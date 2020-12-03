Расследование авиакатастрофы под Чугуевом: скоро мы дадим обществу ответы, - Венедиктова
Следователи допросили 81 свидетеля, провели более 100 экспертиз, и вскоре дадут обществу ответ на вопрос о причинах трагедии.
Об этом генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила во время визита в Специализированную прокуратуру в военной и оборонной сфере объединенных сил в Краматорске. Цензор.НЕТ сообщает об этом со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.
"На особом контроле у нас уголовное производство по факту нарушения правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу самолета АН 26Ш и гибель 26 военнослужащих. ... В этом деле, кроме первоочередных следственных действий, проведены допросы 81 свидетеля, назначено и проведено более 100 судебных экспертиз. Расследование находится на завершающем этапе, и мы надеемся, что мы вскоре дадим обществу ответы", - сказала Венедиктова.
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Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами.
На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице.
Выжил Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.
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ее кибер-муж наверно во время секаса, ей морду наволочкой от подушки закрывает..
Шоб за татарчуков не вспоминали...
Дело о сливе задержания вагнеровцев.
Липовое дело Шеремета.
Куча липовых дел на Порошенко, Турчинова, Парубия и Майдан.
...
И т.д. и т.п.
Но зато то, что элементарно становится очевидным после прочтения "черных ящиков" Венедиктова уже готова нести на крыльях в массы.