Євродепутатка фон Крамон-Таубадель про рішення КС: "Відчувається вплив Кремля"
Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном
Депутатка Європарламенту Віола фон Крамон-Таубадель зазначила, що у скандальному рішенні Конституційного суду відчувається вплив Кремля та олігархів.
Про це фон Крамон-Таубадель заявила в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.
"Ми бачимо, що існує конфлікт інтересів у КС. Європейські країни очікують від президента розслідування. І ті судді, які задіяні у неправомірних діях, мають бути звільнені. Але все це вимагає дотримання верховенства права.
З іншого боку, нас значно непокоїть те, які інтереси стоять за суддями КС – безумовно, відчувається вплив інтересів олігархів та Кремля. Вони тримають судові установи, цю ситуацію треба виправити. Тут варто вже "передавати пас" парламенту, законодавчому органу. Ця конституційна криза може бути розглянута за рахунок політичного консенсусу".
Вона нагадала, що безвізовий режим встановлюється у відповідь на виконання певних зобов’язань, і одне із них – це боротьба проти корупції. Це те, зазначила фон Крамон-Таубадель, що ЄС просив уряду України.
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".
Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.
29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.
Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.
30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.
Будь ласка, зачекайте...
.
.НУЖНО ОСТАВИТЬ 4 СУДДЕЙ ОТ ПОРОШЕНКО , КОТОРЫЕ ГОЛОСОВАЛИ ПРОТИВ ЭТО ГО МЕДВЕДЧУКОВССКО-КОЛОМОЙССКОГО ( а по сути КРЕМЛЕВССКОГО ) РЕШЕНИЯ !..
А то Москва будет иметь в кармане еще и КС ......!
Спецслужби провалились. Президент провалився...
Справа з Конституційним судом- просте Шапіто від Коломойського та Медведчука. Але піпл хаває. Дивує маса людей, котрі ніяк не можуть второпати що оте рішення КС і мітинги Соболєва та Грішна з розпуском КС- це дві частини одного й того ж плану, написаного в Кремлі і зараз виконуваного Зеленським.
Так и есть .
хто підтримує це рішення КС - той промовськовський покидбок
«Нам не страшні московські воші, нам страшні українські гниди» (Симон Петлюра)
...
Хто и кого будет деребанить ? И какая история это проходила , а ?
Путін уже в Києві і керує Україною - В. Яворівський (2019р.)
Родился Украинский Аугусто - Голобородько.
Аугусто це замало , тут нужен украинский Гиммлер с Мюллером напару , не меньше