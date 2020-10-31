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Новини Політика УкраїниЗа кордоном Конституційна криза
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Європарламент (773) КС (1154) олігарх (688) Росія (47244) Віола фон Крамон (24)

Євродепутатка фон Крамон-Таубадель про рішення КС: "Відчувається вплив Кремля"

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Євродепутатка фон Крамон-Таубадель про рішення КС:

Депутатка Європарламенту Віола фон Крамон-Таубадель зазначила, що у скандальному рішенні Конституційного суду відчувається вплив Кремля та олігархів.

Про це фон Крамон-Таубадель заявила в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

"Ми бачимо, що існує конфлікт інтересів у КС. Європейські країни очікують від президента розслідування. І ті судді, які задіяні у неправомірних діях, мають бути звільнені. Але все це вимагає дотримання верховенства права.

З іншого боку, нас значно непокоїть те, які інтереси стоять за суддями КС – безумовно, відчувається вплив інтересів олігархів та Кремля. Вони тримають судові установи, цю ситуацію треба виправити. Тут варто вже "передавати пас" парламенту, законодавчому органу. Ця конституційна криза може бути розглянута за рахунок політичного консенсусу".

 Вона нагадала, що безвізовий режим встановлюється у відповідь на виконання певних зобов’язань, і одне із них – це боротьба проти корупції. Це те, зазначила фон Крамон-Таубадель, що ЄС просив уряду України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я жорсткий прихильник ліквідації Конституційного Суду, - Яценюк

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.
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Топ коментарі
+16
Україну ніхто не захищає.
Спецслужби провалились. Президент провалився...
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31.10.2020 08:38
+12
ліміта запорєбрікова.
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31.10.2020 08:41
+12
Все стійкіше враження що ЗЕ, найпопулярніший комік РФ, котрий прожив в Москві понад 20 років із своїх 40, ЗЕ, котрий має віллу під Ялтою- це при тому що громадянам з неросійським громадянством росіяни законодавчо заборонили мати нерухомість в окупованому Криму-отже, Вовік має російський паспорт- просто-напросто Штірліц.
Справа з Конституційним судом- просте Шапіто від Коломойського та Медведчука. Але піпл хаває. Дивує маса людей, котрі ніяк не можуть второпати що оте рішення КС і мітинги Соболєва та Грішна з розпуском КС- це дві частини одного й того ж плану, написаного в Кремлі і зараз виконуваного Зеленським.
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31.10.2020 08:45
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КС -- РАСПУСТИТЬ ! .. НО !!
.
.НУЖНО ОСТАВИТЬ 4 СУДДЕЙ ОТ ПОРОШЕНКО , КОТОРЫЕ ГОЛОСОВАЛИ ПРОТИВ ЭТО ГО МЕДВЕДЧУКОВССКО-КОЛОМОЙССКОГО ( а по сути КРЕМЛЕВССКОГО ) РЕШЕНИЯ !..
 А то Москва будет иметь в кармане еще и КС ......!
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31.10.2020 08:32 Відповісти
Так эти судьи тоже бросились обновлять декларации пока они были недоступны. Половина судей КСУ обновили декларации пока они были недоступны - СМИ
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31.10.2020 10:10 Відповісти
Брысь под шконку, гаденыш!
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31.10.2020 09:02 Відповісти
Вата тріумфує?
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31.10.2020 09:16 Відповісти
Україну ніхто не захищає.
Спецслужби провалились. Президент провалився...
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31.10.2020 08:38 Відповісти
ліміта запорєбрікова.
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31.10.2020 08:41 Відповісти
Евродепутат фон Крамон-Таубадель о решении КС: "Чувствуется влияние Кремля" - Цензор.НЕТ 6183
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31.10.2020 08:44 Відповісти
Наша шмаркля ну не как не является гарантом Конституции.
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31.10.2020 09:39 Відповісти
Ты на работе, или от рождения недоразвитый ?
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31.10.2020 08:42 Відповісти
Ще один ватан...
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31.10.2020 08:43 Відповісти
проФФесор цілий
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31.10.2020 09:17 Відповісти
У лаптєй страх від Бандери вже в генах і передається з покоління в покоління.
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31.10.2020 08:47 Відповісти
Евродепутат фон Крамон-Таубадель о решении КС: "Чувствуется влияние Кремля" - Цензор.НЕТ 4080
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31.10.2020 08:48 Відповісти
Не спиться же тебе дебилу
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31.10.2020 08:42 Відповісти
Виола фон Крамон-Таубадель.
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31.10.2020 08:42 Відповісти
Вчора дивився цю передачу. Як діти малі. Ображені один на одного. Яким плювати на власний інтерес. Плювати на спільний інтерес. Плювати на державний інтерес. Головне - дошкульніше дорікнути своїм кривдникам. Один лише Шуфрич був сам собою. І за своє. Точніше - за кремлівське.
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31.10.2020 08:44 Відповісти
Все стійкіше враження що ЗЕ, найпопулярніший комік РФ, котрий прожив в Москві понад 20 років із своїх 40, ЗЕ, котрий має віллу під Ялтою- це при тому що громадянам з неросійським громадянством росіяни законодавчо заборонили мати нерухомість в окупованому Криму-отже, Вовік має російський паспорт- просто-напросто Штірліц.
Справа з Конституційним судом- просте Шапіто від Коломойського та Медведчука. Але піпл хаває. Дивує маса людей, котрі ніяк не можуть второпати що оте рішення КС і мітинги Соболєва та Грішна з розпуском КС- це дві частини одного й того ж плану, написаного в Кремлі і зараз виконуваного Зеленським.
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31.10.2020 08:45 Відповісти
А тут дехто верещав свого часу Єгорку в президенти. Маю скрин.
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31.10.2020 08:51 Відповісти
👍👏100%, этот 🤢🤡недомерок знал , о готовящемся решении КС и специально ничего не делал
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31.10.2020 09:40 Відповісти
Депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель отметила, что в скандальном решении Конституционного Суда чувствуется влияние Кремля и олигархов.

Так и есть .
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31.10.2020 08:49 Відповісти
Судьи КС,которые принимали такие решения, кроме увольнения должны быть привлечены к уголовной ответственности по статье государственной измены.Они её совершили.Обязательно не забыть заказчиков.,
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31.10.2020 08:51 Відповісти
Спонсоры прихода к власти зеленского - коломойша и мудакчук - и есть теми самымми олигархами работающими в интересах кремля. Разве зеленский пойдет против своих хозяевов?
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31.10.2020 08:52 Відповісти
абсолютно правильно
хто підтримує це рішення КС - той промовськовський покидбок
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31.10.2020 08:54 Відповісти
Зеленський прибирає покидьків

Евродепутат фон Крамон-Таубадель о решении КС: "Чувствуется влияние Кремля" - Цензор.НЕТ 95
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31.10.2020 08:59 Відповісти
Це все фiгня .
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31.10.2020 09:04 Відповісти
або зроби краще або заткнись
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31.10.2020 09:08 Відповісти
Я б зробив , але не маю повноважень Евродепутат фон Крамон-Таубадель о решении КС: "Чувствуется влияние Кремля" - Цензор.НЕТ 7425
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31.10.2020 09:11 Відповісти
Ты не видишь дальше своего носа , тк твой кумир - Членограй 🤢🤡🎪
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31.10.2020 09:42 Відповісти
москаль втомився жити ?
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31.10.2020 09:03 Відповісти
Чергова постановка цирку шапіто, пошумлять і так все залишиться як було, головне - відвернути увагу від постійного зубожіння населення, підняття тарифів і введення нових податків. Це те, що Зе не виконує своїх обіцянок і скаче під балалайку бариг.
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31.10.2020 09:02 Відповісти
с какого боку здесь россия??

«Нам не страшні московські воші, нам страшні українські гниди» (Симон Петлюра)
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31.10.2020 09:11 Відповісти
Евродепутат фон Крамон-Таубадель о решении КС: "Чувствуется влияние Кремля" - Цензор.НЕТ 9502

...
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31.10.2020 09:26 Відповісти
Євродепутатка фон Крамон-Таубадель про рішення КС: "Відчувається вплив Кремля" - Цензор.НЕТ 1222
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31.10.2020 09:40 Відповісти
А шо, если депутат из европарламента, то шо святой? Шо каждому целовать задницу? Шо мы и делаем. Здесь каждый специалист по юркореспонденции, а само 2+2 на счетной машинке слогает. Уже никто и ничто не спасет, РАЗДЕРЕБАНЯТ. История это проходила.
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31.10.2020 09:27 Відповісти
Уже никто и ничто не спасет, РАЗДЕРЕБАНЯТ. История это проходила.

Хто и кого будет деребанить ? И какая история это проходила , а ? Євродепутатка фон Крамон-Таубадель про рішення КС: "Відчувається вплив Кремля" - Цензор.НЕТ 7921
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31.10.2020 09:35 Відповісти
Прочитай 1000 летнюю историю своей страны и тебе все станет ясно. хотя читать ты не будешь, увидишь воочию, процесс уже запущен.
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31.10.2020 09:51 Відповісти
Пук в лужу , как обычно .
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31.10.2020 10:02 Відповісти
Євродепутатка фон Крамон-Таубадель про рішення КС: "Відчувається вплив Кремля" - Цензор.НЕТ 3034
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31.10.2020 09:35 Відповісти
Євродепутатка фон Крамон-Таубадель про рішення КС: "Відчувається вплив Кремля" - Цензор.НЕТ 7197
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31.10.2020 10:12 Відповісти
Только настоящие братья пожелаю соседу чтобы у него было воровство и коррупция😁😁😁😁
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31.10.2020 09:41 Відповісти
Євродепутатка фон Крамон-Таубадель про рішення КС: "Відчувається вплив Кремля" - Цензор.НЕТ 1562
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31.10.2020 09:51 Відповісти
Заява судді Сліденка, який відстоює думку, що електронне декларування цілком конституційне - це прямий доказ конституційного перевороту. Ще раз: Сліденко каже про тиск на нього з боку ОПи. Не Бєні, не ОПЗЖ, а офісу преЗЕдента. Тобто Зермака. Зермаки - співучасники рішення КСУ.

Євродепутатка фон Крамон-Таубадель про рішення КС: "Відчувається вплив Кремля" - Цензор.НЕТ 1129
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31.10.2020 09:55 Відповісти
У Європі тільки відчули?
Путін уже в Києві і керує Україною - В. Яворівський (2019р.)
Євродепутатка фон Крамон-Таубадель про рішення КС: "Відчувається вплив Кремля" - Цензор.НЕТ 8632
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31.10.2020 10:12 Відповісти
я просто оставлю это здесь. Євродепутатка фон Крамон-Таубадель про рішення КС: "Відчувається вплив Кремля" - Цензор.НЕТ 698 Половина судей КСУ обновили декларации пока они были недоступны - СМИ Кстати, Головатый тоже...
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31.10.2020 10:14 Відповісти
Скоро будет так .
Родился Украинский Аугусто - Голобородько.

Євродепутатка фон Крамон-Таубадель про рішення КС: "Відчувається вплив Кремля" - Цензор.НЕТ 4795
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31.10.2020 10:15 Відповісти
Родился Украинский Аугусто

Аугусто це замало , тут нужен украинский Гиммлер с Мюллером напару , не меньше Євродепутатка фон Крамон-Таубадель про рішення КС: "Відчувається вплив Кремля" - Цензор.НЕТ 5024
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31.10.2020 10:34 Відповісти
Поймал Бога за бороду ,ЖДИ БЕДЫ....
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31.10.2020 10:20 Відповісти
Коломойського- мертвечука. Коротше кажучи, всіх тих, хто спонсорував вибори президента і "слуг".
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31.10.2020 10:29 Відповісти
Вообще не понимаю, почему защита своих коррупционных интересов теперь называется "рукой Кремля". У нас-то и состав государственного аппарата из-за общего советского прошлого никогда от российского особо и не отличался: такие же казнокрады, неономенклатура, кумовья, криминал и быдло на протяжении всех последних 30 лет. Только влияние гебни поменьше, да всяких-разных олигархов - побольше.
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31.10.2020 10:36 Відповісти
"Чем больше мы имеем свобод,тем скорее мы хотим СС и лагерей" (с)
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31.10.2020 11:25 Відповісти
Правильно фон Крамон-Таубадель! Во всех бедах Украины Путин виноват. Он такая сволочь
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31.10.2020 11:33 Відповісти
"слуги" при "зе- опе" и есть инструмент кремлевского влияния в Украине
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31.10.2020 11:56 Відповісти
"Яким боком" тут хоч Кремль? Євродепутатка фон Крамон-Таубадель про рішення КС: "Відчувається вплив Кремля" - Цензор.НЕТ 926
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31.10.2020 13:11 Відповісти
Финансирует коррупцию в Украине , разными способами . Это скучный и легкий вопрос , давай шось посложнее Євродепутатка фон Крамон-Таубадель про рішення КС: "Відчувається вплив Кремля" - Цензор.НЕТ 6178
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31.10.2020 13:18 Відповісти
да какая там рука. это наша родная коррупция.
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31.10.2020 15:42 Відповісти
 
 