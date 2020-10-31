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Новости Политика УкраиныЗа рубежом Конституционный кризис
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Европарламент (1705) КС (2131) олигарх (1016) Россия (91288) Виола фон Крамон (23)

Евродепутат фон Крамон-Таубадель о решении КС: "Чувствуется влияние Кремля"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Евродепутат фон Крамон-Таубадель о решении КС:

Депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель отметила, что в скандальном решении Конституционного Суда чувствуется влияние Кремля и олигархов.

Об этом фон Крамон-Таубадель заявила в эфире "Свободы слова Савика Шустера", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Мы видим, что существует конфликт интересов в КС. Европейские страны ожидают от президента расследования. И те судьи, которые задействованы в неправомерных действиях, должны быть уволены. Но все это требует соблюдения верховенства права.

С другой стороны, нас значительно беспокоит то, какие интересы стоят за судьями КС - безусловно, чувствуется влияние интересов олигархов и Кремля. Они держат судебные учреждения, эту ситуацию надо исправить. Здесь стоит уже "передавать пас" парламенту, законодательному органу. Этот конституционный кризис может быть рассмотрен за счет политического консенсуса", - сказала евродепутат.

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Она напомнила, что безвизовый режим устанавливается в ответ на выполнение определенных обязательств, и одно из них - это борьба против коррупции. Это то, отметила фон Крамон-Таубадель, о чем ЕС просил правительства Украины.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.
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Топ комментарии
+16
Україну ніхто не захищає.
Спецслужби провалились. Президент провалився...
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31.10.2020 08:38
+12
ліміта запорєбрікова.
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31.10.2020 08:41
+12
Все стійкіше враження що ЗЕ, найпопулярніший комік РФ, котрий прожив в Москві понад 20 років із своїх 40, ЗЕ, котрий має віллу під Ялтою- це при тому що громадянам з неросійським громадянством росіяни законодавчо заборонили мати нерухомість в окупованому Криму-отже, Вовік має російський паспорт- просто-напросто Штірліц.
Справа з Конституційним судом- просте Шапіто від Коломойського та Медведчука. Але піпл хаває. Дивує маса людей, котрі ніяк не можуть второпати що оте рішення КС і мітинги Соболєва та Грішна з розпуском КС- це дві частини одного й того ж плану, написаного в Кремлі і зараз виконуваного Зеленським.
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31.10.2020 08:45
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КС -- РАСПУСТИТЬ ! .. НО !!
.
.НУЖНО ОСТАВИТЬ 4 СУДДЕЙ ОТ ПОРОШЕНКО , КОТОРЫЕ ГОЛОСОВАЛИ ПРОТИВ ЭТО ГО МЕДВЕДЧУКОВССКО-КОЛОМОЙССКОГО ( а по сути КРЕМЛЕВССКОГО ) РЕШЕНИЯ !..
 А то Москва будет иметь в кармане еще и КС ......!
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31.10.2020 08:32 Ответить
Так эти судьи тоже бросились обновлять декларации пока они были недоступны. Половина судей КСУ обновили декларации пока они были недоступны - СМИ
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31.10.2020 10:10 Ответить
Брысь под шконку, гаденыш!
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31.10.2020 09:02 Ответить
Вата тріумфує?
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31.10.2020 09:16 Ответить
Україну ніхто не захищає.
Спецслужби провалились. Президент провалився...
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31.10.2020 08:38 Ответить
ліміта запорєбрікова.
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31.10.2020 08:41 Ответить
Евродепутат фон Крамон-Таубадель о решении КС: "Чувствуется влияние Кремля" - Цензор.НЕТ 6183
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31.10.2020 08:44 Ответить
Наша шмаркля ну не как не является гарантом Конституции.
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31.10.2020 09:39 Ответить
Ты на работе, или от рождения недоразвитый ?
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31.10.2020 08:42 Ответить
Ще один ватан...
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31.10.2020 08:43 Ответить
проФФесор цілий
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31.10.2020 09:17 Ответить
У лаптєй страх від Бандери вже в генах і передається з покоління в покоління.
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31.10.2020 08:47 Ответить
Евродепутат фон Крамон-Таубадель о решении КС: "Чувствуется влияние Кремля" - Цензор.НЕТ 4080
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31.10.2020 08:48 Ответить
Не спиться же тебе дебилу
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31.10.2020 08:42 Ответить
Виола фон Крамон-Таубадель.
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31.10.2020 08:42 Ответить
Вчора дивився цю передачу. Як діти малі. Ображені один на одного. Яким плювати на власний інтерес. Плювати на спільний інтерес. Плювати на державний інтерес. Головне - дошкульніше дорікнути своїм кривдникам. Один лише Шуфрич був сам собою. І за своє. Точніше - за кремлівське.
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31.10.2020 08:44 Ответить
Все стійкіше враження що ЗЕ, найпопулярніший комік РФ, котрий прожив в Москві понад 20 років із своїх 40, ЗЕ, котрий має віллу під Ялтою- це при тому що громадянам з неросійським громадянством росіяни законодавчо заборонили мати нерухомість в окупованому Криму-отже, Вовік має російський паспорт- просто-напросто Штірліц.
Справа з Конституційним судом- просте Шапіто від Коломойського та Медведчука. Але піпл хаває. Дивує маса людей, котрі ніяк не можуть второпати що оте рішення КС і мітинги Соболєва та Грішна з розпуском КС- це дві частини одного й того ж плану, написаного в Кремлі і зараз виконуваного Зеленським.
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31.10.2020 08:45 Ответить
А тут дехто верещав свого часу Єгорку в президенти. Маю скрин.
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31.10.2020 08:51 Ответить
👍👏100%, этот 🤢🤡недомерок знал , о готовящемся решении КС и специально ничего не делал
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31.10.2020 09:40 Ответить
Депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель отметила, что в скандальном решении Конституционного Суда чувствуется влияние Кремля и олигархов.

Так и есть .
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31.10.2020 08:49 Ответить
Судьи КС,которые принимали такие решения, кроме увольнения должны быть привлечены к уголовной ответственности по статье государственной измены.Они её совершили.Обязательно не забыть заказчиков.,
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31.10.2020 08:51 Ответить
Спонсоры прихода к власти зеленского - коломойша и мудакчук - и есть теми самымми олигархами работающими в интересах кремля. Разве зеленский пойдет против своих хозяевов?
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31.10.2020 08:52 Ответить
абсолютно правильно
хто підтримує це рішення КС - той промовськовський покидбок
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31.10.2020 08:54 Ответить
Зеленський прибирає покидьків

Евродепутат фон Крамон-Таубадель о решении КС: "Чувствуется влияние Кремля" - Цензор.НЕТ 95
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31.10.2020 08:59 Ответить
Це все фiгня .
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31.10.2020 09:04 Ответить
або зроби краще або заткнись
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31.10.2020 09:08 Ответить
Я б зробив , але не маю повноважень Евродепутат фон Крамон-Таубадель о решении КС: "Чувствуется влияние Кремля" - Цензор.НЕТ 7425
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31.10.2020 09:11 Ответить
Ты не видишь дальше своего носа , тк твой кумир - Членограй 🤢🤡🎪
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31.10.2020 09:42 Ответить
москаль втомився жити ?
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31.10.2020 09:03 Ответить
Чергова постановка цирку шапіто, пошумлять і так все залишиться як було, головне - відвернути увагу від постійного зубожіння населення, підняття тарифів і введення нових податків. Це те, що Зе не виконує своїх обіцянок і скаче під балалайку бариг.
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31.10.2020 09:02 Ответить
с какого боку здесь россия??

«Нам не страшні московські воші, нам страшні українські гниди» (Симон Петлюра)
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31.10.2020 09:11 Ответить
Евродепутат фон Крамон-Таубадель о решении КС: "Чувствуется влияние Кремля" - Цензор.НЕТ 9502

...
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31.10.2020 09:26 Ответить
Євродепутатка фон Крамон-Таубадель про рішення КС: "Відчувається вплив Кремля" - Цензор.НЕТ 1222
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31.10.2020 09:40 Ответить
А шо, если депутат из европарламента, то шо святой? Шо каждому целовать задницу? Шо мы и делаем. Здесь каждый специалист по юркореспонденции, а само 2+2 на счетной машинке слогает. Уже никто и ничто не спасет, РАЗДЕРЕБАНЯТ. История это проходила.
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31.10.2020 09:27 Ответить
Уже никто и ничто не спасет, РАЗДЕРЕБАНЯТ. История это проходила.

Хто и кого будет деребанить ? И какая история это проходила , а ? Євродепутатка фон Крамон-Таубадель про рішення КС: "Відчувається вплив Кремля" - Цензор.НЕТ 7921
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31.10.2020 09:35 Ответить
Прочитай 1000 летнюю историю своей страны и тебе все станет ясно. хотя читать ты не будешь, увидишь воочию, процесс уже запущен.
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31.10.2020 09:51 Ответить
Пук в лужу , как обычно .
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31.10.2020 10:02 Ответить
Євродепутатка фон Крамон-Таубадель про рішення КС: "Відчувається вплив Кремля" - Цензор.НЕТ 3034
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31.10.2020 09:35 Ответить
Євродепутатка фон Крамон-Таубадель про рішення КС: "Відчувається вплив Кремля" - Цензор.НЕТ 7197
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31.10.2020 10:12 Ответить
Только настоящие братья пожелаю соседу чтобы у него было воровство и коррупция😁😁😁😁
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31.10.2020 09:41 Ответить
Євродепутатка фон Крамон-Таубадель про рішення КС: "Відчувається вплив Кремля" - Цензор.НЕТ 1562
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31.10.2020 09:51 Ответить
Заява судді Сліденка, який відстоює думку, що електронне декларування цілком конституційне - це прямий доказ конституційного перевороту. Ще раз: Сліденко каже про тиск на нього з боку ОПи. Не Бєні, не ОПЗЖ, а офісу преЗЕдента. Тобто Зермака. Зермаки - співучасники рішення КСУ.

Євродепутатка фон Крамон-Таубадель про рішення КС: "Відчувається вплив Кремля" - Цензор.НЕТ 1129
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31.10.2020 09:55 Ответить
У Європі тільки відчули?
Путін уже в Києві і керує Україною - В. Яворівський (2019р.)
Євродепутатка фон Крамон-Таубадель про рішення КС: "Відчувається вплив Кремля" - Цензор.НЕТ 8632
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31.10.2020 10:12 Ответить
я просто оставлю это здесь. Євродепутатка фон Крамон-Таубадель про рішення КС: "Відчувається вплив Кремля" - Цензор.НЕТ 698 Половина судей КСУ обновили декларации пока они были недоступны - СМИ Кстати, Головатый тоже...
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31.10.2020 10:14 Ответить
Скоро будет так .
Родился Украинский Аугусто - Голобородько.

Євродепутатка фон Крамон-Таубадель про рішення КС: "Відчувається вплив Кремля" - Цензор.НЕТ 4795
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31.10.2020 10:15 Ответить
Родился Украинский Аугусто

Аугусто це замало , тут нужен украинский Гиммлер с Мюллером напару , не меньше Євродепутатка фон Крамон-Таубадель про рішення КС: "Відчувається вплив Кремля" - Цензор.НЕТ 5024
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31.10.2020 10:34 Ответить
Поймал Бога за бороду ,ЖДИ БЕДЫ....
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31.10.2020 10:20 Ответить
Коломойського- мертвечука. Коротше кажучи, всіх тих, хто спонсорував вибори президента і "слуг".
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31.10.2020 10:29 Ответить
Вообще не понимаю, почему защита своих коррупционных интересов теперь называется "рукой Кремля". У нас-то и состав государственного аппарата из-за общего советского прошлого никогда от российского особо и не отличался: такие же казнокрады, неономенклатура, кумовья, криминал и быдло на протяжении всех последних 30 лет. Только влияние гебни поменьше, да всяких-разных олигархов - побольше.
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31.10.2020 10:36 Ответить
"Чем больше мы имеем свобод,тем скорее мы хотим СС и лагерей" (с)
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31.10.2020 11:25 Ответить
Правильно фон Крамон-Таубадель! Во всех бедах Украины Путин виноват. Он такая сволочь
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31.10.2020 11:33 Ответить
"слуги" при "зе- опе" и есть инструмент кремлевского влияния в Украине
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31.10.2020 11:56 Ответить
"Яким боком" тут хоч Кремль? Євродепутатка фон Крамон-Таубадель про рішення КС: "Відчувається вплив Кремля" - Цензор.НЕТ 926
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31.10.2020 13:11 Ответить
Финансирует коррупцию в Украине , разными способами . Это скучный и легкий вопрос , давай шось посложнее Євродепутатка фон Крамон-Таубадель про рішення КС: "Відчувається вплив Кремля" - Цензор.НЕТ 6178
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31.10.2020 13:18 Ответить
да какая там рука. это наша родная коррупция.
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31.10.2020 15:42 Ответить
 
 