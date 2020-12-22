Досягнуто домовленості про призначення Бутусова радником Тарана, - Міноборони
Міністерство оборони України досягло домовленості про призначення головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова радником міністра оборони на громадських засадах.
Про це Міноборони повідомляє на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Досягнута домовленість про призначення Юрія Бутусова радником міністра оборони України на громадських засадах. Ефективне міністерство, боєздатні збройні сили - є над чим працювати", - йдеться в повідомленні.
Раніше головний редактор Цензор.НЕТ Бутусов погодився два місяці побути позаштатним радником міністра оборони Тарана на громадських засадах.
Нагадаємо, 8 грудня Міністерство оборони запропонувало Юрію Бутусову посісти одну з міністерських позицій в напрямках озброєння або логістики. Бутусов погодився на пропозицію і опублікував свою програму, першим пунктом в якій значиться розслідування провалу спецоперацій Міноборони, в тому числі операції із затримання бойовиків ПВК "Вагнера".
У середу, 9 грудня, Бутусов заявив, що за добу не отримав від Міністерства оборони жодної інформації про надання посади і попросив Раду заслухати його і міністра оборони Андрія Тарана про ситуацію в армії.
10 грудня Міноборони заявило, що не знайшли вакансій, які відповідають рівню амбіцій Бутусова.
11 грудня Юрій Бутусов заявив, що Міноборони не проводило з ним співбесіди: "Притягуватиму довідповідальності міністра Тарана".
Будь ласка, зачекайте...
за что боролись?
Немного беременной быть не получается.
https://charter97.org/ru/news/2020/12/22/404859/
P.S . Хорошая информация для цензор и для украинцев
ЗЕ власть есть оккупационной властью к украинцам
Это не киностудия.
а конфликт и есть основной двигатель журналистики
Замажуть і викинуть.
І не буде більше журналіста.
Будет цензор писать теперь душераздирающие сказки о величие ЗЕ и компании
Если админы не зарежут....
За мою бытность , здесь столько народу было, прощающегося с Цензором, что мама не горюй.) Поводов было много и разных. И что ? На Цензоре от этого стало меньше народу ?
Да ладно......)))
Проблема в другом.
Кому- то, что-то не нравится и он ставит условия там, где этого делать НЕ НУЖНО, ибо,- бесполезно.))
/Кста. Я не удивлюсь, если снова появится очередная новая версия сайта .Доработанная./
Ты, беженец, почему-то больше всех сокрушаешься.
А тут вроде как и хотел-кричал, на тебе собеседование, но вот твой уровень. Даже не позаштатник.
Вот если-бы ножки раставил, как раньше...
Отраду старцам подают,
Но все же постепенно тают.
И, наконец, на склоне дней
Вдруг понимает человече
Тщету надежд, тщету идей.. .
Не думаю, что это о Бутусове......
А ведь есть еще одна история, достойная киностудии Довженко - про силовой захват тюрем в Донецке, который опять таки разрушил Зеленский. Прям Рэмбо в Афганистане сорвал.
А Стрелков тем временм спокойно живет себе в наРФии и раздает интервью, убив с десяток сбушников в 2014 году - вот в это я верю! Что наши спецы ничего не могут, даже отомстить!
Тобто... того... і в суд там вже не треба... і не менш ніж замміністра проїхали...
Невдобно якось вийшло.
Але з іншої сторони - позаштатний радник це моща! Порадіємо за пана Юрія.