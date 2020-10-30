Конституционный Суд назначил на 2 ноября собрание судей

Собрание судей Конституционного суда Украины назначено на понедельник, 2 ноября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Суда.

"В Конституционном суде Украины в понедельник, 2 ноября, в 11:00, состоится собрание судей Конституционного суда Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

Посже стало известно, что ГБР расследует против главы КСУ Тупицкого дело о госизмене и незаконном отчуждении участка в оккупированном Крыму.

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