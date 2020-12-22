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Міноборони (7016) Бутусов Юрій (3479)

Досягнуто домовленості про призначення Бутусова радником Тарана, - Міноборони

Досягнуто домовленості про призначення Бутусова радником Тарана, - Міноборони

Міністерство оборони України досягло домовленості про призначення головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова радником міністра оборони на громадських засадах.

Про це Міноборони повідомляє на сторінці в мережі Facebook,  інформує Цензор.НЕТ.

"Досягнута домовленість про призначення Юрія Бутусова радником міністра оборони України на громадських засадах. Ефективне міністерство, боєздатні збройні сили - є над чим працювати", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Головний редатор Цензор.НЕТ Бутусов погодився два місяці побути позаштатним радником міністра оборони Тарана на громадських засадах

Раніше головний редактор Цензор.НЕТ Бутусов погодився два місяці побути позаштатним радником міністра оборони Тарана на громадських засадах.

Нагадаємо, 8 грудня Міністерство оборони запропонувало Юрію Бутусову посісти одну з міністерських позицій в напрямках озброєння або логістики. Бутусов погодився на пропозицію і опублікував свою програму, першим пунктом в якій значиться розслідування провалу спецоперацій Міноборони, в тому числі операції із затримання бойовиків ПВК "Вагнера".

У середу, 9 грудня, Бутусов заявив, що за добу не отримав від Міністерства оборони жодної інформації про надання посади і попросив Раду заслухати його і міністра оборони Андрія Тарана про ситуацію в армії.

10 грудня Міноборони заявило, що не знайшли вакансій, які відповідають рівню амбіцій Бутусова.

11 грудня Юрій Бутусов заявив, що Міноборони не проводило з ним співбесіди: "Притягуватиму довідповідальності міністра Тарана".

Досягнуто домовленості про призначення Бутусова радником Тарана, - Міноборони 01

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Топ коментарі
+25
Сейчас с Юрия возьмут подписку о неразглашении гостайны, чтобы не писал лишнего.
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22.12.2020 17:20
+17
Оно конечно может и хорошо ,но всё-таки когда кроме журналиста некому стать советником министра обороны то это уже не так и хорошо ...
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22.12.2020 17:20
+13
аби тільки не вляпався Юрік з цими багатоходовочками від зе-балагану
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22.12.2020 17:21
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Сейчас с Юрия возьмут подписку о неразглашении гостайны, чтобы не писал лишнего.
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22.12.2020 17:20 Відповісти
Значить Юра відмовиться від пропозиції?
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22.12.2020 17:52 Відповісти
Цікаво , а умови Бутусова своєї співпраці з МО залишились - я про розслідування зради в ОПУ . Вже головний розслідувач Bellingcat Грозев заявив про зірвану спецоперацію з вагнерівцями... Чи ми з усім світом про розслідування по МН-17 від Bellingcat іграєм, про отруєння Навального іграєм, а в справу з вагенрівцями та зрадниками в ОПУ рибу заворачіваєм?
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22.12.2020 18:05 Відповісти
Що сказати хотіа?
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22.12.2020 18:14 Відповісти
Поздоровляю Бутусова, це перша сходинка до посади міністра оборони, а потім можна і на Президента.
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22.12.2020 20:22 Відповісти
Так, так, тільки не хвилюйся )
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22.12.2020 20:39 Відповісти
О том , что он не имел право разглашать гос тайну он узнает от Минобороны через два месяца после окончания испытательного срока , но будет уже поздно 😏
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22.12.2020 19:13 Відповісти
Бутусова за дурака держите? Какая тайна в том, куда деньги бюджетные уплывают?
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22.12.2020 18:06 Відповісти
Я не Бутусова за дурака держу, а зебильё, которое пытается ему рот заткнуть.
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22.12.2020 18:44 Відповісти
Нормальний хіба вступить в це багно
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22.12.2020 21:39 Відповісти
ну и любая военная новость засчитается как слив...
за что боролись?
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23.12.2020 00:36 Відповісти
Не любая, а только не прошедшая "цензуру".
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23.12.2020 08:36 Відповісти
Оно конечно может и хорошо ,но всё-таки когда кроме журналиста некому стать советником министра обороны то это уже не так и хорошо ...
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22.12.2020 17:20 Відповісти
В одиночку,практически,эти Авгиевы конюшни не расчистить...Нужна ********, движение реорганизации всей армии,к сожалению,наталкиваясь на стену чиновничье-генеральского преступного пофигизма (если не зрады) ряды вооруженных сил покинули много инициативных и умных людей.
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22.12.2020 17:30 Відповісти
кинули кость....
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22.12.2020 17:20 Відповісти
3 попытка.
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22.12.2020 17:21 Відповісти
аби тільки не вляпався Юрік з цими багатоходовочками від зе-балагану
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22.12.2020 17:21 Відповісти
Уже.
Немного беременной быть не получается.
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22.12.2020 17:28 Відповісти
В Сеть попали подробные данные о войсках РФ на западном направлении

https://charter97.org/ru/news/2020/12/22/404859/

P.S . Хорошая информация для цензор и для украинцев
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22.12.2020 17:21 Відповісти
Нормальный человек не может сотрудничать с оккупантами .
ЗЕ власть есть оккупационной властью к украинцам
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22.12.2020 17:23 Відповісти
А Штірліц?
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22.12.2020 17:59 Відповісти
Хочется верить, что Бутусов не Бирюков и что будет реальную картину озвучивать.
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22.12.2020 17:25 Відповісти
Его туда не картину озвучивать взяли.
Это не киностудия.
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22.12.2020 17:29 Відповісти
Есть чем гордится.
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22.12.2020 17:27 Відповісти
Не факт що Бутусов піде стопами шл)(хи арестовича .
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22.12.2020 17:36 Відповісти
він же не продажний журналіст ніби )
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22.12.2020 18:18 Відповісти
это чтобы умножить его на ноль, а способ придумают
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23.12.2020 00:39 Відповісти
Як може бути незалежний поважний журналіст, радником колаборанта, все буде проти Бутусова.
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22.12.2020 17:36 Відповісти
ну так конфликт...
а конфликт и есть основной двигатель журналистики
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22.12.2020 17:51 Відповісти
Конфликт тогда может являться двигателем, если им можно управлять, а так......
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22.12.2020 19:30 Відповісти
Незалежний? )))
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22.12.2020 17:56 Відповісти
Ждём правду про операцию Ы.
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22.12.2020 17:30 Відповісти
Даремно.
Замажуть і викинуть.
І не буде більше журналіста.
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22.12.2020 17:31 Відповісти
ну не на железную же дорогу на заоблачный оклад,как серлещ
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22.12.2020 17:52 Відповісти
Хочуть арестовича2 зробити з Юри .
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22.12.2020 17:34 Відповісти
Чи рокіровку.
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22.12.2020 17:44 Відповісти
Походу с цензором надо будет прощаться .
Будет цензор писать теперь душераздирающие сказки о величие ЗЕ и компании
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22.12.2020 17:34 Відповісти
Не факт що Бутусов піде стопами арестовича.
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22.12.2020 17:34 Відповісти
Ага , не факт . Но факт сотрудничества с оккупационной властью на лицо ? Этого мало ?
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22.12.2020 17:39 Відповісти
Детскую херню не пишите
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22.12.2020 23:28 Відповісти
шо будет на цензоре-зависит от нас
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22.12.2020 17:53 Відповісти
Ага. Помечтай. )))
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22.12.2020 20:18 Відповісти
Ну.... у нас тут уже образовалось свое независимое коммент-сообщество, будем переходить в автономное плавание!
Если админы не зарежут....
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22.12.2020 18:19 Відповісти
Поверь ветерану Цензора.
За мою бытность , здесь столько народу было, прощающегося с Цензором, что мама не горюй.) Поводов было много и разных. И что ? На Цензоре от этого стало меньше народу ?
Да ладно......)))
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22.12.2020 19:35 Відповісти
Привет, sigsauer. Народа на Цензоре стало больше. Жаль, что умных меньше. Скоро долгожителей можно будет пересчитать на раз и на два. И только в Авторских Темах.
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22.12.2020 19:51 Відповісти
Привет- привет !
Проблема в другом.
Кому- то, что-то не нравится и он ставит условия там, где этого делать НЕ НУЖНО, ибо,- бесполезно.))
/Кста. Я не удивлюсь, если снова появится очередная новая версия сайта .Доработанная./
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22.12.2020 20:14 Відповісти
Смотря кого считать долгожителем. Если с 2014 года то и я долгожитель.
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22.12.2020 21:58 Відповісти
Вы молодец, ночной охотник. А если Вы еще и без банов здесь- так это подвиг.Не ввязываться в выяснения: ты кто? и за кого? а, просто, так поделиться словами и не ттлько. Заходите в Авторские Темы. Там интересно и занимательно. Реально ребята со своими хобби:с путешествиями, музыкой, синема, авто и вкусняшками, с чашками кофе и чая. Вы не поверите, но комментаторы Там и Здесь, небо и земля. Хотя вся команда старожилов.
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22.12.2020 22:47 Відповісти
Краще б військового експерта взяли. )))))
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22.12.2020 17:35 Відповісти
такого?

Досягнуто домовленості про призначення Бутусова радником Тарана, - Міноборони - Цензор.НЕТ 5172
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22.12.2020 17:54 Відповісти
Ну и нормально. Для начала посмотрит, как все реально работает. Может что и присоветует умного. Самое главное, что б сохранил порядочность, а не поддался на соблазны.
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22.12.2020 17:36 Відповісти
вотето дааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа .
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22.12.2020 17:39 Відповісти
Тобто Цензор стає одним з підрозділів Міністерства Оборони. Всі користувачі мають отримати військові звання.
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22.12.2020 17:40 Відповісти
Пришпондьорити погони і за комп лише взувши на безтолковку шолом !!))
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22.12.2020 17:49 Відповісти
не всі. тільки ылита
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22.12.2020 17:51 Відповісти
Я єфрейтором не буду!!
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22.12.2020 18:22 Відповісти
Пока идет обмен сообщениями. Что может внештатный советник сделать за два месяца? Тут штатные ничего не могут
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22.12.2020 17:43 Відповісти
Любому нормальному человеку сотрудничество с ЗЕ и компанией есть позорно тем , что ЗЕ и компания против Украины и украинцев .
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22.12.2020 17:44 Відповісти
Пока рано переживать. Через два месяца посмотрим, что из этого выйдет.
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22.12.2020 17:54 Відповісти
Тебе какое дело?
Ты, беженец, почему-то больше всех сокрушаешься.
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22.12.2020 19:58 Відповісти
Что за чушь ты несешь? Чего это он беженец? А ты кто? Туземец?
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22.12.2020 21:27 Відповісти
Баран, очевидно потому, что он свалил с Украины.
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22.12.2020 22:48 Відповісти
Дегенерат, американцы работают по всей Европе, Азии и всему миру. То же самое можно сказать и о граждан всех без исключения стран Европы, которые работают по всему миру. Они беженцы? Ты такой тупой видать из-за того, что смотришь вместо Дискавери 95-квартал со Сватами?
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23.12.2020 05:20 Відповісти
Тупорылый кусок дерьма, что ты несёшь? Этот беженец не раз писал, что свалил с Украины давным-давно, ни на какую не работу, а на постоянное проживание. И не раз писал какая это конченная страна. Ты видишь разницу, чухрыло? Или у тебя совсем мозг отёк от просмотра каналов своего Порохожопого свинорылого вождя?
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23.12.2020 12:52 Відповісти
Зебил конченный, есть еще такое понятия, как иммиграция и эмиграция, которым пользуются все те же американцы с европейцами. Но, откуда буряту об этом знать?
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23.12.2020 15:14 Відповісти
Тупой порохожопый адепт, как это отменяет то, что он свалил с этой страны и при каждом случае её поносит?
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23.12.2020 15:48 Відповісти
Он не против "этой страны", а против уродов во власти, которые ее ненавидят и истощают и ездят на вас лохах верхом.
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23.12.2020 19:45 Відповісти
Какое его и твоё сраное дело, какие тут власти и какие тут люди? Какого хрена вы, утырки, утырили заграницу, а теперь с умным видом лезете сюда поучать и давать советы? Вы уже бросили эту страну, сидите ровно и сопите в дырочку на всём готовом и не лезьте.
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23.12.2020 20:56 Відповісти
В добрий час,пане Юрій!! Хай здісняться ваши задуми !!!)))
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22.12.2020 17:46 Відповісти
І одразу звання генерал-майора присвоять )
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22.12.2020 17:54 Відповісти
Мабуть краще нададуть, бо присвоюють чуже майно, зазвичай.
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22.12.2020 17:57 Відповісти
Надають допомогу. Тому мабуть краще присвоять.
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22.12.2020 18:02 Відповісти
"Федорович", я вас помирю - чуже майно, українською, взагалі-то, "привласнюють", якщо ти вже до "криміналу" підбираєшся... Хоча вживаються обидва синоніми... Однак, переважно, при незаконному відчуженні чужого майна КК України говорить про привласнення, а не про присвоєння...
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23.12.2020 08:27 Відповісти
лещенко, наем, арестович, витренко... а теперь и бутусов. земародеры всех купили по накатанной схеме.
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22.12.2020 18:05 Відповісти
Нема чого радіти, підкинуть хабарні гроші і посадять Бутусова!
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22.12.2020 18:12 Відповісти
В Украине это не прокатит. Здесь не эрэфия и не бульбостан.
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22.12.2020 18:16 Відповісти
Есть движение, а время покажет результат.
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22.12.2020 18:20 Відповісти
Невже Пеця платити перестав?
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22.12.2020 18:20 Відповісти
шановний пан Бутусов замахнувся аж на два місяці......... , вангую...... , місяць не більше і то, завдячуючи святковому періоду.
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22.12.2020 18:27 Відповісти
Это конечно хорошо, но, какие возможности аж целого "советника министра" влиять на обороноспобность ВСУ? Это как назначить Курта Волкера советником к Коломойскому. Таран просто попытаестся использовать это как одну из пиар площадок, все предложения "человека со стороны" аккуратно подошьют по папочкам, будут выражать всяческое восхищение, и разовьют бурную деятельность по иммитации внедрения "ценных идей". Глядишь, до отставки правительства и донянут..
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22.12.2020 18:44 Відповісти
Теперь все что узнает в минобороне этот журналистишко,будут знать все в москве.
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22.12.2020 18:53 Відповісти
А вообще гарно попустили нашего "диванного", ему-то на зама министра хотелось, аж пищалось.

А тут вроде как и хотел-кричал, на тебе собеседование, но вот твой уровень. Даже не позаштатник.

Вот если-бы ножки раставил, как раньше...
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22.12.2020 19:12 Відповісти
Интересно, сколько времени понадобится Бутусову понять, что его советы игнорируются?
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22.12.2020 19:13 Відповісти
Надежды юношей питают,
Отраду старцам подают,
Но все же постепенно тают.
И, наконец, на склоне дней
Вдруг понимает человече
Тщету надежд, тщету идей.. .

Не думаю, что это о Бутусове......
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22.12.2020 20:30 Відповісти
Верить, что наши спецы завербовали 33 вагнеровца, взяли у них видеодоказательства их преступлений, потом пообещав конфетку вывезли в Минск... может только наивный юноша.
А ведь есть еще одна история, достойная киностудии Довженко - про силовой захват тюрем в Донецке, который опять таки разрушил Зеленский. Прям Рэмбо в Афганистане сорвал.
А Стрелков тем временм спокойно живет себе в наРФии и раздает интервью, убив с десяток сбушников в 2014 году - вот в это я верю! Что наши спецы ничего не могут, даже отомстить!
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22.12.2020 21:01 Відповісти
ну и волачара голодная с ним
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22.12.2020 20:30 Відповісти
Он что большой специалист в области военного строительства!?... Или хотели, как лучше, а получили, как всегда?
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22.12.2020 21:02 Відповісти
Пустоцвет.
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22.12.2020 21:22 Відповісти
...якось невдобно вийшло))).
Тобто... того... і в суд там вже не треба... і не менш ніж замміністра проїхали...
Невдобно якось вийшло.
Але з іншої сторони - позаштатний радник це моща! Порадіємо за пана Юрія.
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22.12.2020 21:35 Відповісти
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22.12.2020 21:49 Відповісти
Что может журналист посоветовать министру обороны? Разве что отредактировать текст акта о капитуляции.))
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22.12.2020 23:17 Відповісти
Рада за Вас!
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23.12.2020 08:34 Відповісти
 
 