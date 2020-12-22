Досягнуто домовленості про призначення Бутусова радником Тарана, - Міноборони

Міністерство оборони України досягло домовленості про призначення головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова радником міністра оборони на громадських засадах.

Про це Міноборони повідомляє на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Досягнута домовленість про призначення Юрія Бутусова радником міністра оборони України на громадських засадах. Ефективне міністерство, боєздатні збройні сили - є над чим працювати", - йдеться в повідомленні.

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Раніше головний редактор Цензор.НЕТ Бутусов погодився два місяці побути позаштатним радником міністра оборони Тарана на громадських засадах.

Нагадаємо, 8 грудня Міністерство оборони запропонувало Юрію Бутусову посісти одну з міністерських позицій в напрямках озброєння або логістики. Бутусов погодився на пропозицію і опублікував свою програму, першим пунктом в якій значиться розслідування провалу спецоперацій Міноборони, в тому числі операції із затримання бойовиків ПВК "Вагнера".

У середу, 9 грудня, Бутусов заявив, що за добу не отримав від Міністерства оборони жодної інформації про надання посади і попросив Раду заслухати його і міністра оборони Андрія Тарана про ситуацію в армії.

10 грудня Міноборони заявило, що не знайшли вакансій, які відповідають рівню амбіцій Бутусова.

11 грудня Юрій Бутусов заявив, що Міноборони не проводило з ним співбесіди: "Притягуватиму довідповідальності міністра Тарана".