Розслідування авіакатастрофи під Чугуєвом: скоро ми дамо суспільству відповіді, - Венедіктова

Слідчі допитали 81 свідка, провели понад 100 експертиз, і незабаром дадуть суспільству відповідь на запитання про причини трагедії.

Про це генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявила під час візиту до Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об'єднаних сил у Краматорську. Цензор.НЕТ повідомляє про це з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

"На особливому контролі у нас кримінальне провадження за фактом порушення правил польотів і підготовки до них, що спричинило катастрофу літака АН 26Ш і загибель 26 військовослужбовців. ... У цій справі, крім першочергових слідчих дій, допитано 81 свідка, призначено та проведено понад 100 судових експертиз. Розслідування перебуває на завершальному етапі, і ми сподіваємося, що ми незабаром дамо суспільству відповіді", - сказала Венедіктова.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа.Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак із курсантами Харківського університету Повітряних сил ЗС України.

На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. На сайті вишу оприлюднили список загиблих.

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Вижив В'ячеслав Золочевський - курсант 133-ї навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.