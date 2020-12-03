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Новости Авиакатастрофа под Чугуевом
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Расследование авиакатастрофы под Чугуевом: скоро мы дадим обществу ответы, - Венедиктова

Расследование авиакатастрофы под Чугуевом: скоро мы дадим обществу ответы, - Венедиктова

Следователи допросили 81 свидетеля, провели более 100 экспертиз, и вскоре дадут обществу ответ на вопрос о причинах трагедии.

Об этом генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила во время визита в Специализированную прокуратуру в военной и оборонной сфере объединенных сил в Краматорске. Цензор.НЕТ сообщает об этом со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

"На особом контроле у ​​нас уголовное производство по факту нарушения правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу самолета АН 26Ш и гибель 26 военнослужащих. ... В этом деле, кроме первоочередных следственных действий, проведены допросы 81 свидетеля, назначено и проведено более 100 судебных экспертиз. Расследование находится на завершающем этапе, и мы надеемся, что мы вскоре дадим обществу ответы", - сказала Венедиктова.

Читайте на Цензор.НЕТ: Уруский назвал причины катастрофы АН-26 под Чугуевом: Системные нарушения правил полетов и недостаточная подготовка экипажа

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами.

На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице.

Выжил Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.

Также на Цензор.НЕТ: Катастрофа АН-26 под Чугуевом: в "Укроборонпроме" не нашли нарушений при ремонте самолета

Автор: 

авиакатастрофа (1719) Харьковщина (5577) Венедиктова Ирина (726)


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Топ комментарии
+12
Дело Татарова.
Дело о сливе задержания вагнеровцев.
Липовое дело Шеремета.
Куча липовых дел на Порошенко, Турчинова, Парубия и Майдан.
...
И т.д. и т.п.

Но зато то, что элементарно становится очевидным после прочтения "черных ящиков" Венедиктова уже готова нести на крыльях в массы.
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03.12.2020 20:49
+10
Вона чи монголка, чи татарка, чи узбечка, короче рюзьгє якесь воно, бо глаз узьке.
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03.12.2020 20:41
+9
мордва, скорее всего.. жутко не красивая тетка..
ее кибер-муж наверно во время секаса, ей морду наволочкой от подушки закрывает..
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03.12.2020 20:44
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Вона чи монголка, чи татарка, чи узбечка, короче рюзьгє якесь воно, бо глаз узьке.
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03.12.2020 20:41 Ответить
мордва, скорее всего.. жутко не красивая тетка..
ее кибер-муж наверно во время секаса, ей морду наволочкой от подушки закрывает..
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03.12.2020 20:44 Ответить
ноут на морду їй кладе, діджітілізірує її.
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03.12.2020 20:47 Ответить
А в ноуте Саша Грей не делает изо всех сил умное литсо.
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03.12.2020 20:52 Ответить
мамин сибиряк
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03.12.2020 20:53 Ответить
Так і є, прізвище про все каже.
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03.12.2020 20:57 Ответить
Дуже тонко ...
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03.12.2020 21:42 Ответить
Начались самолайки и надувание своей полезности...
Шоб за татарчуков не вспоминали...
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03.12.2020 20:45 Ответить
Когда по делу Татарова дадите ответы?
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03.12.2020 20:45 Ответить
Дело Татарова.
Дело о сливе задержания вагнеровцев.
Липовое дело Шеремета.
Куча липовых дел на Порошенко, Турчинова, Парубия и Майдан.
...
И т.д. и т.п.

Но зато то, что элементарно становится очевидным после прочтения "черных ящиков" Венедиктова уже готова нести на крыльях в массы.
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03.12.2020 20:49 Ответить
глаз узкий,значит руский
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03.12.2020 20:48 Ответить
😀
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03.12.2020 21:07 Ответить
А відповіді продиктував портнов?
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03.12.2020 21:03 Ответить
Блин, а шо это она палец у виска держит ? Шо она этим хочет сказать ?
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03.12.2020 21:07 Ответить
По мужу и по своей персоне дай ответы, кобыла.
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03.12.2020 21:10 Ответить
Главное мозги лохторату засрать, а то все про коррупционеров из ЗЭбанды разговор идет
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03.12.2020 21:11 Ответить
Розслідування авіакатастрофи під Чугуєвом: скоро ми дамо суспільству відповіді, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 1005
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03.12.2020 21:26 Ответить
Скоро повинна сісти венедіктова.
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03.12.2020 21:59 Ответить
Спишут все на пилотов.
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03.12.2020 22:08 Ответить
Ручний генпрокурор,кукловод із кривого рога.
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03.12.2020 22:31 Ответить
в задницу себе их засунь! Министра обороны со всей веткой на пожизненое с полной конфискацией!
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03.12.2020 22:32 Ответить
Там пішла ти на ...уй. Ну якось так,щоб мене знову не забанили...
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03.12.2020 22:56 Ответить
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04.12.2020 06:22 Ответить
 
 