися з посад за власним бажанням. Нагадаю, що серед 11 членів КС, які відмінили електронне декларування посадовців, є двоє суддів від Порошенка: Володимир Мойсик - призначений президентом Порошенком, Ірина Завгородня - обрана ВР за поданням фракції БПП, Сергій Сас - обраний ВР за поданням Батьківщини, Ігор Сліденко - за поданням Свободи.
Звісно, сподіватися, що партія Медведчука-Бойка переконає суддів від Януковича звільнитися - це як вірити, що Дніпро потече в інший бік. Однак це не відміняє суспільну вимогу про добровільну відставку всіх 11 суддів, які відмінили антикорупційні Закони.
4. ДБР перевірити законність статків суддів КС, про яких йдеться у приписах НЗК.
5. Підготувати та ухвалити зміни до Конституції та Закону про Конституційний суд щодо розширення підстав для звільнення його членів.
Таким є реальний і конституційний шлях перезавантаження Конституційного Суду, який не порушує жодної норми Конституції та Законів, та включає механізми політичної відповідальності за кадрові призначення.
Да и Ярош не мальчик по вызову
Кто заказал?
Сработала мина отложенного действия, сознательно или несознательно заложенная Порошенко при его президентстве.
При этом есть и огромное количество вопросов к самому суду и судьям. Декларации, ангажированность в ряде вопросов и тд. По хорошему им действительно пора на покой. НО не таким способом, как видит его Зеленский.
-----Є ТАКА ВЕРСІЯ.
В целом все больше убеждаемся, что все это - план Порошенко и его сообщников, исполняемый руками Тупицкого. Ему, в общем-то, пару лет до окончания срока судьи. И при Зеленском у него перспектив мало. А в случае переворота и возвращения Порошенко - можно рассчитывать на благодарность. Внешние агенты, аффилированные во многом с демократами США, выступают здесь надежными соратниками, раскачивающими кризис медийно.
Очевидно, что ближайший алгоритм - настроить Запад после Зеленского, дождаться результатов выборов в США с надеждой, что там победит Байден. И, заручившись поддержкой элит, сносить власть Зеленского. Под легендой "борьбы с реваншем", "за демократию", "против коррупции" и тп. Это союз врагов Зеленского в расшатывании власти в стране. Он давно зрел и вероятность сценария просматривалась все отчетливее с пошаговой зачисткой "соросят" во власти.
ВТОРОЕ. Законопроект, который вынес Зеленский - антиконституционен. По сути он как раз внесен президентом для того, чтобы отстроиться от решений КСУ и показать Западу и улице - "я не с ними". НО так команда Зеленского сама ведет его к импичменту! Будем иметь историю с "законами 16 января - 2". Собственно, на импичмент уже достаточно наговорили и сделали вчера в рамках заседани СНБО. Всё это - большая ошибка.
И нам интересно, в ОП вообще думали что будет, если КСУ соберется снова и решит, что закон Зеленского (если его проголосуют) - антиконституционный? Если судьи решат идти до конца? Это перспектива полного коллапса правовой системы. Организованного не Зеленским, но явно против него и в целях переворота. И да, если сейчас не отозвать этот законопроект и нардепы его провалят, понимая груз ответственности, - это покажет, что Зеленский лишился своей фракции.
ТРЕТЬЕ. Время для переворота подобрано очень удачно. В стране назревает "идеальный шторм". Обострение на фронте ( ), коронавирус и планка более 8 тысяч заболевших ( ) с дилеммой с локдауном "коллапс в экономике или в здравоохранении". А теперь и институциональный коллапс в государстве в связи с ситуацией с КСУ.
В Офисе президента не успевают отбиваться в рамках антикриза и делают очень неправильные шаги. Среднесрочный прогноз от нас по развитию ситуации в стране крайне негативный.
Klymenko Time
Фух, отлегло. Все предсказуемо.
Даже если что-то случится на Луне, то зюзики обвинят Пороха
"...Вот привели меня на суд,
А судьи яйцами трясут..."©
а затем обращается к остальным судьям:
«Господа хорошие! Если судью Конституционного Суда выкинуть из окна пятого и выше этажа, смешно ли будет на ветру развеваться его мантия? А будет ли очень смешно? Или не очень? Особенно судье. Лично я не пробовал, но может есть желающие? Нету? А придётся».
На додаток до епідеміологічної, економічної і безпекової кризи, країна занурюється в морок конституційної кризи. Вихід з конституційної кризи, яку спричинило бажання Зеленського отримати абсолютну владу, починається з повернення влади у правове поле. Про це у своєму відеозверненні заявив п'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко.
Порошенко нагадав, що антикорупційна інфраструктура, яка була створена протягом його президентської каденції, вже неодноразово зазнавала цілеспрямованих атак. Однією з таких атак є рішення Конституційного Суду України, судді якого відчули нетерпимість Банкової до антикорупційних органів - переконаний Петро Порошенко.
«Без зайвих слів очевидно, що може думати наша команда про рішення Конституційного Суду. Команда, яка свідомо впровадила найжорсткіше у Європі електронне декларування статків високопосадовців з кримінальною відповідальністю. Команда, яка створила Національне агентство із запобігання корупції, Національне антикорупційне бюро, Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру. Команда, яка на основі прозорих конкурсів, схвалених міжнародними експертами, оновила Верховний Суд, сформувала і запустила Вищий антикорупційний суд. І яка передала цю систему новій владі, як я вже говорив, в повністю робочому стані. І яка, за визнанням міжнародних експертів, зробила за п'ять років більше реформ, ніж було зроблено за попередні двадцять три», - нагадує п'ятий Президент.
Він зауважив, що усі ці кроки є частиною європейського вибору і дозволили українцям отримати безвіз з Європейським Союзом. Рішення КСУ ставить під удар один із головних здобутків - застерігає п'ятий Президент.
«Але вас цинічно обманюють ті, хто крайнім намагається зробити лише Конституційний Суд. В суді лише писали рішення, а от сценарій розробили в іншому місці»,- переконаний Порошенко.
«Дозвольте нагадати, якщо хто забув. Про загрозу втрати безвізу заговорили ще на початку минулого місяця, коли Зеленський підірвав незалежність Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Комісію з обрання нового очільника САП Банкова сформувала виключно з лояльних до себе людей. Це ми декларуємося вже п'ятий рік, а «Слуги» декларуються вперше, і тому дуже нервують зараз», - говорить Порошенко.
Команда Зеленського піддає безперервним атакам НАБУ, як через парламент і суди, так і шляхом цькування в засобах масової інформації. «Це команда Зеленського створила у суспільстві атмосферу нетерпимості до антикорупційних органів, яку, звісно ж, відчули і в Конституційному Суді», - переконаний лідер «Європейської Солідарності».
«І, нарешті, ось вам вишенька на тортик. Подання до Конституційного Суду проти декларування подавала не лише ОПЗЖ, але й група «За майбутнє». Ця група з усіма потрохами належить Коломойському, близькому бізнесовому і політичному партнеру Зеленського», - нагадує Порошенко.
«Факти - річ уперта. І вони не можуть не привести до висновку, що абсолютно антиконституційний узурпаторський законопроект Зеленського не має нічого спільного з боротьбою з корупцією. Єдине, чого він прагне, це - сформувати кишеньковий Конституційний Суд, який потім визнаватиме конституційними усі ініціативи Банкової з розбудови в Україні диктатури дилетантів, невігласів та клептократів», - прогнозує лідер опозиції.
Він наголошує, що таким шляхом будувався авторитаризм в Білорусії, в Росії та країнах Центральної Азії. «Але для чого так далеко ходити? Саме через «на сто відсотків свій» Конституційний Суд Янукович наділив себе диктаторськими повноваженнями, якими і вдавився. А тепер коротає вік на підмосковній дачі», - говорить Петро Порошенко.
«Що має зробити Зеленський, щоби суспільство йому повірило?
По-перше. Почитати Конституцію і повернутися в правове поле.
По-друге. Приємно вразити прозорим конкурсом і якісними кандидатурами на вже вакантні посади в Конституційному Суді.
По-третє, організувати прозорі, а не фіктивні конкурси на очільників Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і Державного бюро розслідувань.
По-четверте, продовжити судову реформу в середній апеляційній та нижній ланках судової системи.
По-п'яте. І це головне і невідкладне. Негайно подати і ухвалити закон, який відновлює жорстке електронне декларування і кримінальну відповідальність за умисне приховування інформації про реальний майновий стан. Це вирішить всі проблеми. Свій проект ми вже підготували, можемо подати як альтернативний», - перерахував лідер «Європейської Солідарності»
Щоби вийти із конституційної кризи, в яку Зеленський занурив країну, він має негайно зустрітися із лідерами парламентських фракцій. «Я особисто готовий йому допомогти знайти вихід із ситуації винятково в правовому полі. Нагадую: Президент не має права розпускати Конституційний суд. Він має право розпускати лише парламент, і то винятково на підставах, передбачених Основним законом», - нагадує Порошенко.
«Боротьба з корупцією - це частина нашої європейської стратегії. Вона залишається нашим безумовним пріоритетом. Тому маємо зробити все, щоб відновити незалежність антикорупційної інфраструктури. І парламент може це зробити доволі швидко. Але демократія - це так само частина нашого цивілізаційного європейського вибору. А той спосіб вирішення проблеми, який запропонував Зеленський, веде нас зовсім в інший бік. І не має нічого спільного з боротьбою з корупцією. Він бореться за абсолютну владу, ніким і нічим не обмежену. І підігравати йому в цьому - значить вести країну до національної катастрофи. Ми точно цього не дозволимо», - резюмує п'ятий Президент.
Так вот, стоит подсказать президенту простую вещь - в отличие от Конституционного Суда, Медведчука и Коломойского никакая Конституция не защищает.
Украинцам предложили новый оригинальный спектакль в двух действиях.
Первое действие: плохой КСУ принимает возмутительное решение, общественность встает в защиту конституционного строя.
Второе действие - добрый президент соглашается защитить порядок и под одобрительные крики толпы разваливает Конституционный Суд.
а безбожники как не рядятся - музыки не будет