УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10810 відвідувачів онлайн
Новини Авіакатастрофа під Чугуєвом
1 877 24

Розслідування авіакатастрофи під Чугуєвом: скоро ми дамо суспільству відповіді, - Венедіктова

Розслідування авіакатастрофи під Чугуєвом: скоро ми дамо суспільству відповіді, - Венедіктова

Слідчі допитали 81 свідка, провели понад 100 експертиз, і незабаром дадуть суспільству відповідь на запитання про причини трагедії.

Про це генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявила під час візиту до Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об'єднаних сил у Краматорську. Цензор.НЕТ повідомляє про це з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

"На особливому контролі у нас кримінальне провадження за фактом порушення правил польотів і підготовки до них, що спричинило катастрофу літака АН 26Ш і загибель 26 військовослужбовців. ... У цій справі, крім першочергових слідчих дій, допитано 81 свідка, призначено та проведено понад 100 судових експертиз. Розслідування перебуває на завершальному етапі, і ми сподіваємося, що ми незабаром дамо суспільству відповіді", - сказала Венедіктова.

Читайте також: Катастрофа АН-26 під Чугуєвом: в "Укроборонпромі" не знайшли порушень під час ремонту літака

Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа.Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак із курсантами Харківського університету Повітряних сил ЗС України.

На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. На сайті вишу оприлюднили список загиблих.

Читайте також: У ЗСУ спростували "масові відрахування" із ХНУПС після авіакатастрофи під Чугуєвом: Жоден курсант не виявив бажання

Вижив В'ячеслав Золочевський - курсант 133-ї навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.

Автор: 

авіакатастрофа (1094) Харківщина (6054) Венедіктова Ірина (829)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+12
Дело Татарова.
Дело о сливе задержания вагнеровцев.
Липовое дело Шеремета.
Куча липовых дел на Порошенко, Турчинова, Парубия и Майдан.
...
И т.д. и т.п.

Но зато то, что элементарно становится очевидным после прочтения "черных ящиков" Венедиктова уже готова нести на крыльях в массы.
показати весь коментар
03.12.2020 20:49
+10
Вона чи монголка, чи татарка, чи узбечка, короче рюзьгє якесь воно, бо глаз узьке.
показати весь коментар
03.12.2020 20:41
+9
мордва, скорее всего.. жутко не красивая тетка..
ее кибер-муж наверно во время секаса, ей морду наволочкой от подушки закрывает..
показати весь коментар
03.12.2020 20:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вона чи монголка, чи татарка, чи узбечка, короче рюзьгє якесь воно, бо глаз узьке.
показати весь коментар
03.12.2020 20:41 Відповісти
мордва, скорее всего.. жутко не красивая тетка..
ее кибер-муж наверно во время секаса, ей морду наволочкой от подушки закрывает..
показати весь коментар
03.12.2020 20:44 Відповісти
ноут на морду їй кладе, діджітілізірує її.
показати весь коментар
03.12.2020 20:47 Відповісти
А в ноуте Саша Грей не делает изо всех сил умное литсо.
показати весь коментар
03.12.2020 20:52 Відповісти
мамин сибиряк
показати весь коментар
03.12.2020 20:53 Відповісти
Так і є, прізвище про все каже.
показати весь коментар
03.12.2020 20:57 Відповісти
Дуже тонко ...
показати весь коментар
03.12.2020 21:42 Відповісти
Начались самолайки и надувание своей полезности...
Шоб за татарчуков не вспоминали...
показати весь коментар
03.12.2020 20:45 Відповісти
Когда по делу Татарова дадите ответы?
показати весь коментар
03.12.2020 20:45 Відповісти
Дело Татарова.
Дело о сливе задержания вагнеровцев.
Липовое дело Шеремета.
Куча липовых дел на Порошенко, Турчинова, Парубия и Майдан.
...
И т.д. и т.п.

Но зато то, что элементарно становится очевидным после прочтения "черных ящиков" Венедиктова уже готова нести на крыльях в массы.
показати весь коментар
03.12.2020 20:49 Відповісти
глаз узкий,значит руский
показати весь коментар
03.12.2020 20:48 Відповісти
😀
показати весь коментар
03.12.2020 21:07 Відповісти
А відповіді продиктував портнов?
показати весь коментар
03.12.2020 21:03 Відповісти
Блин, а шо это она палец у виска держит ? Шо она этим хочет сказать ?
показати весь коментар
03.12.2020 21:07 Відповісти
По мужу и по своей персоне дай ответы, кобыла.
показати весь коментар
03.12.2020 21:10 Відповісти
Главное мозги лохторату засрать, а то все про коррупционеров из ЗЭбанды разговор идет
показати весь коментар
03.12.2020 21:11 Відповісти
Розслідування авіакатастрофи під Чугуєвом: скоро ми дамо суспільству відповіді, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 1005
показати весь коментар
03.12.2020 21:26 Відповісти
Скоро повинна сісти венедіктова.
показати весь коментар
03.12.2020 21:59 Відповісти
Спишут все на пилотов.
показати весь коментар
03.12.2020 22:08 Відповісти
Ручний генпрокурор,кукловод із кривого рога.
показати весь коментар
03.12.2020 22:31 Відповісти
в задницу себе их засунь! Министра обороны со всей веткой на пожизненое с полной конфискацией!
показати весь коментар
03.12.2020 22:32 Відповісти
Там пішла ти на ...уй. Ну якось так,щоб мене знову не забанили...
показати весь коментар
03.12.2020 22:56 Відповісти
показати весь коментар
04.12.2020 06:22 Відповісти
 
 