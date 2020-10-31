Евродепутат фон Крамон-Таубадель о решении КС: "Чувствуется влияние Кремля"
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Депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель отметила, что в скандальном решении Конституционного Суда чувствуется влияние Кремля и олигархов.
Об этом фон Крамон-Таубадель заявила в эфире "Свободы слова Савика Шустера", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
"Мы видим, что существует конфликт интересов в КС. Европейские страны ожидают от президента расследования. И те судьи, которые задействованы в неправомерных действиях, должны быть уволены. Но все это требует соблюдения верховенства права.
С другой стороны, нас значительно беспокоит то, какие интересы стоят за судьями КС - безусловно, чувствуется влияние интересов олигархов и Кремля. Они держат судебные учреждения, эту ситуацию надо исправить. Здесь стоит уже "передавать пас" парламенту, законодательному органу. Этот конституционный кризис может быть рассмотрен за счет политического консенсуса", - сказала евродепутат.
Она напомнила, что безвизовый режим устанавливается в ответ на выполнение определенных обязательств, и одно из них - это борьба против коррупции. Это то, отметила фон Крамон-Таубадель, о чем ЕС просил правительства Украины.
Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.
29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.
В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.
30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.
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.НУЖНО ОСТАВИТЬ 4 СУДДЕЙ ОТ ПОРОШЕНКО , КОТОРЫЕ ГОЛОСОВАЛИ ПРОТИВ ЭТО ГО МЕДВЕДЧУКОВССКО-КОЛОМОЙССКОГО ( а по сути КРЕМЛЕВССКОГО ) РЕШЕНИЯ !..
А то Москва будет иметь в кармане еще и КС ......!
Спецслужби провалились. Президент провалився...
Справа з Конституційним судом- просте Шапіто від Коломойського та Медведчука. Але піпл хаває. Дивує маса людей, котрі ніяк не можуть второпати що оте рішення КС і мітинги Соболєва та Грішна з розпуском КС- це дві частини одного й того ж плану, написаного в Кремлі і зараз виконуваного Зеленським.
Так и есть .
хто підтримує це рішення КС - той промовськовський покидбок
«Нам не страшні московські воші, нам страшні українські гниди» (Симон Петлюра)
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Хто и кого будет деребанить ? И какая история это проходила , а ?
Путін уже в Києві і керує Україною - В. Яворівський (2019р.)
Родился Украинский Аугусто - Голобородько.
Аугусто це замало , тут нужен украинский Гиммлер с Мюллером напару , не меньше